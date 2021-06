L’aeroporto di Napoli attiva il “Duty Health”, centro test Covid per i passeggeri

All’aeroporto di Napoli è operativo il centro test Covid “Duty Health”, aperto 7 giorni su 7, con lo scopo di agevolare i passeggeri che devono eseguire i tamponi alla luce delle misure di sicurezza sanitarie introdotte dai vari paesi per contenere la pandemia.

Il servizio, fortemente voluto da Gesac, è erogato dalla società Co.Di.Me., azienda leader nella sicurezza negli ambienti di lavoro, sia del comparto pubblico sia privato, presente su tutto il territorio nazionale. I passeggeri, in particolare in partenza, avranno la possibilità di sottoporsi al test richiesto dal paese di destinazione con esito dell’esame in pochi minuti in lingua italiana o inglese.

Il centro tamponi, ubicato all’esterno del terminal passeggeri, lato partenze, è operativo tutti i giorni (compresi il sabato e la domenica), da due ore prima della partenza del primo volo internazionale fino ad un’ora prima della partenza dell’ultimo volo internazionale. La struttura, che si avvale di personale multilingue, è dotato di tre box per la somministrazione dei test ed ha una capacità che varia da un minimo di 15 tamponi rapidi all’ora fino ad un massimo di 50.