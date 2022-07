Londra Heathrow: limite di 100.000 passeggeri al giorno per i prossimi due mesi

L’aeroporto di Londra Heathrow tenta nuovamente di correre ai ripari per limitare i disservizi e snellisce ulteriormente l’operativo voli: considerate le più recenti cancellazioni, lo scalo ha deciso di limitare il numero di passeggeri in partenza a 100.000 al giorno per due mesi, ovvero 4.000 in meno rispetto alle sue previsioni.

Come altri aeroporti britannici ed europei, da diversi mesi nel caos con cancellazioni, ritardi, lunghe code o problemi di consegna dei bagagli, Heathrow fatica ad assorbire la ripresa della domanda, principalmente a causa della mancanza di personale. “In media, solo circa 1.500 di questi 4.000 posti cancellati al giorno sono già stati venduti, quindi chiediamo alle nostre società partner di interrompere la vendita di biglietti aerei per l’estate per limitare l’impatto per i passeggeri“, ha dichiarato in una nota il direttore generale di Heathrow John Holland-Kaye.