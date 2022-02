Mauritius teme l’arrivo del ciclone Batsirai e chiude l’aeroporto internazionale

Mauritius ha chiuso il suo aeroporto principale in seguito ai timori per l’arrivo sull’isola di un grave ciclone. Le autorità hanno infatti aumentato l’allarme due volte al livello più alto in meno di 24 ore. I venti hanno raggiunto 133 chilometri all’ora e alcune parti dell’isola hanno registrato 118,5 millimetri di pioggia, come sottolineato ieri dai servizi meteorologici di Mauritius.

L’isola dell’oceano Indiano non è nuova a fenomeni di questo tipo, ma Bastsirai – questo il nome del ciclone – potrebbe rivelarsi il più forte degli ultimi cinque anni

L’aeroporto internazionale Sir Seewoosagur Ramgoolam – principale porta d’ingresso per i turisti in arrivo sull’isola – è stato chiuso alle 20:40 di martedì 1° febbraio.