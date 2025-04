Medsky Airways collega Milano Malpensa a Tripoli con due voli settimanali Medsky Airways raddoppia dall’Italia con l’avvio della rotta da Milano Malpensa a Tripoli Mitiga, che si affianca a quella già operativa da Roma Fiumicino. Il nuovo volo – attivo due volte alla settimana – rappresenta un passo significativo nel rafforzare i rapporti commerciali, turistici e culturali tra Italia e Libia, offrendo un’alternativa comoda e diretta per raggiungere la capitale libica, importante centro economico e culturale del Nord Africa. La compagnia aerea è rappresentata in Italia da Distal Gsa: “Questo nuovo volo da Milano rappresenta un segnale concreto di ripresa e crescita nei rapporti tra Italia e Libia. Siamo orgogliosi di affiancare Medsky Airways in questo progetto che offre nuove opportunità di viaggio e connessione tra i nostri Paesi” sottolinea Claudio Novembrini, presente al taglio del nastro del volo a Malpensa, in rappresentanza del gsa. Condividi

