Aeroporto Forlì fa chiarezza su Aeroitalia. Gilardi: “Profonde inadempienze” Non si calmano le acque attorno alla diatriba tra l’aeroporto di Forlì e Aeroitalia, dopo la rescissione del contratto fra Go To Travel, 100% partecipata della società di gestione del Ridolfi e la compagnia aerea. F.A. Srl ha convocato per domani, mercoledì 28 giugno, una conferenza stampa che tratterà “la risoluzione di tutti gli impegni contrattuali sottoscritti con la compagnia aerea Aeroitalia” e sarà anche “l’occasione per fare il punto sulla stagione estiva in corso e sugli sviluppi dei prossimi mesi circa l’attività di volo dell’Aeroporto “Luigi Ridolfi”. Ieri era stato Andrea Stefano Gilardi, business aviation, communication and marketing di Forlì Airport, a commentare l’accaduto, in un’intervista rilasciata al TgR dell’Emilia Romagna: il manager ha evidenziato come “L’ultimo sia stato solo la punta dell’iceberg” di una serie di problematiche che si sono manifestate sin dal 26 marzo scorso, data di inizio del contratto di collaborazione tra la compagnia e lo scalo di Forlì. Disservizi Gilardi ha parlato di “profonde inadempienze e disservizi nei confronti dei passeggeri che avevano acquistati i biglietti per la partenza da Forlì”, ultimi dei quali sabato scorso con la cancellazione dei voli per Cosimo e Pantelleria e il decollo con ore di ritardo per Lampedusa. Secondo Gilardi la summer lascia spazio all’ottimismo: “Al di là delle fantasiose ricostruzioni di controparte (Aeroitalia, ndr), abbiamo più di 30.000 passeggeri che hanno dato fiducia all’aeroporto. La vera priorità è dare una risposta puntuale ai passeggeri che hanno acquistato i biglietti e che devono essere tutelari”. Nelle prossime ore saranno comunicati ai passeggeri che avevano prenotato il proprio viaggio i vettori che sostituiranno i voli che erano stati programmati da e per Forlì con Aeroitalia. Lunedì i voli per Catania e Oradea sono stati riprogrammati con la compagnia Raf-Avia, con base a Riga, in Lettonia. Condividi

