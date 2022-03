Lot raddoppia sull’India e dopo Delhi raggiunge anche Mumbai, dal 31 maggio

Lot Polish Airlines aprirà una nuova rotta da Varsavia a Mumbai il prossimo 31 maggio: il nuovo collegamento verso l’India si aggiunge a quello per Nuova Delhi già operato dalla compagnia polacca dal settembre 2019 e poi sospeso a causa della pandemia.

La rotta tra la capitale polacca e Delhi veniva servita cinque volte a settimana prima dell’interruzione, nel marzo 2020: il volo tornerà attivo da domani, 29 marzo, inizialmente con tre frequenze alla settimana prima di salire a cinque, in maggio.

La nuova rotta per Mumbai sarà invece servita da due voli settimanali ed entrambe le destinazioni indiane saranno raggiunte utilizzando sia Boeing 787-8 che Boeing 787-9.

“L’India è la settima economia più grande del mondo e il più importante partner per il commercio polacco in Asia meridionale – ha dichiarato il presidente della Lot, Rafał Milczarski -. Possiamo individuare opportunità di cooperazione in settori in cui le aziende polacche sono all’avanguardia. Questi includono le green technologies, l’agricoltura e la trasformazione agroalimentare, nonché le attrezzature mediche”.