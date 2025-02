L’aeroporto di Trapani avanza lungo la rotta green in partnership con Engie Aeroporto di Trapani sempre più green grazie alla partnership con Engie che porta avanti il progetto dei lavori di riqualificazione energetica dello scalo. Annunciati nel 2022, iniziati nel 2023, nell’arco di poco più di un anno, tutti gli interventi sono stati portati a termine nei tempi stabiliti. Il contratto tra Engie e il Vincenzo Florio prevedeva mirati interventi di efficientamento energetico e riqualificazione, oltre la gestione degli impianti dell’intera struttura: illuminazione, climatizzazione estiva ed invernale e produzione di acqua calda sanitaria. È stato installato un impianto fotovoltaico di 300mq, con 143 moduli, sul tetto del terminal dell’aeroporto, con una potenza di 50kWp, che produce circa 75.000 kWh/anno di energia elettrica, destinata all’autoconsumo dell’aeroporto. “Orgogliosi di aver sottoscritto uno dei primi partenariati pubblico-privato in ambito di efficienza energetica nel settore aeroportuale – ha sottolineato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra -, e anche per la riqualificazione di un intero corpo di fabbrica sito nello spazio aeroportuale, precedentemente in disuso, e oggi utilizzato oltre che per i servizi aeroportuali anche quale centrale operativa per il monitoraggio degli impianti. I lavori sono stati eseguiti senza mai interrompere lo svolgimento delle attività aeroportuali, garantendo sempre la piena funzionalità dei servizi”. Condividi

[post_title] => L'aeroporto di Trapani avanza lungo la rotta green in partnership con Engie [post_date] => 2025-02-28T10:43:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740739395000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485657 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un network composto da 161 destinazioni, 95 in Europa e 66 intercontinentali: Klm decolla verso l'estate 2025 con una capacità posti in crescita del 4% rispetto all'orario della summer 2024. Tuttavia, la compagnia olandese vola ancora a circa il 90% della sua capacità intercontinentale a causa dei lunghi tempi di consegna delle parti degli aeromobili e della carenza di piloti. Quest'estate alla rete di lungo raggio si aggiungono le novità di San Diego, Georgetown e Hyderabad. Klm continuerà inoltre a volare a Portland, dopo che questa destinazione è stata aggiunta nell'inverno 2024. In flotta ci sono tre nuovi Boeing 787-10 destinati proprio alle rotte intercontinentali. La summer 2025 prevede anche il potenziamento delle frequenze su diverse rotte di lungo raggio già operative: Kilimanjaro e Dar es Salaam, Osaka, Las Vegas, Rio de Janeiro ed Edmonton. Complessivamente il vettore offrirà circa il 10% in più di voli per il Nord America rispetto all'estate 2024. Milano: niente più voli a Malpensa In Europa sono tre le new entry estive: Lubiana, Exeter e Biarritz. Quest'estate, inoltre, Klm concentrerà i suoi voli per Milano sull'aeroporto di Linate. Klm sta inoltre impiegando i suoi nuovi Airbus A321neo sempre più spesso, raddoppiando il numero da cinque a dieci aeromobili durante la stagione estiva. Anche sulla rete europea sono previsti aumenti di frequenze sulle tratte esistenti: Belfast, Porto, Barcellona, Spalato, Cracovia e Poznan. In pratica la compagnia offrirà quasi il 25% di posti in più per il Portogallo e la Croazia rispetto all'orario estivo del 2024. [post_title] => Klm: capacità posti a +4% per l'estate. I voli per Milano traslocano a Linate [post_date] => 2025-02-28T10:34:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740738848000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485649 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tempo di privatizzazione per l'aeroporto di Catania: la Sac ha avviato ieri, 27 febbraio, le procedure e i documenti, incluso il piano industriale, da sottoporre all’assemblea dei soci, che sarà chiamata a deliberare sul conferimento del mandato al cda, attribuendogli i poteri necessari per avviare il processo di privatizzazione della società di gestione dello scalo. "L’approvazione delle procedure - spiega una nota della Sac - rappresenta un passo fondamentale per l’avvio dell’operazione, che mira a garantire lo sviluppo strategico dello scalo, rafforzandone la competitività e la capacità di attrazione di investimenti nazionali e internazionali. Il programma di privatizzazione si inserisce in un quadro più ampio di sviluppo e crescita del settore aeroportuale siciliano, volto a migliorare l’efficienza operativa e la qualità dei servizi offerti ai passeggeri". L’assemblea dei soci sarà chiamata a esprimersi sulla proposta del cda, delineando così i prossimi passi per l’attuazione della strategia di privatizzazione. [post_title] => Aeroporto Catania: decolla l'iter per la privatizzazione della Sac [post_date] => 2025-02-28T09:55:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740736509000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485632 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sas rafforza il network globale ampliando l'accordo di codeshare con Air France-Klm. Per la prima volta, i viaggiatori del vettore scandinavo avranno accesso a Fortaleza e Salvador de Bahia, nonché a Johannesburg e Città del Capo. Grazie all'importante network del gruppo franco-olandese i clienti Sas possono prenotare voli per queste nuove destinazioni, oltre a un numero crescente di rotte in codeshare in tutta Europa e non solo. Il potenziamento del codeshare si aggiunge all'accordo già esistente con Air France e Klm in Europa e da/per Tokyo. “La nostra partnership continua ad aprire nuove opportunità per i viaggiatori - afferma Paul Verhagen, cco della compagnia scandinava -. Questo è solo l'inizio: il nostro elenco di destinazioni in codeshare continuerà a crescere, migliorando la connettività e la convenienza per i passeggeri Sas e i nostri partner”. Tra le nuove destinazioni in Asia accessibili grazie all'accordo ci sono ad esempio Osaka e Bangkok, diverse nuove mete in Brasile tra cui Rio de Janeiro, San Paolo, Fortaleza e Salvador de Bahia, nonché Johannesburg e Città del Capo in Sudafrica. [post_title] => Sas amplia il codeshare con Af-Klm a nuove destinazioni, dal Brasile al Sudafrica [post_date] => 2025-02-28T09:15:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740734116000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485570 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una primavera nel segno delle novità per Italo, che allarga la rete multimodale alle navi da crociera mentre Itabus debutta sul mercato francese. Dal 1° aprile, dalle principali città italiane si arriva con Italo in stazione e da lì si prende, con il vantaggio di un unico biglietto, Itabus per raggiungere i porti di Venezia (5 servizi giornalieri), Civitavecchia (4 viaggi quotidiani) e Napoli (15 collegamenti al giorno), dove ci sarà la nave di Msc Crociere in connessione. Si potrà così arrivare a Venezia Mestre con Italo e da lì prendere Itabus per raggiungere il porto cittadino o viceversa arrivare al porto e prendere il bus per andare in stazione; stessa cosa a Roma: si scende da Italo alla stazione Tiburtina e si prende Itabus diretto a Civitavecchia dove ci sarà la nave Msc Crociere in coincidenza. Per il porto di Napoli il servizio si estende: non sarà attivo solo per le connessioni con le crociere, ma Itabus servirà indipendentemente lo scalo portuale per collegare anche i servizi marittimi le altre destinazioni del golfo. «Il futuro dei trasporti sarà sempre più multimodale - dichiara Gianbattista La Rocca, ad Italo e presidente Itabus -. Lavoriamo da tempo per rendere possibili simili sinergie, a beneficio dei nostri viaggiatori. Grazie all’arrivo di Msc come azionista di maggioranza, abbiamo rafforzato questo impegno. Il collegamento verso i porti rappresenta un ulteriore step in questa direzione e continueremo a crescere in questo senso». Discorso intermodalità che si estende anche agli aeroporti: entra così nel network Milano Malpensa con 4 servizi giornalieri che collegano lo scalo a città quali Bologna, Parma, Genova, Torino e Aosta (solo per citarne alcune). In quest’ottica raddoppiati anche i collegamenti verso il Marco Polo di Venezia (da 4 a 8 al giorno), incrementati i viaggi e le destinazioni connesse per gli scali di Orio al Serio, Catania e Fiumicino. Per quest’ultimo scalo, infatti nuove destinazioni in collegamento diretto grazie a Itabus: Salerno, Caserta, Firenze Scandicci, L’Aquila, Siena; inoltre, aumentati i servizi da e per Napoli con 15 collegamenti giornalieri che consentono di arrivare in aeroporto nella fascia oraria dalle 6:55 alle 16:05 e di ripartire con partenze in prevalenza concentrate a fine giornata 22:25. Itabus e la crescita all'estero Dopo il debutto dello scorso ottobre dei collegamenti per Lubiana e Zagabria (6 ogni giorno), dal 26 marzo prenderanno il via i nuovi collegamenti Itabus verso la Francia: 4 i viaggi quotidiani che connetteranno le principali città italiane (come Napoli, Caserta, Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Piacenza, Milano e Torino) alle mete d’oltralpe di Chambèry e Lione. La Francia sarà raggiungibile anche grazie all’intermodalità treno più bus, con la semplicità di un unico biglietto: si arriva a Torino Porta Susa con Italo e da lì si prende Itabus, stessa cosa al ritorno partendo in bus da Lione e facendo il cambio a Torino per salire in treno e completare il proprio viaggio. Ad oggi, sono già 30 i collegamenti intermodali treno + bus offerti dal Gruppo Italo, sia sul territorio italiano che su quello europeo. La crescita all'estero non termina con la Francia: «Dopo aver consolidato la nostra presenza sul territorio nazionale, il prossimo step è rappresentato dall’estero - commenta Francesco Fiore, ad Itabus -. Prima il debutto in Slovenia e Croazia, da fine marzo attiveremo i servizi in Francia per poi proseguire nel corso dell’anno. Il 2025 sarà cruciale, approderemo in nuovi Paesi europei e rafforzeremo i servizi verso le grandi infrastrutture come aeroporti, porti e stazioni ferroviarie». [post_title] => Italo: l'intermodalità si aggancia alle crociere Msc. Debutto in Francia per Itabus [post_date] => 2025-02-27T10:39:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740652791000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485533 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines Holidays si espande oltre i confini nazionali e raggiunge una serie di mercati chiave: la piattaforma per la vendita di pacchetti vacanze della compagnia aerea finora operativa solo in Turchia, debutta infatti in Europa, Regno Unito, Corea del Sud, Messico, Australia e altri paesi, in partnership con Hbx e Perfectstay. I turisti possono così organizzare voli, hotel, tour, attività, noleggio auto, trasferimenti aeroportuali, assicurazioni e altro ancora con pochi passaggi online: un'evoluzione che segna una significativa pietra miliare nell'obiettivo di Turkish Airlines di fornire esperienze di qualità e agevoli ai viaggiatori di tutto il mondo. Il lancio negli Stati Uniti è già programmato nei prossimi mesi. Per celebrare il lancio globale è stata lanciata una campagna promozionale: i viaggiatori che prenoteranno il loro primo pacchetto vacanza o tour in Turchia attraverso la piattaforma riceveranno l'accesso alla lounge dell'aeroporto. Inoltre, potranno usufruire di sconti fino a 350 € in base alla spesa totale effettuata durante il periodo di lancio. «I passeggeri in partenza dalla Turchia hanno apprezzato la comodità di prenotare l'intero viaggio attraverso Turkish Airlines Holidays. Ora stiamo estendendo questa comoda esperienza ai viaggiatori di tutto il mondo, rendendo la pianificazione delle vacanze più facile che mai e rafforzando la nostra presenza globale» ha commentato il ceo della compagnia di bandiera turca, Bilal Ekşi (nella foto). Nicolas Huss, ceo di Hbx ha aggiunto: «Grazie a questa collaborazione, i passeggeri possono ora migliorare i loro viaggi combinando i voli con il nostro vasto repertorio globale di accommodation, trasferimenti, autonoleggi ed esperienze, alimentato dall'avanzata tecnologia per la creazione di pacchetti di Perfect Stay, per creare la vacanza ideale». [post_title] => Turkish Airlines Holidays: la piattaforma per la vendita di pacchetti vacanze sbarca in Europa [post_date] => 2025-02-27T09:15:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740647707000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485478 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 1 milione di viaggiatori sulla rotta Milano-Roma nel 2024: risultato che non veniva raggiunto dal 2018 e che rappresenta dunque un grande ritorno per la tratta aerea un tempo più trafficata d'Italia. Tempi precedenti all'avvento dell'alta velocità ferroviaria: secondo i dati Enac elaborati da Il Corriere.it, l'anno scorso i passeggeri che hanno scelto l'aereo per spostarsi fra le due città sono stati 1.053.880 (in entrambe le direzioni), +21% rispetto ai dodici mesi precedenti, +74% sui numeri 2022 e +37% rispetto al 2019. Segno più anche per il load factor medio dei voli, salito dal 63% del 2023 al 71,4% dell’anno scorso (dati Cirium). Scioperi, blocchi, problemi tecnici e durata oltre le 3 ore sono tra le criticità individuate dagli esperti che hanno contribuito a sbilanciare i favori dei viaggiatori dai treni all'aereo: sempre più persone preferiscono prendere un volo che dura 50 minuti ed è molto più puntuale, senza tralasciare che uno dei due scali milanesi (Linate) è collegato con la metropolitana al centro città, in poco più di dieci minuti. E poi la tariffa media, che oggi è spesso molto simile (un centinaio di euro) fra treno e aereo. [post_title] => La riscossa della Milano-Roma in aereo: nel 2024 oltre 1 milione di viaggiatori [post_date] => 2025-02-26T13:51:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740577866000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485485 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’aeroporto di Monaco, il secondo più trafficato della Germania, ha fatto sapere di aspettarsi molti disagi di traffico a causa della convocazione di uno sciopero da parte del personale, giovedì e venerdì, per sollecitare aumenti salariali. Si prevede che gran parte dei 1.600 voli programmati nei due giorni saranno cancellati, ha affermato il gestore dello scalo. Il sindacato dei servizi ‘Verdi’ ha chiesto ai lavoratori dell’aeroporto, compreso il personale di sicurezza, di sospendere il lavoro, nel bel mezzo delle negoziazioni annuali su salari e condizioni di lavoro. Verdi chiede un aumento dell’8% sullo stipendio, o almeno 350 euro in più al mese, tre giorni di ferie in più per tutti i dipendenti e premi più alti per i lavori più gravosi. La giornata di lunedì con vari scioperi ha causato notevoli disagi negli aeroporti di Düsseldorf e Colonia/Bonn. Altri settori di attività rappresentati da Verdi hanno visto scioperi nelle ultime settimane, tra cui i trasporti pubblici locali, le aziende di gestione idrica e dei rifiuti. I dipendenti della compagnia di trasporti Dhl sono chiamati a scioperare a partire da questa sera. [post_title] => Monaco di Baviera: aeroporto in sciopero. Cancellati 1600 voli [post_date] => 2025-02-26T13:18:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740575937000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485435 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air collegherà Roma Fiumicino a Birmingham, da lunedì 16 giugno con una frequenza di tre volte a settimana - il lunedì, il mercoledì e il venerdì: la tratta sarà servita dagli Airbus A321neo di ultima generazione. I voli sono già in vendita. «Con questa nuova rotta che collega Roma a Birmingham, ampliamo ulteriormente la nostra offerta dalla capitale italiana e garantiamo ai nostri passeggeri ancora più possibilità di viaggio a tariffe convenienti - ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. La compagnia continuerà a investire nell’espansione del proprio network, garantendo soluzioni di viaggio accessibili e sostenibili in tutta Europa». [post_title] => Wizz Air: decollerà il 16 giugno la nuova rotta da Roma Fiumicino per Birmingham [post_date] => 2025-02-26T11:21:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740568883000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "laeroporto di trapani avanza lungo la rotta green in partnership con engie" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":67,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3640,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485660","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroporto di Trapani sempre più green grazie alla partnership con Engie che porta avanti il progetto dei lavori di riqualificazione energetica dello scalo. 