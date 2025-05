Missoni firma la nuova collezione Delta One, dal set biancheria da letto all’amenity kit Si rafforza la collaborazione fra Delta Air Lines e Missoni con il lancio di una lussuosa collezione Delta One: un set di biancheria da letto Missoni creato appositamente per il vettore e una suite di attenzioni con un rinnovato amenity-kit Delta One, che include calzini personalizzati, pantofole e mascherina per gli occhi. Per migliorare l’esperienza del riposo a bordo, Delta sta anche introducendo su più voli il suo apprezzato materassino a supporto lombare e aggiungendo un cuscino in memory foam sui voli oltre le 12 ore. «Durante il viaggio, ogni momento è importante: non solo la destinazione, ma anche come ci si arriva – ha dichiarato Mauricio Parise, vp Brand Experience di Delta -. Vogliamo che i nostri passeggeri apprezzino il tempo trascorso in volo, ed è per questo che siamo attenti a ogni dettaglio dell’esperienza del cliente, con l’obiettivo di creare una sensazione di familiarità in ogni spazio, rafforzata dai disegni iconici di Missoni. La nostra nuova collezione Missoni permetterà di arrivare a destinazione riposati e pronti per il resto del viaggio». Il nuovo set di biancheria da letto Delta One comprenderà un piumino Missoni, un cuscino bianco per dormire e un copripiumino, caratterizzati da un sottile ed elegante design a zig-zag caratteristico del brand e da elementi distintivi in stile navy. Più avanti nel corso dell’anno, la compagnia aerea introdurrà le nuove pantofole firmate Missoni. I nuovi amenity-kit Delta One sono stati concepiti per riprendere i colori del cielo e si distingueranno per il caratteristico motivo a zig-zag di Missoni presente sulla parte esterna della pochette. I team Missoni e Delta hanno creato un nuovo ed esclusivo motivo e una tavolozza di colori che richiama la vista dal finestrino a 10.000 metri di altezza, e che rende omaggio ai 100 anni di storia di Delta. I nuovi kit da collezionare debutteranno in autunno e saranno disponibili in blu e crema, con finiture dorate. Condividi

