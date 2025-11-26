Milano Bergamo, Cattaneo: «Un 2026 di crescita, traffico internazionale al top» «L’aspettativa è per un 2026 nuovamente nel segno della crescita»: Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo, delinea il prossimo futuro dell’aeroporto di Milano Bergamo, a margine dell’evento per l’apertura della nuova area partenze. Dopo un 2024 di traffico record con più di 17 milioni di passeggeri, il 2025 chiuderà probabilmente attorno ai 16,7 milioni «un pochino meno quindi, proprio per i lavori che hanno interessato il terminal, ma ci attendiamo un 2026 nuovamente in crescita, anche se ora è molto prematuro dare numeri precisi». Certe sono invece alcune delle prime novità a livello di operativo 2026: «A cominciare dal raddoppio di flydubai, che anzi sarà operativo già dal 16 dicembre 2025 e fino al prossimo maggio, con un’interruzione per poi riprendere da agosto. «A ciò si sommano i nuovi impegni di Ryanair – che evidentemente continua a detenere una quota rilevante di traffico sul nostro scalo – con incrementi importanti soprattutto a livello di frequenze su rotte già attive, oltre alle due new entry di Rabat e del’isola greca di Limnos». Rilanci anche per Wizz Air, e Norwegian, con il ritorno di una rotta per Billund, ma altri colloqui sono in corso con altre compagnie aeree». Spazio anche per il segmento ‘charter’, «da Neos ad Albastar, si prospetta già una intensa stagione estiva». Traffico internazionale sugli allori Il Caravaggio conferma sempre più la sua preponderante vocazione al traffico internazionale, rispetto al domestico, «che ha visto una ripresa soltanto nell’immediato post-Covid. Ora siamo decisamente tornati ai numeri pre-pandemia, con il 75% di passeggeri internazionali e massimo un 25% di nazionale. I principali mercati sono quelli di Spagna, Inghilterra, Polonia e Romania: in questo quadro ci sono però anche altri bacini che stanno crescendo tanto, uno su tutti quello degli Emirati, dove oltre alla già citata rotta su Dubai nel periodo invernale arriviamo a quattro collegamenti al giorno includendo anche i due voli per Sharjah (con Air Arabia, ndr). Senz’altro un’area che sta crescendo sia come incoming sia come outgoing in virtù del network di proseguimenti a disposizione una volta raggiunti gli Emirati». Condividi

[post_title] => Tui Group: grande espansione della catena alberghiera in Africa [post_date] => 2025-11-26T14:30:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764167450000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502470 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Coral Star è il nome del nuovo concept alberghiero di Od Group che combinerà design, creatività ed esperienze per tutte le età, con l'obiettivo di "ridefinire" il turismo familiare . Il primo hotel aprirà a Ibiza nel giugno 2026. La struttura a Ibiza Come riporta Hosteltur, il Coral Star Ibiza, a Cala de Bou, offre due tipologie di alloggio: camere e appartamenti, in modo che ogni famiglia possa trovare il proprio ritmo all'interno del resort. Le camere sono pensate per chi desidera tutti i servizi dell'hotel con un tocco di stile e comfort in più, e alcune opzioni includono un angolo cottura e l'accesso diretto alla piscina. Per chi cerca maggiore indipendenza o soggiorni più lunghi, la struttura offre appartamenti completamente attrezzati con angolo cottura, zona pranzo e soggiorno. In entrambi i casi, Coral star Ibiza coniuga lo stile mediterraneo con il minimalismo nordico-giapponese, con materiali organici, toni luminosi e accenti contemporanei. L'hotel comprende un ristorante a buffet, due bar, un Kids Club per bambini dai 3 ai 12 anni, aree sociali per i ragazzi dai 12 ai 17 anni dove possono ritrovarsi, una piscina per adulti, una piscina per famiglie e uno Splash Park per bambini. Anche gli adulti troveranno spazi pensati per loro, come una palestra e un'area lavoro. [post_title] => Hotel per famiglie: il nuovo brand Coral Star ridefinisce l'offerta [post_date] => 2025-11-26T14:11:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764166300000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502471 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_502472" align="alignleft" width="300"] Federica Picchi.[/caption] Un milione e 800 mila euro di risorse in più per incrementare il bando Innevamento 2025. Obiettivo, rafforzare il sostegno alle località montane e al sistema della neve e contribuire alle spese sostenute dai gestori dei comprensori sciistici lombardi nella stagione invernale 2024/2025. Lo comunica il sottosegretario alla Presidenza della regione Lombardia con delega a sport e giovani, Federica Picchi. “L’obiettivo - spiega Picchi - è sostenere la gestione in sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente, garantendo condizioni ottimali per l’avvio della stagione invernale e la sicurezza degli utilizzatori delle piste da sci". "Le risorse - aggiunge il sottosegretario - permetteranno di contribuire alle esigenze dei territori montani lombardi, dove la neve rappresenta un motore economico e sociale essenziale. Sul Bando sono state presentate 43 richieste di contributo da parte di gestori pubblici e privati di impianti e piste da sci dotate di sistemi di innevamento artificiale, nelle province di Bergamo, Brescia, Lecco e Sondrio. Tutte le domande sono state tutte finanziate. Con questo intervento, la regione Lombardia conferma il proprio impegno concreto a fianco delle località montane, riconoscendo il valore strategico del turismo invernale per l’economia e la vitalità dei nostri territori. Gli impianti di risalita e le piste da sci non sono solo infrastrutture sportive, ma presidi sociali e culturali che garantiscono lavoro, accoglienza e promozione del territorio". Il contributo previsto con Decreto n. 16061 del 11 novembre 2025 sarà erogato in due tranche, il 15 dicembre 2025 e, la seconda, entro febbraio 2026. Le risorse assegnate vanno a coprire una piccola parte delle spese sostenute (meno del 15%), suddivise tra consumi energetici, di carburante e approvvigionamento idrico. [post_title] => Lombardia: risorse (1 milione 800 mila euro) a sostegno delle località montane [post_date] => 2025-11-26T14:08:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764166113000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502465 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_502466" align="alignleft" width="300"] Alessandro Onorato[/caption] Si è chiusa oggi la prima edizione di Roma Magnetica – Stati generali del turismo di Roma Capitale, il nuovo appuntamento dedicato alla definizione della strategia turistica della Capitale. Una due giorni intensa, che ha visto la partecipazione complessiva di oltre 2.000 persone confermando l’interesse e la centralità di un settore che continua a rappresentare uno dei principali asset di crescita della città. Il programma ha riunito accademici internazionali, esperti di destination management, rappresentanti dell’industria dell’ospitalità, protagonisti dell’audiovisivo e della ristorazione, oltre ai principali attori istituzionali. I panel hanno affrontato i grandi temi che delineano la traiettoria del turismo romano per i prossimi anni: della città, valorizzazione dei distretti culturali, grandi eventi e ospitalità di fascia alta. L’obiettivo degli Stati Generali è stato quello di mettere a sistema competenze e visioni diverse, offrendo un quadro chiaro delle sfide che Roma dovrà affrontare lungo il percorso che porta al 2030 e al 2050. Una città che si prepara a rafforzare la propria attrattività internazionale, migliorare la qualità dei servizi e consolidare un modello di sviluppo turistico equilibrato e sostenibile. Tra i momenti più significativi della due giorni, il panel dedicato oggi all’audiovisivo – con la partecipazione delle principali case cinematografiche e piattaforme internazionali – ha confermato la centralità di Roma nel panorama mondiale del cinema e delle serie TV. È emersa con forza la volontà condivisa di rafforzare la collaborazione con le istituzioni, valorizzare sia i luoghi iconici sia quelli meno noti della città e costruire nuovi progetti capaci di raccontare Roma al pubblico globale. L’assessore Alessandro Onorato ha sottolineato: “Vogliamo che il cinema e le serie TV siano un veicolo per muovere la città. In questi quattro anni abbiamo investito molto su questo settore e continueremo a farlo insieme alle piattaforme e alle produzioni che stanno contribuendo a rilanciare l’immagine internazionale di Roma.” Grande partecipazione anche per il panel dedicato alla ristorazione, che ha messo al centro il ruolo di Roma come food destination d’eccellenza, confermata dal primo posto ottenuto nella categoria Food ai Travellers’ Choice Best of the Best 2025. I protagonisti della cucina romana – tra tradizione e innovazione – hanno ribadito il valore identitario della gastronomia capitolina e la necessità di investire nella formazione, nella qualità e nella collaborazione con il territorio. L’Assessore Onorato ha evidenziato: “Siete realmente ambasciatori della nostra città e del turismo. Un altro dei punti di interesse all’interno del radar italiano sono le città di Osaka, con l’acquisto di biglietti per conoscere gli Universal Studios Japan, e Kyoto, dove attraverso il free tour hanno una panoramica completa del centro storico di quella che fu la capitale del Giappone tra il 794 e il 1868. In nona posizione Londra brilla come sempre tra i viaggiatori italiani e, secondo Civitatis, il servizio più acquistato è il trasferimento aeroporto-hotel che garantisce un arrivo sicuro e confortevole. Ma c’è anche il fenomeno Harry Potter e i biglietti per gli studios dove sono state girate le 8 pellicole, così come la visita guidata al castello di Edimburgo. A seguire la Germania, con 39.6 milioni di viaggiatori annuali. Dall’arte e dalla storia di Berlino ai castelli della Baviera, questo Paese è un favorito per i viaggiatori, con le top 3 di attività con Civitatis che comprendono la visita guidata al campo di concentramento di Sachsenhausen; l'escursione con guida in italiano al castello di Neuschwanstein e al palazzo di Linderhof e il tour di Monaco. Le altre mete Thailandia in primo piano con una popolarità aumentata grazie all’uscita della terza stagione della serie The White Lotus. In un primo incontro con questa destinazione esotica, non manca l’escursione alle isole Phi Phi in motoscafo, un tour di un giorno completo al mercato galleggiante di Damnoen Saduak con visita inclusa alle rovine di Ayutthaya e l’esperienza unica di fare il bagno e nutrire gli elefanti nel santuario di Chiang Mai. Quinta posizione per il Messico, con circa45 milioni di viaggiatori annuali. II viaggiatori italiani sanno che qui c’è di tutto: dalla ricchezza culturale delle grandi città alle spiagge , Pueblos Mágicos e imponenti zone archeologiche, senza dimenticare la gastronomia. Quando si tratta di scoprire il Paese, e le prenotazioni su Civitatis lo confermano: gli italiani amano le destinazioni di sole e mare, come Isla Mujeres, dove optano per le passeggiate in catamarano; Huatulco e le sue escursioni nelle baie e Los Cabos, con le escursioni in barca con fondo trasparente. Tra le città, primeggia Oaxaca, seguita da Mérida e Città del Messico. La Cappadocia e le sue “camini delle fate”, le piscine naturali di Pamukkale e l’architettura ottomana rendono la Turchia una destinazione della top ten. Fra i preferiti, un tour privato di Istanbul con guida in italiano, disponibile fino a otto ore; la crociera notturna con cena inclusa mentre si naviga sul Bosforo, il giro in mongolfiera sulla Cappadocia. aFra le mete in pole position per civitatis sicuramente l'Italia. Nel ranking troviamo l’esperienza di visitare il Colosseo, il Foro e il Palatino e l’escursione da Firenze a Pisa, San Gimignano e Siena, con pranzo toscano incluso. Negli Stati Uniti Spiccano l’escursione al Grand Canyon, in Colorado, così come i biglietti per i parchi Disney e Universal Studios, in California, senza trascurare il tour notturno a Las Vegas. Madrid e Barcellona sono le città preferite della Spagna. Fra i più ambiti, i biglietti salta-fila per la Sagrada Familia, le escursioni a Toledo e Segovia, il tour del Santiago Bernabéu (casa del Real Madrid), la visita guidata al Palazzo Reale e il free tour di Gaudí. Infine, al primo posto la Francia: Parigi è l’epicentro posizionandosi come meta quasi insuperabile per i viaggiatori. Seppure le crociere sulla Senna, la visita guidata al museo del Louvre (con accesso prioritario al quadro della “Gioconda”) e l’esperienza di salire al terzo piano della torre Eiffel siano le attività top su Civitatis, spicca anche l’acquisto dei biglietti per Disneyland Paris, validi da uno a quattro giorni. [post_title] => Civitatis: ecco la classifica delle esperienze preferite dagli italiani [post_date] => 2025-11-26T13:22:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764163350000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502454 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair accoglie l’inibitoria definitiva emessa dal Tribunale Regionale di Berlino, che vieta a eDreams di utilizzare un’affermazione “ingannevole” relativa a presunti risparmi e di avvalersi di alcune clausole dei termini e condizioni del programma eDreams Prime, che il Tribunale ha ritenuto illecite e, pertanto, scorrette ai sensi della legge tedesca sulla concorrenza sleale. Il Tribunale di Berlino ha emesso l’inibitoria definitiva in seguito alle sue conclusioni dell’ottobre 2024, secondo le quali diverse clausole del programma eDreams Prime risultavano “illecite”, “ingannevoli” e in violazione del “principio di trasparenza” previsto dalla normativa tedesca a tutela dei consumatori. Omissione L’inibitoria definitiva, emessa dopo che eDreams ha accettato di correggere le violazioni al principio di trasparenza individuate da Ryanair, vieta a eDreams di omettere l’indicazione del momento in cui potrebbero verificarsi aumenti del costo di Prime, di imporre condizioni che implichino che la prosecuzione dell’utilizzo di Prime equivalga ad accettare tali aumenti di prezzo e di formulare affermazioni ingannevoli relative ai risparmi. «Ryanair invita nuovamente le autorità europee per la protezione dei consumatori a intervenire con urgenza per tutelare i consumatori in tutta Europa - ha dichiarato Dara Brady di Ryanair - applicando standard di trasparenza e protezioni che siano all’altezza degli elevati livelli garantiti dai partner ota di Ryanair.» Cosa dice eDreams Naturalmente è arrivata la versione di eDreams. leggiamola: «La decisione del Tribunale Regionale Superiore di Berlino non riguarda il modello di abbonamento Prime, né i vantaggi che offre ai consumatori. Concerne strettamente la collocazione visiva e il formato di alcuni elementi informativi relativi all'abbonamento e come vengono presentati (ad esempio, se alcune informazioni debbano essere visualizzate in una finestra pop-up o sulla pagina principale). La decisione si riferisce a un'interfaccia obsoleta che è stata dismessa da tempo. eDreams ha aggiornato la sua piattaforma molto tempo fa per conformarsi a tali requisiti visivi». [post_title] => Ryanair: inibitoria definitiva verso eDreams del Tribunale di Berlino [post_date] => 2025-11-26T13:03:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764162194000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502446 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La rivoluzione nel campo dei boutique hotel di lusso è cominciata. A lanciare la sfida è La Gemma Collection, gruppo alberghiero giovane, indipendente e 100% italiano. Il brand fondato da Massimiliano Cecchi, imprenditore con radici nel real estate mira a trasformare l’hospitality in un linguaggio culturale. L'ascesa del gruppo sfida il lusso standardizzato delle grandi catene con forza visionaria e passione. «Alla base del progetto c’è una visione imprenditoriale che affonda le radici nella nostra storia familiare, nel senso estetico che ci appartiene e in un’idea contemporanea di ospitalità. Non ci interessa costruire semplici hotel, ma dare vita a luoghi capaci di generare emozioni, dove ogni dettaglio è pensato per raccontare il territorio, esprimere bellezza e offrire un lusso identitario, fatto di privacy, attenzione su misura e calore umano. Vogliamo che ogni ospite si senta meglio che a casa» spiega Massimiliano Cecchi, ceo de La Gemma Collection. Successo a Firenze Dopo il successo del primo hotel a Firenze – La Gemma Hotel Firenze, inaugurato nel 2023 e già punto di riferimento nel segmento luxury con 7,1 milioni di euro di fatturato – il 2025 si chiude con una previsione di crescita intorno agli 8 milioni di euro. L’andamento dei principali indicatori conferma la solidità del posizionamento dell’hotel nel proprio mercato di riferimento. L’Adr, pari a circa 600 euro, e la durata media del soggiorno di 2,5 notti evidenziano un mix equilibrato tra ospiti in visita breve e viaggiatori che scelgono di prolungare l’esperienza. La qualità dell’offerta trova ulteriore conferma nel riconoscimento della prima Stella Michelin assegnata per il 2026 al ristorante dell’hotel, Lucas’ restaurant. La distribuzione geografica degli ospiti evidenzia una forte presenza internazionale. Gli Stati Uniti rappresentano il mercato principale con una quota del 46,28%, seguiti dal Regno Unito (5,57%) e dal Canada (3,15%). Si tratta di un mix che conferma la capacità della struttura di attrarre viaggiatori con elevata propensione alla spesa e sensibili alla qualità del servizio. Rilevante anche la componente generazionale: la presenza di Millennials e Gen X è significativa e contribuisce a delineare una domanda orientata a un’idea di lusso contemporaneo, attenta al comfort e alla cura dei dettagli, ma anche alla coerenza con i valori dell’ospitalità più tradizionale. «Il settore del lusso sta vivendo una trasformazione profonda: oggi rileviamo una maggiore selettività, con una clientela che cerca esperienza, valore, autenticità. La nostra risposta è una proposta coerente, che mette l’ospite al centro, lontano da logiche standardizzate» dichiara Laura Stopani, general manager del gruppo. Il piano industriale Il gruppo guarda avanti con un piano di sviluppo ambizioso: sei nuove aperture entro il 2030, per un investimento complessivo superiore a 100 milioni di euro. La prossima apertura sarà a Milano nel 2026, seguita da nuove destinazioni italiane ad alto valore culturale e turistico, tra cui Roma, Venezia , Costiera Amalfitana, lago di Como, Puglia. Ogni struttura, tra 30 e 50 camere, offrirà design tailor-made, cucina identitaria, arte, benessere e percorsi esperienziali che valorizzano il genius loci, incarnando un’idea di lusso contemporaneo fatta di autenticità, bellezza e servizio sartoriale. A differenza di molti player internazionali, La Gemma Collection adotta un modello integrato che prevede gestione diretta e proprietà immobiliare. Una scelta strategica che consente di mantenere il pieno controllo su posizionamento, qualità e valore patrimoniale delle strutture nel lungo periodo. La crescita sarà sostenuta principalmente da capitali propri, con l’eventuale apertura a investitori minoritari e selezionati, senza intaccare la governance familiare. Il progetto punta a raggiungere entro il 2030 un fatturato aggregato superiore a 45 milioni di euro, con un impatto occupazionale stimato in oltre 350 nuovi posti di lavoro. [post_title] => Boutique hotel di lusso: La Gemma Collection lancia la sfida [post_date] => 2025-11-26T12:39:24+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764160764000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "milano bergamo cattaneo un 2026 di crescita traffico internazionale al top" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":53,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4164,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502477","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_502478\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Valeria Montoneri e Giuseppe Pianeta, sales executive di Torino Outlet Village e Sicilia Outlet Village[/caption]\r

\r

Due outlet attivi a Torino e in Sicilia e una terza struttura in apertura a Roma: Arcus Real Estate annuncia una nuova fase di espansione e sviluppo con l'obiettivo di presidiare al meglio il territorio nazionale. «La nostra forza - commenta Valeria Montoneri, marketing manager di Arcus Real Estate - è sicuramente quella di essere italiani (alle spalle il gruppo Percassi, ndr) e di mirare a uno sviluppo concentrato solo sul nostro Paese. Un indubbio valore aggiunto in termini di conoscenza del territorio e di capacità di posizionarsi al meglio nella fascia premium del mercato».\r

L'apertura a Roma\r

La struttura in apertura a Roma entro il 2026 si aggiungerà così ai 170 negozi presenti in Sicilia e ai 140 esercizi commerciali del polo torinese. «I nostri outlet sono molto più di una semplice occasione di shopping. L'ambizione è quella di essere veri e propri contenitori di esperienze, in grado di associare eventi come mostre d'arte o la scoperta del territorio all'esperienza di shopping».\r

\r

Per raggiungere questo risultato, Arcus mira a creare un rapporto sempre più stretto con il trade, al quale indirizza incentivi e agevolazioni ad hoc per favorire la creazione di pacchetti di viaggio completi, che inseriscano anche l'esperienza outlet all'interno di un tour.\r

\r

«I mercati principali restano quelli statunitense, francese e svizzero - prosegue la manager -. Manca invece all'appello quello cinese, in quanto è molto difficile ottenere il visto per raggiungere l'Italia. Un vero peccato, in quanto i cinesi sono molto interessati soprattutto alla Sicilia fuori stagione, complice una serie tv molto famosa all'estero, ambientata proprio a Taormina».\r

\r

","post_title":"Arcus Real Estate: a Roma il terzo outlet «tutto italiano»","post_date":"2025-11-26T15:26:51+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1764170811000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502475","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Africa continua a crescere come regione turistica e Tui Group sta rispondendo con un'espansione strategica della sua presenza alberghiera in tutto il continente. Come riporta TravelDailyNews, con sette nuove proprietà aggiunte ai suoi cluster regionali alla fine del 2025 e altre due in programma a Zanzibar entro l'inizio del 2026, l'azienda sta ampliando la sua offerta in destinazioni in cui la domanda di viaggi è in rapida crescita.\r

Le ultime aggiunte rafforzano la presenza di Tui nell'Africa settentrionale, occidentale e orientale e portano il portfolio di Tui Hotels & Resorts nel continente a 106 hotel con oltre 34.000 camere in nove paesi. L'ambizione strategica del gruppo è chiara: offrire esperienze diversificate e di qualità in mercati che continuano a guadagnare terreno tra i viaggiatori internazionali.\r

«Con l'espansione dei nostri cluster alberghieri in Africa settentrionale, occidentale e orientale, continuiamo a offrire esperienze di vacanza differenziate in destinazioni promettenti. Queste nuove aperture ci consentono di raggiungere nuovi segmenti di clientela provenienti da mercati emergenti, offrendo al contempo le esperienze di vacanza che definiscono il marchio Tui. Rimaniamo impegnati a favore di uno sviluppo sostenibile che avvantaggi le comunità locali e arricchisca il soggiorno dei nostri ospiti in tutto il continente» ha detto Peter Krueger, membro del cda del gruppo Tui e ceo di Holiday Experiences.\r

\r

Le novità africane\r

Tui rafforza il suo portfolio nordafricano con il lancio di The Mora Sahara Tozeur, un resort di 93 camere e ville situato ai margini del Sahara tunisino. Situato nella regione di Tozeur, ricca di palme, l'hotel coniuga la vista del deserto con la cucina internazionale e locale offerta da diversi ristoranti. Le strutture ricreative includono una spa, un centro fitness, un campo polivalente e un concept di ristorazione all'aperto. \r

In Egitto, il Tui Magic Life Redsina di Sharm el Sheikh, recentemente ristrutturato, offre 521 camere, piscine swim-up, un parco acquatico e una scuola di immersioni situata sulla barriera corallina. \r

Anche il partner in oint venture di Tui, Jaz Hotel Group, ha ampliato la sua offerta sul Mar Rosso a novembre. Il Jaz Royal Palmariva a Makadi Bay offre 505 camere e bungalow in una posizione privilegiata fronte mare, mentre il Jaz Palmariva Beach a Madinat Makadi aggiunge 339 camere, ristoranti di alto livello e un facile accesso a un vivace lungomare.\r

Il 1° novembre 2025, Tui ha aperto la sua prima struttura Tui Blue in Gambia. Il Tui Blue Tamala è un resort per soli adulti sulla spiaggia di Serrekunda, che offre 140 camere, tra cui unità swim-up, e un trattamento all inclusive completo. La struttura propone intrattenimento dal vivo, un bar sulla spiaggia, una spa e il programma Bluef!t con attività sportive e una moderna palestra. I pannelli solari vengono utilizzati per riscaldare l'acqua, contribuendo allo sviluppo sostenibile.\r

Il cluster Tui di Zanzibar (nella foto) continua ad espandersi. Con apertura prevista per il 15 dicembre 2025, il Jaz Amalun è un resort a 5 stelle per soli adulti sulla spiaggia di Uroa, con 211 camere, numerose opzioni di ristorazione, due piscine e un centro benessere.\r

All'inizio del 2026 seguirà il Riu Palace Swahili, che aggiungerà oltre 500 camere con un trattamento all inclusive 24 ore su 24. Il resort offrirà tre piscine a sfioro, sette ristoranti, otto bar, un'ampia offerta di intrattenimento e il servizio premium Elite Club. Entrambe le aperture rafforzeranno la posizione dell'isola come una delle destinazioni di lusso in più rapida crescita dell'Africa orientale.\r

\r

","post_title":"Tui Group: grande espansione della catena alberghiera in Africa","post_date":"2025-11-26T14:30:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764167450000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502470","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Coral Star è il nome del nuovo concept alberghiero di Od Group che combinerà design, creatività ed esperienze per tutte le età, con l'obiettivo di \"ridefinire\" il turismo familiare . Il primo hotel aprirà a Ibiza nel giugno 2026.\r

La struttura a Ibiza\r

Come riporta Hosteltur, il Coral Star Ibiza, a Cala de Bou, offre due tipologie di alloggio: camere e appartamenti, in modo che ogni famiglia possa trovare il proprio ritmo all'interno del resort. Le camere sono pensate per chi desidera tutti i servizi dell'hotel con un tocco di stile e comfort in più, e alcune opzioni includono un angolo cottura e l'accesso diretto alla piscina. Per chi cerca maggiore indipendenza o soggiorni più lunghi, la struttura offre appartamenti completamente attrezzati con angolo cottura, zona pranzo e soggiorno.\r

\r

In entrambi i casi, Coral star Ibiza coniuga lo stile mediterraneo con il minimalismo nordico-giapponese, con materiali organici, toni luminosi e accenti contemporanei. L'hotel comprende un ristorante a buffet, due bar, un Kids Club per bambini dai 3 ai 12 anni, aree sociali per i ragazzi dai 12 ai 17 anni dove possono ritrovarsi, una piscina per adulti, una piscina per famiglie e uno Splash Park per bambini. Anche gli adulti troveranno spazi pensati per loro, come una palestra e un'area lavoro.\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Hotel per famiglie: il nuovo brand Coral Star ridefinisce l'offerta","post_date":"2025-11-26T14:11:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1764166300000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502471","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_502472\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Federica Picchi.[/caption]\r

\r

Un milione e 800 mila euro di risorse in più per incrementare il bando Innevamento 2025. Obiettivo, rafforzare il sostegno alle località montane e al sistema della neve e contribuire alle spese sostenute dai gestori dei comprensori sciistici lombardi nella stagione invernale 2024/2025. Lo comunica il sottosegretario alla Presidenza della regione Lombardia con delega a sport e giovani, Federica Picchi. \r

\r

“L’obiettivo - spiega Picchi - è sostenere la gestione in sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente, garantendo condizioni ottimali per l’avvio della stagione invernale e la sicurezza degli utilizzatori delle piste da sci\".\r

\r

\"Le risorse - aggiunge il sottosegretario - permetteranno di contribuire alle esigenze dei territori montani lombardi, dove la neve rappresenta un motore economico e sociale essenziale. Sul Bando sono state presentate 43 richieste di contributo da parte di gestori pubblici e privati di impianti e piste da sci dotate di sistemi di innevamento artificiale, nelle province di Bergamo, Brescia, Lecco e Sondrio. Tutte le domande sono state tutte finanziate.\r

\r

Con questo intervento, la regione Lombardia conferma il proprio impegno concreto a fianco delle località montane, riconoscendo il valore strategico del turismo invernale per l’economia e la vitalità dei nostri territori. Gli impianti di risalita e le piste da sci non sono solo infrastrutture sportive, ma presidi sociali e culturali che garantiscono lavoro, accoglienza e promozione del territorio\".\r

\r

Il contributo previsto con Decreto n. 16061 del 11 novembre 2025 sarà erogato in due tranche, il 15 dicembre 2025 e, la seconda, entro febbraio 2026. Le risorse assegnate vanno a coprire una piccola parte delle spese sostenute (meno del 15%), suddivise tra consumi energetici, di carburante e approvvigionamento idrico.","post_title":"Lombardia: risorse (1 milione 800 mila euro) a sostegno delle località montane","post_date":"2025-11-26T14:08:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1764166113000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502465","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_502466\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessandro Onorato[/caption]\r

\r

Si è chiusa oggi la prima edizione di Roma Magnetica – Stati generali del turismo di Roma Capitale, il nuovo appuntamento dedicato alla definizione della strategia turistica della Capitale. Una due giorni intensa, che ha visto la partecipazione complessiva di oltre 2.000 persone confermando l’interesse e la centralità di un settore che continua a rappresentare uno dei principali asset di crescita della città. Il programma ha riunito accademici internazionali, esperti di destination management, rappresentanti dell’industria dell’ospitalità, protagonisti dell’audiovisivo e della ristorazione, oltre ai principali attori istituzionali.\r

\r

I panel hanno affrontato i grandi temi che delineano la traiettoria del turismo romano per i prossimi anni: della città, valorizzazione dei distretti culturali, grandi eventi e ospitalità di fascia alta. L’obiettivo degli Stati Generali è stato quello di mettere a sistema competenze e visioni diverse, offrendo un quadro chiaro delle sfide che Roma dovrà affrontare lungo il percorso che porta al 2030 e al 2050. Una città che si prepara a rafforzare la propria attrattività internazionale, migliorare la qualità dei servizi e consolidare un modello di sviluppo turistico equilibrato e sostenibile.\r

\r

Tra i momenti più significativi della due giorni, il panel dedicato oggi all’audiovisivo – con la partecipazione delle principali case cinematografiche e piattaforme internazionali – ha confermato la centralità di Roma nel panorama mondiale del cinema e delle serie TV. È emersa con forza la volontà condivisa di rafforzare la collaborazione con le istituzioni, valorizzare sia i luoghi iconici sia quelli meno noti della città e costruire nuovi progetti capaci di raccontare Roma al pubblico globale.\r

\r

L’assessore Alessandro Onorato ha sottolineato: “Vogliamo che il cinema e le serie TV siano un veicolo per muovere la città. In questi quattro anni abbiamo investito molto su questo settore e continueremo a farlo insieme alle piattaforme e alle produzioni che stanno contribuendo a rilanciare l’immagine internazionale di Roma.” Grande partecipazione anche per il panel dedicato alla ristorazione, che ha messo al centro il ruolo di Roma come food destination d’eccellenza, confermata dal primo posto ottenuto nella categoria Food ai Travellers’ Choice Best of the Best 2025.\r

\r

I protagonisti della cucina romana – tra tradizione e innovazione – hanno ribadito il valore identitario della gastronomia capitolina e la necessità di investire nella formazione, nella qualità e nella collaborazione con il territorio. L’Assessore Onorato ha evidenziato: “Siete realmente ambasciatori della nostra città e del turismo. La cucina romana è un patrimonio culturale vivo e una delle leve più forti dell’attrattività internazionale di Roma: valorizzarla significa valorizzare l’immagine stessa della Capitale.”","post_title":"Roma Magnetica: come sarà la capitale per i prossimi turismi","post_date":"2025-11-26T14:04:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1764165852000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502449","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«L'aspettativa è per un 2026 nuovamente nel segno della crescita»: Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo, delinea il prossimo futuro dell'aeroporto di Milano Bergamo, a margine dell'evento per l'apertura della nuova area partenze.\r

\r

Dopo un 2024 di traffico record con più di 17 milioni di passeggeri, il 2025 chiuderà probabilmente attorno ai 16,7 milioni «un pochino meno quindi, proprio per i lavori che hanno interessato il terminal, ma ci attendiamo un 2026 nuovamente in crescita, anche se ora è molto prematuro dare numeri precisi».\r

\r

Certe sono invece alcune delle prime novità a livello di operativo 2026: «A cominciare dal raddoppio di flydubai, che anzi sarà operativo già dal 16 dicembre 2025 e fino al prossimo maggio, con un'interruzione per poi riprendere da agosto.\r

\r

«A ciò si sommano i nuovi impegni di Ryanair - che evidentemente continua a detenere una quota rilevante di traffico sul nostro scalo - con incrementi importanti soprattutto a livello di frequenze su rotte già attive, oltre alle due new entry di Rabat e del'isola greca di Limnos». Rilanci anche per Wizz Air, e Norwegian, con il ritorno di una rotta per Billund, ma altri colloqui sono in corso con altre compagnie aeree». Spazio anche per il segmento 'charter', «da Neos ad Albastar, si prospetta già una intensa stagione estiva».\r

\r

Traffico internazionale sugli allori\r

\r

Il Caravaggio conferma sempre più la sua preponderante vocazione al traffico internazionale, rispetto al domestico, «che ha visto una ripresa soltanto nell'immediato post-Covid. Ora siamo decisamente tornati ai numeri pre-pandemia, con il 75% di passeggeri internazionali e massimo un 25% di nazionale.\r

\r

I principali mercati sono quelli di Spagna, Inghilterra, Polonia e Romania: in questo quadro ci sono però anche altri bacini che stanno crescendo tanto, uno su tutti quello degli Emirati, dove oltre alla già citata rotta su Dubai nel periodo invernale arriviamo a quattro collegamenti al giorno includendo anche i due voli per Sharjah (con Air Arabia, ndr). Senz'altro un'area che sta crescendo sia come incoming sia come outgoing in virtù del network di proseguimenti a disposizione una volta raggiunti gli Emirati».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Milano Bergamo, Cattaneo: «Un 2026 di crescita, traffico internazionale al top»","post_date":"2025-11-26T13:38:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764164313000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502453","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le esperienze guidate e le attività prenotabili online stanno registrando un momento di grande crescita. Dal suo osservatorio privilegiato, Civitatis condivide i trend e le esperienze più amati dai viaggiatori italiani, offrendo alle agenzie di viaggio dati e insight utili a orientare le vendite. \r

\r

Andando a ritroso, in decima posizione si trova il Giappone, un Paese che ospita circa 31.7 milioni di viaggiatori annuali. Civitatis segnala un alto volume di prenotazioni per il tour privato di Tokyo. Un altro dei punti di interesse all’interno del radar italiano sono le città di Osaka, con l’acquisto di biglietti per conoscere gli Universal Studios Japan, e Kyoto, dove attraverso il free tour hanno una panoramica completa del centro storico di quella che fu la capitale del Giappone tra il 794 e il 1868.\r

\r

In nona posizione Londra brilla come sempre tra i viaggiatori italiani e, secondo Civitatis, il servizio più acquistato è il trasferimento aeroporto-hotel che garantisce un arrivo sicuro e confortevole. Ma c’è anche il fenomeno Harry Potter e i biglietti per gli studios dove sono state girate le 8 pellicole, così come la visita guidata al castello di Edimburgo.\r

\r

A seguire la Germania, con 39.6 milioni di viaggiatori annuali. Dall’arte e dalla storia di Berlino ai castelli della Baviera, questo Paese è un favorito per i viaggiatori, con le top 3 di attività con Civitatis che comprendono la visita guidata al campo di concentramento di Sachsenhausen; l'escursione con guida in italiano al castello di Neuschwanstein e al palazzo di Linderhof e il tour di Monaco.\r

Le altre mete\r

Thailandia in primo piano con una popolarità aumentata grazie all’uscita della terza stagione della serie The White Lotus. In un primo incontro con questa destinazione esotica, non manca l’escursione alle isole Phi Phi in motoscafo, un tour di un giorno completo al mercato galleggiante di Damnoen Saduak con visita inclusa alle rovine di Ayutthaya e l’esperienza unica di fare il bagno e nutrire gli elefanti nel santuario di Chiang Mai.\r

\r

Quinta posizione per il Messico, con circa45 milioni di viaggiatori annuali. II viaggiatori italiani sanno che qui c’è di tutto: dalla ricchezza culturale delle grandi città alle spiagge , Pueblos Mágicos e imponenti zone archeologiche, senza dimenticare la gastronomia. Quando si tratta di scoprire il Paese, e le prenotazioni su Civitatis lo confermano: gli italiani amano le destinazioni di sole e mare, come Isla Mujeres, dove optano per le passeggiate in catamarano; Huatulco e le sue escursioni nelle baie e Los Cabos, con le escursioni in barca con fondo trasparente. Tra le città, primeggia Oaxaca, seguita da Mérida e Città del Messico.\r

\r

La Cappadocia e le sue “camini delle fate”, le piscine naturali di Pamukkale e l’architettura ottomana rendono la Turchia una destinazione della top ten. Fra i preferiti, un tour privato di Istanbul con guida in italiano, disponibile fino a otto ore; la crociera notturna con cena inclusa mentre si naviga sul Bosforo, il giro in mongolfiera sulla Cappadocia.\r

\r

aFra le mete in pole position per civitatis sicuramente l'Italia. Nel ranking troviamo l’esperienza di visitare il Colosseo, il Foro e il Palatino e l’escursione da Firenze a Pisa, San Gimignano e Siena, con pranzo toscano incluso.\r

\r

Negli Stati Uniti Spiccano l’escursione al Grand Canyon, in Colorado, così come i biglietti per i parchi Disney e Universal Studios, in California, senza trascurare il tour notturno a Las Vegas.\r

\r

Madrid e Barcellona sono le città preferite della Spagna. Fra i più ambiti, i biglietti salta-fila per la Sagrada Familia, le escursioni a Toledo e Segovia, il tour del Santiago Bernabéu (casa del Real Madrid), la visita guidata al Palazzo Reale e il free tour di Gaudí.\r

\r

Infine, al primo posto la Francia: Parigi è l’epicentro posizionandosi come meta quasi insuperabile per i viaggiatori. Seppure le crociere sulla Senna, la visita guidata al museo del Louvre (con accesso prioritario al quadro della “Gioconda”) e l’esperienza di salire al terzo piano della torre Eiffel siano le attività top su Civitatis, spicca anche l’acquisto dei biglietti per Disneyland Paris, validi da uno a quattro giorni.","post_title":"Civitatis: ecco la classifica delle esperienze preferite dagli italiani","post_date":"2025-11-26T13:22:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764163350000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502454","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair accoglie l’inibitoria definitiva emessa dal Tribunale Regionale di Berlino, che vieta a eDreams di utilizzare un’affermazione “ingannevole” relativa a presunti risparmi e di avvalersi di alcune clausole dei termini e condizioni del programma eDreams Prime, che il Tribunale ha ritenuto illecite e, pertanto, scorrette ai sensi della legge tedesca sulla concorrenza sleale.\r

\r

Il Tribunale di Berlino ha emesso l’inibitoria definitiva in seguito alle sue conclusioni dell’ottobre 2024, secondo le quali diverse clausole del programma eDreams Prime risultavano “illecite”, “ingannevoli” e in violazione del “principio di trasparenza” previsto dalla normativa tedesca a tutela dei consumatori.\r

Omissione\r

L’inibitoria definitiva, emessa dopo che eDreams ha accettato di correggere le violazioni al principio di trasparenza individuate da Ryanair, vieta a eDreams di omettere l’indicazione del momento in cui potrebbero verificarsi aumenti del costo di Prime, di imporre condizioni che implichino che la prosecuzione dell’utilizzo di Prime equivalga ad accettare tali aumenti di prezzo e di formulare affermazioni ingannevoli relative ai risparmi.\r

\r

«Ryanair invita nuovamente le autorità europee per la protezione dei consumatori a intervenire con urgenza per tutelare i consumatori in tutta Europa - ha dichiarato Dara Brady di Ryanair - applicando standard di trasparenza e protezioni che siano all’altezza degli elevati livelli garantiti dai partner ota di Ryanair.»\r

Cosa dice eDreams\r

Naturalmente è arrivata la versione di eDreams. leggiamola: «La decisione del Tribunale Regionale Superiore di Berlino non riguarda il modello di abbonamento Prime, né i vantaggi che offre ai consumatori. Concerne strettamente la collocazione visiva e il formato di alcuni elementi informativi relativi all'abbonamento e come vengono presentati (ad esempio, se alcune informazioni debbano essere visualizzate in una finestra pop-up o sulla pagina principale). La decisione si riferisce a un'interfaccia obsoleta che è stata dismessa da tempo. eDreams ha aggiornato la sua piattaforma molto tempo fa per conformarsi a tali requisiti visivi».","post_title":"Ryanair: inibitoria definitiva verso eDreams del Tribunale di Berlino","post_date":"2025-11-26T13:03:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1764162194000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502446","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La rivoluzione nel campo dei boutique hotel di lusso è cominciata. A lanciare la sfida è La Gemma Collection, gruppo alberghiero giovane, indipendente e 100% italiano.\r

\r

Il brand fondato da Massimiliano Cecchi, imprenditore con radici nel real estate mira a trasformare l’hospitality in un linguaggio culturale. L'ascesa del gruppo sfida il lusso standardizzato delle grandi catene con forza visionaria e passione.\r

\r

«Alla base del progetto c’è una visione imprenditoriale che affonda le radici nella nostra storia familiare, nel senso estetico che ci appartiene e in un’idea contemporanea di ospitalità. Non ci interessa costruire semplici hotel, ma dare vita a luoghi capaci di generare emozioni, dove ogni dettaglio è pensato per raccontare il territorio, esprimere bellezza e offrire un lusso identitario, fatto di privacy, attenzione su misura e calore umano. Vogliamo che ogni ospite si senta meglio che a casa» spiega Massimiliano Cecchi, ceo de La Gemma Collection.\r

\r

Successo a Firenze\r

Dopo il successo del primo hotel a Firenze – La Gemma Hotel Firenze, inaugurato nel 2023 e già punto di riferimento nel segmento luxury con 7,1 milioni di euro di fatturato – il 2025 si chiude con una previsione di crescita intorno agli 8 milioni di euro. L’andamento dei principali indicatori conferma la solidità del posizionamento dell’hotel nel proprio mercato di riferimento. L’Adr, pari a circa 600 euro, e la durata media del soggiorno di 2,5 notti evidenziano un mix equilibrato tra ospiti in visita breve e viaggiatori che scelgono di prolungare l’esperienza. La qualità dell’offerta trova ulteriore conferma nel riconoscimento della prima Stella Michelin assegnata per il 2026 al ristorante dell’hotel, Lucas’ restaurant.\r

La distribuzione geografica degli ospiti evidenzia una forte presenza internazionale. Gli Stati Uniti rappresentano il mercato principale con una quota del 46,28%, seguiti dal Regno Unito (5,57%) e dal Canada (3,15%). Si tratta di un mix che conferma la capacità della struttura di attrarre viaggiatori con elevata propensione alla spesa e sensibili alla qualità del servizio.\r

\r

Rilevante anche la componente generazionale: la presenza di Millennials e Gen X è significativa e contribuisce a delineare una domanda orientata a un’idea di lusso contemporaneo, attenta al comfort e alla cura dei dettagli, ma anche alla coerenza con i valori dell’ospitalità più tradizionale. \r

\r

«Il settore del lusso sta vivendo una trasformazione profonda: oggi rileviamo una maggiore selettività, con una clientela che cerca esperienza, valore, autenticità. La nostra risposta è una proposta coerente, che mette l’ospite al centro, lontano da logiche standardizzate» dichiara Laura Stopani, general manager del gruppo.\r

Il piano industriale\r

Il gruppo guarda avanti con un piano di sviluppo ambizioso: sei nuove aperture entro il 2030, per un investimento complessivo superiore a 100 milioni di euro. La prossima apertura sarà a Milano nel 2026, seguita da nuove destinazioni italiane ad alto valore culturale e turistico, tra cui Roma, Venezia , Costiera Amalfitana, lago di Como, Puglia.\r

\r

Ogni struttura, tra 30 e 50 camere, offrirà design tailor-made, cucina identitaria, arte, benessere e percorsi esperienziali che valorizzano il genius loci, incarnando un’idea di lusso contemporaneo fatta di autenticità, bellezza e servizio sartoriale. A differenza di molti player internazionali, La Gemma Collection adotta un modello integrato che prevede gestione diretta e proprietà immobiliare. Una scelta strategica che consente di mantenere il pieno controllo su posizionamento, qualità e valore patrimoniale delle strutture nel lungo periodo. La crescita sarà sostenuta principalmente da capitali propri, con l’eventuale apertura a investitori minoritari e selezionati, senza intaccare la governance familiare. Il progetto punta a raggiungere entro il 2030 un fatturato aggregato superiore a 45 milioni di euro, con un impatto occupazionale stimato in oltre 350 nuovi posti di lavoro.\r

\r

","post_title":"Boutique hotel di lusso: La Gemma Collection lancia la sfida","post_date":"2025-11-26T12:39:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1764160764000]}]}}