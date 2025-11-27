Lavori in corso all’aeroporto di Trapani: migliorano fruibilità, servizi e immagine

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502568 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I rapporti di forza fra Stati Uniti e Cina, che influenzano in modo determinante gli equilibri in tutti gli ambiti delle attività dei paesi europei; la realtà italiana caratterizzata da una stragrande maggioranza di pmi che si interrogano su un futuro sempre più digitalizzato; ma anche il valore del capitale umano e l’ottimismo derivante da diversi indicatori reali: al BizTravel Forum si è tracciato un bilancio sull’andamento del turismo che è anche un’ipotesi sul futuro che verrà. “Oltre lo stallo – squarci di luce” è la tematica che ha fatto da filo conduttore agli interventi di un panel di relatori specializzati, chiamati a confrontarsi sulle prossime sfide del turismo e non solo. Si parte dall’analisi dei dati effettuata da Valerio De Molli, managing partner e a.d. di The European House – Ambrosetti, che ha sottolineato come ci siano “almeno 15 buone ragioni per essere ottimisti sul nostro futuro. Si tratta di tematiche generali: si va dal nuovo ruolo assunto dall’Italia nell’area euro, al sentiment generale delle imprese, fino alla potenza dell’Italia come mercato chiave nelle esportazioni in tutto il mondo”. Geopolitica Sicuramente l’evoluzione dello scenario geopolitico avrà un ruolo determinante, sottolineato dal presidente del gruppo Uvet e patron dell’evento, Luca Patanè: “Molto dipenderà dai possibili esiti dei conflitti – spiega il manager -.Intanto, tutti i giorni è necessario trovare nuova ispirazione per orientare la nostra attività. L’obiettivo delle aziende deve sempre essere concentrato sulla ricerca di nuovi mercati e sulla capacità di essere creativi, migliorando costantemente e investendo sulle idee, perché ogni giorno si crea nuova domanda”. In questo scenario, l’a.d. e direttore generale di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio, sottolinea l’importanza dell’innovazione: “In Trenitalia stiamo effettuando investimenti importanti sulla Tav, che rappresenta un’eccellenza in ambito europeo. C’è ancora tanto potenziale da ‘aggredire’ in un mercato dove il 75% dei flussi incoming leisure si concentra solo sul 4% del nostro territorio”. Nuove frontiere Flessibilità e velocità di risposta sono i due driver che devono guidare lo sviluppo nel futuro segnalati da James Adams, executive vice president and cco international di Avis, che ricorda come sia in particolare la richiesta di servizi premium a indicare la rotta per il futuro. Il business travel dovrà comunque sapersi adattare alla domanda della Gen Z, quella che guiderà le richieste nei prossimi anni: “Si tratta di cambiare mentalità e di proporre un modo di viaggiare diverso rispetto al passato, all’insegna di una maggiore flessibilità e di un utilizzo ponderato ma necessario dell’IA” aggiunge Frederic Lindgren, vice president, agency sales Emea di Travelport. Su tutti, l’intervento di Dario Fabbri, analista geopolitico, che ricorda come tutte le dinamiche presenti e future siano mosse dalla competizione Usa-Cina, a cominciare dalla rilevanza che i dazi imposti all’Europa hanno all’interno dell’economia statunitense. [post_title] => Biz Travel Forum: il futuro del travel letto dai protagonisti [post_date] => 2025-11-27T15:28:10+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764257290000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502563 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_498285" align="alignleft" width="300"] Ezio Barroero[/caption] Positivo il bilancio delle due tappe del workshop autunnale di Euphemia, che ha riunito oltre 100 Personal Voyager a Milano e Bologna. L’iniziativa ha posto al centro formazione e networking, con l’obiettivo di stimolare il confronto, la condivisione di esperienze e l’analisi delle prospettive per il futuro. Il format, ormai consolidato, ha previsto una sessione plenaria mattutina seguita da un workshop strutturato in incontri one to one. Tra i protagonisti della plenaria: Boscolo, Quality Group, Qatar Airways, Tourism Seychelles, Allianz e Axa. Il workshop ha invece coinvolto Atlantic Joint Venture (vettori LH, UA, AC, LX, OS, SN, EW) insieme a catene alberghiere, enti del turismo e DMC, per offrire ai Personal Voyager una panoramica aggiornata sulle novità di prodotto e sulle destinazioni più richieste dal mercato. Ad aprire entrambe le tappe Michele Zucchi, ad Euphemia, che, insieme a Roberto Piatti, responsabile IT, ha presentato agli agenti VoyaGO, il nuovo tool basato sull’intelligenza artificiale: “Uno strumento sviluppato da 4ward s.r.l. in esclusiva per Euphemia, concepito per far risparmiare ai Personal Voyager tempo prezioso da dedicare ai clienti. VoyaGO è al contrario, fornisce in tempo reale tutte le informazioni necessarie alla vendita, attingendo al nostro datacenter: procedure operative, assicurazioni, documenti di viaggio, visti, vaccinazioni e molto altro. L’obiettivo è migliorare la produttività e consentire ai Personal Voyager di concentrarsi su ciò che conta davvero: la relazione con il cliente e la consulenza personalizzata”. Bilancio Il doppio appuntamento del Nord Italia è stato anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’anno e analizzare i trend che orienteranno le strategie per il 2026. “Il 2025 rappresenta per noi un anno di forte consolidamento – ha dichiarato Giulia Barroero, ad Lab Travel – chiuderemo a 70 milioni di euro di fatturato, con una crescita del 15% rispetto al 2024. Un risultato che non deriva solo dall’ingresso di nuovi Personal Voyager, ma anche dal rilevante miglioramento delle performance degli agenti storici. Il nostro modello unisce la massa critica necessaria a dialogare con i fornitori alla capillarità nel rapporto con la clientela, con effetti positivi su vendite e marginalità, come viene ampiamente riconosciuto dai protagonisti della nostra rete”. A conclusione degli incontri, Ezio Barroero, presidente Lab Travel, ha evidenziato la piena riuscita dell’evento: “Un appuntamento che ha suscitato un interesse sorprendente tra i Personal Voyager e che ha offerto un confronto di grande qualità. Un segnale chiaro della vitalità della rete e dell’attenzione verso i progetti che stiamo sviluppando”. Guardare avanti, per Euphemia, significa anche saper interpretare i cambiamenti del mercato e delle abitudini professionali. “Tra le tendenze emerse dal confronto con gli agenti – conclude Barroero – stiamo valutando investimenti più consistenti nel digitale per offrire soluzioni flessibili che ogni Personal Voyager possa adattare alle proprie esigenze, sempre in abbinamento alle filiali su strada. Le nostre 50 sedi fisiche rimangono un punto di riferimento per tutti gli agenti: alcuni le usano per incontrare il cliente la prima volta e poi proseguono la pratica online, altri le utilizzano invece per tutto l’iter della prenotazione, in funzione delle esigenze e delle aspettative del loro interlocutore”. [post_title] => Workshop Euphemia, Personal Voyager su formazione e innovazione [post_date] => 2025-11-27T14:56:18+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764255378000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502551 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lavori in corso all'aeroporto di Trapani dove è cominciata la realizzazione della nuova pensilina di ingresso, un intervento che segna l’inizio di un percorso di rinnovo atteso da anni e che punta a migliorare l’accoglienza, la funzionalità e l’immagine dello scalo. In parallelo è in corso il restyling del fronte aerostazione. Avviata anche la riqualificazione completa dell’area bar e ristoro al piano terra, cui seguirà il rifacimento dell’area al primo piano. «Sono felice di condividere queste prime, concrete novità – ha dichiarato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, ripreso da La Sicilia - perché rappresentano il segnale tangibile di un percorso di crescita e trasformazione che da troppo tempo era atteso e su cui abbiamo lavorato con determinazione». Gli interventi sono solo l’inizio di una fase più ampia che cambierà radicalmente il volto dell’aerostazione, rendendola più moderna, accogliente ed efficiente. «Il nostro obiettivo è restituire ai cittadini e ai turisti uno scalo all’altezza delle aspettative, capace di diventare motore di sviluppo per l’intero territorio». E dal 2026 il 'Vincenzo Florio' ospiterà una base operativa di Ryanair. «L’arrivo di Ryanair come base - ha sottolineato Ombra - è il frutto di un lavoro lungo e complesso. Non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso che deve consolidare Trapani come hub strategico per la Sicilia occidentale». [post_title] => Lavori in corso all'aeroporto di Trapani: migliorano fruibilità, servizi e immagine [post_date] => 2025-11-27T13:29:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764250151000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502499 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In un mercato globale in cui il turismo internazionale si conferma uno dei principali driver di crescita per il settore retail, comprendere i comportamenti d’acquisto dei viaggiatori diventa un vantaggio competitivo decisivo. Tra riprese asimmetriche, nuovi segmenti ad alta capacità di spesa e l’evoluzione digitale dell’esperienza in boutique, il Tax Free Shopping continua a rappresentare un osservatorio privilegiato per leggere le dinamiche del lusso e dell’attrattività delle destinazioni. Con Stefano Rizzi, managing director Italy di Global Blue, analizziamo i trend che stanno ridisegnando il profilo dello shopper globale, il ruolo strategico dei dati nei processi decisionali di brand e destinazioni, e le innovazioni digitali che stanno trasformando l’ecosistema del turismo dello shopping. Quali sono oggi i principali trend nei comportamenti di acquisto dei turisti internazionali in Italia e in Europa, e quali mercati stanno mostrando la ripresa più significativa? Nei primi nove mesi del 2025 il mercato europeo del lusso Tax Free ha mostrato una buona resilienza, mantenendosi sostanzialmente stabile (+1%) grazie all’aumento della spesa media per shopper (+2%) e al contributo di alcune nazionalità chiave. In particolare si nota una crescita della spesa dei turisti americani e dei viaggiatori provenienti dai Paesi del Golfo, che registrano l’importo medio più elevato del mercato (6.000 euro), mentre manca ancora il pieno ritorno dello shopper cinese, con livelli di spesa inferiori di oltre il 40% rispetto al pre-pandemia. A trainare la crescita sono gli shopper UHNWI che hanno permesso al mercato di chiudere il periodo con il segno “+”. Si tratta di un 4% di consumatori, in grado però di contribuire al 42% dei volumi complessivi. Facendo poi un approfondimento sull’Italia, il nostro Paese continua a distinguersi perché riesce a combinare in modo unico heritage, qualità del prodotto e ospitalità, un mix che rappresenta un forte vantaggio competitivo nel turismo dello shopping. Milano si conferma la capitale nazionale del lusso Tax Free e una delle piazze europee più attrattive per i top spender internazionali. Roma mantiene stabilmente il secondo posto per volumi, seguita da Firenze. Inoltre si registrano ottime performance nelle mete stagionali come Capri, Taormina, Porto Cervo e Como, anche grazie all’abbassamento a 70 euro della soglia per accedere al Tax Free Shopping. Un provvedimento che ha favorito lo sviluppo di nuove aree e categorie di spesa, aprendo questa opportunità a nuovi shopper e nazionalità, come i turisti sudamericani, che prima non ne beneficiavano appieno. In che modo i dati tax free e le analisi sui flussi di spesa possono supportare destinazioni, outlet e brand nel definire strategie più efficaci di attrazione e fidelizzazione dei turisti? I dati e le analisi sul Tax Free Shopping che mettiamo a disposizione sono riconosciuti dal mercato sempre più come uno strumento strategico per attrarre e fidelizzare i turisti internazionali, in particolare quelli ad alta capacità di spesa. Con informazioni puntuali su nazionalità, livelli di spesa e comportamenti d’acquisto aiutiamo gli operatori a identificare i segmenti più rilevanti e a calibrare assortimenti in boutique, servizi e attività promozionali sulla base dei flussi reali. Attraverso reportistica personalizzata, ricorso a un database di oltre 7 milioni di turisti e campagne marketing targettizzabili, aiutiamo i brand a costruire strategie commerciali più mirate e una shopping experience più fluida. Che si traduce poi in un impatto diretto sulle probabilità di conversione e di ritorno in negozio del viaggiatore internazionale. Come stanno evolvendo i vostri servizi digitali, e in che modo possono migliorare l’esperienza d’acquisto del viaggiatore e rafforzare l’ecosistema dello shopping tourism? La trasformazione digitale è da sempre al centro della nostra strategia con un obiettivo chiaro: rendere l’esperienza di shopping più semplice, trasparente e integrata lungo tutta la customer journey del turista. Lo facciamo attraverso soluzioni che permettono al viaggiatore di monitorare in tempo reale lo stato dei rimborsi, ricevere notifiche personalizzate e accedere a servizi di assistenza più rapidi con un customer care intelligente. Sul fronte merchant, le nuove soluzioni digitali semplificano i processi in boutique e permettono di velocizzare le operazioni di emissione: un tema da sempre centrale. Le soluzioni di digital marketing, inoltre, aiutano i brand ad aumentare drive to store e vendite. Parallelamente, stiamo continuando a investire nei nostri strumenti di analytics per fornire a brand, retailer e operatori turistici insight ancora più granulari sui flussi di spesa dei viaggiatori, sui comportamenti di acquisto e sulle dinamiche di mercato. Questo aiuta l’intero ecosistema a prendere decisioni più informate e a costruire offerte più mirate per i turisti internazionali. A tutto ciò si affiancano gli investimenti in totem digitali, per supportare le Dogane e gli shopper in fase di validazione delle fatture Tax Free. Il nostro impegno è continuare su questa strada, integrando sempre di più tecnologia, dati e servizi per sostenere la crescita del turismo dello shopping e valorizzare il ruolo dell’Italia come destinazione premium. [post_title] => Come sta cambiando lo shopping Tax Free: trend, big spender e strategie [post_date] => 2025-11-27T11:50:35+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => shopping-tourism ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Shopping Tourism ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764244235000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502493 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo sviluppo per l'aeroporto internazionale di Ras Al Khaimah dove sarà realizzato un terminal Vvip e un hangar per jet privati, in collaborazione con Falcon Executive Aviation, parte di Alex Group Investment. I lavori di costruzione sono previsti per i prossimi 15 mesi, con l’apertura della struttura programmata per il primo trimestre del 2027. Un'iniziativa in linea con l'obiettivo di fare dell'emirato un hub globale di turismo e intrattenimento, rendendo l’aeroporto un punto di accesso privilegiato agli Emirati del Nord per 'very very important people'. L'aeroporto ha siglato un accordo con Falcon Executive Aviation per sviluppare e gestire una nuova struttura di “Fixed Base Operation”, un progetto chiave all’interno della più ampia strategia di crescita dell’aviazione e del turismo dell’Emirato. La nuova struttura, che comprende un lussuoso terminal di 1500 m2, un hangar polifunzionale di 8000 m2 di e 9000 m2 di area di sosta e parcheggio degli aeromobili, sfrutta la sua posizione strategica a soli 15 minuti dai migliori resort sulla spiaggia di Ras Al Khaimah e dal futuro resort integrato Wynn Al Marjan Island, rafforzando la capacità dell’Emirato di attrarre viaggiatori di alto livello e clienti dell’aviazione privata. Il terminal includerà una Royal lounge, quattro Vvip lounge, aree di ospitalità premium e un ambiente raffinato studiato per le esigenze di viaggiatori discreti e di alto profilo. L’infrastruttura aerea circostante sarà progettata per soddisfare i più recenti standard dell’aviazione privata, con ampi spazi di parcheggio per aeromobili, un eliporto e aree dedicate alle nuove soluzioni di mobilità verticale emergenti. Lo sviluppo rappresenta un investimento significativo nelle infrastrutture aeronautiche di Ras Al Khaimah e prevede di generare un impatto economico positivo per l’Emirato, che si trova a quattro ore di volo da un terzo della popolazione mondiale. [post_title] => Ras Al Khaimah: l'aeroporto punta al traffico high-end con un terminal Vvip [post_date] => 2025-11-27T09:25:24+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764235524000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502465 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_502466" align="alignleft" width="300"] Alessandro Onorato[/caption] Si è chiusa oggi la prima edizione di Roma Magnetica – Stati generali del turismo di Roma Capitale, il nuovo appuntamento dedicato alla definizione della strategia turistica della Capitale. Una due giorni intensa, che ha visto la partecipazione complessiva di oltre 2.000 persone confermando l’interesse e la centralità di un settore che continua a rappresentare uno dei principali asset di crescita della città. Il programma ha riunito accademici internazionali, esperti di destination management, rappresentanti dell’industria dell’ospitalità, protagonisti dell’audiovisivo e della ristorazione, oltre ai principali attori istituzionali. I panel hanno affrontato i grandi temi che delineano la traiettoria del turismo romano per i prossimi anni: della città, valorizzazione dei distretti culturali, grandi eventi e ospitalità di fascia alta. L’obiettivo degli Stati Generali è stato quello di mettere a sistema competenze e visioni diverse, offrendo un quadro chiaro delle sfide che Roma dovrà affrontare lungo il percorso che porta al 2030 e al 2050. Una città che si prepara a rafforzare la propria attrattività internazionale, migliorare la qualità dei servizi e consolidare un modello di sviluppo turistico equilibrato e sostenibile. Tra i momenti più significativi della due giorni, il panel dedicato oggi all’audiovisivo – con la partecipazione delle principali case cinematografiche e piattaforme internazionali – ha confermato la centralità di Roma nel panorama mondiale del cinema e delle serie TV. È emersa con forza la volontà condivisa di rafforzare la collaborazione con le istituzioni, valorizzare sia i luoghi iconici sia quelli meno noti della città e costruire nuovi progetti capaci di raccontare Roma al pubblico globale. L’assessore Alessandro Onorato ha sottolineato: “Vogliamo che il cinema e le serie TV siano un veicolo per muovere la città. In questi quattro anni abbiamo investito molto su questo settore e continueremo a farlo insieme alle piattaforme e alle produzioni che stanno contribuendo a rilanciare l’immagine internazionale di Roma.” Grande partecipazione anche per il panel dedicato alla ristorazione, che ha messo al centro il ruolo di Roma come food destination d’eccellenza, confermata dal primo posto ottenuto nella categoria Food ai Travellers’ Choice Best of the Best 2025. I protagonisti della cucina romana – tra tradizione e innovazione – hanno ribadito il valore identitario della gastronomia capitolina e la necessità di investire nella formazione, nella qualità e nella collaborazione con il territorio. L’Assessore Onorato ha evidenziato: “Siete realmente ambasciatori della nostra città e del turismo. La cucina romana è un patrimonio culturale vivo e una delle leve più forti dell’attrattività internazionale di Roma: valorizzarla significa valorizzare l’immagine stessa della Capitale.” [post_title] => Roma Magnetica: come sarà la capitale per i prossimi turismi [post_date] => 2025-11-26T14:04:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764165852000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502449 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «L'aspettativa è per un 2026 nuovamente nel segno della crescita»: Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo, delinea il prossimo futuro dell'aeroporto di Milano Bergamo, a margine dell'evento per l'apertura della nuova area partenze. Dopo un 2024 di traffico record con più di 17 milioni di passeggeri, il 2025 chiuderà probabilmente attorno ai 16,7 milioni «un pochino meno quindi, proprio per i lavori che hanno interessato il terminal, ma ci attendiamo un 2026 nuovamente in crescita, anche se ora è molto prematuro dare numeri precisi». Certe sono invece alcune delle prime novità a livello di operativo 2026: «A cominciare dal raddoppio di flydubai, che anzi sarà operativo già dal 16 dicembre 2025 e fino al prossimo maggio, con un'interruzione per poi riprendere da agosto. «A ciò si sommano i nuovi impegni di Ryanair - che evidentemente continua a detenere una quota rilevante di traffico sul nostro scalo - con incrementi importanti soprattutto a livello di frequenze su rotte già attive, oltre alle due new entry di Rabat e del'isola greca di Limnos». Rilanci anche per Wizz Air, e Norwegian, con il ritorno di una rotta per Billund, ma altri colloqui sono in corso con altre compagnie aeree». Spazio anche per il segmento 'charter', «da Neos ad Albastar, si prospetta già una intensa stagione estiva». Traffico internazionale sugli allori Il Caravaggio conferma sempre più la sua preponderante vocazione al traffico internazionale, rispetto al domestico, «che ha visto una ripresa soltanto nell'immediato post-Covid. Ora siamo decisamente tornati ai numeri pre-pandemia, con il 75% di passeggeri internazionali e massimo un 25% di nazionale. I principali mercati sono quelli di Spagna, Inghilterra, Polonia e Romania: in questo quadro ci sono però anche altri bacini che stanno crescendo tanto, uno su tutti quello degli Emirati, dove oltre alla già citata rotta su Dubai nel periodo invernale arriviamo a quattro collegamenti al giorno includendo anche i due voli per Sharjah (con Air Arabia, ndr). Senz'altro un'area che sta crescendo sia come incoming sia come outgoing in virtù del network di proseguimenti a disposizione una volta raggiunti gli Emirati». [post_title] => Milano Bergamo, Cattaneo: «Un 2026 di crescita, traffico internazionale al top» [post_date] => 2025-11-26T13:38:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764164313000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502427 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Semaforo verde dal governo britannico al piano di ampliamento e ristrutturazione dell'aeroporto di Londra Heathrow, del valore stellare di 49 miliardi di sterline. La decisione fa seguito all'impegno assunto a gennaio dal ministro delle Finanze Rachel Reeves di costruire una terza pista a Heathrow, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e porre fine a decenni di incertezza sul futuro dell'aeroporto. La cifra, come riferito da Reuters, comprende circa 15 miliardi di sterline di lavori di ammodernamento già pianificati, mentre il costo per la costruzione della pista, la deviazione della tangenziale di Londra e l'aggiunta di un nuovo terminal è di circa 33 miliardi di sterline. Situato a ovest di Londra, Heathrow è l'aeroporto più trafficato d'Europa: le sue due piste sono paragonabili alle quattro dell'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi e dell'aeroporto di Francoforte, e alle sei dell'aeroporto Schiphol di Amsterdam. L'apertura della nuova pista è programmata per il 2035, con l'approvazione del progetto richiesta entro il 2029. Una revisione “rapida e concreta” della politica sull'espansione di Heathrow contribuirà a definire piani in linea con gli obblighi climatici della Gran Bretagna, ha affermato il governo, che mira a scongiurare potenziali contestazioni legali in materia di qualità dell'aria ed emissioni, che in passato avevano già ostacolato il progetto. Lo scalo londinese, la cui proprietà vede tra i soci principali la francese Ardian, la Qatar Investment Authority e il Public Investment Fund dell'Arabia Saudita, ha dichiarato di accogliere con favore la decisione del governo, ma ha sottolineato la necessità che l'autorità di regolamentazione dell'aviazione e il governo forniscano chiarimenti sul quadro normativo entro la metà di dicembre per evitare ritardi. [post_title] => Regno Unito: ok del governo al piano miliardario per l'ampliamento di Heathrow, terza pista inclusa [post_date] => 2025-11-26T10:10:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764151845000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502424 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => AlUla e Pompei, entrambe destinazioni incluse nel Patrimonio Mondiale Unesco, collaborano per condividere conoscenze, migliorare la conservazione e ispirare i viaggiatori attraverso la storia e lo scambio culturale. La Royal Commission for AlUla (Rcu) ha recentemente ospitato una delegazione del Parco Archeologico di Pompei, guidata dal direttore Gabriel Zuchtriegel, nell’ambito del Quadro di Cooperazione Culturale tra Arabia Saudita e Italia. La visita ha segnato un approfondimento dei legami culturali tra i due siti Unesco e ha esplorato come le competenze condivise possano migliorare la conservazione, l’interpretazione e l’esperienza dei visitatori. Nel corso di diversi giorni di incontri, esperti di Pompei e AlUla hanno condiviso conoscenze su come i siti archeologici possano evolvere per rispondere alle aspettative dei viaggiatori moderni, salvaguardando al contempo l’autenticità. Workshop e visite ai siti si sono concentrati su metodi di conservazione, gestione dei flussi di visitatori, narrazione digitale e turismo sostenibile. Phillip Jones, chief tourism officer di Rcu, evidenziando come questa partnership dimostri che le destinazioni culturali possono imparare l’una dall’altra per offrire esperienze più ricche e significative, ha dichiarato: «Oggi i viaggiatori non vogliono solo osservare la storia, vogliono sentirsi parte di essa. Attraverso collaborazioni come questa, ci assicuriamo che quando le persone camminano a Hegra o Pompei, si connettano con le storie, l’artigianato e le culture di questi luoghi che hanno plasmato il nostro mondo. Si tratta di preservare il passato ispirando il viaggiatore di domani». La visita ha anche messo in risalto la natura complementare delle due destinazioni: mentre Pompei rappresenta un istante congelato nel tempo, AlUla racconta una storia di resilienza e continuità, dove patrimonio, paesaggio e cultura si intrecciano. «Pompei e AlUla condividono la convinzione che il patrimonio possa essere un ponte tra culture - ha sottolineato Zuchtriegel -. Siamo uniti dalla missione di proteggere la storia e invitare i visitatori a interagire con essa in modo responsabile, sostenibile e con meraviglia». [post_title] => AlUla e Pompei: un patto strategico per la migliore fruizione del turismo culturale [post_date] => 2025-11-26T09:56:50+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764151010000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "lavori in corso allaeroporto di trapani migliorano fruibilita servizi e immagine" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":106,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1693,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502568","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I rapporti di forza fra Stati Uniti e Cina, che influenzano in modo determinante gli equilibri in tutti gli ambiti delle attività dei paesi europei; la realtà italiana caratterizzata da una stragrande maggioranza di pmi che si interrogano su un futuro sempre più digitalizzato; ma anche il valore del capitale umano e l’ottimismo derivante da diversi indicatori reali: al BizTravel Forum si è tracciato un bilancio sull’andamento del turismo che è anche un’ipotesi sul futuro che verrà.\r

\r

“Oltre lo stallo – squarci di luce” è la tematica che ha fatto da filo conduttore agli interventi di un panel di relatori specializzati, chiamati a confrontarsi sulle prossime sfide del turismo e non solo.\r

\r

Si parte dall’analisi dei dati effettuata da Valerio De Molli, managing partner e a.d. di The European House – Ambrosetti, che ha sottolineato come ci siano “almeno 15 buone ragioni per essere ottimisti sul nostro futuro. Si tratta di tematiche generali: si va dal nuovo ruolo assunto dall’Italia nell’area euro, al sentiment generale delle imprese, fino alla potenza dell’Italia come mercato chiave nelle esportazioni in tutto il mondo”.\r

Geopolitica\r

Sicuramente l’evoluzione dello scenario geopolitico avrà un ruolo determinante, sottolineato dal presidente del gruppo Uvet e patron dell’evento, Luca Patanè: “Molto dipenderà dai possibili esiti dei conflitti – spiega il manager -.Intanto, tutti i giorni è necessario trovare nuova ispirazione per orientare la nostra attività. L’obiettivo delle aziende deve sempre essere concentrato sulla ricerca di nuovi mercati e sulla capacità di essere creativi, migliorando costantemente e investendo sulle idee, perché ogni giorno si crea nuova domanda”.\r

\r

In questo scenario, l’a.d. e direttore generale di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio, sottolinea l’importanza dell’innovazione: “In Trenitalia stiamo effettuando investimenti importanti sulla Tav, che rappresenta un’eccellenza in ambito europeo. C’è ancora tanto potenziale da ‘aggredire’ in un mercato dove il 75% dei flussi incoming leisure si concentra solo sul 4% del nostro territorio”.\r

Nuove frontiere\r

Flessibilità e velocità di risposta sono i due driver che devono guidare lo sviluppo nel futuro segnalati da James Adams, executive vice president and cco international di Avis, che ricorda come sia in particolare la richiesta di servizi premium a indicare la rotta per il futuro.\r

\r

Il business travel dovrà comunque sapersi adattare alla domanda della Gen Z, quella che guiderà le richieste nei prossimi anni: “Si tratta di cambiare mentalità e di proporre un modo di viaggiare diverso rispetto al passato, all’insegna di una maggiore flessibilità e di un utilizzo ponderato ma necessario dell’IA” aggiunge Frederic Lindgren, vice president, agency sales Emea di Travelport.\r

\r

Su tutti, l’intervento di Dario Fabbri, analista geopolitico, che ricorda come tutte le dinamiche presenti e future siano mosse dalla competizione Usa-Cina, a cominciare dalla rilevanza che i dazi imposti all’Europa hanno all’interno dell’economia statunitense.\r

\r

","post_title":"Biz Travel Forum: il futuro del travel letto dai protagonisti","post_date":"2025-11-27T15:28:10+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1764257290000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502563","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_498285\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ezio Barroero[/caption]\r

\r

Positivo il bilancio delle due tappe del workshop autunnale di Euphemia, che ha riunito oltre 100 Personal Voyager a Milano e Bologna.\r

L’iniziativa ha posto al centro formazione e networking, con l’obiettivo di stimolare il confronto, la condivisione di esperienze e l’analisi delle prospettive per il futuro. Il format, ormai consolidato, ha previsto una sessione plenaria mattutina seguita da un workshop strutturato in incontri one to one.\r

Tra i protagonisti della plenaria: Boscolo, Quality Group, Qatar Airways, Tourism Seychelles, Allianz e Axa. Il workshop ha invece coinvolto Atlantic Joint Venture (vettori LH, UA, AC, LX, OS, SN, EW) insieme a catene alberghiere, enti del turismo e DMC, per offrire ai Personal Voyager una panoramica aggiornata sulle novità di prodotto e sulle destinazioni più richieste dal mercato.\r

Ad aprire entrambe le tappe Michele Zucchi, ad Euphemia, che, insieme a Roberto Piatti, responsabile IT, ha presentato agli agenti VoyaGO, il nuovo tool basato sull’intelligenza artificiale: “Uno strumento sviluppato da 4ward s.r.l. in esclusiva per Euphemia, concepito per far risparmiare ai Personal Voyager tempo prezioso da dedicare ai clienti. VoyaGO è al contrario, fornisce in tempo reale tutte le informazioni necessarie alla vendita, attingendo al nostro datacenter: procedure operative, assicurazioni, documenti di viaggio, visti, vaccinazioni e molto altro. L’obiettivo è migliorare la produttività e consentire ai Personal Voyager di concentrarsi su ciò che conta davvero: la relazione con il cliente e la consulenza personalizzata”.\r

\r

Bilancio\r

Il doppio appuntamento del Nord Italia è stato anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’anno e analizzare i trend che orienteranno le strategie per il 2026.\r

“Il 2025 rappresenta per noi un anno di forte consolidamento – ha dichiarato Giulia Barroero, ad Lab Travel – chiuderemo a 70 milioni di euro di fatturato, con una crescita del 15% rispetto al 2024. Un risultato che non deriva solo dall’ingresso di nuovi Personal Voyager, ma anche dal rilevante miglioramento delle performance degli agenti storici. Il nostro modello unisce la massa critica necessaria a dialogare con i fornitori alla capillarità nel rapporto con la clientela, con effetti positivi su vendite e marginalità, come viene ampiamente riconosciuto dai protagonisti della nostra rete”.\r

A conclusione degli incontri, Ezio Barroero, presidente Lab Travel, ha evidenziato la piena riuscita dell’evento: “Un appuntamento che ha suscitato un interesse sorprendente tra i Personal Voyager e che ha offerto un confronto di grande qualità. Un segnale chiaro della vitalità della rete e dell’attenzione verso i progetti che stiamo sviluppando”.\r

Guardare avanti, per Euphemia, significa anche saper interpretare i cambiamenti del mercato e delle abitudini professionali. “Tra le tendenze emerse dal confronto con gli agenti – conclude Barroero – stiamo valutando investimenti più consistenti nel digitale per offrire soluzioni flessibili che ogni Personal Voyager possa adattare alle proprie esigenze, sempre in abbinamento alle filiali su strada. Le nostre 50 sedi fisiche rimangono un punto di riferimento per tutti gli agenti: alcuni le usano per incontrare il cliente la prima volta e poi proseguono la pratica online, altri le utilizzano invece per tutto l’iter della prenotazione, in funzione delle esigenze e delle aspettative del loro interlocutore”.","post_title":"Workshop Euphemia, Personal Voyager su formazione e innovazione","post_date":"2025-11-27T14:56:18+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1764255378000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502551","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lavori in corso all'aeroporto di Trapani dove è cominciata la realizzazione della nuova pensilina di ingresso, un intervento che segna l’inizio di un percorso di rinnovo atteso da anni e che punta a migliorare l’accoglienza, la funzionalità e l’immagine dello scalo. In parallelo è in corso il restyling del fronte aerostazione.\r

Avviata anche la riqualificazione completa dell’area bar e ristoro al piano terra, cui seguirà il rifacimento dell’area al primo piano. «Sono felice di condividere queste prime, concrete novità – ha dichiarato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, ripreso da La Sicilia - perché rappresentano il segnale tangibile di un percorso di crescita e trasformazione che da troppo tempo era atteso e su cui abbiamo lavorato con determinazione».\r

Gli interventi sono solo l’inizio di una fase più ampia che cambierà radicalmente il volto dell’aerostazione, rendendola più moderna, accogliente ed efficiente. «Il nostro obiettivo è restituire ai cittadini e ai turisti uno scalo all’altezza delle aspettative, capace di diventare motore di sviluppo per l’intero territorio».\r

E dal 2026 il 'Vincenzo Florio' ospiterà una base operativa di Ryanair. «L’arrivo di Ryanair come base - ha sottolineato Ombra - è il frutto di un lavoro lungo e complesso. Non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso che deve consolidare Trapani come hub strategico per la Sicilia occidentale». ","post_title":"Lavori in corso all'aeroporto di Trapani: migliorano fruibilità, servizi e immagine","post_date":"2025-11-27T13:29:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764250151000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502499","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In un mercato globale in cui il turismo internazionale si conferma uno dei principali driver di crescita per il settore retail, comprendere i comportamenti d’acquisto dei viaggiatori diventa un vantaggio competitivo decisivo. Tra riprese asimmetriche, nuovi segmenti ad alta capacità di spesa e l’evoluzione digitale dell’esperienza in boutique, il Tax Free Shopping continua a rappresentare un osservatorio privilegiato per leggere le dinamiche del lusso e dell’attrattività delle destinazioni. \r

\r

Con Stefano Rizzi, managing director Italy di Global Blue, analizziamo i trend che stanno ridisegnando il profilo dello shopper globale, il ruolo strategico dei dati nei processi decisionali di brand e destinazioni, e le innovazioni digitali che stanno trasformando l’ecosistema del turismo dello shopping.\r

Quali sono oggi i principali trend nei comportamenti di acquisto dei turisti internazionali in Italia e in Europa, e quali mercati stanno mostrando la ripresa più significativa?\r

Nei primi nove mesi del 2025 il mercato europeo del lusso Tax Free ha mostrato una buona resilienza, mantenendosi sostanzialmente stabile (+1%) grazie all’aumento della spesa media per shopper (+2%) e al contributo di alcune nazionalità chiave. In particolare si nota una crescita della spesa dei turisti americani e dei viaggiatori provenienti dai Paesi del Golfo, che registrano l’importo medio più elevato del mercato (6.000 euro), mentre manca ancora il pieno ritorno dello shopper cinese, con livelli di spesa inferiori di oltre il 40% rispetto al pre-pandemia. A trainare la crescita sono gli shopper UHNWI che hanno permesso al mercato di chiudere il periodo con il segno “+”. Si tratta di un 4% di consumatori, in grado però di contribuire al 42% dei volumi complessivi. \r

\r

Facendo poi un approfondimento sull’Italia, il nostro Paese continua a distinguersi perché riesce a combinare in modo unico heritage, qualità del prodotto e ospitalità, un mix che rappresenta un forte vantaggio competitivo nel turismo dello shopping. Milano si conferma la capitale nazionale del lusso Tax Free e una delle piazze europee più attrattive per i top spender internazionali. Roma mantiene stabilmente il secondo posto per volumi, seguita da Firenze. Inoltre si registrano ottime performance nelle mete stagionali come Capri, Taormina, Porto Cervo e Como, anche grazie all’abbassamento a 70 euro della soglia per accedere al Tax Free Shopping. Un provvedimento che ha favorito lo sviluppo di nuove aree e categorie di spesa, aprendo questa opportunità a nuovi shopper e nazionalità, come i turisti sudamericani, che prima non ne beneficiavano appieno.\r

In che modo i dati tax free e le analisi sui flussi di spesa possono supportare destinazioni, outlet e brand nel definire strategie più efficaci di attrazione e fidelizzazione dei turisti?\r

I dati e le analisi sul Tax Free Shopping che mettiamo a disposizione sono riconosciuti dal mercato sempre più come uno strumento strategico per attrarre e fidelizzare i turisti internazionali, in particolare quelli ad alta capacità di spesa. Con informazioni puntuali su nazionalità, livelli di spesa e comportamenti d’acquisto aiutiamo gli operatori a identificare i segmenti più rilevanti e a calibrare assortimenti in boutique, servizi e attività promozionali sulla base dei flussi reali. Attraverso reportistica personalizzata, ricorso a un database di oltre 7 milioni di turisti e campagne marketing targettizzabili, aiutiamo i brand a costruire strategie commerciali più mirate e una shopping experience più fluida. Che si traduce poi in un impatto diretto sulle probabilità di conversione e di ritorno in negozio del viaggiatore internazionale. \r

Come stanno evolvendo i vostri servizi digitali, e in che modo possono migliorare l’esperienza d’acquisto del viaggiatore e rafforzare l’ecosistema dello shopping tourism?\r

La trasformazione digitale è da sempre al centro della nostra strategia con un obiettivo chiaro: rendere l’esperienza di shopping più semplice, trasparente e integrata lungo tutta la customer journey del turista. Lo facciamo attraverso soluzioni che permettono al viaggiatore di monitorare in tempo reale lo stato dei rimborsi, ricevere notifiche personalizzate e accedere a servizi di assistenza più rapidi con un customer care intelligente. Sul fronte merchant, le nuove soluzioni digitali semplificano i processi in boutique e permettono di velocizzare le operazioni di emissione: un tema da sempre centrale. Le soluzioni di digital marketing, inoltre, aiutano i brand ad aumentare drive to store e vendite.\r

\r

Parallelamente, stiamo continuando a investire nei nostri strumenti di analytics per fornire a brand, retailer e operatori turistici insight ancora più granulari sui flussi di spesa dei viaggiatori, sui comportamenti di acquisto e sulle dinamiche di mercato. Questo aiuta l’intero ecosistema a prendere decisioni più informate e a costruire offerte più mirate per i turisti internazionali.\r

A tutto ciò si affiancano gli investimenti in totem digitali, per supportare le Dogane e gli shopper in fase di validazione delle fatture Tax Free. \r

\r

Il nostro impegno è continuare su questa strada, integrando sempre di più tecnologia, dati e servizi per sostenere la crescita del turismo dello shopping e valorizzare il ruolo dell’Italia come destinazione premium.","post_title":"Come sta cambiando lo shopping Tax Free: trend, big spender e strategie","post_date":"2025-11-27T11:50:35+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["shopping-tourism"],"post_tag_name":["Shopping Tourism"]},"sort":[1764244235000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502493","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo sviluppo per l'aeroporto internazionale di Ras Al Khaimah dove sarà realizzato un terminal Vvip e un hangar per jet privati, in collaborazione con Falcon Executive Aviation, parte di Alex Group Investment.\r

\r

I lavori di costruzione sono previsti per i prossimi 15 mesi, con l’apertura della struttura programmata per il primo trimestre del 2027.\r

\r

Un'iniziativa in linea con l'obiettivo di fare dell'emirato un hub globale di turismo e intrattenimento, rendendo l’aeroporto un punto di accesso privilegiato agli Emirati del Nord per 'very very important people'.\r

\r

L'aeroporto ha siglato un accordo con Falcon Executive Aviation per sviluppare e gestire una nuova struttura di “Fixed Base Operation”, un progetto chiave all’interno della più ampia strategia di crescita dell’aviazione e del turismo dell’Emirato.\r

\r

La nuova struttura, che comprende un lussuoso terminal di 1500 m2, un hangar polifunzionale di 8000 m2 di e 9000 m2 di area di sosta e parcheggio degli aeromobili, sfrutta la sua posizione strategica a soli 15 minuti dai migliori resort sulla spiaggia di Ras Al Khaimah e dal futuro resort integrato Wynn Al Marjan Island, rafforzando la capacità dell’Emirato di attrarre viaggiatori di alto livello e clienti dell’aviazione privata.\r

\r

Il terminal includerà una Royal lounge, quattro Vvip lounge, aree di ospitalità premium e un ambiente raffinato studiato per le esigenze di viaggiatori discreti e di alto profilo. L’infrastruttura aerea circostante sarà progettata per soddisfare i più recenti standard dell’aviazione privata, con ampi spazi di parcheggio per aeromobili, un eliporto e aree dedicate alle nuove soluzioni di mobilità verticale emergenti.\r

\r

Lo sviluppo rappresenta un investimento significativo nelle infrastrutture aeronautiche di Ras Al Khaimah e prevede di generare un impatto economico positivo per l’Emirato, che si trova a quattro ore di volo da un terzo della popolazione mondiale.","post_title":"Ras Al Khaimah: l'aeroporto punta al traffico high-end con un terminal Vvip","post_date":"2025-11-27T09:25:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1764235524000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502465","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_502466\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessandro Onorato[/caption]\r

\r

Si è chiusa oggi la prima edizione di Roma Magnetica – Stati generali del turismo di Roma Capitale, il nuovo appuntamento dedicato alla definizione della strategia turistica della Capitale. Una due giorni intensa, che ha visto la partecipazione complessiva di oltre 2.000 persone confermando l’interesse e la centralità di un settore che continua a rappresentare uno dei principali asset di crescita della città. Il programma ha riunito accademici internazionali, esperti di destination management, rappresentanti dell’industria dell’ospitalità, protagonisti dell’audiovisivo e della ristorazione, oltre ai principali attori istituzionali.\r

\r

I panel hanno affrontato i grandi temi che delineano la traiettoria del turismo romano per i prossimi anni: della città, valorizzazione dei distretti culturali, grandi eventi e ospitalità di fascia alta. L’obiettivo degli Stati Generali è stato quello di mettere a sistema competenze e visioni diverse, offrendo un quadro chiaro delle sfide che Roma dovrà affrontare lungo il percorso che porta al 2030 e al 2050. Una città che si prepara a rafforzare la propria attrattività internazionale, migliorare la qualità dei servizi e consolidare un modello di sviluppo turistico equilibrato e sostenibile.\r

\r

Tra i momenti più significativi della due giorni, il panel dedicato oggi all’audiovisivo – con la partecipazione delle principali case cinematografiche e piattaforme internazionali – ha confermato la centralità di Roma nel panorama mondiale del cinema e delle serie TV. È emersa con forza la volontà condivisa di rafforzare la collaborazione con le istituzioni, valorizzare sia i luoghi iconici sia quelli meno noti della città e costruire nuovi progetti capaci di raccontare Roma al pubblico globale.\r

\r

L’assessore Alessandro Onorato ha sottolineato: “Vogliamo che il cinema e le serie TV siano un veicolo per muovere la città. In questi quattro anni abbiamo investito molto su questo settore e continueremo a farlo insieme alle piattaforme e alle produzioni che stanno contribuendo a rilanciare l’immagine internazionale di Roma.” Grande partecipazione anche per il panel dedicato alla ristorazione, che ha messo al centro il ruolo di Roma come food destination d’eccellenza, confermata dal primo posto ottenuto nella categoria Food ai Travellers’ Choice Best of the Best 2025.\r

\r

I protagonisti della cucina romana – tra tradizione e innovazione – hanno ribadito il valore identitario della gastronomia capitolina e la necessità di investire nella formazione, nella qualità e nella collaborazione con il territorio. L’Assessore Onorato ha evidenziato: “Siete realmente ambasciatori della nostra città e del turismo. La cucina romana è un patrimonio culturale vivo e una delle leve più forti dell’attrattività internazionale di Roma: valorizzarla significa valorizzare l’immagine stessa della Capitale.”","post_title":"Roma Magnetica: come sarà la capitale per i prossimi turismi","post_date":"2025-11-26T14:04:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1764165852000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502449","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«L'aspettativa è per un 2026 nuovamente nel segno della crescita»: Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo, delinea il prossimo futuro dell'aeroporto di Milano Bergamo, a margine dell'evento per l'apertura della nuova area partenze.\r

\r

Dopo un 2024 di traffico record con più di 17 milioni di passeggeri, il 2025 chiuderà probabilmente attorno ai 16,7 milioni «un pochino meno quindi, proprio per i lavori che hanno interessato il terminal, ma ci attendiamo un 2026 nuovamente in crescita, anche se ora è molto prematuro dare numeri precisi».\r

\r

Certe sono invece alcune delle prime novità a livello di operativo 2026: «A cominciare dal raddoppio di flydubai, che anzi sarà operativo già dal 16 dicembre 2025 e fino al prossimo maggio, con un'interruzione per poi riprendere da agosto.\r

\r

«A ciò si sommano i nuovi impegni di Ryanair - che evidentemente continua a detenere una quota rilevante di traffico sul nostro scalo - con incrementi importanti soprattutto a livello di frequenze su rotte già attive, oltre alle due new entry di Rabat e del'isola greca di Limnos». Rilanci anche per Wizz Air, e Norwegian, con il ritorno di una rotta per Billund, ma altri colloqui sono in corso con altre compagnie aeree». Spazio anche per il segmento 'charter', «da Neos ad Albastar, si prospetta già una intensa stagione estiva».\r

\r

Traffico internazionale sugli allori\r

\r

Il Caravaggio conferma sempre più la sua preponderante vocazione al traffico internazionale, rispetto al domestico, «che ha visto una ripresa soltanto nell'immediato post-Covid. Ora siamo decisamente tornati ai numeri pre-pandemia, con il 75% di passeggeri internazionali e massimo un 25% di nazionale.\r

\r

I principali mercati sono quelli di Spagna, Inghilterra, Polonia e Romania: in questo quadro ci sono però anche altri bacini che stanno crescendo tanto, uno su tutti quello degli Emirati, dove oltre alla già citata rotta su Dubai nel periodo invernale arriviamo a quattro collegamenti al giorno includendo anche i due voli per Sharjah (con Air Arabia, ndr). Senz'altro un'area che sta crescendo sia come incoming sia come outgoing in virtù del network di proseguimenti a disposizione una volta raggiunti gli Emirati».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Milano Bergamo, Cattaneo: «Un 2026 di crescita, traffico internazionale al top»","post_date":"2025-11-26T13:38:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764164313000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502427","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Semaforo verde dal governo britannico al piano di ampliamento e ristrutturazione dell'aeroporto di Londra Heathrow, del valore stellare di 49 miliardi di sterline.\r

\r

La decisione fa seguito all'impegno assunto a gennaio dal ministro delle Finanze Rachel Reeves di costruire una terza pista a Heathrow, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e porre fine a decenni di incertezza sul futuro dell'aeroporto.\r

\r

La cifra, come riferito da Reuters, comprende circa 15 miliardi di sterline di lavori di ammodernamento già pianificati, mentre il costo per la costruzione della pista, la deviazione della tangenziale di Londra e l'aggiunta di un nuovo terminal è di circa 33 miliardi di sterline.\r

\r

Situato a ovest di Londra, Heathrow è l'aeroporto più trafficato d'Europa: le sue due piste sono paragonabili alle quattro dell'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi e dell'aeroporto di Francoforte, e alle sei dell'aeroporto Schiphol di Amsterdam.\r

\r

L'apertura della nuova pista è programmata per il 2035, con l'approvazione del progetto richiesta entro il 2029. Una revisione “rapida e concreta” della politica sull'espansione di Heathrow contribuirà a definire piani in linea con gli obblighi climatici della Gran Bretagna, ha affermato il governo, che mira a scongiurare potenziali contestazioni legali in materia di qualità dell'aria ed emissioni, che in passato avevano già ostacolato il progetto.\r

\r

Lo scalo londinese, la cui proprietà vede tra i soci principali la francese Ardian, la Qatar Investment Authority e il Public Investment Fund dell'Arabia Saudita, ha dichiarato di accogliere con favore la decisione del governo, ma ha sottolineato la necessità che l'autorità di regolamentazione dell'aviazione e il governo forniscano chiarimenti sul quadro normativo entro la metà di dicembre per evitare ritardi.","post_title":"Regno Unito: ok del governo al piano miliardario per l'ampliamento di Heathrow, terza pista inclusa","post_date":"2025-11-26T10:10:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764151845000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502424","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AlUla e Pompei, entrambe destinazioni incluse nel Patrimonio Mondiale Unesco, collaborano per condividere conoscenze, migliorare la conservazione e ispirare i viaggiatori attraverso la storia e lo scambio culturale.\r

\r

La Royal Commission for AlUla (Rcu) ha recentemente ospitato una delegazione del Parco Archeologico di Pompei, guidata dal direttore Gabriel Zuchtriegel, nell’ambito del Quadro di Cooperazione Culturale tra Arabia Saudita e Italia. La visita ha segnato un approfondimento dei legami culturali tra i due siti Unesco e ha esplorato come le competenze condivise possano migliorare la conservazione, l’interpretazione e l’esperienza dei visitatori.\r

\r

Nel corso di diversi giorni di incontri, esperti di Pompei e AlUla hanno condiviso conoscenze su come i siti archeologici possano evolvere per rispondere alle aspettative dei viaggiatori moderni, salvaguardando al contempo l’autenticità. Workshop e visite ai siti si sono concentrati su metodi di conservazione, gestione dei flussi di visitatori, narrazione digitale e turismo sostenibile.\r

\r

Phillip Jones, chief tourism officer di Rcu, evidenziando come questa partnership dimostri che le destinazioni culturali possono imparare l’una dall’altra per offrire esperienze più ricche e significative, ha dichiarato: «Oggi i viaggiatori non vogliono solo osservare la storia, vogliono sentirsi parte di essa. Attraverso collaborazioni come questa, ci assicuriamo che quando le persone camminano a Hegra o Pompei, si connettano con le storie, l’artigianato e le culture di questi luoghi che hanno plasmato il nostro mondo. Si tratta di preservare il passato ispirando il viaggiatore di domani».\r

\r

La visita ha anche messo in risalto la natura complementare delle due destinazioni: mentre Pompei rappresenta un istante congelato nel tempo, AlUla racconta una storia di resilienza e continuità, dove patrimonio, paesaggio e cultura si intrecciano.\r

\r

«Pompei e AlUla condividono la convinzione che il patrimonio possa essere un ponte tra culture - ha sottolineato Zuchtriegel -. Siamo uniti dalla missione di proteggere la storia e invitare i visitatori a interagire con essa in modo responsabile, sostenibile e con meraviglia».","post_title":"AlUla e Pompei: un patto strategico per la migliore fruizione del turismo culturale","post_date":"2025-11-26T09:56:50+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1764151010000]}]}}