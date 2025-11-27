Lufthansa sceglie Klarna e Adyen per le soluzioni di pagamento flessibili Il Gruppo Lufthansa ha siglato una nuova partnership con Klarna e Adyen, in base alla quale i clienti potranno accedere a soluzioni di pagamento flessibili al momento della prenotazione dei loro viaggi. Il lancio è cominciato a metà novembre nei mercati nazionali del gruppo e in una selezione di altri mercati importanti, con l’intenzione di espandersi a tutte le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa – Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss e Brussels Airlines – entro la fine del secondo trimestre del 2026. In pratica, oltre all’opzione comunemente utilizzata “Paga tutto” per un pagamento unico senza interruzioni, i viaggiatori possono ora scegliere anche: “Paga dopo”, quindi prenota immediatamente i voli e paga dopo un determinato periodo di tempo; oppure “Finanziamento”, distribuendo il costo delle prenotazioni di valore più elevato su un periodo di tempo più lungo. «Nel Gruppo Lufthansa, mettiamo le esigenze e la comodità dell’esperienza di prenotazione dei nostri clienti al centro di tutto ciò che facciamo – afferma Oliver Schmitt, managing director di Lufthansa Group Digital Hangar -. Sfruttando le nostre capacità digitali e collaborando con Klarna e Adyen, ora possiamo offrire una scelta e una flessibilità maggiori nelle modalità di pagamento dei viaggi da parte dei clienti». Condividi

