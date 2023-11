Lufthansa-Ita: l’Ue chiede la rinuncia ad alcuni voli su Nord America e Asia

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455319 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_455321" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio di Aruba[/caption] Viaggi pied dans l’eau per celebrare le vacanze di Capodanno nel migliore dei modi. Comprende Maldive, Mauritius, Aruba e Zanzibar la selezione di proposte Idee per Viaggiare, per trascorrere le prossime festività tra le onde di lagune esotiche. Alle Maldive, in particolare, tra le numerose proposte di IpV spicca la nuova esclusiva a 5 stelle per il mercato italiano: il Sun Siyam Iru Veli, sull’isola di Aluvifushi, nell’atollo di Nilandhe (o atollo di Dhaalu). Il resort è raggiungibile con 45 minuti di sorvolo panoramico in idrovolante dall’aeroporto internazionale di Malé. Sistemazione top nelle ville sulla spiaggia, con piscina privata e un servizio di ristorazione che, insieme alle molte attività sportive, rientra in una formula che comprende tutto. Soggiorno di sette notti, trattamento all inclusive in camera doppia, cenone di fine anno incluso. Partenza il 27 da Milano, Bologna e Napoli, quote a partire da 9.580 euro (con questa combinazione il soggiorno è di otto notti); partenza il 29 da Milano e Roma, quote per persona partire da 8.370 euro; partenza il 30 da Roma, quote per persona a partire da 8.790 euro. Alle Mauritius la Pirogue è il resort progettato dalla designer locale Virginie Koenig con tetti di paglia, rocce vulcaniche e ambienti inondati di luce. Incastonato sulla costa ovest dell'isola, la lunga Flic En Flac, la struttura è immersa in un giardino tropicale con vista sul monte Le Morne. Partenza il 29 dicembre da Milano, Venezia, Bologna, Roma e Napoli. Soggiorno di otto notti, trattamento mezza pensione in camera doppia, cenone di fine anno incluso. Quote per persona a partire da 5.280 euro. Molte le proposte anche ad Aruba, tra le quali il to consiglia un pit stop a Eagle Beach, considerata tra le più belle spiagge dei Caraibi. L’indirizzo conduce al Bucuti & Tara Beach: un romantico boutique resort dallo stile moderno che non tradisce l'atmosfera intima. Il complesso include due strutture che condividono i servizi: il Bucuti Beach Resort e il Tara Beach Suites & Spa, ideale per le coppie che cercano tranquillità e pace in un ambiente dedicato agli adulti. Partenze il 29 dicembre da Roma e Milano. Soggiorno di sette notti, trattamento di pernottamento e prima colazione, in camera doppia. Quote per persona a partire da 4.980 euro. Adagiato lungo la costa sud-orientale dell'isola, distribuito sui dolci pendii di un promontorio che affaccia sull'oceano con tre spiagge private di sabbia bianchissima, a Zanzibar il Pearl Beach Resort & Spa interpreta in chiave contemporanea le tradizioni dell'architettura locale, integrandosi nella lussureggiante vegetazione tropicale. Un resort intimo e raccolto, là dove la foresta si tuffa nell'oceano. Partenze il 26 e 27 dicembre da Roma. Soggiorno di otto notti, trattamento mezza pensione in camera doppia, cenone di fine anno incluso. Quote per persona a partire da 3.020 euro. [post_title] => Quattro proposte IpV per trascorrere un Capodanno esotico pied dans l’eau [post_date] => 2023-11-02T13:42:48+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698932568000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455320 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_364310" align="alignleft" width="300"] Eddie Wilson[/caption] Ryanair chiede al Governo italiano di eliminare il disegno di legge che consentirebbe ai comuni italiani di aumentare l’addizionale comunale negli aeroporti quasi del 50% ( 3 euro per passeggero in partenza) dal 2024. Mentre il Governo italiano sta valutando proposte per incrementare la connettività nazionale e abbassare le tariffe, questo progetto di legge si tradurrebbe contraddittoriamente in tariffe più alte, minore connettività e meno scelta sia per i cittadini italiani che per i turisti che viaggiano da/per l’Italia. «Questa proposta di consentire un ulteriore aumento dell’addizionale comunale (tassa sul turismo) quasi del 50% avrà conseguenze negative a lungo termine per la connettività e l’industria del turismo in Italia – motivo per cui è stata categoricamente respinta sia dagli aeroporti, sia dalle compagnie aeree», ha commentato il ceo di Ryanair Dac, Eddie Wilson. Ripercussioni Il Governo italiano dovrebbe invece concentrarsi sulla riduzione dei costi di accesso, eliminando l’addizionale comunale: ciò darebbe un impulso al settore del turismo in Italia e fornirebbe un incremento in termini di posti di lavoro e PIL, in particolare in quei comuni che ne hanno più bisogno. Ryanair è nella posizione migliore per fornire la capacità, il traffico e gli investimenti necessari per rilanciare la connettività e l'industria del turismo in Italia, e all'inizio di quest'anno la compagnia ha condiviso con il Governo italiano proposte per fornire 5 milioni di posti extra su Sardegna e Sicilia nei prossimi 5 anni, se l’addizionale comunale, che si applica sia ai cittadini italiani che ai turisti in viaggio da/per le Isole, verrà abolita. «Gli aumenti delle tasse da parte dei comuni hanno già portato Ryanair a rimuovere un aereo basato (investimento di 100 milioni di dollari) e a cancellare/ridurre le frequenze su 12 rotte da/per l'aeroporto Marco Polo di Venezia - continua Wilson -. Se questa misura regressiva verrà messa in atto, saremo costretti a rivedere la nostra capacità sull’Italia per la prossima estate. Purtroppo, i cittadini saranno i soggetti più colpiti, poiché una capacità ridotta significherà inevitabilmente tariffe più alte e meno scelta». [post_title] => Ryanair: il Governo italiano elimini l'aumento dell'addizionale sugli aeroporti [post_date] => 2023-11-02T13:39:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698932348000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455309 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_414226" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio di Torino[/caption] Già annunciato qualche mese fa, arriva ora la conferma ufficiale: il gruppo Ihg aprirà un hotel Indigo a Torino. L'inaugurazione è prevista per il 2024, nell'ex Grand Hotel Venezia. Al momento, la struttura di via XX settembre 70 è operata col nome di Chc Torino Castello: un 4 stelle da 48 camere. InterContinental ha infatti siglato un accordo di franchising con la proprietà, il gruppo riminese City Hotels Company (Chc) Holding, che proseguirà nella gestione dell'albergo. Questi è attualmente in fase di ristrutturazione, con l'offerta che dovrebbe essere estesa a 50 camere. Il portfolio del marcio Indigo comprende in Italia attualmente quattro hotel. Oltre a Torino, sono in calendario ulteriori due espansioni: a febbraio 2024 è prevista l'inaugurazione del 4 stelle hotel Florence da 160 camere, in collaborazione con Grape Hospitality Group, mentre per il 2025 si pensa a Trieste (ex palazzo Kallister), un altro 4 stelle da 109 stanze. Sempre Ihg ha in programma nei prossimi mesi l'apertura dell'Holiday Inn Express Rome Airport da 224 camere, in collaborazione con il gruppo Borealis Hotels, mentre per il prossimo anno è già in calendario il debutto del 5 stelle Six Senses Antognolla da 150 stanze, in provincia di Perugia, e nel 2026 del Six Senses Milano in via Brera. Infine, nella prima metà del 2025 farà il suo ingresso in Italia il nuovo brand Vignette Collection, con il 5 stelle hotel Alexandra da 81 camere a Roma. Al momento la compagnia vanta nel nostro Paese un portfolio di 28 strutture, per 4.300 camere totali, appartenenti a sei marchi differenti dei segmenti midscale, upscale e luxury. [post_title] => Ihg: il brand Indigo sbarca a Torino nel 2024 con un hotel da 50 camere [post_date] => 2023-11-02T13:13:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698930834000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455295 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_419375" align="alignleft" width="300"] Luigi Leone[/caption] Giro d'affari di circa 18 milioni di euro per creo. La società pesarese fondata due anni fa da Fabrizio Imperatori e Jury Truffelli (rispettivamente già cfo e responsabile controllo gestione di Eden Viaggi) cresce quindi del 90% rispetto al 2022. Ambiziosi anche gli obiettivi per il 2024 quando il to conta di incrementare ulteriormente il proprio volume ordini del 60%. Un andamento positivo che oggi è supportato anche dall'apertura di nuove destinazioni. In arrivo prossimamente ci saranno Marocco, Filippine e Uzbekistan, mentre lo scorso venerdì 27 ottobre il direttore prodotto creo, Luigi Leone, ha presentato alla rete commerciale l'India, il Nepal e il Bhutan, con un educational nel primo paese già in calendario per il prossimo 5 dicembre, guidato dal product manager Marco Mezzela. "Apriamo questa destinazione con grande entusiasmo, grazie alla presenza di un vero esperto del Paese come Marco Mezzela, che ha visitato l'India per ben 18 volte - racconta Leone -. Abbiamo creato insieme a lui un itinerario esclusivo denominato India by creo, con partenze garantite ogni sabato dall'Italia per gruppi di massimo 12 persone". Insieme ai volumi in questi due anni è aumentato anche il numero dei collaboratori: dai quattro fondatori iniziali si è infatti passati agli attuali 34: una parte del team lavora esclusivamente in modalità smart-working, dando così vita a una rete di booking diffusa in tutta Italia. [post_title] => Creo raggiunge i 18 mln di giro d'affari ed espande la programmazione a lungo raggio [post_date] => 2023-11-02T11:28:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698924536000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455286 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Brussels Airlines ha accolto in flotta un nuovo Airbus A320neo, che viene basato all'aeroporto di Bruxelles. Si apre così un nuovo capitolo nella storia della compagnia aerea, poiché è la prima volta che il vettore riceve velivoli direttamente dalla casa costruttrice. Il nuovo aeromobile è il primo di cinque Airbus 320neo che entreranno a far parte della flotta di Brussels Airlines: nelle prossime settimane i tecnici del vettore effettueranno alcuni aggiornamenti rimanenti sull'aeromobile, dopodiché avrà luogo il primo volo commerciale. Brussels Airlines e il Gruppo Lufthansa hanno obiettivi ambiziosi in tema di sostenibilità e mirano a dimezzare le proprie emissioni nette di carbonio entro il 2030 rispetto al 2019 e prevedono di essere neutrali dal punto di vista delle emissioni entro il 2050. Diverse iniziative contribuiranno a questo obiettivo e tra queste una leva decisiva è il rinnovo della flotta. «È fondamentale per noi modernizzare la nostra flotta per poter ridurre la nostra impronta di carbonio - ha dichiarato Dorothea von Boxberg, ceo di Brussels Airlines -. L'A320neo riduce in modo significativo sia il rumore che l'impronta di CO2 rispetto all'attuale generazione di A320». Il velivolo migliorerà l'esperienza dei passeggeri riducendo del 50% del rumore rispetto alle macchine precedenti. I nuovi vani bagagli hanno una capacità maggiore del 40% e possono contenere il 60% in più di valigie, che possono essere riposte negli spazi a disposizione verticalmente. Un altro punto di forza è il nuovo sistema di illuminazione che si adatta al bioritmo dei passeggeri a seconda della fase del volo e dell'ora del giorno, illuminando la cabina con toni caldi arancioni o freddi blu. [post_title] => Brussels Airlines: in flotta il primo di cinque nuovi Airbus A320neo [post_date] => 2023-11-02T10:19:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698920350000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455276 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vola alto il terzo trimestre del gruppo Lufthansa che ha messo a segno un utile netto di 1,2 miliardi di euro, rispetto a quello di 809 milioni dell'anno scorso. I ricavi totali hanno raggiunto quota 10,3 miliardi di euro, pari ad una crescita dell'8%. Dati che fanno del trimestre uno dei migliori della storia del gruppo. I passeggeri trasportati tra luglio e settembre 2023 sono saliti a 38 milioni, rispetto ai 33 dello stesso periodo 2022. Da notare come il traffico Vfr e quello leisure sia tornato a valori vicini a quelli pre Covid tra luglio e agosto, mentre quello corporate registra ancora un ritardo del 40-45%. Positive le prospettive per l'ultimo quarto dell'anno, con «l’80% delle prenotazioni che sono già state effettuate». Carsten Spohr, ceo del gruppo ha commenato: «Tutte le compagnie aeree del nostro gruppo e Lufthansa Technik hanno contribuito a questo risultato con margini di profitto a due cifre. Abbiamo anche ottenuto miglioramenti significativi in termini di stabilità e regolarità operativa, nonostante il perdurare di condizioni difficili. E malgrado la situazione geopolitica rimanga difficile, le nostre prospettive per quanto riguarda le prenotazioni ci danno motivo di essere positivi, non solo per un ottimo risultato del gruppo quest'anno, ma anche per il futuro». [post_title] => Profitti record per l'estate del gruppo Lufthansa. Spohr: «Prospettive positive per il futuro» [post_date] => 2023-11-02T09:41:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698918114000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455272 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Lufthansa sta cercando di ottenere l'approvazione della Commissione europea per l'acquisizione concordata di una quota del 41% di Ita Airways entro l'inizio del 2024": con queste poche righe all'interno del comunicato relativo alla presentazione dei risultati trimestrali, il gruppo tedesco fa luce sulla tabella di marcia che lo condurrà all'ingresso definitivo nel capitale del vettore italiano. Un'operazione che, rimarca la nota, rientra nella strategia per rafforzare il proprio profilo. Il piano di trasformazione in «gruppo aereo globale» trova infatti un elemento chiave nell’investimento di Lufthansa in Ita Airways. In base all'intesa raggiunta con il ministero dell’Economia e delle finanze i tedeschi acquisiranno inizialmente una quota del 41% attraverso un aumento di capitale riservato da 325 milioni. Questo dopo aver incassato il via libera dell’Antitrust Ue: un obiettivo che nell'ultimo periodo ha visto impegnate le due parti con i tecnici della direzione generale della concorrenza europea nella fase di 'pre notifica' che prelude a quella ufficiale dell'operazione. Un passaggio ancora tutto da formalizzare la cui approvazione è attesa per l'inizio del prossimo anno. [post_title] => Lufthansa: «Entro inizio 2024 l'approvazione Ue per l'acquisto del 41% di Ita Airways» [post_date] => 2023-11-02T09:25:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698917107000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455233 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_455235" align="alignleft" width="300"] Enrico Farina[/caption] Dopo le criticità superate del post covid e un 2023 di transizione, in cui il picco della domanda ha fatto i conti anche con i ritardi di consegna di nuovi veicoli da parte dei costruttori, Europcar Mobility Group volta pagina e pianifica strategie a lungo termine per una mobilità sempre più sostenibile e dedicata. «Oggi puntiamo al diffondersi della cultura dell’utilizzo invece che della proprietà dei mezzi, potenziando la nostra offerta con un numero crescente di veicoli elettrici e ibridi plug-in - dichiara Enrico Farina, direttore commerciale Europcar Mobility Group Italy -. Paralellamente crescono le proposte multibrand flessibili, accessibili e sempre più orientate verso la digitalizzazione per garantire un’esperienza di noleggio ottimale sia per le aziende (da sempre core business del Gruppo n.d.r.), che per i privati e il settore leisure». Il gruppo è presente attraverso vari brand in 140 Paesi del mondo e dispone di una flotta media di oltre 256.000 mezzi al servizio di oltre 5 milioni di clienti. In Italia, oltre 140 i punti di delivery, dislocati sia nei principali aeroporti sia nei centri città. In aumento le formule che consentono noleggi di poche ore, pochi giorni, una settimana, un mese o più di una flotta moderna e che vede crescere costantemente il numero di veicoli full electric, dalle City Car alle vetture più esclusive, che spesso consentono l'accesso alle zone a traffico limitato delle principali città e la sosta gratuita sulle strisce blu. Grande attenzione poi alle esigenze della clientela, un tempo prevalentemente d’affari «Oggi un target strategico è quello dei millenials ( 25 – 40 anni), pari al 35% dei noleggi leisure nel 2022» puntualizza Farina. «Generazione che spesso non ha un’auto propria, propensa a utilizzare l’auto solo se necessario, prenotandola in anticipo, e che opta preferibilmente per auto elettriche o ibride. E che al tempo stesso ha esigenze specifiche, spaziando del target famiglia che ricerca comfort, flessibilità e sicurezza; alla fascia più young per cui la vacanza è “condivisione” di spazi e di guida, abituata a organizzare i viaggi utilizzando i social media e prenotando soprattutto su portali e aggregatori». [post_title] => Europcar: strategia a lungo termine sostenibile e dedicata [post_date] => 2023-10-31T12:42:26+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698756146000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455216 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dall'esperienza di Elisa Viaggi, realtà marchigiana del turismo specializzata in prodotti individuali e di gruppo, con particolare attenzione ai viaggi di istruzione, nasce il nuovo to Viaggialdo dedicato a incoming e outgoing. Attivo da pochi mesi, nel corso del 2023 l'operatore ha fatto già viaggiare oltre 5 mila passeggeri. Tra i traguardi raggiunti dal to nel suo primo anno di attività, spicca l'accordo siglato con Msc Crociere per la vendita di pacchetti in grado di abbinare il prodotto nave con servizi quali volo, stop over e tour a destinazione firmati appunto Viaggialdo. La programmazione congiunta include cinque itinerari con 11 navi operative, che abbracciano la stagione invernale 2023-2024 e l’estate 2024 in destinazioni come New York, le Antille, i Caraibi, Miami e Port Canaveral, nonché il Nord Europa e gli Emirati Arabi. “Siamo orgogliosi di questa partnership con un colosso come Msc Crociere, in quanto ci permette di proporre alle nostre agenzie una serie di combinati, anche inusuali, con la certezza di offrire un servizio sempre di alto livello ma al giusto prezzo”, commenta Marco Ghidoni, product manager area mondo di Viaggialdo. Infine, al di là delle crociere, il to arriva sul mercato con una programmazione disegnata fino a ottobre 2024 già prenotabile, dove a spiccare tra le mete protagoniste sono la Giordania, da cui farsi sedurre con dei nuovissimi tour esperienziali che condurranno verso la bellezza millenaria del Paese, e la Turchia con voli disponibili da tutta Italia. \r

Viaggi pied dans l’eau per celebrare le vacanze di Capodanno nel migliore dei modi. Comprende Maldive, Mauritius, Aruba e Zanzibar la selezione di proposte Idee per Viaggiare, per trascorrere le prossime festività tra le onde di lagune esotiche.\r

\r

Alle Maldive, in particolare, tra le numerose proposte di IpV spicca la nuova esclusiva a 5 stelle per il mercato italiano: il Sun Siyam Iru Veli, sull’isola di Aluvifushi, nell’atollo di Nilandhe (o atollo di Dhaalu). Il resort è raggiungibile con 45 minuti di sorvolo panoramico in idrovolante dall’aeroporto internazionale di Malé. Sistemazione top nelle ville sulla spiaggia, con piscina privata e un servizio di ristorazione che, insieme alle molte attività sportive, rientra in una formula che comprende tutto. Soggiorno di sette notti, trattamento all inclusive in camera doppia, cenone di fine anno incluso. Partenza il 27 da Milano, Bologna e Napoli, quote a partire da 9.580 euro (con questa combinazione il soggiorno è di otto notti); partenza il 29 da Milano e Roma, quote per persona partire da 8.370 euro; partenza il 30 da Roma, quote per persona a partire da 8.790 euro.\r

\r

Alle Mauritius la Pirogue è il resort progettato dalla designer locale Virginie Koenig con tetti di paglia, rocce vulcaniche e ambienti inondati di luce. Incastonato sulla costa ovest dell'isola, la lunga Flic En Flac, la struttura è immersa in un giardino tropicale con vista sul monte Le Morne. Partenza il 29 dicembre da Milano, Venezia, Bologna, Roma e Napoli. Soggiorno di otto notti, trattamento mezza pensione in camera doppia, cenone di fine anno incluso. Quote per persona a partire da 5.280 euro.\r

\r

Molte le proposte anche ad Aruba, tra le quali il to consiglia un pit stop a Eagle Beach, considerata tra le più belle spiagge dei Caraibi. L’indirizzo conduce al Bucuti & Tara Beach: un romantico boutique resort dallo stile moderno che non tradisce l'atmosfera intima. Il complesso include due strutture che condividono i servizi: il Bucuti Beach Resort e il Tara Beach Suites & Spa, ideale per le coppie che cercano tranquillità e pace in un ambiente dedicato agli adulti. Partenze il 29 dicembre da Roma e Milano. Soggiorno di sette notti, trattamento di pernottamento e prima colazione, in camera doppia. Quote per persona a partire da 4.980 euro.\r

\r

Adagiato lungo la costa sud-orientale dell'isola, distribuito sui dolci pendii di un promontorio che affaccia sull'oceano con tre spiagge private di sabbia bianchissima, a Zanzibar il Pearl Beach Resort & Spa interpreta in chiave contemporanea le tradizioni dell'architettura locale, integrandosi nella lussureggiante vegetazione tropicale. Un resort intimo e raccolto, là dove la foresta si tuffa nell'oceano. Partenze il 26 e 27 dicembre da Roma. Soggiorno di otto notti, trattamento mezza pensione in camera doppia, cenone di fine anno incluso. Quote per persona a partire da 3.020 euro.","post_title":"Quattro proposte IpV per trascorrere un Capodanno esotico pied dans l’eau","post_date":"2023-11-02T13:42:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698932568000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455320","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_364310\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Eddie Wilson[/caption]\r

\r

Ryanair chiede al Governo italiano di eliminare il disegno di legge che consentirebbe ai comuni italiani di aumentare l’addizionale comunale negli aeroporti quasi del 50% ( 3 euro per passeggero in partenza) dal 2024. \r

Mentre il Governo italiano sta valutando proposte per incrementare la connettività nazionale e abbassare le tariffe, questo progetto di legge si tradurrebbe contraddittoriamente in tariffe più alte, minore connettività e meno scelta sia per i cittadini italiani che per i turisti che viaggiano da/per l’Italia. \r

«Questa proposta di consentire un ulteriore aumento dell’addizionale comunale (tassa sul turismo) quasi del 50% avrà conseguenze negative a lungo termine per la connettività e l’industria del turismo in Italia – motivo per cui è stata categoricamente respinta sia dagli aeroporti, sia dalle compagnie aeree», ha commentato il ceo di Ryanair Dac, Eddie Wilson. \r

Ripercussioni\r

Il Governo italiano dovrebbe invece concentrarsi sulla riduzione dei costi di accesso, eliminando l’addizionale comunale: ciò darebbe un impulso al settore del turismo in Italia e fornirebbe un incremento in termini di posti di lavoro e PIL, in particolare in quei comuni che ne hanno più bisogno.\r

Ryanair è nella posizione migliore per fornire la capacità, il traffico e gli investimenti necessari per rilanciare la connettività e l'industria del turismo in Italia, e all'inizio di quest'anno la compagnia ha condiviso con il Governo italiano proposte per fornire 5 milioni di posti extra su Sardegna e Sicilia nei prossimi 5 anni, se l’addizionale comunale, che si applica sia ai cittadini italiani che ai turisti in viaggio da/per le Isole, verrà abolita.\r

«Gli aumenti delle tasse da parte dei comuni hanno già portato Ryanair a rimuovere un aereo basato (investimento di 100 milioni di dollari) e a cancellare/ridurre le frequenze su 12 rotte da/per l'aeroporto Marco Polo di Venezia - continua Wilson -. Se questa misura regressiva verrà messa in atto, saremo costretti a rivedere la nostra capacità sull’Italia per la prossima estate. Purtroppo, i cittadini saranno i soggetti più colpiti, poiché una capacità ridotta significherà inevitabilmente tariffe più alte e meno scelta». \r

\r

\r

","post_title":"Ryanair: il Governo italiano elimini l'aumento dell'addizionale sugli aeroporti","post_date":"2023-11-02T13:39:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698932348000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455309","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_414226\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Torino[/caption]\r

\r

Già annunciato qualche mese fa, arriva ora la conferma ufficiale: il gruppo Ihg aprirà un hotel Indigo a Torino. L'inaugurazione è prevista per il 2024, nell'ex Grand Hotel Venezia. Al momento, la struttura di via XX settembre 70 è operata col nome di Chc Torino Castello: un 4 stelle da 48 camere. InterContinental ha infatti siglato un accordo di franchising con la proprietà, il gruppo riminese City Hotels Company (Chc) Holding, che proseguirà nella gestione dell'albergo. Questi è attualmente in fase di ristrutturazione, con l'offerta che dovrebbe essere estesa a 50 camere.\r

\r

Il portfolio del marcio Indigo comprende in Italia attualmente quattro hotel. Oltre a Torino, sono in calendario ulteriori due espansioni: a febbraio 2024 è prevista l'inaugurazione del 4 stelle hotel Florence da 160 camere, in collaborazione con Grape Hospitality Group, mentre per il 2025 si pensa a Trieste (ex palazzo Kallister), un altro 4 stelle da 109 stanze.\r

\r

Sempre Ihg ha in programma nei prossimi mesi l'apertura dell'Holiday Inn Express Rome Airport da 224 camere, in collaborazione con il gruppo Borealis Hotels, mentre per il prossimo anno è già in calendario il debutto del 5 stelle Six Senses Antognolla da 150 stanze, in provincia di Perugia, e nel 2026 del Six Senses Milano in via Brera. Infine, nella prima metà del 2025 farà il suo ingresso in Italia il nuovo brand Vignette Collection, con il 5 stelle hotel Alexandra da 81 camere a Roma. Al momento la compagnia vanta nel nostro Paese un portfolio di 28 strutture, per 4.300 camere totali, appartenenti a sei marchi differenti dei segmenti midscale, upscale e luxury.","post_title":"Ihg: il brand Indigo sbarca a Torino nel 2024 con un hotel da 50 camere","post_date":"2023-11-02T13:13:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1698930834000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455295","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_419375\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Leone[/caption]\r

\r

Giro d'affari di circa 18 milioni di euro per creo. La società pesarese fondata due anni fa da Fabrizio Imperatori e Jury Truffelli (rispettivamente già cfo e responsabile controllo gestione di Eden Viaggi) cresce quindi del 90% rispetto al 2022. Ambiziosi anche gli obiettivi per il 2024 quando il to conta di incrementare ulteriormente il proprio volume ordini del 60%.\r

\r

Un andamento positivo che oggi è supportato anche dall'apertura di nuove destinazioni. In arrivo prossimamente ci saranno Marocco, Filippine e Uzbekistan, mentre lo scorso venerdì 27 ottobre il direttore prodotto creo, Luigi Leone, ha presentato alla rete commerciale l'India, il Nepal e il Bhutan, con un educational nel primo paese già in calendario per il prossimo 5 dicembre, guidato dal product manager Marco Mezzela.\r

\r

\"Apriamo questa destinazione con grande entusiasmo, grazie alla presenza di un vero esperto del Paese come Marco Mezzela, che ha visitato l'India per ben 18 volte - racconta Leone -. Abbiamo creato insieme a lui un itinerario esclusivo denominato India by creo, con partenze garantite ogni sabato dall'Italia per gruppi di massimo 12 persone\".\r

\r

Insieme ai volumi in questi due anni è aumentato anche il numero dei collaboratori: dai quattro fondatori iniziali si è infatti passati agli attuali 34: una parte del team lavora esclusivamente in modalità smart-working, dando così vita a una rete di booking diffusa in tutta Italia.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Creo raggiunge i 18 mln di giro d'affari ed espande la programmazione a lungo raggio","post_date":"2023-11-02T11:28:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698924536000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455286","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Brussels Airlines ha accolto in flotta un nuovo Airbus A320neo, che viene basato all'aeroporto di Bruxelles. Si apre così un nuovo capitolo nella storia della compagnia aerea, poiché è la prima volta che il vettore riceve velivoli direttamente dalla casa costruttrice.\r

\r

Il nuovo aeromobile è il primo di cinque Airbus 320neo che entreranno a far parte della flotta di Brussels Airlines: nelle prossime settimane i tecnici del vettore effettueranno alcuni aggiornamenti rimanenti sull'aeromobile, dopodiché avrà luogo il primo volo commerciale.\r

\r

Brussels Airlines e il Gruppo Lufthansa hanno obiettivi ambiziosi in tema di sostenibilità e mirano a dimezzare le proprie emissioni nette di carbonio entro il 2030 rispetto al 2019 e prevedono di essere neutrali dal punto di vista delle emissioni entro il 2050. Diverse iniziative contribuiranno a questo obiettivo e tra queste una leva decisiva è il rinnovo della flotta.\r

\r

«È fondamentale per noi modernizzare la nostra flotta per poter ridurre la nostra impronta di carbonio - ha dichiarato Dorothea von Boxberg, ceo di Brussels Airlines -. L'A320neo riduce in modo significativo sia il rumore che l'impronta di CO2 rispetto all'attuale generazione di A320».\r

\r

Il velivolo migliorerà l'esperienza dei passeggeri riducendo del 50% del rumore rispetto alle macchine precedenti. I nuovi vani bagagli hanno una capacità maggiore del 40% e possono contenere il 60% in più di valigie, che possono essere riposte negli spazi a disposizione verticalmente. Un altro punto di forza è il nuovo sistema di illuminazione che si adatta al bioritmo dei passeggeri a seconda della fase del volo e dell'ora del giorno, illuminando la cabina con toni caldi arancioni o freddi blu.","post_title":"Brussels Airlines: in flotta il primo di cinque nuovi Airbus A320neo","post_date":"2023-11-02T10:19:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698920350000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455276","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vola alto il terzo trimestre del gruppo Lufthansa che ha messo a segno un utile netto di 1,2 miliardi di euro, rispetto a quello di 809 milioni dell'anno scorso. I ricavi totali hanno raggiunto quota 10,3 miliardi di euro, pari ad una crescita dell'8%. Dati che fanno del trimestre uno dei migliori della storia del gruppo.\r

\r

I passeggeri trasportati tra luglio e settembre 2023 sono saliti a 38 milioni, rispetto ai 33 dello stesso periodo 2022. Da notare come il traffico Vfr e quello leisure sia tornato a valori vicini a quelli pre Covid tra luglio e agosto, mentre quello corporate registra ancora un ritardo del 40-45%. Positive le prospettive per l'ultimo quarto dell'anno, con «l’80% delle prenotazioni che sono già state effettuate».\r

\r

Carsten Spohr, ceo del gruppo ha commenato: «Tutte le compagnie aeree del nostro gruppo e Lufthansa Technik hanno contribuito a questo risultato con margini di profitto a due cifre. Abbiamo anche ottenuto miglioramenti significativi in termini di stabilità e regolarità operativa, nonostante il perdurare di condizioni difficili. E malgrado la situazione geopolitica rimanga difficile, le nostre prospettive per quanto riguarda le prenotazioni ci danno motivo di essere positivi, non solo per un ottimo risultato del gruppo quest'anno, ma anche per il futuro».","post_title":"Profitti record per l'estate del gruppo Lufthansa. Spohr: «Prospettive positive per il futuro»","post_date":"2023-11-02T09:41:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698918114000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455272","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Lufthansa sta cercando di ottenere l'approvazione della Commissione europea per l'acquisizione concordata di una quota del 41% di Ita Airways entro l'inizio del 2024\": con queste poche righe all'interno del comunicato relativo alla presentazione dei risultati trimestrali, il gruppo tedesco fa luce sulla tabella di marcia che lo condurrà all'ingresso definitivo nel capitale del vettore italiano.\r

\r

Un'operazione che, rimarca la nota, rientra nella strategia per rafforzare il proprio profilo. Il piano di trasformazione in «gruppo aereo globale» trova infatti un elemento chiave nell’investimento di Lufthansa in Ita Airways.\r

\r

In base all'intesa raggiunta con il ministero dell’Economia e delle finanze i tedeschi acquisiranno inizialmente una quota del 41% attraverso un aumento di capitale riservato da 325 milioni. Questo dopo aver incassato il via libera dell’Antitrust Ue: un obiettivo che nell'ultimo periodo ha visto impegnate le due parti con i tecnici della direzione generale della concorrenza europea nella fase di 'pre notifica' che prelude a quella ufficiale dell'operazione. Un passaggio ancora tutto da formalizzare la cui approvazione è attesa per l'inizio del prossimo anno.","post_title":"Lufthansa: «Entro inizio 2024 l'approvazione Ue per l'acquisto del 41% di Ita Airways»","post_date":"2023-11-02T09:25:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698917107000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455233","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455235\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Enrico Farina[/caption]\r

\r

Dopo le criticità superate del post covid e un 2023 di transizione, in cui il picco della domanda ha fatto i conti anche con i ritardi di consegna di nuovi veicoli da parte dei costruttori, Europcar Mobility Group volta pagina e pianifica strategie a lungo termine per una mobilità sempre più sostenibile e dedicata.\r

\r

«Oggi puntiamo al diffondersi della cultura dell’utilizzo invece che della proprietà dei mezzi, potenziando la nostra offerta con un numero crescente di veicoli elettrici e ibridi plug-in - dichiara Enrico Farina, direttore commerciale Europcar Mobility Group Italy -. Paralellamente crescono le proposte multibrand flessibili, accessibili e sempre più orientate verso la digitalizzazione per garantire un’esperienza di noleggio ottimale sia per le aziende (da sempre core business del Gruppo n.d.r.), che per i privati e il settore leisure».\r

\r

Il gruppo è presente attraverso vari brand in 140 Paesi del mondo e dispone di una flotta media di oltre 256.000 mezzi al servizio di oltre 5 milioni di clienti. In Italia, oltre 140 i punti di delivery, dislocati sia nei principali aeroporti sia nei centri città. In aumento le formule che consentono noleggi di poche ore, pochi giorni, una settimana, un mese o più di una flotta moderna e che vede crescere costantemente il numero di veicoli full electric, dalle City Car alle vetture più esclusive, che spesso consentono l'accesso alle zone a traffico limitato delle principali città e la sosta gratuita sulle strisce blu.\r

\r

Grande attenzione poi alle esigenze della clientela, un tempo prevalentemente d’affari «Oggi un target strategico è quello dei millenials ( 25 – 40 anni), pari al 35% dei noleggi leisure nel 2022» puntualizza Farina. «Generazione che spesso non ha un’auto propria, propensa a utilizzare l’auto solo se necessario, prenotandola in anticipo, e che opta preferibilmente per auto elettriche o ibride. E che al tempo stesso ha esigenze specifiche, spaziando del target famiglia che ricerca comfort, flessibilità e sicurezza; alla fascia più young per cui la vacanza è “condivisione” di spazi e di guida, abituata a organizzare i viaggi utilizzando i social media e prenotando soprattutto su portali e aggregatori».","post_title":"Europcar: strategia a lungo termine sostenibile e dedicata","post_date":"2023-10-31T12:42:26+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1698756146000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455216","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dall'esperienza di Elisa Viaggi, realtà marchigiana del turismo specializzata in prodotti individuali e di gruppo, con particolare attenzione ai viaggi di istruzione, nasce il nuovo to Viaggialdo dedicato a incoming e outgoing. Attivo da pochi mesi, nel corso del 2023 l'operatore ha fatto già viaggiare oltre 5 mila passeggeri. \r

\r

Tra i traguardi raggiunti dal to nel suo primo anno di attività, spicca l'accordo siglato con Msc Crociere per la vendita di pacchetti in grado di abbinare il prodotto nave con servizi quali volo, stop over e tour a destinazione firmati appunto Viaggialdo. La programmazione congiunta include cinque itinerari con 11 navi operative, che abbracciano la stagione invernale 2023-2024 e l’estate 2024 in destinazioni come New York, le Antille, i Caraibi, Miami e Port Canaveral, nonché il Nord Europa e gli Emirati Arabi.\r

\r

“Siamo orgogliosi di questa partnership con un colosso come Msc Crociere, in quanto ci permette di proporre alle nostre agenzie una serie di combinati, anche inusuali, con la certezza di offrire un servizio sempre di alto livello ma al giusto prezzo”, commenta Marco Ghidoni, product manager area mondo di Viaggialdo.\r

\r

Infine, al di là delle crociere, il to arriva sul mercato con una programmazione disegnata fino a ottobre 2024 già prenotabile, dove a spiccare tra le mete protagoniste sono la Giordania, da cui farsi sedurre con dei nuovissimi tour esperienziali che condurranno verso la bellezza millenaria del Paese, e la Turchia con voli disponibili da tutta Italia.","post_title":"Da Elisa Viaggi nasce il nuovo to Viaggialdo specializzato in incoming e outgoing","post_date":"2023-10-31T11:38:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698752301000]}]}}