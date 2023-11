Malaysia Airlines accoglie in flotta il primo di 25 Boeing 737-8 Malaysia Aviation Group, casa madre di Malaysia Airlines, ha accolto in flotta il primo Boeing 737-8, che segna l’inizio del piano di espansione graduale della flotta a fusoliera stretta: il gruppo ha in portafogli ordini per 25 aeromobili 737-8 attraverso il leasing operativo con Air Lease Corporation, che saranno consegnati progressivamente da qui al 2026. Il velivolo ha operato il suo primo volo commerciale verso Kota Kinabalu da Kuala Lumpur per poi servire il network domestico in Malesia nazionale, prima di espandersi ad altre reti nell’Asean e in Asia, in parallelo all’entrata in flotta degli altri esemplari in ordine. «L’introduzione del nuovo Boeing 737-8 ci consentirà di migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri, di migliorare l’efficienza operativa e dei consumi e di soddisfare i requisiti di crescita del nostro network futuro per sostenere la nostra visione di vettore nazionale – ha commentato Tan Sri Wan Zulkiflee Wan Ariffin, presidente del gruppo -. L’inserimento del 737-8 nella nostra flotta ha un significato che va oltre il semplice rinnovo dei velivoli. Rappresenta un ponte significativo, collegando la nostra storia con una nuova era, allineandosi con gli obiettivi del nostro Long-Term Business Plan 2.0, mentre lavoriamo per diventare il gruppo leader in Asia nei servizi di viaggio e di aviazione». Il Malaysia Aviation Group è attualmente impegnato nel rinnovo di 39 dei suoi 47 aeromobili B737-800 NG, il cui completamento è previsto per l’inizio del 2024. Inoltre, il gruppo ha recentemente acquistato un Airbus A350-900 per sostenere le proprie esigenze di crescita e riceverà 20 Airbus 330neo, la cui prima consegna è prevista per settembre 2024. La flotta odierna del gruppo è composta da 102 aeromobili che operano con la livrea di Malaysia Airlines, Firefly, MASwings e MASkargo. Condividi

