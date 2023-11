La sudafricana Fastjet si affida ad AirlinePros per la rappresentanza in Italia Fastjet ha scelto AirlinePros International come rappresentante in oltre dieci paesi, inclusa l’Italia. Il vettore è già cliente sul mercato statunitense dell’azienda di distribuzione e rappresentanza di compagnie aeree. Il team italiano di AirlinePros supporterà l’incremento delle vendite e del network sul mercato locale, così come si occuperà di tutte le attività promozionali. Fastjet collega le tre principali città dello Zimbabwe a Johannesburg e Kruger Nelspruit Mpumalanga in Sud Africa e Maun in Botswana. «AirlinePros ha un rapporto di lungo corso con Fastjet negli Stati Uniti – commenta Achma Asokan Foster, group ceo AirlinePros International – siamo molto felici di allargare il nostro rapporto con il vettore sudafricano, il cui obiettivo è diventare la linea aerea panafricana di maggior successo». Condividi

