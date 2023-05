Lufthansa-Ita, gli azionisti criticano: «La compagnia sta diventando un emporio» Ampie critiche alla politica espansionistica del ceo di Lufthansa Carsten Spohr arrivano dagli azionisti di Francoforte pubblicati dal quotidiano economico tedesco Handelsblatt.com. Infatti, in vista dell’imminente ingresso in Ita Airways, gli azionisti lamentano la crescente confusione di brand del Gruppo Lufthansa . E’ quanto emerge dai testi dei discorsi pubblicati in vista dell’assemblea virtuale degli azionisti. È positivo che il vettore stia svolgendo un ruolo attivo nel consolidamento dell’industria aeronautica europea, ha dichiarato Ingo Speich, head of sustainability and corporate governance di Deka Investment. «D’altra parte, Lufthansa è sulla buona strada da essere un negozio specializzato esclusivo a un emporio». La difesa di Secondo Henrik Pontzen, responsabile della sostenibilità di Union Investment, ha trovato parole chiare: «Non hai una strategia chiara né una visione chiara. E non è chiaro se Lufthansa voglia posizionarsi come compagnia aerea low cost o come compagnia aerea premium». Ita Airways sarebbe il dodicesimo brand aereo del gruppo. L’accordo dovrebbe essere concluso entro il 12 maggio. «La diversità del nostro gruppo di compagnie aeree non è una debolezza», il ceo carsten Spohr ha difeso l’acquisizione pianificata nel suo discorso. Sta diventando sempre più il fattore strategico centrale di successo. Ita è «l’ulteriore sviluppo di questa strategia», ha affermato Spohr.

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445109 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce il numero dei partner di Volare, il programma di fidelizzazione targato Ita Airways, con tre new entry: Forte Village, Palazzo Doglio e Palazzo Fiuggi. Dallo scorso 5 maggio i soci Volare possono quindi accumulare un punto per ogni euro speso in pernottamenti presso una delle tre strutture della collection Forte Village Resort. In parallelo è possibile utilizzare i punti Volare per acquistare un voucher soggiorno da sfruttare presso una delle tre strutture. «Il posizionamento dei brand, la varietà di esperienze personalizzate e il livello di servizio offerto fanno di queste tre strutture i partner strategici per Ita Airways e per Volare, i cui valori fondanti sono anch’essi orientati all’offerta tailor made e alla cura del cliente - afferma Emiliana Limosani, cco del vettore e ceo di Volare -. L'ingresso delle tre strutture rappresenta un'ulteriore opportunità per i nostri soci che potranno accumulare punti Volare quando soggiornano in questi esclusivi hotel. La partnership è solo il primo passo di un percorso che abbiamo disegnato insieme a Forte Village, Palazzo Fiuggi e Palazzo Doglio per poter offrire ai nostri clienti ulteriori esperienze personalizzate ed esclusive.” «Essere tra i partner della nostra compagnia di bandiera è per noi motivo di grande orgoglio e riconferma il forte rapporto instaurato dalle nostre aziende negli ultimi anni - aggiunge Lorenzo Giannuzzi, ceo e gm Forte Village nonché founder di Palazzo Fiuggi e Palazzo Doglio -. Ita Airways rappresenta per noi un supporto imprescindibile che, facilitando i collegamenti non solo con l’Italia ma anche con le più importanti destinazioni internazionali, ci consente di operare nei nostri principali mercati di riferimento nel mondo”. [post_title] => Ita: tre nuovi partner per Volare con l'ingresso di Forte Village, Palazzo Doglio e Palazzo Fiuggi [post_date] => 2023-05-09T11:08:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683630537000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445096 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 416 milioni di euro di investimenti avviati o in programma per le infrastrutture dedicate al turismo via mare in Adriatico. È la stima per il triennio 2023-2025 fornita da Risposte Turismo, contenuta all’interno dell’Adriatic Sea Tourism Report presentato recentemente a Dubrovnik dal presidente Francesco di Cesare, in occasione della prima giornata della sesta edizione dell’Adriatic Sea Forum – cruise, ferry sail & yacht, organizzato dalla stessa Risposte Turismo in in partnership con la Dubrovnik Port Authority e la città di Dubrovnik. Secondo lo studio, la crocieristica e il segmento ferry saranno in particolare i settori che beneficeranno maggiormente dei nuovi investimenti nel triennio in corso, per un importo complessivo pari a circa 210 milioni di euro. Numerosi i progetti che verranno realizzati, tra cui il nuovo terminal crocieristico di Marghera a Venezia, per l’approdo delle navi da oltre 25 mila tonnellate (valore dell’investimento: 61 milioni di euro; termine lavori previsto: 2026), il nuovo terminal crocieristico di Igoumenitsa, che potrà ospitare navi fino a 240 metri di lunghezza (valore dell’investimento: circa 50 milioni di euro; termine lavori previsto: fine 2023), e la nuova stazione marittima al Porto Corsini di Ravenna (valore dell’investimento: 27,7 milioni di euro da parte di Ravenna Civitas Cruise Port - joint venture tra Rcl Cruises e Vsl Ravenna; termine lavori previsto: 2024). Tra le nuove infrastrutture che verranno realizzate nell’area Adriatica si segnalano inoltre, entro l’estate 2024, la seconda stazione marittima nel porto di Bari (valore dell’investimento: 11,5 milioni di euro; termine lavori previsto: estate 2024) e la prima stazione marittima di Spalato (valore dell’investimento: 8,5 milioni di euro; termine lavori previsto: 2024). Per quanto riguarda la nautica, infine, sono stati mappati da Risposte Turismo oltre 206 milioni di euro di investimenti, di cui almeno 182 milioni di euro per la costruzione di marine e ulteriori 24 milioni di euro per l’espansione di strutture esistenti. Tra i nuovi progetti, la Vlora Marina in Albania (483 posti barca destinati anche al segmento superyacht disponibili a partire dal 2025 grazie a un investimento complessivo di circa 45 milioni di euro) e la marina di Porto Baros a Rijeka (230 posti barca pronti nel 2024 grazie a un investimento complessivo di circa 50 milioni di euro da parte di Aci-Gitone, una joint venture tra Aci Marinas e il cantiere navale Lürssen). Numerosi anche i progetti di espansione di strutture esistenti, tra cui la marina Polesana (138 nuovi ormeggi per un investimento complessivo di 20 milioni di euro) e la marina Korkyra (39 nuovi posti barca per un investimento di circa 1,5 milioni di euro). Sul fronte italiano, invece, saranno circa 100 i nuovi posti barca realizzati: dai 40 previsti entro la fine del 2023 nel porto turistico di Jesolo (Venezia), ai 50 pronti nel 2024 nel porto turistico di Rodi Garganico in provincia di Foggia, fino ai dieci della marina di Brindisi. Ma l’Adriatic Sea Tourism Report contiene anche le previsioni aggiornate di chiusura 2023 per il traffico crocieristico e via traghetti, aliscafi e catamarani. Stando alle stime dell'indagine, saranno dunque 4,5 milioni i passeggeri movimentati (imbarchi, sbarchi e transiti) nei 32 porti crocieristici dell’Adriatico, in crescita del 29,3% sul 2022, e 3 mila le toccate nave (+3,9%). Corfù si confermerà a fine anno il porto crocieristico dell’Adriatico ad aver movimentato il maggior numero di passeggeri (615 mila, +16,8% sul 2022), davanti a Venezia (550 mila, +127,3%), in risalita in classifica grazie a 243 toccate nave, senza considerare il traffico a Chioggia, e Dubrovnik (circa 519 mila, +37,6%). Ai piedi del podio Bari (mezzo milione di passeggeri movimentati, +21,7%) e Kotor (440 mila passeggeri movimentati, +5,2%). A livello nazionale, l’Italia nel 2023 si confermerà regina del traffico crocieristico con poco più di 2 milioni di passeggeri movimentati (+35%), pari al 46,2% del totale, davanti a Croazia (circa 1,1 milioni di passeggeri movimentati, +33,1%) e alla Grecia (624 mila passeggeri movimentati, +17,2%). Previsioni di chiusura anno positive anche per le altre nazioni che si affacciano sull’Adriatico: dal Montenegro (479 mila passeggeri movimentati, +10,4%) alla Slovenia (119 mila passeggeri movimentati, +59,3%), fino all’Albania (25 mila passeggeri movimentati, +53,9%). Per quanto riguarda le toccate nave, a fine 2023 la Croazia si confermerà invece ancora una volta al primo posto tra i Paesi che si affacciano sull’Adriatico (1.140), davanti all’Italia (863) e al Montenegro (474). Continua inoltre anche la ripresa della movimentazione passeggeri su traghetti, aliscafi e catamarani. I tredici principali porti dell’Adriatico registreranno infatti a fine 2023 19,3 milioni di passeggeri movimentati (+7,9%) e oltre 79 mila toccate nave (+9,9%). Tra i porti analizzati, previsioni positive per Spalato, saldamente in testa alla classifica con 5,2 milioni di passeggeri movimentati (+8%), Igoumenitsa (2,6 milioni di passeggeri movimentati, +7%) e Zadar (2,5 milioni di passeggeri movimentati, +3%). Da segnalare anche la crescita del porto di Korcula (oltre 1 milione di passeggeri movimentati, +5%). A livello nazionale, anche senza contare le rotte interne, la Croazia si confermerà a fine anno al primo posto con oltre 9,7 milioni di passeggeri movimentati (+6,2%), davanti a Grecia (4,8 milioni, +6,6%) e Italia (3,2 milioni, +14,5%). «I numeri che condividiamo con tutti gli operatori in questa sesta edizione dell’Adriatic Sea Forum testimoniano la ripresa di tutto il maritime tourism in Adriatico: un comparto che tornerà presto, nel 2024, se non già nel 2023, a far registrare i numeri pre-pandemia - commenta di Cesare -. Organizzazioni pubbliche e realtà private stanno investendo molto in prodotti e infrastrutture e i riscontri che abbiamo quando sollecitiamo gli operatori in merito al futuro dell’area sono sempre positivi. Tuttavia resta forte la convinzione che si possa puntare a risultati, non solo quantitativi, migliori. A nostro parere c’è ancora molto da fare per dare il giusto riconoscimento a una delle più belle aree del mondo e renderla, finalmente, una delle destinazioni turistiche più richieste dalla clientela internazionale. Per raggiungere questo risultato servono più sforzi, non solo e non tanto sul fronte infrastrutturale, quanto in quello della promozione, della collaborazione tra tutti gli stakeholder e della capacità di offrire proposte di vacanza sempre aggiornate e al passo con le nuove sensibilità e preferenze della domanda». [post_title] => Risposte Turismo: pronti oltre 416 mln in tre anni per le infrastrutture del turismo mare in Adriatico [post_date] => 2023-05-09T10:21:57+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683627717000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445090 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' prevista per oggi a Palermo la presentazione di Gesap e Aeroitalia sui prossimi sviluppi della compagnia in Sicilia. Un incontro che arriva poche ore dopo l'affondo di Gaetano Intrieri, ceo della compagnia aerea, nei confronti di Ryanair, a seguito dell'annuncio di quest'ultima sul potenziamento delle frequenze sulla Roma-Palermo da inizio giugno, in concomitanza al debutto di Aeroitalia sulla medesima tratta. «I nostri amici irlandesi - scrive Intrieri sulla propria pagina Facebook - hanno pensato di aggiungere altre due frequenze sulla rotta Roma Palermo esattamente a partire dal 1 giugno che è il giorno in cui Aeroitalia inizia le operazioni su quella rotta e guarda caso questi due voli sono stati aggiunti negli stessi identici orari in cui decolleranno i nostri voli. Ci siamo in qualche modo abituati visto che abbiamo leso l’onore di sua eminenza 'Europe favourite airline' già sulla Milano Bergamo - Catania dove malgrado loro, voliamo con un sempre maggiore numero di passeggeri. Ma a loro non basta nulla, loro vogliono l’oligopolio di fatto. Quindi ecco pronti voli a 20 euro francobollati ai nostri. Della serie: “voi da lì ve ne dovete andare”, perché Palermo e la Sicilia è “cosa nostra”». Il ceo vede però una sorta di "complicità" da parte del governo italiano, senza tralasciare stoccate sulla vision più globale dell'intero comparto aereo del nostro Paese: «Sanno bene che siamo in Italia dove tutto a loro è concesso dove persino i ministri vanno in pellegrinaggio alle loro celebrazioni (...) Loro che atterrano a Roma indistintamente nel city airport e nell’hub. Loro che ormai trattano gli aeroporti italiani come bancomat impartendo regole e disponendone a piacimento (...) Siamo ormai un Paese di gnomi, piegati alla tracotanza ed alla arroganza di un cluster di irlandesi ed allo stesso tempo esultanti perché tra qualche giorno regaleremo ai tedeschi quel che rimane della nostra compagnia di bandiera che oggi non ha più neanche il nome che dovrebbe avere, perché siamo stati anche capaci di buttare nel cesso uno dei marchi con maggior segno di valore nella storia del trasporto aereo. Insomma, diciamocelo con franchezza gli irlandesi sono bravi a manovrare gli aerei, ma noi con la nostra idea di “sistema Paese” gli abbiamo dato una grossa mano». L'accento si sposta su Comiso, dove Aeroitalia ha fatto il proprio ingresso dopo l'inversione di marcia di Ryanair con il plauso della Regione Sicilia che vi ha individuato una possibilità di bilanciamento per i prezzi elevati dei biglietti a fronte dello storico duopolio di Ita Airways e della low cost irlandese: «Comiso non era nei nostri piani nell’immediato ma per noi oggi ha un valore simbolico enorme, anzi lo ha per me che sono italiano, che ho avuto la fortuna di imparare quel che so di questo mestiere da chi questo mestiere lo conosce come nessuno ovvero gli americani. «Inizieremo le nostre operazioni a Palermo ed a Comiso sapendo che faranno di tutto per renderci la vita difficilissima e non pochi ahimè soprattutto tra gli addetti ai lavori o presunti tali di questo Paese saranno contenti se i cari irlandesi ci faranno a pezzi anche a costo poi di ripagare nuovamente 500 euro per 1 ora di volo quando si saranno sbarazzati di noi. Ce la metteremo tutta come stiamo facendo in Sardegna dove voliamo da tre mesi con il 97% di puntualità e cercando di fare il massimo per i nostri numerosi passeggeri. In Sicilia sarà diverso perché è diverso lo scenario, in Sicilia sappiamo che sarà una guerra vera perché almeno sino a quando ci saremo noi le tariffe a 500 euro a tratta non saranno più ammissibili ed allora come stanno già facendo arriveranno anche a volare sotto il prezzo delle tasse pur di spazzarci via e poter riaffermare che la Sicilia è “cosa loro”». [post_title] => Aeroitalia a muso duro contro Ryanair. Oggi a Palermo incontro con Gesap [post_date] => 2023-05-09T10:12:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683627131000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445076 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => All Nippon Airways dopo aver celebrato nel 2022 i 70 anni dalla nascita, festeggia quest’anno il trentesimo anniversario della rotta Francoforte-Tokyo e presenta le tante novità di una flotta in continua crescita che, anche grazie a nuove livree, racconta di una grande attenzione per i suoi passeggeri e per la sostenibilità. «Già nel 1985 il numero totale dei passeggeri trasportati sulle rotte domestiche raggiungeva i 300 milioni; nel 1986 è stato attivato il servizio su Guam e poi su Los Angeles e, tre anni dopo, il primo volo Ana tra l’Europa e il Giappone, in partenza da Londra - ricorda Katsuya Goto, executive vice president Emea -. Nel 1999 siamo entrati in Star Alliance di cui fa parte anche Lufthansa e nel 2011 abbiamo avviato con il vettore tedesco una joint-venture per le rotte Europa-Giappone. Se inizialmente il nostro percorso è stato difficile, oggi siamo fra le linee aeree principali che collegano l’Europa a una delle più attrattive destinazioni turistiche del mondo: il Giappone». Guardando all’attualità, finalmente il Giappone ha annullato tutte le restrizioni legate alla pandemia: «Il Covid ha cambiato molte cose. Prima Ana connetteva molte città europee come Londra, Parigi, Francoforte, Monaco, Düsseldorf, Vienna e Bruxelles e da aprile a luglio del 2020 erano state annunciate quattro nuove rotte verso Milano, Stoccolma, Istanbul e Mosca. Con l’arrivo della pandemia molti voli sono stati sospesi. Ma il nuovo problema per noi è la crisi russa, anche dal punto di vista geo-politico. Non possiamo volare sul territorio russo e dobbiamo aggirarlo. Questo significa più piloti, più aeromobili, più ore di volo e maggiori consumi. Sarà una sfida raggiungere la capacità precedente al 2019». Importante il rapporto con il mercato italiano: «Gli italiani sono affascinati dal Giappone tanto quanto i giapponesi amano l’Italia. Se i nostri ospiti europei arrivano principalmente da Regno Unito, Germania e Francia, al quarto posto c’è l’Italia. I viaggiatori italiani scelgono Ana per l’ottimo servizio. Grazie alle connessioni garantite dal Gruppo Lufthansa possono volare verso il Giappone dagli aeroporti di: Francoforte (2 voli al giorno), Monaco di Baviera (3 voli a settimana, 4 a partire da giugno) e Bruxelles (2 voli a settimana). Una volta arrivati a Tokyo, grazie ai nostri collegamenti domestici, potranno raggiungere oltre 40 destinazioni nel paese. All Nippon Airways ha ottenuto molti premi e ha ricevuto per il decimo anno consecutivo il riconoscimento di compagnia a 5 stelle di Skytrax. Gli aeromobili sono dotati di tre classi di servizio: la business con poltrone che si trasformano in letti con accesso diretto al corridoio, la premium economy che garantisce spazio personale e comfort e l’economy con poltrone slim che offrono più spazio per le gambe». [gallery ids="445079,445078,445080"] [post_title] => Ana: la crescita e i successi della compagnia in Europa e l’alleanza con Lufthansa [post_date] => 2023-05-09T09:36:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683625002000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445066 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una giornata ai Caraibi tra specchi d’acqua cristallina e sabbia bianca, senza muoversi dall’Italia: un sogno possibile, a partire da sabato 27 maggio a Caribe Bay, parco acquatico a tema del Lido di Jesolo, a 300 metri dal mare e 45 minuti da Venezia, premiato anche nel 2022 come migliore parco acquatico d’Italia. Un’immensa oasi tropicale, ispirata alle spiagge dello Yucatan, perfettamente ricreate attraverso più di 2.000 palme, 10.000 tonnellate di finissima sabbia, chiringuitos, lagune di acqua trasparente, ombrelloni in foglie di banano e una serie di soluzioni ingegneristiche esclusive, come Shark Bay, l’unica vasca al mondo con le onde e la sabbia sul fondale, in grado di regalare agli ospiti la stessa sensazione di un tuffo nel Mar dei Caraibi. Il risultato è talmente realistico da essere inserito nella rosa dei 7 parchi acquatici più significativi dell’area EMEA, a dimostrazione del grande appeal internazionale della struttura. [caption id="attachment_445070" align="alignleft" width="260"] Stefano Tamborino[/caption] Stefano Tamborino, direttore commerciale Caribe Bay, dichiara: “Il parco è una vera e propria destinazione nella destinazione, ideale da proporre in abbinamento alla visita di Venezia o come esperienza indimenticabile per arricchire una vacanza balneare sull’alto Adriatico. Puntiamo molto sulla collaborazione con gli operatori turistici e abbiamo un’area del sito riservata al trade (scrivere a commerciale@caribebay.it): le agenzie di viaggi possono accedere alla biglietteria a tariffe nette, per individuali e gruppi, oppure ai pacchetti commissionabili parco + soggiorno, realizzati in collaborazione con le strutture ricettive del territorio. Nei periodi di bassa stagione, che per noi comprendono giugno e settembre, proponiamo soluzioni a partire da 30 euro a persona a notte, con 2 giorni di ingresso al parco”. [caption id="attachment_445069" align="aligncenter" width="501"] Pirates’ Bay - Caribe Bay[/caption] All’interno di Caribe Bay, aree relax e ombrelloni si alternano a 27 attrazioni immerse nella vegetazione tropicale: da Captain Spacemaker, lo scivolo più alto d’Europa che con i suoi 42 metri e 60 gradi di pendenza permette di raggiungere i 100 km/h, a Roatan, divertente e rilassante “rio lento”, tra i più lunghi in Italia, da percorrere a bordo di comodi gommoni. Alle famiglie è dedicata Pirates’ Bay, laguna dalle acque profonde pochi centimetri, con nursery, ampia area ideale per giocare con secchiello e paletta e diverse attrazioni che permettono anche ai piccoli di provare le emozioni dei grandi. Playa Paraiso, invece, è una novità assoluta, per gli ospiti che desiderano qualche privilegio in più: una terrazza panoramica ad accesso riservato, attrezzata con Cabanas per 4 persone dotate di tutti i comfort, compresa una scenografica piscina idromassaggio a sfioro scavata nella roccia. Completano l’offerta un ricco palinsesto di spettacoli dal vivo, 11 punti ristoro dove assaggiare le specialità culinarie di mezzo mondo, il Caribbean Golf, minigolf tematizzato come il parco, negozi e servizi per rendere perfetta la giornata. [caption id="attachment_445071" align="aligncenter" width="496"] Limbo Show - Caribe Bay[/caption] Per accedere alle condizioni riservate al trade inviare una e-mail a commerciale@caribebay.it Caribe Bay via Michelangelo Buonarroti, 15 30016 Lido di Jesolo (VE) Tel. 0421 371648 www.caribebay.it [post_title] => Caribe Bay: un'incredibile scoperta alle porte di Venezia [post_date] => 2023-05-09T09:00:05+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => caribe-bay-lido-di-jesolo [1] => caribe-bay-parco-acquatico [2] => caribe-bay-park [3] => jesolo-venezia [4] => lido-di-jesolo-parco-acquatico [5] => parco-a-tema-jesolo [6] => parco-giochi-acquatico-per-famiglie-jesolo ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Caribe Bay Lido di Jesolo [1] => Caribe Bay parco acquatico [2] => Caribe Bay park [3] => Jesolo Venezia [4] => Lido di Jesolo parco acquatico [5] => parco a tema jesolo [6] => parco giochi acquatico per famiglie Jesolo ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683622805000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445057 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ha lanciato il nuovo servizio “Blocca la tariffa” che consente di bloccare il prezzo del volo selezionato durante la fase di acquisto del biglietto per 72 ore pagando un supplemento. Diventa così possibile bloccare la tariffa dei voli Ita scegliendo tra le 64 destinazioni offerte dalla compagnia, comprese le due nuove rotte intercontinentali da Roma Fiumicino verso Washington, dal 2 giugno, e San Francisco dal 1° luglio. Il servizio è disponibile sul sito ufficiale del vettore e sull'app mobile e prevede un supplemento variabile da 5 a 15 euro a passeggero in base alla destinazione del volo, ad eccezione dei bambini con età inferiore ai 2 anni per i quali il servizio è gratuito. “Blocca la tariffa” è disponibile fino a otto giorni prima della data di partenza del volo e per le prenotazioni di andata e ritorno dovrà essere acquistato su entrambi i voli. [post_title] => Ita Airways: è attivo il nuovo servizio "Blocca la tariffa", fino a otto giorni prima della partenza [post_date] => 2023-05-08T13:42:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683553357000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445035 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grande successo per le giornate promosse dalla Camera di Commercio di Genova per scoprire il territorio, la cultura e l’ambiente dedicate a famiglie, over 65 e ragazzi tra i 18 e i 29 anni, giornalisti, blogger e tour operator. Tra le attività incluse nel programma escursioni gratuite in Risciò a Genova, per scoprire il centro storico medievale più grande d’Europa in modo originale e divertente, e il tour Sulle tracce della Tonnarella di Camogli per immergersi nelle tradizioni locali. L’iniziativa faceva parte del Progetto Interreg Ita-Fra Marittimo “R-Itinera”, di cui la Camera di Commercio è partner, con l’obiettivo di promuovere Itinerari Turistici Sostenibili. Le escursioni sono state finanziate con fondi PC IFM 2014-2020. Nello specifico la Camera di Commercio, dopo una gara, ha incaricato il tour operator ligure Volver, specializzato sull’Incoming, di organizzare le escursioni. «Un Progetto molto interessante – commenta Giada Marabotto, titolare Volver Tour Operator – che ha consentito di coinvolgere circa 70 persone scelte tra i target indicati. Moltissime le famiglie che hanno aderito al tour sulla Tonnarella di Camogli, mentre per l’escursione in Risciò a Genova c’erano anche molti 65 enni». Tra gli obiettivi dell’iniziativa quello di coinvolgere target diversi allo scopo di raccogliere suggerimenti ed input per migliorare l’esperienza. «I Feedback sono stati positivi – aggiunge Marabotto - per le attività scelte e per le esperienze particolari volte alla conoscenza delle tradizioni e del territorio. Molto interessanti i suggerimenti forniti per migliorare il tour esperienziale. Chi ha partecipato al Tour sulla Tonnarella di Camogli ha chiesto che sia distribuito materiale informativo specifico sulla pesca e che al momento del pranzo possa essere fornita una descrizione sulle pietanze del menù, per creare un file rouge tra mare, pesca e cibo da gustare. E per finire, visto che ci troviamo all’interno di un’Area Protetta ed una parte del Tour è in barca il suggerimento è di utilizzare un’imbarcazione elettrica”. [post_title] => Camera Commercio di Genova e Volver, grande successo delle Escursioni legate al progetto R-Itinera [post_date] => 2023-05-08T12:10:44+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683547844000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445020 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo indirizzo lifestyle a Bressanone con l’apertura il prossimo 2 giugno del luxury hotel Adler Historic Guesthouse. La struttura, nata dalla volontà degli imprenditori Christoph Mayr e Silvana Messner, è il risultato del lavoro di restyling di un antico edificio, che ha ospitato personaggi illustri sin dal 1500, tra cui l'imperatore Massimiliano I, il filosofo e scrittore francese Michel de Montaigne, l'arciduca Ferdinando, Eleonora di Mantova e il principe ereditario Cosimo de' Medici. L’architettura dell'hotel è basata su una combinazione di recupero della tradizione e di architettura contemporanea. La struttura disporrà di 43 camere e una spa, che occuperà la parte alta dell’edificio, mentre l'Adler Tagesbar sarà il punto d'incontro per caffè, aperitivi e momenti di relax durante la giornata. Presenta anche una piscina sul tetto con vista sulla torre Bianca e sui campanili del Duomo di Bressanone con un panorama a 360 gradi sulla città. Il progetto dell'Adler Historic Guesthouse, gestito dalla seconda generazione della famiglia, si aggiunge all’esperienza dei proprietari con il loro storico ristorante Finsterwirt-Oste Scuro e con l’enoteca Vinothek Vitis, entrambi nel centro storico. “Siamo felici di questo nuovo progetto – spiegano i proprietari -. Siamo orgogliosi di realizzare un sogno, una nuova realtà di ospitalità. Avevamo il desiderio di creare un nuovo indirizzo di eleganza e stile nel mondo dell’ospitalità a livello internazionale per Bressanone". [post_title] => Aprirà il prossimo 2 giugno il nuovo indirizzo lifestyle di Bressanone, Adler Historic Guesthouse [post_date] => 2023-05-08T11:02:21+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683543741000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445015 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Voucher. Ancora non riesco a capire perché tutti siano estasiati per il fatto che il ministro del turismo Santanchè abbia aumentato il plafond dei vaucher a 15 mila euro. Si tratta della solita procedura per aumentare il precariato e per scoraggiare formazione e professionalità. In uno Stato che ha cura dei suoi cittadini queste misure sarebbero abolite per legge. Se l'aziende di turismo non hanno molti soldi da investire, il governo si fa carico di mettere una cifra che preveda formazione e se nel caso stabilizzazione del posto di lavoro. Per gli stagionali sarebbe necessario attenersi alle regola già scritte senza troppe scappatoie. Così tutto funziona bene anche se l'azienda riduce i profitti. Numeri Istat D'altra parte se leggiamo il Sole 24 Ore la media dei soldi percepiti con voucher è ridicola. «Secondo i dati dell’Osservatorio sul precariato Inps il numero dei lavoratori impiegati con Contratti di prestazione occasionale a gennaio 2023 era di 11.514. L’importo medio lordo della remunerazione è di 236 euro mensili». Avete letto bene. 236 euro mensili che si traducono in 2 mila 832 euro annuali (Lordi). Esiste qualcuno che riesca a vivere con questa cifra? Mentre i grandi imprenditori del turismo continuano (specialmente in questo periodo) a riparare (anche se non tutti e anche in questo caso la responsabilità va trovata nei governi che si sono succeduti) a colmare il buco nero del Covid e a incamerare nuovi profitti che rendono di nuovo e per fortuna nuovamente ricche (o quasi) le imprese turistiche. Viste che si stanno riprendendo non sarebbe il caso che anche le persone che ci lavorano, e parlo degli stagionali, dei "voucheristi”, possano iniziare a riprendere a vivere anche loro? Giuseppe Aloe [post_title] => Voucher e Precariato. Istat: l'importo medio mensile è 236 euro lordi [post_date] => 2023-05-08T10:58:16+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683543496000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "lufthansa ita 2" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":26,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1806,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445109","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce il numero dei partner di Volare, il programma di fidelizzazione targato Ita Airways, con tre new entry: Forte Village, Palazzo Doglio e Palazzo Fiuggi. Dallo scorso 5 maggio i soci Volare possono quindi accumulare un punto per ogni euro speso in pernottamenti presso una delle tre strutture della collection Forte Village Resort. In parallelo è possibile utilizzare i punti Volare per acquistare un voucher soggiorno da sfruttare presso una delle tre strutture.\r

«Il posizionamento dei brand, la varietà di esperienze personalizzate e il livello di servizio offerto fanno di queste tre strutture i partner strategici per Ita Airways e per Volare, i cui valori fondanti sono anch’essi orientati all’offerta tailor made e alla cura del cliente - afferma Emiliana Limosani, cco del vettore e ceo di Volare -. L'ingresso delle tre strutture rappresenta un'ulteriore opportunità per i nostri soci che potranno accumulare punti Volare quando soggiornano in questi esclusivi hotel. La partnership è solo il primo passo di un percorso che abbiamo disegnato insieme a Forte Village, Palazzo Fiuggi e Palazzo Doglio per poter offrire ai nostri clienti ulteriori esperienze personalizzate ed esclusive.”\r

«Essere tra i partner della nostra compagnia di bandiera è per noi motivo di grande orgoglio e riconferma il forte rapporto instaurato dalle nostre aziende negli ultimi anni - aggiunge Lorenzo Giannuzzi, ceo e gm Forte Village nonché founder di Palazzo Fiuggi e Palazzo Doglio -. Ita Airways rappresenta per noi un supporto imprescindibile che, facilitando i collegamenti non solo con l’Italia ma anche con le più importanti destinazioni internazionali, ci consente di operare nei nostri principali mercati di riferimento nel mondo”.","post_title":"Ita: tre nuovi partner per Volare con l'ingresso di Forte Village, Palazzo Doglio e Palazzo Fiuggi","post_date":"2023-05-09T11:08:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683630537000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445096","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 416 milioni di euro di investimenti avviati o in programma per le infrastrutture dedicate al turismo via mare in Adriatico. È la stima per il triennio 2023-2025 fornita da Risposte Turismo, contenuta all’interno dell’Adriatic Sea Tourism Report presentato recentemente a Dubrovnik dal presidente Francesco di Cesare, in occasione della prima giornata della sesta edizione dell’Adriatic Sea Forum – cruise, ferry sail & yacht, organizzato dalla stessa Risposte Turismo in in partnership con la Dubrovnik Port Authority e la città di Dubrovnik. Secondo lo studio, la crocieristica e il segmento ferry saranno in particolare i settori che beneficeranno maggiormente dei nuovi investimenti nel triennio in corso, per un importo complessivo pari a circa 210 milioni di euro.\r

\r

Numerosi i progetti che verranno realizzati, tra cui il nuovo terminal crocieristico di Marghera a Venezia, per l’approdo delle navi da oltre 25 mila tonnellate (valore dell’investimento: 61 milioni di euro; termine lavori previsto: 2026), il nuovo terminal crocieristico di Igoumenitsa, che potrà ospitare navi fino a 240 metri di lunghezza (valore dell’investimento: circa 50 milioni di euro; termine lavori previsto: fine 2023), e la nuova stazione marittima al Porto Corsini di Ravenna (valore dell’investimento: 27,7 milioni di euro da parte di Ravenna Civitas Cruise Port - joint venture tra Rcl Cruises e Vsl Ravenna; termine lavori previsto: 2024).\r

\r

Tra le nuove infrastrutture che verranno realizzate nell’area Adriatica si segnalano inoltre, entro l’estate 2024, la seconda stazione marittima nel porto di Bari (valore dell’investimento: 11,5 milioni di euro; termine lavori previsto: estate 2024) e la prima stazione marittima di Spalato (valore dell’investimento: 8,5 milioni di euro; termine lavori previsto: 2024).\r

\r

Per quanto riguarda la nautica, infine, sono stati mappati da Risposte Turismo oltre 206 milioni di euro di investimenti, di cui almeno 182 milioni di euro per la costruzione di marine e ulteriori 24 milioni di euro per l’espansione di strutture esistenti. Tra i nuovi progetti, la Vlora Marina in Albania (483 posti barca destinati anche al segmento superyacht disponibili a partire dal 2025 grazie a un investimento complessivo di circa 45 milioni di euro) e la marina di Porto Baros a Rijeka (230 posti barca pronti nel 2024 grazie a un investimento complessivo di circa 50 milioni di euro da parte di Aci-Gitone, una joint venture tra Aci Marinas e il cantiere navale Lürssen). Numerosi anche i progetti di espansione di strutture esistenti, tra cui la marina Polesana (138 nuovi ormeggi per un investimento complessivo di 20 milioni di euro) e la marina Korkyra (39 nuovi posti barca per un investimento di circa 1,5 milioni di euro). Sul fronte italiano, invece, saranno circa 100 i nuovi posti barca realizzati: dai 40 previsti entro la fine del 2023 nel porto turistico di Jesolo (Venezia), ai 50 pronti nel 2024 nel porto turistico di Rodi Garganico in provincia di Foggia, fino ai dieci della marina di Brindisi.\r

\r

Ma l’Adriatic Sea Tourism Report contiene anche le previsioni aggiornate di chiusura 2023 per il traffico crocieristico e via traghetti, aliscafi e catamarani. Stando alle stime dell'indagine, saranno dunque 4,5 milioni i passeggeri movimentati (imbarchi, sbarchi e transiti) nei 32 porti crocieristici dell’Adriatico, in crescita del 29,3% sul 2022, e 3 mila le toccate nave (+3,9%). Corfù si confermerà a fine anno il porto crocieristico dell’Adriatico ad aver movimentato il maggior numero di passeggeri (615 mila, +16,8% sul 2022), davanti a Venezia (550 mila, +127,3%), in risalita in classifica grazie a 243 toccate nave, senza considerare il traffico a Chioggia, e Dubrovnik (circa 519 mila, +37,6%). Ai piedi del podio Bari (mezzo milione di passeggeri movimentati, +21,7%) e Kotor (440 mila passeggeri movimentati, +5,2%).\r

\r

A livello nazionale, l’Italia nel 2023 si confermerà regina del traffico crocieristico con poco più di 2 milioni di passeggeri movimentati (+35%), pari al 46,2% del totale, davanti a Croazia (circa 1,1 milioni di passeggeri movimentati, +33,1%) e alla Grecia (624 mila passeggeri movimentati, +17,2%). Previsioni di chiusura anno positive anche per le altre nazioni che si affacciano sull’Adriatico: dal Montenegro (479 mila passeggeri movimentati, +10,4%) alla Slovenia (119 mila passeggeri movimentati, +59,3%), fino all’Albania (25 mila passeggeri movimentati, +53,9%). Per quanto riguarda le toccate nave, a fine 2023 la Croazia si confermerà invece ancora una volta al primo posto tra i Paesi che si affacciano sull’Adriatico (1.140), davanti all’Italia (863) e al Montenegro (474).\r

\r

Continua inoltre anche la ripresa della movimentazione passeggeri su traghetti, aliscafi e catamarani. I tredici principali porti dell’Adriatico registreranno infatti a fine 2023 19,3 milioni di passeggeri movimentati (+7,9%) e oltre 79 mila toccate nave (+9,9%). Tra i porti analizzati, previsioni positive per Spalato, saldamente in testa alla classifica con 5,2 milioni di passeggeri movimentati (+8%), Igoumenitsa (2,6 milioni di passeggeri movimentati, +7%) e Zadar (2,5 milioni di passeggeri movimentati, +3%). Da segnalare anche la crescita del porto di Korcula (oltre 1 milione di passeggeri movimentati, +5%). A livello nazionale, anche senza contare le rotte interne, la Croazia si confermerà a fine anno al primo posto con oltre 9,7 milioni di passeggeri movimentati (+6,2%), davanti a Grecia (4,8 milioni, +6,6%) e Italia (3,2 milioni, +14,5%).\r

\r

«I numeri che condividiamo con tutti gli operatori in questa sesta edizione dell’Adriatic Sea Forum testimoniano la ripresa di tutto il maritime tourism in Adriatico: un comparto che tornerà presto, nel 2024, se non già nel 2023, a far registrare i numeri pre-pandemia - commenta di Cesare -. Organizzazioni pubbliche e realtà private stanno investendo molto in prodotti e infrastrutture e i riscontri che abbiamo quando sollecitiamo gli operatori in merito al futuro dell’area sono sempre positivi. Tuttavia resta forte la convinzione che si possa puntare a risultati, non solo quantitativi, migliori. A nostro parere c’è ancora molto da fare per dare il giusto riconoscimento a una delle più belle aree del mondo e renderla, finalmente, una delle destinazioni turistiche più richieste dalla clientela internazionale. Per raggiungere questo risultato servono più sforzi, non solo e non tanto sul fronte infrastrutturale, quanto in quello della promozione, della collaborazione tra tutti gli stakeholder e della capacità di offrire proposte di vacanza sempre aggiornate e al passo con le nuove sensibilità e preferenze della domanda».\r

\r

","post_title":"Risposte Turismo: pronti oltre 416 mln in tre anni per le infrastrutture del turismo mare in Adriatico","post_date":"2023-05-09T10:21:57+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1683627717000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445090","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' prevista per oggi a Palermo la presentazione di Gesap e Aeroitalia sui prossimi sviluppi della compagnia in Sicilia. Un incontro che arriva poche ore dopo l'affondo di Gaetano Intrieri, ceo della compagnia aerea, nei confronti di Ryanair, a seguito dell'annuncio di quest'ultima sul potenziamento delle frequenze sulla Roma-Palermo da inizio giugno, in concomitanza al debutto di Aeroitalia sulla medesima tratta. \r

«I nostri amici irlandesi - scrive Intrieri sulla propria pagina Facebook - hanno pensato di aggiungere altre due frequenze sulla rotta Roma Palermo esattamente a partire dal 1 giugno che è il giorno in cui Aeroitalia inizia le operazioni su quella rotta e guarda caso questi due voli sono stati aggiunti negli stessi identici orari in cui decolleranno i nostri voli. Ci siamo in qualche modo abituati visto che abbiamo leso l’onore di sua eminenza 'Europe favourite airline' già sulla Milano Bergamo - Catania dove malgrado loro, voliamo con un sempre maggiore numero di passeggeri. Ma a loro non basta nulla, loro vogliono l’oligopolio di fatto. Quindi ecco pronti voli a 20 euro francobollati ai nostri. Della serie: “voi da lì ve ne dovete andare”, perché Palermo e la Sicilia è “cosa nostra”».\r

\r

Il ceo vede però una sorta di \"complicità\" da parte del governo italiano, senza tralasciare stoccate sulla vision più globale dell'intero comparto aereo del nostro Paese: «Sanno bene che siamo in Italia dove tutto a loro è concesso dove persino i ministri vanno in pellegrinaggio alle loro celebrazioni (...) Loro che atterrano a Roma indistintamente nel city airport e nell’hub. Loro che ormai trattano gli aeroporti italiani come bancomat impartendo regole e disponendone a piacimento (...) Siamo ormai un Paese di gnomi, piegati alla tracotanza ed alla arroganza di un cluster di irlandesi ed allo stesso tempo esultanti perché tra qualche giorno regaleremo ai tedeschi quel che rimane della nostra compagnia di bandiera che oggi non ha più neanche il nome che dovrebbe avere, perché siamo stati anche capaci di buttare nel cesso uno dei marchi con maggior segno di valore nella storia del trasporto aereo.\r

\r

Insomma, diciamocelo con franchezza gli irlandesi sono bravi a manovrare gli aerei, ma noi con la nostra idea di “sistema Paese” gli abbiamo dato una grossa mano».\r

\r

L'accento si sposta su Comiso, dove Aeroitalia ha fatto il proprio ingresso dopo l'inversione di marcia di Ryanair con il plauso della Regione Sicilia che vi ha individuato una possibilità di bilanciamento per i prezzi elevati dei biglietti a fronte dello storico duopolio di Ita Airways e della low cost irlandese: «Comiso non era nei nostri piani nell’immediato ma per noi oggi ha un valore simbolico enorme, anzi lo ha per me che sono italiano, che ho avuto la fortuna di imparare quel che so di questo mestiere da chi questo mestiere lo conosce come nessuno ovvero gli americani.\r

«Inizieremo le nostre operazioni a Palermo ed a Comiso sapendo che faranno di tutto per renderci la vita difficilissima e non pochi ahimè soprattutto tra gli addetti ai lavori o presunti tali di questo Paese saranno contenti se i cari irlandesi ci faranno a pezzi anche a costo poi di ripagare nuovamente 500 euro per 1 ora di volo quando si saranno sbarazzati di noi. Ce la metteremo tutta come stiamo facendo in Sardegna dove voliamo da tre mesi con il 97% di puntualità e cercando di fare il massimo per i nostri numerosi passeggeri.\r

In Sicilia sarà diverso perché è diverso lo scenario, in Sicilia sappiamo che sarà una guerra vera perché almeno sino a quando ci saremo noi le tariffe a 500 euro a tratta non saranno più ammissibili ed allora come stanno già facendo arriveranno anche a volare sotto il prezzo delle tasse pur di spazzarci via e poter riaffermare che la Sicilia è “cosa loro”».","post_title":"Aeroitalia a muso duro contro Ryanair. Oggi a Palermo incontro con Gesap","post_date":"2023-05-09T10:12:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683627131000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445076","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All Nippon Airways dopo aver celebrato nel 2022 i 70 anni dalla nascita, festeggia quest’anno il trentesimo anniversario della rotta Francoforte-Tokyo e presenta le tante novità di una flotta in continua crescita che, anche grazie a nuove livree, racconta di una grande attenzione per i suoi passeggeri e per la sostenibilità.\r

\r

«Già nel 1985 il numero totale dei passeggeri trasportati sulle rotte domestiche raggiungeva i 300 milioni; nel 1986 è stato attivato il servizio su Guam e poi su Los Angeles e, tre anni dopo, il primo volo Ana tra l’Europa e il Giappone, in partenza da Londra - ricorda Katsuya Goto, executive vice president Emea -. Nel 1999 siamo entrati in Star Alliance di cui fa parte anche Lufthansa e nel 2011 abbiamo avviato con il vettore tedesco una joint-venture per le rotte Europa-Giappone. Se inizialmente il nostro percorso è stato difficile, oggi siamo fra le linee aeree principali che collegano l’Europa a una delle più attrattive destinazioni turistiche del mondo: il Giappone».\r

\r

Guardando all’attualità, finalmente il Giappone ha annullato tutte le restrizioni legate alla pandemia: «Il Covid ha cambiato molte cose. Prima Ana connetteva molte città europee come Londra, Parigi, Francoforte, Monaco, Düsseldorf, Vienna e Bruxelles e da aprile a luglio del 2020 erano state annunciate quattro nuove rotte verso Milano, Stoccolma, Istanbul e Mosca. Con l’arrivo della pandemia molti voli sono stati sospesi. Ma il nuovo problema per noi è la crisi russa, anche dal punto di vista geo-politico. Non possiamo volare sul territorio russo e dobbiamo aggirarlo. Questo significa più piloti, più aeromobili, più ore di volo e maggiori consumi. Sarà una sfida raggiungere la capacità precedente al 2019».\r

\r

Importante il rapporto con il mercato italiano: «Gli italiani sono affascinati dal Giappone tanto quanto i giapponesi amano l’Italia. Se i nostri ospiti europei arrivano principalmente da Regno Unito, Germania e Francia, al quarto posto c’è l’Italia. I viaggiatori italiani scelgono Ana per l’ottimo servizio. Grazie alle connessioni garantite dal Gruppo Lufthansa possono volare verso il Giappone dagli aeroporti di: Francoforte (2 voli al giorno), Monaco di Baviera (3 voli a settimana, 4 a partire da giugno) e Bruxelles (2 voli a settimana). Una volta arrivati a Tokyo, grazie ai nostri collegamenti domestici, potranno raggiungere oltre 40 destinazioni nel paese. All Nippon Airways ha ottenuto molti premi e ha ricevuto per il decimo anno consecutivo il riconoscimento di compagnia a 5 stelle di Skytrax. Gli aeromobili sono dotati di tre classi di servizio: la business con poltrone che si trasformano in letti con accesso diretto al corridoio, la premium economy che garantisce spazio personale e comfort e l’economy con poltrone slim che offrono più spazio per le gambe».\r

\r

[gallery ids=\"445079,445078,445080\"]\r

\r

","post_title":"Ana: la crescita e i successi della compagnia in Europa e l’alleanza con Lufthansa","post_date":"2023-05-09T09:36:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683625002000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445066","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una giornata ai Caraibi tra specchi d’acqua cristallina e sabbia bianca, senza muoversi dall’Italia: un sogno possibile, a partire da sabato 27 maggio a Caribe Bay, parco acquatico a tema del Lido di Jesolo, a 300 metri dal mare e 45 minuti da Venezia, premiato anche nel 2022 come migliore parco acquatico d’Italia.\r

\r

Un’immensa oasi tropicale, ispirata alle spiagge dello Yucatan, perfettamente ricreate attraverso più di 2.000 palme, 10.000 tonnellate di finissima sabbia, chiringuitos, lagune di acqua trasparente, ombrelloni in foglie di banano e una serie di soluzioni ingegneristiche esclusive, come Shark Bay, l’unica vasca al mondo con le onde e la sabbia sul fondale, in grado di regalare agli ospiti la stessa sensazione di un tuffo nel Mar dei Caraibi. Il risultato è talmente realistico da essere inserito nella rosa dei 7 parchi acquatici più significativi dell’area EMEA, a dimostrazione del grande appeal internazionale della struttura.\r

\r

[caption id=\"attachment_445070\" align=\"alignleft\" width=\"260\"] Stefano Tamborino[/caption]\r

\r

Stefano Tamborino, direttore commerciale Caribe Bay, dichiara: “Il parco è una vera e propria destinazione nella destinazione, ideale da proporre in abbinamento alla visita di Venezia o come esperienza indimenticabile per arricchire una vacanza balneare sull’alto Adriatico. Puntiamo molto sulla collaborazione con gli operatori turistici e abbiamo un’area del sito riservata al trade (scrivere a commerciale@caribebay.it): le agenzie di viaggi possono accedere alla biglietteria a tariffe nette, per individuali e gruppi, oppure ai pacchetti commissionabili parco + soggiorno, realizzati in collaborazione con le strutture ricettive del territorio. Nei periodi di bassa stagione, che per noi comprendono giugno e settembre, proponiamo soluzioni a partire da 30 euro a persona a notte, con 2 giorni di ingresso al parco”.\r

\r

[caption id=\"attachment_445069\" align=\"aligncenter\" width=\"501\"] Pirates’ Bay - Caribe Bay[/caption]\r

\r

All’interno di Caribe Bay, aree relax e ombrelloni si alternano a 27 attrazioni immerse nella vegetazione tropicale: da Captain Spacemaker, lo scivolo più alto d’Europa che con i suoi 42 metri e 60 gradi di pendenza permette di raggiungere i 100 km/h, a Roatan, divertente e rilassante “rio lento”, tra i più lunghi in Italia, da percorrere a bordo di comodi gommoni.\r

\r

Alle famiglie è dedicata Pirates’ Bay, laguna dalle acque profonde pochi centimetri, con nursery, ampia area ideale per giocare con secchiello e paletta e diverse attrazioni che permettono anche ai piccoli di provare le emozioni dei grandi. Playa Paraiso, invece, è una novità assoluta, per gli ospiti che desiderano qualche privilegio in più: una terrazza panoramica ad accesso riservato, attrezzata con Cabanas per 4 persone dotate di tutti i comfort, compresa una scenografica piscina idromassaggio a sfioro scavata nella roccia. Completano l’offerta un ricco palinsesto di spettacoli dal vivo, 11 punti ristoro dove assaggiare le specialità culinarie di mezzo mondo, il Caribbean Golf, minigolf tematizzato come il parco, negozi e servizi per rendere perfetta la giornata.\r

\r

[caption id=\"attachment_445071\" align=\"aligncenter\" width=\"496\"] Limbo Show - Caribe Bay[/caption]\r

\r

Per accedere alle condizioni riservate al trade inviare una e-mail a commerciale@caribebay.it\r

\r

Caribe Bay\r

via Michelangelo Buonarroti, 15\r

30016 Lido di Jesolo (VE)\r

Tel. 0421 371648\r

www.caribebay.it\r

\r

","post_title":"Caribe Bay: un'incredibile scoperta alle porte di Venezia","post_date":"2023-05-09T09:00:05+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["caribe-bay-lido-di-jesolo","caribe-bay-parco-acquatico","caribe-bay-park","jesolo-venezia","lido-di-jesolo-parco-acquatico","parco-a-tema-jesolo","parco-giochi-acquatico-per-famiglie-jesolo"],"post_tag_name":["Caribe Bay Lido di Jesolo","Caribe Bay parco acquatico","Caribe Bay park","Jesolo Venezia","Lido di Jesolo parco acquatico","parco a tema jesolo","parco giochi acquatico per famiglie Jesolo"]},"sort":[1683622805000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445057","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha lanciato il nuovo servizio “Blocca la tariffa” che consente di bloccare il prezzo del volo selezionato durante la fase di acquisto del biglietto per 72 ore pagando un supplemento.\r

\r

Diventa così possibile bloccare la tariffa dei voli Ita scegliendo tra le 64 destinazioni offerte dalla compagnia, comprese le due nuove rotte intercontinentali da Roma Fiumicino verso Washington, dal 2 giugno, e San Francisco dal 1° luglio.\r

\r

Il servizio è disponibile sul sito ufficiale del vettore e sull'app mobile e prevede un supplemento variabile da 5 a 15 euro a passeggero in base alla destinazione del volo, ad eccezione dei bambini con età inferiore ai 2 anni per i quali il servizio è gratuito.\r

\r

“Blocca la tariffa” è disponibile fino a otto giorni prima della data di partenza del volo e per le prenotazioni di andata e ritorno dovrà essere acquistato su entrambi i voli.","post_title":"Ita Airways: è attivo il nuovo servizio \"Blocca la tariffa\", fino a otto giorni prima della partenza","post_date":"2023-05-08T13:42:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683553357000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445035","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande successo per le giornate promosse dalla Camera di Commercio di Genova per scoprire il territorio, la cultura e l’ambiente dedicate a famiglie, over 65 e ragazzi tra i 18 e i 29 anni, giornalisti, blogger e tour operator.\r

\r

Tra le attività incluse nel programma escursioni gratuite in Risciò a Genova, per scoprire il centro storico medievale più grande d’Europa in modo originale e divertente, e il tour Sulle tracce della Tonnarella di Camogli per immergersi nelle tradizioni locali.\r

\r

L’iniziativa faceva parte del Progetto Interreg Ita-Fra Marittimo “R-Itinera”, di cui la Camera di Commercio è partner, con l’obiettivo di promuovere Itinerari Turistici Sostenibili. Le escursioni sono state finanziate con fondi PC IFM 2014-2020.\r

\r

Nello specifico la Camera di Commercio, dopo una gara, ha incaricato il tour operator ligure Volver, specializzato sull’Incoming, di organizzare le escursioni.\r

\r

«Un Progetto molto interessante – commenta Giada Marabotto, titolare Volver Tour Operator – che ha consentito di coinvolgere circa 70 persone scelte tra i target indicati. Moltissime le famiglie che hanno aderito al tour sulla Tonnarella di Camogli, mentre per l’escursione in Risciò a Genova c’erano anche molti 65 enni».\r

\r

Tra gli obiettivi dell’iniziativa quello di coinvolgere target diversi allo scopo di raccogliere suggerimenti ed input per migliorare l’esperienza.\r

\r

«I Feedback sono stati positivi – aggiunge Marabotto - per le attività scelte e per le esperienze particolari volte alla conoscenza delle tradizioni e del territorio. Molto interessanti i suggerimenti forniti per migliorare il tour esperienziale. Chi ha partecipato al Tour sulla Tonnarella di Camogli ha chiesto che sia distribuito materiale informativo specifico sulla pesca e che al momento del pranzo possa essere fornita una descrizione sulle pietanze del menù, per creare un file rouge tra mare, pesca e cibo da gustare. E per finire, visto che ci troviamo all’interno di un’Area Protetta ed una parte del Tour è in barca il suggerimento è di utilizzare un’imbarcazione elettrica”.","post_title":"Camera Commercio di Genova e Volver, grande successo delle Escursioni legate al progetto R-Itinera","post_date":"2023-05-08T12:10:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1683547844000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445020","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo indirizzo lifestyle a Bressanone con l’apertura il prossimo 2 giugno del luxury hotel Adler Historic Guesthouse. La struttura, nata dalla volontà degli imprenditori Christoph Mayr e Silvana Messner, è il risultato del lavoro di restyling di un antico edificio, che ha ospitato personaggi illustri sin dal 1500, tra cui l'imperatore Massimiliano I, il filosofo e scrittore francese Michel de Montaigne, l'arciduca Ferdinando, Eleonora di Mantova e il principe ereditario Cosimo de' Medici.\r

\r

L’architettura dell'hotel è basata su una combinazione di recupero della tradizione e di architettura contemporanea. La struttura disporrà di 43 camere e una spa, che occuperà la parte alta dell’edificio, mentre l'Adler Tagesbar sarà il punto d'incontro per caffè, aperitivi e momenti di relax durante la giornata. Presenta anche una piscina sul tetto con vista sulla torre Bianca e sui campanili del Duomo di Bressanone con un panorama a 360 gradi sulla città.\r

\r

Il progetto dell'Adler Historic Guesthouse, gestito dalla seconda generazione della famiglia, si aggiunge all’esperienza dei proprietari con il loro storico ristorante Finsterwirt-Oste Scuro e con l’enoteca Vinothek Vitis, entrambi nel centro storico. “Siamo felici di questo nuovo progetto – spiegano i proprietari -. Siamo orgogliosi di realizzare un sogno, una nuova realtà di ospitalità. Avevamo il desiderio di creare un nuovo indirizzo di eleganza e stile nel mondo dell’ospitalità a livello internazionale per Bressanone\".\r

\r

","post_title":"Aprirà il prossimo 2 giugno il nuovo indirizzo lifestyle di Bressanone, Adler Historic Guesthouse","post_date":"2023-05-08T11:02:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683543741000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445015","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Voucher. Ancora non riesco a capire perché tutti siano estasiati per il fatto che il ministro del turismo Santanchè abbia aumentato il plafond dei vaucher a 15 mila euro. Si tratta della solita procedura per aumentare il precariato e per scoraggiare formazione e professionalità.\r

\r

In uno Stato che ha cura dei suoi cittadini queste misure sarebbero abolite per legge. Se l'aziende di turismo non hanno molti soldi da investire, il governo si fa carico di mettere una cifra che preveda formazione e se nel caso stabilizzazione del posto di lavoro.\r

\r

Per gli stagionali sarebbe necessario attenersi alle regola già scritte senza troppe scappatoie. Così tutto funziona bene anche se l'azienda riduce i profitti.\r

Numeri Istat\r

D'altra parte se leggiamo il Sole 24 Ore la media dei soldi percepiti con voucher è ridicola. «Secondo i dati dell’Osservatorio sul precariato Inps il numero dei lavoratori impiegati con Contratti di prestazione occasionale a gennaio 2023 era di 11.514. L’importo medio lordo della remunerazione è di 236 euro mensili».\r

\r

Avete letto bene. 236 euro mensili che si traducono in 2 mila 832 euro annuali (Lordi). Esiste qualcuno che riesca a vivere con questa cifra? Mentre i grandi imprenditori del turismo continuano (specialmente in questo periodo) a riparare (anche se non tutti e anche in questo caso la responsabilità va trovata nei governi che si sono succeduti) a colmare il buco nero del Covid e a incamerare nuovi profitti che rendono di nuovo e per fortuna nuovamente ricche (o quasi) le imprese turistiche.\r

\r

Viste che si stanno riprendendo non sarebbe il caso che anche le persone che ci lavorano, e parlo degli stagionali, dei \"voucheristi”, possano iniziare a riprendere a vivere anche loro?\r

\r

Giuseppe Aloe\r

\r

","post_title":"Voucher e Precariato. Istat: l'importo medio mensile è 236 euro lordi","post_date":"2023-05-08T10:58:16+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1683543496000]}]}}