Lufthansa, Austrian Airlines e Swiss: wi-fi a bordo di tutti gli Airbus A220 e A320 Lufthansa, Austrian Airlines e Swiss doteranno di wi-fi a bordo tutti gli aeromobili della famiglia Airbus A220/320 (A220, A319, A320ceo, A320neo, A321ceo, A321neo) per un totale di oltre 150 velivoli. L’installazione del sistema inizierà dal quarto trimestre del 2024 e sarà completata dopo circa due anni. Dopo Lufthansa, Austrian Airlines ed Eurowings, Swiss sarà quindi la prossima compagnia aerea del Gruppo Lufthansa a introdurre internet in volo per i suoi passeggeri sugli aeromobili a breve e medio raggio. Lufthansa, Austrian Airlines ed Eurowings offrono ai loro passeggeri internet a banda larga su molti voli a corto e medio raggio dal 2017. La novità nel caso di Lufthansa e Austrian Airlines è che offriranno ai loro passeggeri messaggi illimitati e gratuiti sugli aeromobili già dotati di accesso a internet. I viaggiatori possono inviare e ricevere gratuitamente tutti i messaggi che desiderano sul proprio smartphone o tablet durante il volo. Il presupposto per usufruire di questo servizio è l’accesso a FlyNet con il numero della carta servizi Miles & More o con un indirizzo e-mail registrato con il Travel ID del Gruppo Lufthansa. Per tutti gli altri pacchetti Iinternet a bordo, come il più veloce accesso Premium, ora disponibile a partire da sei euro, il prezzo è stato ridotto di quasi il 50% all’inizio dell’anno. Condividi

