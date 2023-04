Marabu Airlines apre i voli di linea dalla Germania. Tra le mete Roma, Olbia e Lamezia Marabu Airlines aprirà i primi voli di linea dalla Germania all’inizio di maggio. La compagnia aerea collegherà gli aeroporti di Amburgo e Monaco con diverse destinazioni in Egitto, Grecia, Spagna, Portogallo e Italia. Il 15 aprile ha operato in Baviera il suo primo volo verso Palma di Maiorca-Son Sant Joan, a bordo di un Airbus A320neo ricevuto tre giorni prima (altri tre voli sono previsti tramite Nordic Aviation Group, oltre a un A320 che sarà operato in Acmi da Heston Airlines). La nuova compagnia aerea ha ottenuto solo recentemente il Coa e la licenza operativa: la start-up è stata lanciata lo scorso dicembre dalla società di investimento Attestor (che possiede il 51% di Condor e attraverso il cui sito web sono accessibili i voli di Marabu) con l’annuncio della creazione di un proprio vettore leisure. “Siamo estremamente grati alle autorità estoni per l’eccellente cooperazione che ci ha permesso di stabilire e avviare Marabu in quattro mesi”, ha dichiarato in una nota il ceo Paul Schwaiger. Il network iniziale comprende oltre 20 rotte dalla Germania: Amburgo sarà collegata a Hurghada dal 1° maggio, e poi a Chania, Corfù, Faro, Las Palmas, Heraklion, Kos, Malaga, Preveza, Rodi, Roma Fiumicino, Tallinn o Zante, secondo Aeroroutes; Monaco avrà le stesse destinazioni più Palma di Maiorca, attualmente servita quotidianamente da un A320neo, Fuerteventura, Lanzarote, Karpathos, Cefalonia, Kos, Lamezia, Olbia, Rhos o Volos. Gli aeromobili di Marabu Airlines sono configurati con due classi di servizio, Business ed Economy.

