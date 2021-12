Latam vince il Best airline in South American e l’Apex

Latam Airlines Group si è distinto, sia in Sud America sia a livello mondiale, con due dei premi più importanti nel settore delle compagnie aeree.

È stata premiata come “Best airline in South America” nella 18ª edizione del Global Traveler GT Tested Reader Survey Awards basato su un sondaggio online condotto dai lettori della rivista Global Traveler. L’Apex Passenger Choice ha inoltre assegnato a LATAM quattro stelle su cinque nella sua classifica delle compagnie aeree internazionali, sulla base della valutazione dei clienti di oltre 600 compagnie aeree in tutto il mondo.

“In un anno particolarmente complicato per il settore, il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti continua a rimanere forte grazie allo sforzo dei nostri lavoratori. Apprezziamo particolarmente questi riconoscimenti perché provengono direttamente dai nostri passeggeri. Questi premi ci incoraggiano e ci sfidano a continuare a lavorare per portare i loro sogni a destinazione”, ha detto Paulo Miranda, vice president of customers di Latam Airlines Group.

Il GT Tested Reader Survey Awards è stato distribuito a più di 2 milioni di lettori sotto forma di domanda aperta. I passeggeri hanno dovuto riempire un spazio vuoto per votare la loro compagnia aerea preferita in Sudamerica. APEX si è basato sulle valutazioni dei clienti di oltre 600 compagnie aeree in tutto il mondo, che hanno classificato quasi un milione di voli su una scala di valutazione massima di cinque stelle. Il gruppo LATAM Airlines ha ricevuto un rating di quattro stelle.

Questi riconoscimenti si aggiungono a quelli già ricevuti quest’anno da Skytrax, che avevano evidenziato gli standard di sicurezza e igiene di LATAM. Inoltre, il gruppo si è recentemente classificato al quarto posto a livello mondiale nel Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) di Standard & Poor’s e si è posizionato come la compagnia aerea con le migliori performance di sostenibilità nel continente americano ed europeo.

Il vettore offre più voli e destinazioni di qualsiasi altro gruppo di compagnie aeree in America Latina, raggiungendo più di 125 destinazioni in 16 paesi in tutto il mondo, compresi voli nazionali in Brasile, Cile, Colombia, Ecuador e Perù.

Inoltre, continua a rafforzare le misure di igiene e sicurezza adottate durante l’intera operatività, seguendo le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dell’Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei (IATA) e delle autorità sanitarie dei paesi in cui opera.