Milano Bergamo Airport cresce: nelle rotte, nelle connessioni e nelle dimensioni «Tutto lascia presagire un’ottima estate, con flussi di domanda anche superiori al passato verso ogni direttrice: stimiamo di chiudere l’anno superando i 14 milioni di passeggeri». È molto positivo lo sguardo sul futuro di Giacomo Cattaneo, director of commercial aviation di Milano Bergamo Airport. «Da diversi anni siamo il terzo aeroporto in Italia per volume passeggeri, dopo Fiumicino e Malpensa e stiamo vivendo un momento di crescita con 21 compagnie operative, che raggiungono 142 destinazioni in 39 paesi. Di queste 108 sono servite da Ryanair, presente nell’aeroporto con la sua più importante base di manutenzione continentale, costituita da cinque hangar con una forza lavoro di 500 persone». Grande l’attenzione alla sostenibilità: «Molte compagnie stanno inserendo nella propria flotta aeromobili innovativi come il Boeing 737 Max, con un consumo di carburante ridotto del 20% e un impatto acustico inferiore del 40%. Una sezione operativa dello scalo dedicata alla sostenibilità programma interventi di isolamento acustico e di rinaturalizzazione di aree limitrofe. Ci stiamo dotando di un impianto fotovoltaico e i mezzi utilizzati all’interno dell’aeroporto sono sempre più elettrici». Importante il tema delle connessioni con l’aerostazione: da Milano operano già tre compagnie di autobus con partenze ogni 10 minuti. Bergamo è il primo polo aeroportuale di Flixbus e da un anno e mezzo viene servito anche da Itabus. «Su Bergamo siamo direttamente nel sistema urbano, su Torino abbiamo dagli 11 ai 15 collegamenti quotidiani, 13 su Verona, 11 su Venezia. È in corso di completamento anche la linea ferroviaria che, a partire da Milano Centrale, raggiungerà Bergamo e quindi l’aeroporto. Il progetto è tra gli obiettivi per le Olimpiadi Milano-Cortina, febbraio 2026: dovrebbe essere ultimato entro dicembre 2025 ed è stato inserito nel Pnnr». Sono infine aumentate le dimensioni dello scalo: «Nel periodo del Covid non ci siamo fermati – conclude Cattaneo -. Nel luglio del 2020 abbiamo inaugurato l’area extra-Schengen; l’aerostazione ha una capacità di 20 milioni di passeggeri e stiamo aumentando lo spazio dedicato al check-in. Tra le novità due lounge funzionali e la possibilità di utilizzare le macchine del fast-track plus per fare il check-in rapido con il bagaglio: un servizio da acquistare per soli 10 euro, sia in aeroporto che sui siti dello scalo o delle compagnie, 24h24».

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443938 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_443941" align="alignleft" width="300"] L'Avani Palazzo Moscova Milano[/caption] Saranno ben due le aperture in Italia previste dal piano di espansione europea del brand Avani di casa Minor Hotels: la compagnia thailandese, già titolare del gruppo Nh, intende aprire cinque strutture a marchio Avani nel Vecchio continente entro la metà del 2024, che si aggiungeranno all'indirizzo già operativo in Portogallo. Le altre new entry saranno in Spagna, in Germania e nei Paesi Bassi. In concomitanza con il lancio europeo, il marchio farà anche il proprio debutto in America Latina con un paio di strutture in arrivo in Messico e in Colombia. [caption id="attachment_443942" align="alignright" width="300"] L'Avani Rio Novo Venezia[/caption] I prossimi hotel del brand lifestyle a vocazione millennials di Minor ad aprire alle nostre latitudini saranno quindi a giugno l'Avani Alonso Martínez Madrid da 101 camere e l'Avani Palazzo Moscova Milano da 65 stanze. In estate arriverà anche l'Avani Rio Novo Venezia con 144 camere e prima della fine dell'anno l’Avani Frankfurt City da 256 stanze. Sempre in Europa, il marchio arriverà nei Paesi Bassi nel 2024 con il rebranding di un hotel da 163 camere che diventerà l'Avani Museum Quarter Amsterdam nel secondo trimestre del 2024. In America Latina si inizierà invece nel terzo trimestre 2023 con il lancio dell’hotel messicano da 140 camere Avani Cancun Airport, seguito nel quarto trimestre dall'Avani Royal Zona T Bogota in Colombia da 66 stanze. Creato nel 2011, il marchio vanta attualmente 38 strutture in 20 paesi in Asia, Australia, Medio Oriente, nell'oceano Indiano, in Africa e appunto in Portogallo. [post_title] => Il gruppo Minor espande il brand Avani in Europa: due le new entry in Italia [post_date] => 2023-04-18T14:53:22+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681829602000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443926 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si avvicina lo sbarco di Rocco Forte a Napoli. Secondo alcuni rumours, il gruppo dovrebbe infatti prendere la gestione di Palazzo Sirignano: un edificio del 1500 situato lungo la riviera di Chiaia già destinato a essere convertito in hotel, ma che inizialmente pareva essere stato messo nel mirino dal brand italiano J.K. Place. Il palazzo è stato venduto nel 2017 da Tirrenia alla famiglia Colella, proprietaria del gruppo Capri, specializzato nel settore fast fashion con i marchi Alcott e Gutteridge. L'idea iniziale del fondatore della compagnia, Nunzio Colella, era quella di trasformare l'asset nel quartier generale del gruppo. Poi il cambio di strategia con il nuovo piano di sviluppo di una struttura alberghiera, per cui il progetto originario prevedeva la realizzazione di un hotel da 100 camere e suite. L'immobile, il cui nome completo è palazzo Caravita di Sirignano, si estende su una superficie lorda di circa 15 mila metri quadrati, distribuiti su quattro piani fuori terra, tre ammezzati, un seminterrato e un'area esterna di dimensione attorno ai 2 mila metri quadrati. [post_title] => Rocco Forte pronto a sbarcare a Napoli nell'ex sede cittadina di Tirrenia [post_date] => 2023-04-18T14:32:19+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681828339000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443920 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_443923" align="alignleft" width="300"] Marco Dadone, insieme all'altra co-founder di Ibiza Project, Lara Corsinovi[/caption] Domanda in forte crescita per Ibiza Project. Dopo aver chiuso la scorsa stagione estiva con un evidente segno più, la dmc italiana con sede sull'omonima isola delle Baleari conferma anche per il 2023 una richiesta in costante espansione, sia per il segmento mice, sia per quello leisure, nonostante la riapertura delle destinazioni competitor sul medio raggio. La presenza sulle isole di Ibiza Project ha permesso di notare, in particolare, un’evoluzione recente di Formentera per quanto riguarda l'offerta di servizi, tra i quali hotel e ristoranti di nicchia. L'isola continua comunque a conservare la propria atmosfera tranquilla e le spiagge paradisiache. “La domanda per l’estate è in continua crescita da gennaio – commenta Marco Dadone, co-founder di Ibiza Project –. Nonostante il costo dei voli sia aumentato notevolmente anche in periodi di bassa stagione, ci sono tutte le premesse per chiudere in positivo l’anno in corso. La richiesta verso le isole rimane varia e comprende diversi target, confermando nuovamente la versatilità delle destinazioni, che riescono a soddisfare le esigenze di tutti”. Un altro trend rilevato dalla dmc è l’elevata richiesta da parte dei viaggiatori di attività outdoor: dall’hiking al plogging fino ai bike tour; tutte proposte che costituiscono il perfetto completamento al programma di un pacchetto mice, in un’ottica di sostenibilità sempre più apprezzata oggi dai clienti. [post_title] => Cresce la domanda per le Baleari della dmc italiana Ibiza Project [post_date] => 2023-04-18T12:39:24+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681821564000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443890 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_443912" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Daniela Righi, Karl Pojer, il cfo della Drs Hotel Holding, Marco Koch, e Alessandro Vadagnani[/caption] Un altro gruppo dell'ospitalità italiana passa in mani straniere. Dopo l'acquisizione lo scorso novembre da parte dei messicani di Palace Resorts del 75% del gruppo Baglioni, è questa la volta di Mira Hotels & Resorts. E pure in questo caso la quota oggetto dell'operazione è del 75%. A comprare sono stati i tedeschi di Dsr Hotel Holding, con l'obiettivo di sviluppare in Italia i propri brand A-Rosa, aja ed Enri Hotels, nonché i marchi della joint venture con Der Touristik. I futuri sviluppi si concentreranno soprattutto sul lago di Garda, sulla costa adriatica, sulla Toscana, sulle Alpi e nelle principali città della Penisola. "Con il debutto in Italia rafforziamo le nostre strategie di crescita, espandendoci al di fuori dei nostri tradizionali mercati di lingua tedesca dei paesi Dach (Germania, Austria e Svizzera) - spiega il ceo di Dsr Hotel Holding, Karl Pojer. "Il mercato tricolore è molto ricercato dai nostri ospiti. Allo stesso tempo la Germania è una delle destinazioni preferite dagli italiani - aggiunge Horst Rahe, managing partner di Deutsche Seereederei, la società a monte di Dsr Hotel Holding, dal 2021 partner in joint-venture di Der Touristik (gruppo Rewe). L'operazione, è invece il commento dei fondatori e managing director di Mira, Daniela Righi e Alessandro Vadagnini, "ci permetterà di crescere più velocemente, grazie alla presenza di un forte partner finanziario". In particolare l'idea è quella di espandersi per via sia di conversioni, sia di acquisizioni di hotel a conduzione familiare. A seguito della transazione, si prevede che i circa 300 impiegati del gruppo Mira conservino il loro posto di lavoro, mentre Daniela Righi and Alessandro Vadagnini, che mantengono il 25% della società, guideranno il business in Italia, con Vadagnini incaricato dei progetti di sviluppo. Mira al momento gestisce quattro hotel e resort a 4 stelle superior e a 5 stelle in Piemonte (l'Alagna Mountain Resort & Spa), a Follonica (il Riva Toscana Golf Resort & Spa), in Puglia (l'Acaya Golf Resort & Spa di Lecce) e in Sicilia (il Borgo di Luce i Monasteri Golf Resort & Spa). [post_title] => I tedeschi di Dsr Hotel Holding acquisiscono il 75% del gruppo Mira [post_date] => 2023-04-18T12:28:41+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681820921000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443891 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Tutto lascia presagire un’ottima estate, con flussi di domanda anche superiori al passato verso ogni direttrice: stimiamo di chiudere l’anno superando i 14 milioni di passeggeri». È molto positivo lo sguardo sul futuro di Giacomo Cattaneo, director of commercial aviation di Milano Bergamo Airport. «Da diversi anni siamo il terzo aeroporto in Italia per volume passeggeri, dopo Fiumicino e Malpensa e stiamo vivendo un momento di crescita con 21 compagnie operative, che raggiungono 142 destinazioni in 39 paesi. Di queste 108 sono servite da Ryanair, presente nell’aeroporto con la sua più importante base di manutenzione continentale, costituita da cinque hangar con una forza lavoro di 500 persone». Grande l’attenzione alla sostenibilità: «Molte compagnie stanno inserendo nella propria flotta aeromobili innovativi come il Boeing 737 Max, con un consumo di carburante ridotto del 20% e un impatto acustico inferiore del 40%. Una sezione operativa dello scalo dedicata alla sostenibilità programma interventi di isolamento acustico e di rinaturalizzazione di aree limitrofe. Ci stiamo dotando di un impianto fotovoltaico e i mezzi utilizzati all’interno dell’aeroporto sono sempre più elettrici». Importante il tema delle connessioni con l’aerostazione: da Milano operano già tre compagnie di autobus con partenze ogni 10 minuti. Bergamo è il primo polo aeroportuale di Flixbus e da un anno e mezzo viene servito anche da Itabus. «Su Bergamo siamo direttamente nel sistema urbano, su Torino abbiamo dagli 11 ai 15 collegamenti quotidiani, 13 su Verona, 11 su Venezia. È in corso di completamento anche la linea ferroviaria che, a partire da Milano Centrale, raggiungerà Bergamo e quindi l’aeroporto. Il progetto è tra gli obiettivi per le Olimpiadi Milano-Cortina, febbraio 2026: dovrebbe essere ultimato entro dicembre 2025 ed è stato inserito nel Pnnr». Sono infine aumentate le dimensioni dello scalo: «Nel periodo del Covid non ci siamo fermati - conclude Cattaneo -. Nel luglio del 2020 abbiamo inaugurato l’area extra-Schengen; l’aerostazione ha una capacità di 20 milioni di passeggeri e stiamo aumentando lo spazio dedicato al check-in. Tra le novità due lounge funzionali e la possibilità di utilizzare le macchine del fast-track plus per fare il check-in rapido con il bagaglio: un servizio da acquistare per soli 10 euro, sia in aeroporto che sui siti dello scalo o delle compagnie, 24h24». [post_title] => Milano Bergamo Airport cresce: nelle rotte, nelle connessioni e nelle dimensioni [post_date] => 2023-04-18T11:52:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681818767000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443886 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines pensa in grande e punta a raddoppiare la flotta e la capacità di trasporto passeggeri nell'arco dei prossimi dieci anni. I piani del vettore prevedono infatti una flotta composta da 800 aeromobili nel 2033, rispetto ai 435 attuali, mentre il numero di passeggeri trasportati dovrebbe salire fino a 170 milioni. Il 2033 coincide con il centesimo anno dalla fondazione di Turkish Airlines: nell'ultimo decennio la compagnia aerea è già stata protagonista di una crescita significatativa e durante la pandemia è stato uno dei vettori più attivi. Il 2022 è stato chiuso con un utile netto di 2,7 miliardi di dollari, che però comprendeva 2,2 miliardi di dollari di imposte differite. Tra gli obiettivi fissati dal nuovo piano strategico decennale ci sono un fatturato consolidato di oltre 52,2 miliardi di dollari, rispetto ai 18,2 miliardi del 2022, con un ebitdar compreso tra il 20 e il 25% nel periodo 2023-2033. L'anno scorso il margine era stato del 29,2%. Turkish ambisce ad un ulteriore miglioramento dell'efficienza, "contenendo i costi e creando nuove opportunità per generare ulteriori ricavi al fine di sostenere la forte performance finanziaria". La flotta dovrebbe arrivare a 813 aeromobili entro il 2033, con un network ampliato a 400 destinazioni rispetto alle 350 di quest'anno, di cui 345 internazionali rispetto alle 295 attuali. La capacità passeggeri dovrebbe raddoppiare con un tasso di crescita medio del 7%, portando il numero di passeggeri trasportati da 85 a 171 milioni nei prossimi dieci anni. Turkish Airlines vuole anche aumentare la sua quota nel mercato cargo, "raddoppiando il volume di merci trasportate (da 1,6 a 3,9 milioni di tonnellate) e posizionando Turkish Cargo tra i primi tre vettori cargo a livello globale entro il 2033". [post_title] => Turkish Airlines pensa in grande e punta a raddoppiare le proprie dimensioni entro il 2033 [post_date] => 2023-04-18T11:24:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681817093000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443871 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways ha varato una nuova promozione di Offerte Last Minute: per tutte le prenotazioni effettuate dal 18 al 24 aprile 2023 per viaggi che avranno luogo tra il 18 aprile 2023 e il 17 aprile 2024, i passeggeri della compagnia aerea riceveranno sconti fino al 10% su moltissime destinazioni. Con offerte per voli a partire da 469 euro , la nuova promozione consente di volare da Milano o Roma verso le destinazioni del network che spaziano dalle Maldive a Bali, da Doha a Singapore, Bangkok o Cape Town. Inoltre, iscrivendosi al Privilege Club e utilizzando il codice PCEUR23 per viaggi entro il 30 giugno 2024, si potranno ottenere fino a 2.000 Avios bonus in Economy o fino a 4.000 in cabine Premium. [post_title] => Qatar Airways: tariffe speciali per volare fino all'aprile 2024 [post_date] => 2023-04-18T10:56:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681815391000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443855 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grandi aspettative per l'estate italiana di easyJet: "Da giugno saremo al massimo delle nostre potenzialità, con volumi paragonabili a quelli pre-pandemia, anche se come anno saremmo ancora un po' indietro". Così Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia, a margine della serata che ieri a Milano ha visto la compagnia presentare insieme a Visit Portugal il collegamento diretto da Milano Malpensa a Madeira. "Il trend della domanda di viaggio è molto positivo: noi abbiamo messo in pista un numero molto maggiore di posti e questa sarà la stagione della piena ripartenza". Salvo imprevisti, che potrebbero innescare disservizi per i passeggeri "come nel caso degli scioperi dei controllori di volo francesi. Noi però siamo ben organizzati e credo che anche il sistema in generale lo sia, rispetto alla scorsa estate". Intanto, è elevata l'attesa per la riapertura del Terminal 2 di Milano Malpensa (il prossimo 31 maggio), dove easyJet ha casa da sempre: "Malpensa resta il nostro hub più importante dopo quello di Londra Gatwick, e tutto è pronto: qui abbiamo 23 aeromobili basati, per la maggior parte A320, poi qualche A319 e anche tre A321neo. Questi ultimi non saranno impiegati su rotte dedicate, ma su diverse rotte in base all'andamento del traffico. Complessivamente voleremo verso 61 destinazioni, +30% sul 2022". Malgrado la "fortissima penetrazione low cost Italia, noi difendiamo e consolidiamo la nostra posizione, in primis a Malpensa, dove altri continuano a cambiare programmi e stanno ancora cercando di capire dove dirigersi". Certo, ammette Lagorio, "Siamo anche un po’ cambiati, siamo cresciuti molto a Milano e Napoli, ma decresciuti a Venezia". Presenza milanese anche sul city airport di Linate, "dove è fondamentale esserci e vorremmo anche aumentare la nostra presenza, ma come sappiamo la disponibilità di slot è limitata. Cerchiamo comunque di offrire il migliore prodotto per la clientela business, con frequenze multi giornaliere sulle rotte servite: ad esempio, abbiamo fino a 5 voli al giorno per Parigi". E proprio sul fronte corporate è maggiore la collaborazione con il trade: "Naturalmente con le agenzie di viaggio lavoriamo maggiormente sulla parte business, che resta per easyJet una componente importante del traffico. Ma vorremmo avere un rapporto costruttivo anche per la parte leisure, benché da sempre per questo segmento la nostra strategia è diretta al cliente finale". Il quadro generale Le previsioni positive del country manager Italia sono confermate anche dal quadro generale della compagnia, che ha rivisto al rialzo le previsioni di profitto per quest'anno dopo l'aumento delle prenotazioni estive e il ritorno del numero di passeggeri a Pasqua ai livelli pre-pandemici. Tra gennaio e marzo easyJet ha aumentato la capacità del 40% confermando per l'estate il ritorno ai livelli pre-pandemici. Nel primo trimestre il vettore ha trasportato 15,6 milioni di passeggeri, rispetto agli 11,5 milioni dell'anno precedente. Il load factor è salito all'88% rispetto al precedente 78%. Per il primo semestre easyJet prevede di realizzare ricavi per 2,7 miliardi di sterline (alla fine di marzo9, a fronte di costi per 3,1 milioni di sterline, con una perdita semestrale prima delle imposte compresa tra 405 e 425 milioni di sterline. [post_title] => EasyJet, Lagorio: "L'estate ci vedrà al massimo delle nostre potenzialità" [post_date] => 2023-04-18T10:24:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681813442000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443853 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trieste Airport è entrato a paso deciso nell'estate 2023: sedici destinazioni, ottantacinque voli alla settimana, cinque diverse compagnie operative sullo scalo e un risultato più che positivo per le recenti festività pasquali, con una crescita del 40% del numero di passeggeri. "La stagione è partita dando già segnali soddisfacenti, soprattutto il Dublino (operato da Ryanair, ndr) ha superato le nostre attese - ha sottolineato l'ad, Marco Consalvo, ripreso dall'Ansa - con un incoming che stimiamo si potrà attestare sulle 25.000 presenze di turisti irlandesi nei nove mesi di operatività del 2023. Stanno andando molto bene anche le prenotazioni su Barcellona". Ryanair ha incrementato in modo significativo i collegamenti da Trieste: a Dublino e Barcellona si è aggiunta affianca la ripresa del collegamento per Bruxelles Charleroi e l'aumento del numero di voli per altre cinque destinazioni (Bari, Catania, Napoli, Palermo, Valencia) oltre alle conferme dei voli per Cagliari, Londra e Malta. Il network globale da Trieste include poi il collegamento Wizz Air per Tirana (dal 3 luglio), quello di Air Serbia con i due collegamenti settimanali (dal 3 giugno) con Belgrado che garantisce prosecuzioni per i Balcani e sempre più destinazioni internazionali, quello di Ita Airways che porta a 4 i voli giornalieri su Roma Fiumicino; quest'ultima, nel picco estivo, dal 22 luglio al 3 settembre, opererà inoltre due collegamenti settimanali da/per Olbia. Lufthansa, infine, aumenta a due i collegamenti giornalieri per Francoforte. "La summer 2023 rappresenta il punto di partenza dopo la pandemia nel percorso di crescita e sviluppo di Trieste Airport - ha rimarcato Consalvo -. Gli 85 voli di linea settimanali garantiscono un aumento del 25% della capacità di posti offerti rispetto al 2019 (...) Continuiamo a lavorare con determinazione per riattivare il volo per Linate e per ampliare ulteriormente nei prossimi mesi i collegamenti internazionali". Il collegamento per il city airport milanese cui si riferisce l'ad è quello di Ita Airways, che manca dal febbraio 2020 e che, secondo Consalvo, potrebbe riprendere all'inizio di settembre. [post_title] => Trieste Airport: estate da 85 voli settimanali e capacità posti a +25% sul 2019 [post_date] => 2023-04-18T09:23:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681809800000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "milano bergamo airport cresce nelle rotte nelle connessioni e nelle dimensioni" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":48,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2695,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443938","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443941\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'Avani Palazzo Moscova Milano[/caption]\r

\r

Saranno ben due le aperture in Italia previste dal piano di espansione europea del brand Avani di casa Minor Hotels: la compagnia thailandese, già titolare del gruppo Nh, intende aprire cinque strutture a marchio Avani nel Vecchio continente entro la metà del 2024, che si aggiungeranno all'indirizzo già operativo in Portogallo. Le altre new entry saranno in Spagna, in Germania e nei Paesi Bassi. In concomitanza con il lancio europeo, il marchio farà anche il proprio debutto in America Latina con un paio di strutture in arrivo in Messico e in Colombia.\r

\r

[caption id=\"attachment_443942\" align=\"alignright\" width=\"300\"] L'Avani Rio Novo Venezia[/caption]\r

\r

I prossimi hotel del brand lifestyle a vocazione millennials di Minor ad aprire alle nostre latitudini saranno quindi a giugno l'Avani Alonso Martínez Madrid da 101 camere e l'Avani Palazzo Moscova Milano da 65 stanze. In estate arriverà anche l'Avani Rio Novo Venezia con 144 camere e prima della fine dell'anno l’Avani Frankfurt City da 256 stanze. Sempre in Europa, il marchio arriverà nei Paesi Bassi nel 2024 con il rebranding di un hotel da 163 camere che diventerà l'Avani Museum Quarter Amsterdam nel secondo trimestre del 2024.\r

\r

In America Latina si inizierà invece nel terzo trimestre 2023 con il lancio dell’hotel messicano da 140 camere Avani Cancun Airport, seguito nel quarto trimestre dall'Avani Royal Zona T Bogota in Colombia da 66 stanze. Creato nel 2011, il marchio vanta attualmente 38 strutture in 20 paesi in Asia, Australia, Medio Oriente, nell'oceano Indiano, in Africa e appunto in Portogallo.","post_title":"Il gruppo Minor espande il brand Avani in Europa: due le new entry in Italia","post_date":"2023-04-18T14:53:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681829602000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443926","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si avvicina lo sbarco di Rocco Forte a Napoli. Secondo alcuni rumours, il gruppo dovrebbe infatti prendere la gestione di Palazzo Sirignano: un edificio del 1500 situato lungo la riviera di Chiaia già destinato a essere convertito in hotel, ma che inizialmente pareva essere stato messo nel mirino dal brand italiano J.K. Place.\r

\r

Il palazzo è stato venduto nel 2017 da Tirrenia alla famiglia Colella, proprietaria del gruppo Capri, specializzato nel settore fast fashion con i marchi Alcott e Gutteridge. L'idea iniziale del fondatore della compagnia, Nunzio Colella, era quella di trasformare l'asset nel quartier generale del gruppo. Poi il cambio di strategia con il nuovo piano di sviluppo di una struttura alberghiera, per cui il progetto originario prevedeva la realizzazione di un hotel da 100 camere e suite.\r

\r

L'immobile, il cui nome completo è palazzo Caravita di Sirignano, si estende su una superficie lorda di circa 15 mila metri quadrati, distribuiti su quattro piani fuori terra, tre ammezzati, un seminterrato e un'area esterna di dimensione attorno ai 2 mila metri quadrati.","post_title":"Rocco Forte pronto a sbarcare a Napoli nell'ex sede cittadina di Tirrenia","post_date":"2023-04-18T14:32:19+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1681828339000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443920","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443923\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marco Dadone, insieme all'altra co-founder di Ibiza Project, Lara Corsinovi[/caption]\r

\r

Domanda in forte crescita per Ibiza Project. Dopo aver chiuso la scorsa stagione estiva con un evidente segno più, la dmc italiana con sede sull'omonima isola delle Baleari conferma anche per il 2023 una richiesta in costante espansione, sia per il segmento mice, sia per quello leisure, nonostante la riapertura delle destinazioni competitor sul medio raggio. La presenza sulle isole di Ibiza Project ha permesso di notare, in particolare, un’evoluzione recente di Formentera per quanto riguarda l'offerta di servizi, tra i quali hotel e ristoranti di nicchia. L'isola continua comunque a conservare la propria atmosfera tranquilla e le spiagge paradisiache.\r

\r

“La domanda per l’estate è in continua crescita da gennaio – commenta Marco Dadone, co-founder di Ibiza Project –. Nonostante il costo dei voli sia aumentato notevolmente anche in periodi di bassa stagione, ci sono tutte le premesse per chiudere in positivo l’anno in corso. La richiesta verso le isole rimane varia e comprende diversi target, confermando nuovamente la versatilità delle destinazioni, che riescono a soddisfare le esigenze di tutti”. Un altro trend rilevato dalla dmc è l’elevata richiesta da parte dei viaggiatori di attività outdoor: dall’hiking al plogging fino ai bike tour; tutte proposte che costituiscono il perfetto completamento al programma di un pacchetto mice, in un’ottica di sostenibilità sempre più apprezzata oggi dai clienti.","post_title":"Cresce la domanda per le Baleari della dmc italiana Ibiza Project","post_date":"2023-04-18T12:39:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681821564000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443890","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443912\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Daniela Righi, Karl Pojer, il cfo della Drs Hotel Holding, Marco Koch, e Alessandro Vadagnani[/caption]\r

\r

Un altro gruppo dell'ospitalità italiana passa in mani straniere. Dopo l'acquisizione lo scorso novembre da parte dei messicani di Palace Resorts del 75% del gruppo Baglioni, è questa la volta di Mira Hotels & Resorts. E pure in questo caso la quota oggetto dell'operazione è del 75%. A comprare sono stati i tedeschi di Dsr Hotel Holding, con l'obiettivo di sviluppare in Italia i propri brand A-Rosa, aja ed Enri Hotels, nonché i marchi della joint venture con Der Touristik. I futuri sviluppi si concentreranno soprattutto sul lago di Garda, sulla costa adriatica, sulla Toscana, sulle Alpi e nelle principali città della Penisola.\r

\"Con il debutto in Italia rafforziamo le nostre strategie di crescita, espandendoci al di fuori dei nostri tradizionali mercati di lingua tedesca dei paesi Dach (Germania, Austria e Svizzera) - spiega il ceo di Dsr Hotel Holding, Karl Pojer. \"Il mercato tricolore è molto ricercato dai nostri ospiti. Allo stesso tempo la Germania è una delle destinazioni preferite dagli italiani - aggiunge Horst Rahe, managing partner di Deutsche Seereederei, la società a monte di Dsr Hotel Holding, dal 2021 partner in joint-venture di Der Touristik (gruppo Rewe).\r

\r

L'operazione, è invece il commento dei fondatori e managing director di Mira, Daniela Righi e Alessandro Vadagnini, \"ci permetterà di crescere più velocemente, grazie alla presenza di un forte partner finanziario\". In particolare l'idea è quella di espandersi per via sia di conversioni, sia di acquisizioni di hotel a conduzione familiare. A seguito della transazione, si prevede che i circa 300 impiegati del gruppo Mira conservino il loro posto di lavoro, mentre Daniela Righi and Alessandro Vadagnini, che mantengono il 25% della società, guideranno il business in Italia, con Vadagnini incaricato dei progetti di sviluppo. Mira al momento gestisce quattro hotel e resort a 4 stelle superior e a 5 stelle in Piemonte (l'Alagna Mountain Resort & Spa), a Follonica (il Riva Toscana Golf Resort & Spa), in Puglia (l'Acaya Golf Resort & Spa di Lecce) e in Sicilia (il Borgo di Luce i Monasteri Golf Resort & Spa).","post_title":"I tedeschi di Dsr Hotel Holding acquisiscono il 75% del gruppo Mira","post_date":"2023-04-18T12:28:41+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681820921000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443891","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

«Tutto lascia presagire un’ottima estate, con flussi di domanda anche superiori al passato verso ogni direttrice: stimiamo di chiudere l’anno superando i 14 milioni di passeggeri». È molto positivo lo sguardo sul futuro di Giacomo Cattaneo, director of commercial aviation di Milano Bergamo Airport.\r

«Da diversi anni siamo il terzo aeroporto in Italia per volume passeggeri, dopo Fiumicino e Malpensa e stiamo vivendo un momento di crescita con 21 compagnie operative, che raggiungono 142 destinazioni in 39 paesi. Di queste 108 sono servite da Ryanair, presente nell’aeroporto con la sua più importante base di manutenzione continentale, costituita da cinque hangar con una forza lavoro di 500 persone».\r

Grande l’attenzione alla sostenibilità: «Molte compagnie stanno inserendo nella propria flotta aeromobili innovativi come il Boeing 737 Max, con un consumo di carburante ridotto del 20% e un impatto acustico inferiore del 40%. Una sezione operativa dello scalo dedicata alla sostenibilità programma interventi di isolamento acustico e di rinaturalizzazione di aree limitrofe. Ci stiamo dotando di un impianto fotovoltaico e i mezzi utilizzati all’interno dell’aeroporto sono sempre più elettrici». \r

Importante il tema delle connessioni con l’aerostazione: da Milano operano già tre compagnie di autobus con partenze ogni 10 minuti. Bergamo è il primo polo aeroportuale di Flixbus e da un anno e mezzo viene servito anche da Itabus. «Su Bergamo siamo direttamente nel sistema urbano, su Torino abbiamo dagli 11 ai 15 collegamenti quotidiani, 13 su Verona, 11 su Venezia. È in corso di completamento anche la linea ferroviaria che, a partire da Milano Centrale, raggiungerà Bergamo e quindi l’aeroporto. Il progetto è tra gli obiettivi per le Olimpiadi Milano-Cortina, febbraio 2026: dovrebbe essere ultimato entro dicembre 2025 ed è stato inserito nel Pnnr».\r

Sono infine aumentate le dimensioni dello scalo: «Nel periodo del Covid non ci siamo fermati - conclude Cattaneo -. Nel luglio del 2020 abbiamo inaugurato l’area extra-Schengen; l’aerostazione ha una capacità di 20 milioni di passeggeri e stiamo aumentando lo spazio dedicato al check-in. Tra le novità due lounge funzionali e la possibilità di utilizzare le macchine del fast-track plus per fare il check-in rapido con il bagaglio: un servizio da acquistare per soli 10 euro, sia in aeroporto che sui siti dello scalo o delle compagnie, 24h24». ","post_title":"Milano Bergamo Airport cresce: nelle rotte, nelle connessioni e nelle dimensioni","post_date":"2023-04-18T11:52:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681818767000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443886","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines pensa in grande e punta a raddoppiare la flotta e la capacità di trasporto passeggeri nell'arco dei prossimi dieci anni. I piani del vettore prevedono infatti una flotta composta da 800 aeromobili nel 2033, rispetto ai 435 attuali, mentre il numero di passeggeri trasportati dovrebbe salire fino a 170 milioni. \r

\r

Il 2033 coincide con il centesimo anno dalla fondazione di Turkish Airlines: nell'ultimo decennio la compagnia aerea è già stata protagonista di una crescita significatativa e durante la pandemia è stato uno dei vettori più attivi. Il 2022 è stato chiuso con un utile netto di 2,7 miliardi di dollari, che però comprendeva 2,2 miliardi di dollari di imposte differite.\r

\r

Tra gli obiettivi fissati dal nuovo piano strategico decennale ci sono un fatturato consolidato di oltre 52,2 miliardi di dollari, rispetto ai 18,2 miliardi del 2022, con un ebitdar compreso tra il 20 e il 25% nel periodo 2023-2033. L'anno scorso il margine era stato del 29,2%.\r

\r

Turkish ambisce ad un ulteriore miglioramento dell'efficienza, \"contenendo i costi e creando nuove opportunità per generare ulteriori ricavi al fine di sostenere la forte performance finanziaria\".\r

\r

La flotta dovrebbe arrivare a 813 aeromobili entro il 2033, con un network ampliato a 400 destinazioni rispetto alle 350 di quest'anno, di cui 345 internazionali rispetto alle 295 attuali. La capacità passeggeri dovrebbe raddoppiare con un tasso di crescita medio del 7%, portando il numero di passeggeri trasportati da 85 a 171 milioni nei prossimi dieci anni. Turkish Airlines vuole anche aumentare la sua quota nel mercato cargo, \"raddoppiando il volume di merci trasportate (da 1,6 a 3,9 milioni di tonnellate) e posizionando Turkish Cargo tra i primi tre vettori cargo a livello globale entro il 2033\".","post_title":"Turkish Airlines pensa in grande e punta a raddoppiare le proprie dimensioni entro il 2033","post_date":"2023-04-18T11:24:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681817093000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443871","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways ha varato una nuova promozione di Offerte Last Minute: per tutte le prenotazioni effettuate dal 18 al 24 aprile 2023 per viaggi che avranno luogo tra il 18 aprile 2023 e il 17 aprile 2024, i passeggeri della compagnia aerea riceveranno sconti fino al 10% su moltissime destinazioni.\r

Con offerte per voli a partire da 469 euro , la nuova promozione consente di volare da Milano o Roma verso le destinazioni del network che spaziano dalle Maldive a Bali, da Doha a Singapore, Bangkok o Cape Town.\r

Inoltre, iscrivendosi al Privilege Club e utilizzando il codice PCEUR23 per viaggi entro il 30 giugno 2024, si potranno ottenere fino a 2.000 Avios bonus in Economy o fino a 4.000 in cabine Premium.","post_title":"Qatar Airways: tariffe speciali per volare fino all'aprile 2024","post_date":"2023-04-18T10:56:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681815391000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443855","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grandi aspettative per l'estate italiana di easyJet: \"Da giugno saremo al massimo delle nostre potenzialità, con volumi paragonabili a quelli pre-pandemia, anche se come anno saremmo ancora un po' indietro\". Così Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia, a margine della serata che ieri a Milano ha visto la compagnia presentare insieme a Visit Portugal il collegamento diretto da Milano Malpensa a Madeira.\r

\r

\"Il trend della domanda di viaggio è molto positivo: noi abbiamo messo in pista un numero molto maggiore di posti e questa sarà la stagione della piena ripartenza\". Salvo imprevisti, che potrebbero innescare disservizi per i passeggeri \"come nel caso degli scioperi dei controllori di volo francesi. Noi però siamo ben organizzati e credo che anche il sistema in generale lo sia, rispetto alla scorsa estate\". \r

\r

Intanto, è elevata l'attesa per la riapertura del Terminal 2 di Milano Malpensa (il prossimo 31 maggio), dove easyJet ha casa da sempre: \"Malpensa resta il nostro hub più importante dopo quello di Londra Gatwick, e tutto è pronto: qui abbiamo 23 aeromobili basati, per la maggior parte A320, poi qualche A319 e anche tre A321neo. Questi ultimi non saranno impiegati su rotte dedicate, ma su diverse rotte in base all'andamento del traffico. Complessivamente voleremo verso 61 destinazioni, +30% sul 2022\". \r

\r

Malgrado la \"fortissima penetrazione low cost Italia, noi difendiamo e consolidiamo la nostra posizione, in primis a Malpensa, dove altri continuano a cambiare programmi e stanno ancora cercando di capire dove dirigersi\". Certo, ammette Lagorio, \"Siamo anche un po’ cambiati, siamo cresciuti molto a Milano e Napoli, ma decresciuti a Venezia\". Presenza milanese anche sul city airport di Linate, \"dove è fondamentale esserci e vorremmo anche aumentare la nostra presenza, ma come sappiamo la disponibilità di slot è limitata. Cerchiamo comunque di offrire il migliore prodotto per la clientela business, con frequenze multi giornaliere sulle rotte servite: ad esempio, abbiamo fino a 5 voli al giorno per Parigi\". E proprio sul fronte corporate è maggiore la collaborazione con il trade: \"Naturalmente con le agenzie di viaggio lavoriamo maggiormente sulla parte business, che resta per easyJet una componente importante del traffico. Ma vorremmo avere un rapporto costruttivo anche per la parte leisure, benché da sempre per questo segmento la nostra strategia è diretta al cliente finale\".\r

\r

Il quadro generale\r

\r

Le previsioni positive del country manager Italia sono confermate anche dal quadro generale della compagnia, che ha rivisto al rialzo le previsioni di profitto per quest'anno dopo l'aumento delle prenotazioni estive e il ritorno del numero di passeggeri a Pasqua ai livelli pre-pandemici. Tra gennaio e marzo easyJet ha aumentato la capacità del 40% confermando per l'estate il ritorno ai livelli pre-pandemici. Nel primo trimestre il vettore ha trasportato 15,6 milioni di passeggeri, rispetto agli 11,5 milioni dell'anno precedente. Il load factor è salito all'88% rispetto al precedente 78%.\r

\r

Per il primo semestre easyJet prevede di realizzare ricavi per 2,7 miliardi di sterline (alla fine di marzo9, a fronte di costi per 3,1 milioni di sterline, con una perdita semestrale prima delle imposte compresa tra 405 e 425 milioni di sterline.","post_title":"EasyJet, Lagorio: \"L'estate ci vedrà al massimo delle nostre potenzialità\"","post_date":"2023-04-18T10:24:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681813442000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443853","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trieste Airport è entrato a paso deciso nell'estate 2023: sedici destinazioni, ottantacinque voli alla settimana, cinque diverse compagnie operative sullo scalo e un risultato più che positivo per le recenti festività pasquali, con una crescita del 40% del numero di passeggeri.\r

\r

\"La stagione è partita dando già segnali soddisfacenti, soprattutto il Dublino (operato da Ryanair, ndr) ha superato le nostre attese - ha sottolineato l'ad, Marco Consalvo, ripreso dall'Ansa - con un incoming che stimiamo si potrà attestare sulle 25.000 presenze di turisti irlandesi nei nove mesi di operatività del 2023. Stanno andando molto bene anche le prenotazioni su Barcellona\".\r

\r

Ryanair ha incrementato in modo significativo i collegamenti da Trieste: a Dublino e Barcellona si è aggiunta affianca la ripresa del collegamento per Bruxelles Charleroi e l'aumento del numero di voli per altre cinque destinazioni (Bari, Catania, Napoli, Palermo, Valencia) oltre alle conferme dei voli per Cagliari, Londra e Malta.\r

\r

Il network globale da Trieste include poi il collegamento Wizz Air per Tirana (dal 3 luglio), quello di Air Serbia con i due collegamenti settimanali (dal 3 giugno) con Belgrado che garantisce prosecuzioni per i Balcani e sempre più destinazioni internazionali, quello di Ita Airways che porta a 4 i voli giornalieri su Roma Fiumicino; quest'ultima, nel picco estivo, dal 22 luglio al 3 settembre, opererà inoltre due collegamenti settimanali da/per Olbia. Lufthansa, infine, aumenta a due i collegamenti giornalieri per Francoforte.\r

\r

\"La summer 2023 rappresenta il punto di partenza dopo la pandemia nel percorso di crescita e sviluppo di Trieste Airport - ha rimarcato Consalvo -. Gli 85 voli di linea settimanali garantiscono un aumento del 25% della capacità di posti offerti rispetto al 2019 (...) Continuiamo a lavorare con determinazione per riattivare il volo per Linate e per ampliare ulteriormente nei prossimi mesi i collegamenti internazionali\". Il collegamento per il city airport milanese cui si riferisce l'ad è quello di Ita Airways, che manca dal febbraio 2020 e che, secondo Consalvo, potrebbe riprendere all'inizio di settembre.","post_title":"Trieste Airport: estate da 85 voli settimanali e capacità posti a +25% sul 2019","post_date":"2023-04-18T09:23:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681809800000]}]}}