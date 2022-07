Latam amplia la flotta: ordine per 17 A321neo e presto anche per l’A321XLR

Latam Airlines ha siglato un ordine con Airbus per l’acquisto di 17 aeromobili A321neo, che porta a 100 il totale degli A320neo ordinati dal vettore. Il vettore ha inoltre confermato di voler introdurre l’A321XLR per completare le proprie operazioni di lungo raggio.

“Apprezziamo la visione strategica e l’ambizione di sostenibilità di Latam – ha dichiarato Christian Scherer, chief commercial officer e head of Airbus International -. Questo ordine per l’A321neo, sulla scia della sua ristrutturazione, è un forte segnale del valore che Airbus apporta alla realizzazione di questa visione e ambizione. L’A321XLR consentirà l’apertura di nuove rotte e permetterà a Latam di aumentare la propria presenza internazionale nella regione”.

In America Latina e nei Caraibi Airbus ha venduto oltre 1.100 aeromobili e ha un backlog di oltre 500. Sono poi oltre 700 gli aeromobili operativi in tutta la regione, vale a dire quasi il 60% della quota di mercato della flotta in servizio. Dal 1994 Airbus si è assicurata circa il 70% degli ordini netti nella regione.