Malpensa e Linate saranno in sciopero il 9 febbraio In arrivo lo sciopero degli addetti ai servizi di terra negli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate. L’agitazione è stata dichiarata dai sindacati autonomi e di base per venerdì 9 febbraio e riguarda tutte le maggiori società di handling, che forniscono i servizi di terra alle compagnie aeree passeggeri e cargo. L’astensione dal lavoro durerà 24 ore, da mezzanotte a mezzanotte, per l’intera giornata del 9 febbraio. Nello specifico sono interessate sia a Linate che a Malpensa le società Airport Handling, Bcube e Aviapartner. Solo a Malpensa l’agitazione riguarda anche Ags. Solo a Linate invece lo sciopero è previsto anche per i dipendenti di Swissport, che assicura i servizi di terra a Ita Airways. Lo sciopero negli scali milanesi è sostenuto da Cub Trasporti, Usb e AdL Oltre che nell’handling previsto anche uno sciopero del personale della società di security Italpol all’aeroporto di Linate: è stato dichiarato dalla sola Usb per quattro ore, dalle 11 alle 15. Non ci sono ancora comunicazioni dall’Enac sui voli garantiti. Condividi

