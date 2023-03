La coreana Air Premia decollerà a maggio sulla rotta fra Seul e New York (Newark) La coreana Air Premia debutterà sulla rotta fra Seul e New York il prossimo maggio, entrando di fatto in diretta competizione con Korean Air e Asiana Airlines. La rotta sarà la seconda del vettore ibrido sudcoreano verso gli Stati Uniti dopo quella per Los Angeles, inaugurata nell’ottobre 2022 e attualmente servita con cinque frequenze alla settimana. Il collegamento tra Seul Incheon e New York Newark prenderà il via il 22 maggio, con due frequenze alla settimana operate da Boeing 787-9; sarà l’unico servizio tra Seul e Newark, dato che sia Asiana che Korean Air volano sullo scalo di New York Jfk. Air Premia ha iniziato a operare nell’agosto 2021; i 787-9 della compagnia aerea sono configurati in una cabina a due classi, con 56 posti in premium economy e 253 in economy. I voli per New York dovrebbero “ridurre ulteriormente i costi per i viaggiatori, in un momento in cui si prevede un aumento dei prezzi dei biglietti aerei a causa dell’aumento della domanda di viaggi” si legge in una nota del vettore. New York diventerà la quinta destinazione del network di Air Premia dopo Ho Chi Minh City, Los Angeles, Singapore Changi e Tokyo Narita. Secondo quanto affermato dal ceo, Yoo Myung-sub, il vettore conta di operare con 10 B787-9 entro il 2025 e di potenziare “in modo aggressivo” il network di lungo raggio. Le rotte per Francoforte, Parigi e San Francisco sono attualmente al vaglio.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441827 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La coreana Air Premia debutterà sulla rotta fra Seul e New York il prossimo maggio, entrando di fatto in diretta competizione con Korean Air e Asiana Airlines. La rotta sarà la seconda del vettore ibrido sudcoreano verso gli Stati Uniti dopo quella per Los Angeles, inaugurata nell'ottobre 2022 e attualmente servita con cinque frequenze alla settimana. Il collegamento tra Seul Incheon e New York Newark prenderà il via il 22 maggio, con due frequenze alla settimana operate da Boeing 787-9; sarà l'unico servizio tra Seul e Newark, dato che sia Asiana che Korean Air volano sullo scalo di New York Jfk. Air Premia ha iniziato a operare nell'agosto 2021; i 787-9 della compagnia aerea sono configurati in una cabina a due classi, con 56 posti in premium economy e 253 in economy. I voli per New York dovrebbero "ridurre ulteriormente i costi per i viaggiatori, in un momento in cui si prevede un aumento dei prezzi dei biglietti aerei a causa dell'aumento della domanda di viaggi" si legge in una nota del vettore. New York diventerà la quinta destinazione del network di Air Premia dopo Ho Chi Minh City, Los Angeles, Singapore Changi e Tokyo Narita. Secondo quanto affermato dal ceo, Yoo Myung-sub, il vettore conta di operare con 10 B787-9 entro il 2025 e di potenziare "in modo aggressivo" il network di lungo raggio. Le rotte per Francoforte, Parigi e San Francisco sono attualmente al vaglio. [post_title] => La coreana Air Premia decollerà a maggio sulla rotta fra Seul e New York (Newark) [post_date] => 2023-03-20T10:07:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679306825000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441814 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lufthansa alza il sipario sulla nuova compagnia aerea regionale City Airlines: il vettore, basato a Monaco di Baviera, rientra nel progetto "CityLine 2.0" varato lo scorso anno e decollerà attorno alla metà del 2023. Dal sito web già operativo si apprende che il vettore sta reclutando personale ed è alla ricerca di un team professionale con competenze e background diversi, "in grado di pensare fuori dagli schemi". Focus di City Airlines saranno le rotte di corto e medio raggio - 'Take off to Europe!' è infatti il claim del vettore - servite da una flotta interamente Airbus. La nuova compagnia del colosso tedesco "mira a combinare la qualità di Lufthansa con l'esperienza di Lufthansa CityLine (...). Siamo entusiasti di volare ogni giorno dalla nostra base di Monaco verso le principali città europee e le regioni più remote. Come nuova compagnia aerea del Gruppo Lufthansa, combiniamo la qualità di Lufthansa e l'esperienza di Lufthansa CityLine con il dinamismo di una nuova giovane compagnia." Durante la conferenza stampa sui risultati annuali dello scorso anno, Carsten Sophr ha accennato al fatto che Lufthansa stava cercando di lanciare una nuova compagnia aerea regionale in Germania. Lo sviluppo del nuovo vettore potrebbe "offrire l'opportunità di assumere circa 250 capitani precedentemente attivi con Germanwings". [post_title] => Lufthansa: City Airlines è il nuovo vettore regionale del gruppo. Decollo a metà 2023 [post_date] => 2023-03-20T09:13:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679303595000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441688 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air France riporta il network ai livelli pre-pandemia con l'introduzione dell'orario estivo, in risposta all'aumento della domanda di viaggi aerei internazionali dopo anni di restrizioni e chiusura delle frontiere. La compagnia volerà fino a 835 volte al giorno, verso 191 destinazioni in 89 Paesi. In particolare, la rete di lungo raggio salirà fino a contare 85 destinazioni: il punto di svolta è rappresentato dalla ripresa dei collegamenti verso la Cina, con i voli verso Pechino, Shanghai e Hong Kong che aumenteranno gradualmente nel corso della primavera per raggiungere un volo giornaliero per destinazione entro il 1° luglio, cioè 21 voli settimanali. Sempre in Asia, Air France continuerà ad aumentare la capacità verso Tokyo, dove la compagnia serve entrambi gli aeroporti: fino a 11 voli settimanali per Haneda e 3 per Narita. Ulteriormente potenziato il network verso il Nord America con fino a 180 voli settimanali da/per 14 destinazioni statunitensi (compresi due aeroporti di New York: John F. Kennedy e Newark Liberty), oltre a 50 voli per 5 città canadesi. In Africa il vettore continuerà a operare una capacità di posti superiore ai livelli 2019: dal 12 giugno 2023, decolleranno i voli per Dar Es Salaam. Infine, nei Caraibi, Air France inaugurerà un nuovo volo il prossimo 5 maggio, che collegherà Cayenne (Guyana francese) e Belém (Brasile), una volta alla settimana con Airbus A320. In Francia ed Europa Air France volerà durante le summer fino a 650 volte al giorno verso 106 destinazioni; oltre alla programmazione regolare, saranno 66 le rotte stagionali in Francia e in Europa, decollando da Parigi e dagli aeroporti regionali francesi. Intanto, l'affiliata low cost del Gruppo Air France-Klm, Transavia France, opererà quest'estate quasi 200 rotte a breve e medio raggio verso 120 destinazioni, di cui 100 da/per Parigi-Orly. Ciò la renderà la principale compagnia aerea low-cost operante dagli aeroporti di Parigi. [post_title] => Air France decolla verso l'estate con un network globali ai livelli 2019 [post_date] => 2023-03-17T09:20:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679044836000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441628 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norwegian scatta in avanti sull'inverno 2023-24 con un operativo di 144 rotte verso 65 destinazioni. "Per il prossimo inverno abbiamo 144 rotte all'interno e tra i Paesi nordici e verso destinazioni in Europa. Continuiamo le nostre rotte più popolari e il mix di destinazioni offre ai clienti l'opportunità di volare con noi per vacanze a tutto sole e spiaggia, arte e cultura o vacanze all'insegna dell'attività fisica", ha dichiarato Magnus Thome Maursund, direttore commerciale di Norwegian. Norwegian decollerà quindi dai principali aeroporti nordici, come Oslo, Stoccolma, Copenhagen e Helsinki. Oltre alle rotte dirette da Bergen, Trondheim, Stavanger, Haugesund, Ålesund, Tromsø e Sandefjord in Norvegia e da Gotland in Svezia e Aalborg in Danimarca. Alcune rotte verso le destinazioni sciistiche più popolari delle Alpi saranno annunciate in seguito. Intanto, tra poche settimane entrerà in vigore l'operativo estivo con 300 rotte verso 114 destinazioni. Tra le tante destinazioni leisure il network dell'estate prevede anche alcune nuove destinazioni, tra cui Bari, Skopje, Porto, Bologna, Bucuresti, Sofia, Milano-Bergamo, Alanya-Gazipasa e Salonicco. [post_title] => Norwegian, pronto l'operativo invernale 2023-24: 144 rotte verso 65 destinazioni [post_date] => 2023-03-16T10:27:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678962463000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441620 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_441621" align="alignleft" width="300"] Sngapore-Changi[/caption] La classifica annuale degli Skytrax World Airport Awards 2023 vede l'aeroporto di Singapore-Changi in vetta. primo posto assoluto La classifica Skytrax degli aeroporti 2023, svelata il 15 marzo, non riserva sorprese sul podio, cambia solo l'ordine: Singapore-Changi è ora 1° (3° nel 2022) davanti a Doha-Hamad International (ex 1°) e Tokyo-Haneda (ex secondo). Segue Seoul-Incheon (ex n. 5) e quindi Parigi-CDG (ex n. 6), che mantiene il suo rango di miglior aeroporto europeo. I posti da 6 a 10 di questa Top 100 sono occupati da Istanbul (+2), Monaco (stabile), Zurigo-Kloten (+1), Tokyo-Narita (-5) e Madrid (+6). Altri quattro aeroporti europei occupano i posti da 10 a 14, Vienna , Helsinki , Roma e Copenaghen , davanti a Osaka , Nagoya , Dubai , Seattle , Melbourne e Vancouver (miglior canadese). Nei primi 50 posti di questa classifica compaiono anche Londra-Heathrow al 21° posto, Francoforte al 25°, Amsterdam-Schiphol al 29°, Barcellona al 34°, Parigi-Orly al 39° quindi, e Montreal al 45°. Noteremo anche nella TOP 100 la 98a posizione dell'aeroporto di Lione-Saint Exupéry , che lo scorso anno si è classificato 178esimo. Tra gli altri vincitori globali, l'aeroporto di Shenzhen-Bao'an è stato nominato da Skytrax come l'aeroporto più migliorato del mondo, e Nagoya-Chubu Centrair ha vinto il premio come miglior aeroporto regionale del mondo (anche il terminal 2 di Centrair ha ricevuto il premio per il miglior terminal per le compagnie aeree low-cost). Edward Plaisted di Skytrax ha dichiarato in una dichiarazione: " Ci congratuliamo con l'aeroporto Changi di Singapore per essere stato nominato il miglior aeroporto del mondo per il 2023. Dopo essere stato colpito duramente durante la pandemia di Covid-19, è incoraggiante vedere che il numero di passeggeri all'aeroporto di Changi è ora di circa 80% dei livelli di pandemia pre-Covid-19 e si prevede che torneranno ai livelli pre-pandemia entro il 2024. Questo riconoscimento aeroportuale di Changi proviene dai clienti dell'aeroporto e sottolinea la popolarità dell'aeroporto tra i viaggiatori aerei internazionali. Ricevere questo premio come miglior aeroporto del mondo è un chiaro riconoscimento del lavoro di squadra di tutto il personale aeroportuale, che contribuisce al successo dell'aeroporto di Changi ”. [post_title] => E' Singapore-Changi il miglior aeroporto del mondo secondo Skytrax [post_date] => 2023-03-16T10:09:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678961344000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441473 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Il mercato italiano negli Stati Uniti è sempre stato tradizionalmente molto forte, soprattutto per i viaggi sulla costa orientale. La Roma-New York, in particolare, ha una forte domanda di passeggeri durante l'estate e di conseguenza è per noi un logico punto di partenza per iniziare le operazioni in un nuovo Paese": Philip Allport, senior vice president communications di Norse Atlantic Airways motiva così la scelta di aggiungere Roma alle capitali europee collegate con voli low cost a New York. Una strada non del tutto nuova, anzi: qui altri hanno fallito, ma le intenzioni della giovane compagnia aerea sono addirittura ambiziose, tanto da puntare al break-even già per fine 2023. "Siamo certi che i nostri prodotti e servizio si distingueranno dalla concorrenza”, ma quali sono i plus di Norse per fare dei collegamenti lungo raggio low cost una partita vinta? Business model “Il nostro business model è molto diverso: ci concentriamo esclusivamente sui viaggi a lungo raggio – cosa che pochi vettori fanno -, point to point e tra aeroporti primari. Abbiamo una base a basso costo e un'attenzione alla semplicità che ci permette di essere più competitivi dei vettori storici e di offrire tariffe più basse ai nostri passeggeri. Inoltre, operiamo con un unico tipo di aeromobile, i Boeing 787, che consentono un basso consumo di carburante. E ci rivolgiamo a un pubblico più ampio rispetto alle tradizionali low cost offrendo due scelte di cabine, Economy e Premium. Siamo certi esista una chiara domanda per un vettore a lungo raggio di valore come Norse Atlantic sulle rotte transatlantiche". E se le vendite passeranno principalmente "dal canale diretto o dalle numerose piattaforme di booking online", Norse si dice "desiderosa di aumentare la presenza commerciale e per questo stiamo esplorando attivamente nuove opportunità”. I voli giornalieri da Roma decolleranno il prossimo 19 giugno: "I passeggeri potranno beneficiare di una scelta e convenienza ancora maggiori grazie alla nostra partnership con easyJet, Norwegian e Spirit Airlines. L'accordo interline, gestito da Dohop, propone oltre 600 collegamenti settimanali in connessione con i servizi transatlantici di Norse presso i nostri principali hub internazionali, tra cui Roma e New York”. [post_title] => Norse Atlantic e la scelta di Roma: "Ecco perché sarà un successo" [post_date] => 2023-03-15T10:24:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678875875000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441432 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet amplia il network estivo dall'Italia con l'aggiunta di 2 nuove rotte in partenza dall’aeroporto di Cagliari Elmas e dalla base di Napoli Capodichino. Da Cagliari decollerà il prossimo 27 giugno, con due frequenze settimanali ogni martedì e sabato, il collegamento verso Lione: aumentano quindi le città italiane che offrono collegamenti verso la destinazione francese, tra cui Napoli, Venezia, ma anche Palermo, Catania, Olbia e Roma. Dal 1° luglio prossimo partirà invece da Napoli il volo per Heraklion: la capitale dell’isola di Creta. Celebre non solo per le sue spiagge paradisiache ma anche per i suoi meravigliosi siti archeologici, sarà raggiungibile dai passeggeri partenopei grazie a un volo settimanale, in partenza ogni sabato. [post_title] => EasyJet aggiunge due nuove rotte da Napoli e Cagliari per Lione ed Heraklion [post_date] => 2023-03-14T11:15:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678792549000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441374 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volete un’idea per una vacanza indimenticabile? Per un’esperienza che soddisfi il vostro legittimo bisogno di relax, ma che allo stesso tempo risulti anche una vacanza attiva, sia dal punto di vista sportivo che culturale? Bene, la risposta a queste richieste è un soggiorno in Val Passiria, una delle valli paesaggisticamente più belle di tutto il territorio dell’Alto Adige. L’ideale punto di partenza per una vacanza da sogno è prenotare un soggiorno in un birrificio con pernottamento; qui, in questo accogliente e sorprendente hotel-birrificio potrete apprezzare la squisita ospitalità altoatesina, gustare una cucina raffinata accompagnando le prelibate specialità altoatesino con del vino pregiato o con della birra di eccezionale qualità prodotta in proprio. Ora che avete stabilito la vostra “base”, potrete partire alla scoperta delle meraviglie della valle. Vacanze in Val Passiria: escursioni, sci e natura Geograficamente parlando, la Passeiertal (questa è la denominazione tedesca della Val Passiria) è una valle alpina altoatesina situata a nord-est di Merano (una delle città termali più rinomate d’Europa) tra le Alpi Venoste e le Alpi dello Stubai. In questa valle vi sono località turisticamente molto importanti fra cui ricordiamo in particolare San Martino in Passiria, Moso in Passiria, Caines, Tirolo e Scena. Una parte della valle è compresa nel parco naturale Gruppo di Tessa, area delimitata dalla Val Venosta e dalla Val Senales a ovest, dalla Val Passiria a est e dalla cresta dell’arco alpino sul versante settentrionale. Chi ama la montagna, troverà nella Val Passiria un vero e proprio paradiso; da queste parti, infatti, vi sono sentieri adatti per facili passeggiate, adatte a color che viaggiano con dei bambini, ma anche percorsi che possono mettere a dura prova persino i trekker molto esperti e allenati. Vi sono diverse possibilità anche per chi ama le arrampicate. Gli amanti dell’adrenalina non resteranno delusi; in Val Passiria si possono praticare sport impegnativi come il parapendio oppure il rafting o il canyoning nelle gole del fiume Passirio. Chi invece ama gli sport più rilassanti può divertirsi con interminabili partite a golf, magari nel bellissimo campo a 18 buche Passiria. Merano in località San Martino. La Val Passiria è in grado di accontentare anche tutti coloro che amano la neve e prediligono gli sport invernali: scialpinismo, sci di fondo, snowboard, slittino, ciaspolate possono essere praticati nelle stazioni sciistiche Plan e Racines Giovo. I più audaci possono tentare l’arrampicata sulla torre di ghiaccio di Corvara in Passiria, uno dei più importanti impianti di arrampicata su ghiaccio di tutto il continente europeo. Chi ama i fenomeni naturali può recarsi nei pressi di Caines, da qui potrà partire per percorrere il noto sentiero delle “piramidi di terra”, un interessante fenomeno geologico; è una gita molto piacevole per le famiglie e che piacerà moltissimo ai bambini e non solo. Per gli appassionati di storia, una meta interessante è Castel Giovo a San Leonardo in Passiria, un complesso tardo-medievale aperto nel corso della stagione estiva. Poco distante al castello, e meritevole di una visita, è la piccola chiesa gotica di Santa Croce. Chi si reca al castello può anche approfittarne per fare la Passeggiata del Sole che parte dal centro di San Leonardo. Un altro suggerimento è una visita al Bunker Mooseum, a Moso in Passiria, al quale fa da cornice un bunker che fu costruito dall’esercito italiano negli anni Quaranta del XX sec. Nel museo vi sono interessanti aree espositive dedicate alla preistoria, all’evoluzione degli insediamenti nella valle, alle scienze della terra e alla geologia e molto altro ancora. Infine, altamente consigliata è una visita alla bellissima città di Merano che dista circa 25 minuti di auto da San Martino in Passiria. In questa splendida città termale potrete fare una bella passeggiata lungo i portici e sbizzarrirvi nello shopping; da non perdere anche le promenade meranesi lungo il Passirio; consigliatissima anche una visita ai giardini botanici di Castel Trauttmansdorff. [post_title] => Vacanze in Val Passiria: un’esperienza che non dimenticherete [post_date] => 2023-03-13T13:37:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( [0] => alto-adige [1] => bunker-mooseum [2] => caines [3] => castel-giovo [4] => castel-trauttmansdorff [5] => golf-alto-adige [6] => golf-val-passiria [7] => hotel-birrificio [8] => merano [9] => moso-in-passiria [10] => piramidi-di-terra [11] => rafting-val-passiria [12] => san-martino-in-passiria [13] => scena-alto-adige [14] => tirolo [15] => torre-di-ghiaccio-di-corvara-in-passiria [16] => trekking [17] => val-passiria ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Alto Adige [1] => Bunker Mooseum [2] => Caines [3] => Castel Giovo [4] => Castel Trauttmansdorff [5] => golf alto adige [6] => golf Val Passiria [7] => hotel birrificio [8] => merano [9] => Moso in Passiria [10] => piramidi di terra [11] => rafting Val Passiria [12] => San Martino in Passiria [13] => scena alto adige [14] => Tirolo [15] => torre di ghiaccio di Corvara in Passiria [16] => trekking [17] => Val Passiria ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678714644000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441331 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Skybucks è il nuovo programma fedeltà lanciato da Airlink, che premia i passeggeri più affezionati in modo innovativo, semplice e diretto. Il programma prevede per i frequent flyer tre livelli distinti: Blue, Red e Emerald. Al momento dell'iscrizione, si riceve la carta Skybucks Blue come livello di partenza. Viaggiando regolarmente, si salirò di livello passando al Red e, infine, all'Emerald. L'idoneità a rientrare in ciascun livello si basa semplicemente sul numero di tratte volate, mentre ogni Skybucks guadagnato dipende dalla percentuale del livello della tariffa base e dalla tassa YQ su ogni biglietto Airlink. L'iscrizione prevede una serie di privilegi e premi, a cominciare dall'imbarco prioritario e fino all'accesso alla lounge; iscrivendosi entro la fine di marzo 2023 ci sono 1.000 Skybucks gratuiti. [post_title] => Airlink lancia il nuovo programma di fidelizzazione, Skybucks [post_date] => 2023-03-13T10:19:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678702776000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la coreana air premia decollera a maggio sulla rotta fra seul e new york newark" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":74,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":722,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441827","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La coreana Air Premia debutterà sulla rotta fra Seul e New York il prossimo maggio, entrando di fatto in diretta competizione con Korean Air e Asiana Airlines.\r

\r

La rotta sarà la seconda del vettore ibrido sudcoreano verso gli Stati Uniti dopo quella per Los Angeles, inaugurata nell'ottobre 2022 e attualmente servita con cinque frequenze alla settimana.\r

\r

Il collegamento tra Seul Incheon e New York Newark prenderà il via il 22 maggio, con due frequenze alla settimana operate da Boeing 787-9; sarà l'unico servizio tra Seul e Newark, dato che sia Asiana che Korean Air volano sullo scalo di New York Jfk.\r

\r

Air Premia ha iniziato a operare nell'agosto 2021; i 787-9 della compagnia aerea sono configurati in una cabina a due classi, con 56 posti in premium economy e 253 in economy. I voli per New York dovrebbero \"ridurre ulteriormente i costi per i viaggiatori, in un momento in cui si prevede un aumento dei prezzi dei biglietti aerei a causa dell'aumento della domanda di viaggi\" si legge in una nota del vettore.\r

\r

New York diventerà la quinta destinazione del network di Air Premia dopo Ho Chi Minh City, Los Angeles, Singapore Changi e Tokyo Narita. Secondo quanto affermato dal ceo, Yoo Myung-sub, il vettore conta di operare con 10 B787-9 entro il 2025 e di potenziare \"in modo aggressivo\" il network di lungo raggio. Le rotte per Francoforte, Parigi e San Francisco sono attualmente al vaglio.","post_title":"La coreana Air Premia decollerà a maggio sulla rotta fra Seul e New York (Newark)","post_date":"2023-03-20T10:07:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679306825000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441814","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lufthansa alza il sipario sulla nuova compagnia aerea regionale City Airlines: il vettore, basato a Monaco di Baviera, rientra nel progetto \"CityLine 2.0\" varato lo scorso anno e decollerà attorno alla metà del 2023. Dal sito web già operativo si apprende che il vettore sta reclutando personale ed è alla ricerca di un team professionale con competenze e background diversi, \"in grado di pensare fuori dagli schemi\".\r

\r

Focus di City Airlines saranno le rotte di corto e medio raggio - 'Take off to Europe!' è infatti il claim del vettore - servite da una flotta interamente Airbus. La nuova compagnia del colosso tedesco \"mira a combinare la qualità di Lufthansa con l'esperienza di Lufthansa CityLine (...). Siamo entusiasti di volare ogni giorno dalla nostra base di Monaco verso le principali città europee e le regioni più remote. Come nuova compagnia aerea del Gruppo Lufthansa, combiniamo la qualità di Lufthansa e l'esperienza di Lufthansa CityLine con il dinamismo di una nuova giovane compagnia.\"\r

\r

Durante la conferenza stampa sui risultati annuali dello scorso anno, Carsten Sophr ha accennato al fatto che Lufthansa stava cercando di lanciare una nuova compagnia aerea regionale in Germania. Lo sviluppo del nuovo vettore potrebbe \"offrire l'opportunità di assumere circa 250 capitani precedentemente attivi con Germanwings\".","post_title":"Lufthansa: City Airlines è il nuovo vettore regionale del gruppo. Decollo a metà 2023","post_date":"2023-03-20T09:13:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1679303595000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441688","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air France riporta il network ai livelli pre-pandemia con l'introduzione dell'orario estivo, in risposta all'aumento della domanda di viaggi aerei internazionali dopo anni di restrizioni e chiusura delle frontiere.\r

\r

La compagnia volerà fino a 835 volte al giorno, verso 191 destinazioni in 89 Paesi. In particolare, la rete di lungo raggio salirà fino a contare 85 destinazioni: il punto di svolta è rappresentato dalla ripresa dei collegamenti verso la Cina, con i voli verso Pechino, Shanghai e Hong Kong che aumenteranno gradualmente nel corso della primavera per raggiungere un volo giornaliero per destinazione entro il 1° luglio, cioè 21 voli settimanali. Sempre in Asia, Air France continuerà ad aumentare la capacità verso Tokyo, dove la compagnia serve entrambi gli aeroporti: fino a 11 voli settimanali per Haneda e 3 per Narita. Ulteriormente potenziato il network verso il Nord America con fino a 180 voli settimanali da/per 14 destinazioni statunitensi (compresi due aeroporti di New York: John F. Kennedy e Newark Liberty), oltre a 50 voli per 5 città canadesi. \r

\r

In Africa il vettore continuerà a operare una capacità di posti superiore ai livelli 2019: dal 12 giugno 2023, decolleranno i voli per Dar Es Salaam. Infine, nei Caraibi, Air France inaugurerà un nuovo volo il prossimo 5 maggio, che collegherà Cayenne (Guyana francese) e Belém (Brasile), una volta alla settimana con Airbus A320.\r

In Francia ed Europa Air France volerà durante le summer fino a 650 volte al giorno verso 106 destinazioni; oltre alla programmazione regolare, saranno 66 le rotte stagionali in Francia e in Europa, decollando da Parigi e dagli aeroporti regionali francesi. \r

Intanto, l'affiliata low cost del Gruppo Air France-Klm, Transavia France, opererà quest'estate quasi 200 rotte a breve e medio raggio verso 120 destinazioni, di cui 100 da/per Parigi-Orly. Ciò la renderà la principale compagnia aerea low-cost operante dagli aeroporti di Parigi.","post_title":"Air France decolla verso l'estate con un network globali ai livelli 2019","post_date":"2023-03-17T09:20:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679044836000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441628","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian scatta in avanti sull'inverno 2023-24 con un operativo di 144 rotte verso 65 destinazioni.\r

\r

\"Per il prossimo inverno abbiamo 144 rotte all'interno e tra i Paesi nordici e verso destinazioni in Europa. Continuiamo le nostre rotte più popolari e il mix di destinazioni offre ai clienti l'opportunità di volare con noi per vacanze a tutto sole e spiaggia, arte e cultura o vacanze all'insegna dell'attività fisica\", ha dichiarato Magnus Thome Maursund, direttore commerciale di Norwegian.\r

\r

Norwegian decollerà quindi dai principali aeroporti nordici, come Oslo, Stoccolma, Copenhagen e Helsinki. Oltre alle rotte dirette da Bergen, Trondheim, Stavanger, Haugesund, Ålesund, Tromsø e Sandefjord in Norvegia e da Gotland in Svezia e Aalborg in Danimarca.\r

\r

Alcune rotte verso le destinazioni sciistiche più popolari delle Alpi saranno annunciate in seguito. Intanto, tra poche settimane entrerà in vigore l'operativo estivo con 300 rotte verso 114 destinazioni. Tra le tante destinazioni leisure il network dell'estate prevede anche alcune nuove destinazioni, tra cui Bari, Skopje, Porto, Bologna, Bucuresti, Sofia, Milano-Bergamo, Alanya-Gazipasa e Salonicco.","post_title":"Norwegian, pronto l'operativo invernale 2023-24: 144 rotte verso 65 destinazioni","post_date":"2023-03-16T10:27:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678962463000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441620","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441621\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Sngapore-Changi[/caption]\r

\r

La classifica annuale degli Skytrax World Airport Awards 2023 vede l'aeroporto di Singapore-Changi in vetta. primo posto assoluto\r

\r

La classifica Skytrax degli aeroporti 2023, svelata il 15 marzo, non riserva sorprese sul podio, cambia solo l'ordine: Singapore-Changi è ora 1° (3° nel 2022) davanti a Doha-Hamad International (ex 1°) e Tokyo-Haneda (ex secondo). Segue Seoul-Incheon (ex n. 5) e quindi Parigi-CDG (ex n. 6), che mantiene il suo rango di miglior aeroporto europeo. I posti da 6 a 10 di questa Top 100 sono occupati da Istanbul (+2), Monaco (stabile), Zurigo-Kloten (+1), Tokyo-Narita (-5) e Madrid (+6).\r

\r

Altri quattro aeroporti europei occupano i posti da 10 a 14, Vienna , Helsinki , Roma e Copenaghen , davanti a Osaka , Nagoya , Dubai , Seattle , Melbourne e Vancouver (miglior canadese).\r

\r

Nei primi 50 posti di questa classifica compaiono anche Londra-Heathrow al 21° posto, Francoforte al 25°, Amsterdam-Schiphol al 29°, Barcellona al 34°, Parigi-Orly al 39° quindi, e Montreal al 45°. Noteremo anche nella TOP 100 la 98a posizione dell'aeroporto di Lione-Saint Exupéry , che lo scorso anno si è classificato 178esimo.\r

\r

Tra gli altri vincitori globali, l'aeroporto di Shenzhen-Bao'an è stato nominato da Skytrax come l'aeroporto più migliorato del mondo, e Nagoya-Chubu Centrair ha vinto il premio come miglior aeroporto regionale del mondo (anche il terminal 2 di Centrair ha ricevuto il premio per il miglior terminal per le compagnie aeree low-cost).\r

\r

Edward Plaisted di Skytrax ha dichiarato in una dichiarazione: \" Ci congratuliamo con l'aeroporto Changi di Singapore per essere stato nominato il miglior aeroporto del mondo per il 2023. Dopo essere stato colpito duramente durante la pandemia di Covid-19, è incoraggiante vedere che il numero di passeggeri all'aeroporto di Changi è ora di circa 80% dei livelli di pandemia pre-Covid-19 e si prevede che torneranno ai livelli pre-pandemia entro il 2024. Questo riconoscimento aeroportuale di Changi proviene dai clienti dell'aeroporto e sottolinea la popolarità dell'aeroporto tra i viaggiatori aerei internazionali. Ricevere questo premio come miglior aeroporto del mondo è un chiaro riconoscimento del lavoro di squadra di tutto il personale aeroportuale, che contribuisce al successo dell'aeroporto di Changi ”.","post_title":"E' Singapore-Changi il miglior aeroporto del mondo secondo Skytrax","post_date":"2023-03-16T10:09:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678961344000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441473","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Il mercato italiano negli Stati Uniti è sempre stato tradizionalmente molto forte, soprattutto per i viaggi sulla costa orientale. La Roma-New York, in particolare, ha una forte domanda di passeggeri durante l'estate e di conseguenza è per noi un logico punto di partenza per iniziare le operazioni in un nuovo Paese\": Philip Allport, senior vice president communications di Norse Atlantic Airways motiva così la scelta di aggiungere Roma alle capitali europee collegate con voli low cost a New York.\r

\r

Una strada non del tutto nuova, anzi: qui altri hanno fallito, ma le intenzioni della giovane compagnia aerea sono addirittura ambiziose, tanto da puntare al break-even già per fine 2023.\r

\r

\"Siamo certi che i nostri prodotti e servizio si distingueranno dalla concorrenza”, ma quali sono i plus di Norse per fare dei collegamenti lungo raggio low cost una partita vinta? \r

Business model\r

“Il nostro business model è molto diverso: ci concentriamo esclusivamente sui viaggi a lungo raggio – cosa che pochi vettori fanno -, point to point e tra aeroporti primari. Abbiamo una base a basso costo e un'attenzione alla semplicità che ci permette di essere più competitivi dei vettori storici e di offrire tariffe più basse ai nostri passeggeri. Inoltre, operiamo con un unico tipo di aeromobile, i Boeing 787, che consentono un basso consumo di carburante. E ci rivolgiamo a un pubblico più ampio rispetto alle tradizionali low cost offrendo due scelte di cabine, Economy e Premium. Siamo certi esista una chiara domanda per un vettore a lungo raggio di valore come Norse Atlantic sulle rotte transatlantiche\".\r

\r

E se le vendite passeranno principalmente \"dal canale diretto o dalle numerose piattaforme di booking online\", Norse si dice \"desiderosa di aumentare la presenza commerciale e per questo stiamo esplorando attivamente nuove opportunità”. \r

\r

I voli giornalieri da Roma decolleranno il prossimo 19 giugno: \"I passeggeri potranno beneficiare di una scelta e convenienza ancora maggiori grazie alla nostra partnership con easyJet, Norwegian e Spirit Airlines. L'accordo interline, gestito da Dohop, propone oltre 600 collegamenti settimanali in connessione con i servizi transatlantici di Norse presso i nostri principali hub internazionali, tra cui Roma e New York”.","post_title":"Norse Atlantic e la scelta di Roma: \"Ecco perché sarà un successo\"","post_date":"2023-03-15T10:24:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678875875000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441432","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet amplia il network estivo dall'Italia con l'aggiunta di 2 nuove rotte in partenza dall’aeroporto di Cagliari Elmas e dalla base di Napoli Capodichino.\r

Da Cagliari decollerà il prossimo 27 giugno, con due frequenze settimanali ogni martedì e sabato, il collegamento verso Lione: aumentano quindi le città italiane che offrono collegamenti verso la destinazione francese, tra cui Napoli, Venezia, ma anche Palermo, Catania, Olbia e Roma.\r

Dal 1° luglio prossimo partirà invece da Napoli il volo per Heraklion: la capitale dell’isola di Creta. Celebre non solo per le sue spiagge paradisiache ma anche per i suoi meravigliosi siti archeologici, sarà raggiungibile dai passeggeri partenopei grazie a un volo settimanale, in partenza ogni sabato.","post_title":"EasyJet aggiunge due nuove rotte da Napoli e Cagliari per Lione ed Heraklion","post_date":"2023-03-14T11:15:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678792549000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441374","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Volete un’idea per una vacanza indimenticabile? Per un’esperienza che soddisfi il vostro legittimo bisogno di relax, ma che allo stesso tempo risulti anche una vacanza attiva, sia dal punto di vista sportivo che culturale? Bene, la risposta a queste richieste è un soggiorno in Val Passiria, una delle valli paesaggisticamente più belle di tutto il territorio dell’Alto Adige.\r

\r

L’ideale punto di partenza per una vacanza da sogno è prenotare un soggiorno in un birrificio con pernottamento; qui, in questo accogliente e sorprendente hotel-birrificio potrete apprezzare la squisita ospitalità altoatesina, gustare una cucina raffinata accompagnando le prelibate specialità altoatesino con del vino pregiato o con della birra di eccezionale qualità prodotta in proprio. Ora che avete stabilito la vostra “base”, potrete partire alla scoperta delle meraviglie della valle.\r

Vacanze in Val Passiria: escursioni, sci e natura\r

Geograficamente parlando, la Passeiertal (questa è la denominazione tedesca della Val Passiria) è una valle alpina altoatesina situata a nord-est di Merano (una delle città termali più rinomate d’Europa) tra le Alpi Venoste e le Alpi dello Stubai. In questa valle vi sono località turisticamente molto importanti fra cui ricordiamo in particolare San Martino in Passiria, Moso in Passiria, Caines, Tirolo e Scena. Una parte della valle è compresa nel parco naturale Gruppo di Tessa, area delimitata dalla Val Venosta e dalla Val Senales a ovest, dalla Val Passiria a est e dalla cresta dell’arco alpino sul versante settentrionale.\r

\r

Chi ama la montagna, troverà nella Val Passiria un vero e proprio paradiso; da queste parti, infatti, vi sono sentieri adatti per facili passeggiate, adatte a color che viaggiano con dei bambini, ma anche percorsi che possono mettere a dura prova persino i trekker molto esperti e allenati. Vi sono diverse possibilità anche per chi ama le arrampicate.\r

\r

Gli amanti dell’adrenalina non resteranno delusi; in Val Passiria si possono praticare sport impegnativi come il parapendio oppure il rafting o il canyoning nelle gole del fiume Passirio.\r

\r

Chi invece ama gli sport più rilassanti può divertirsi con interminabili partite a golf, magari nel bellissimo campo a 18 buche Passiria. Merano in località San Martino.\r

\r

La Val Passiria è in grado di accontentare anche tutti coloro che amano la neve e prediligono gli sport invernali: scialpinismo, sci di fondo, snowboard, slittino, ciaspolate possono essere praticati nelle stazioni sciistiche Plan e Racines Giovo.\r

\r

I più audaci possono tentare l’arrampicata sulla torre di ghiaccio di Corvara in Passiria, uno dei più importanti impianti di arrampicata su ghiaccio di tutto il continente europeo.\r

\r

Chi ama i fenomeni naturali può recarsi nei pressi di Caines, da qui potrà partire per percorrere il noto sentiero delle “piramidi di terra”, un interessante fenomeno geologico; è una gita molto piacevole per le famiglie e che piacerà moltissimo ai bambini e non solo.\r

\r

Per gli appassionati di storia, una meta interessante è Castel Giovo a San Leonardo in Passiria, un complesso tardo-medievale aperto nel corso della stagione estiva. Poco distante al castello, e meritevole di una visita, è la piccola chiesa gotica di Santa Croce. Chi si reca al castello può anche approfittarne per fare la Passeggiata del Sole che parte dal centro di San Leonardo.\r

\r

Un altro suggerimento è una visita al Bunker Mooseum, a Moso in Passiria, al quale fa da cornice un bunker che fu costruito dall’esercito italiano negli anni Quaranta del XX sec. Nel museo vi sono interessanti aree espositive dedicate alla preistoria, all’evoluzione degli insediamenti nella valle, alle scienze della terra e alla geologia e molto altro ancora.\r

\r

Infine, altamente consigliata è una visita alla bellissima città di Merano che dista circa 25 minuti di auto da San Martino in Passiria. In questa splendida città termale potrete fare una bella passeggiata lungo i portici e sbizzarrirvi nello shopping; da non perdere anche le promenade meranesi lungo il Passirio; consigliatissima anche una visita ai giardini botanici di Castel Trauttmansdorff. ","post_title":"Vacanze in Val Passiria: un’esperienza che non dimenticherete","post_date":"2023-03-13T13:37:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio","informazione-pr"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio","Informazione PR"],"post_tag":["alto-adige","bunker-mooseum","caines","castel-giovo","castel-trauttmansdorff","golf-alto-adige","golf-val-passiria","hotel-birrificio","merano","moso-in-passiria","piramidi-di-terra","rafting-val-passiria","san-martino-in-passiria","scena-alto-adige","tirolo","torre-di-ghiaccio-di-corvara-in-passiria","trekking","val-passiria"],"post_tag_name":["Alto Adige","Bunker Mooseum","Caines","Castel Giovo","Castel Trauttmansdorff","golf alto adige","golf Val Passiria","hotel birrificio","merano","Moso in Passiria","piramidi di terra","rafting Val Passiria","San Martino in Passiria","scena alto adige","Tirolo","torre di ghiaccio di Corvara in Passiria","trekking","Val Passiria"]},"sort":[1678714644000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441331","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Skybucks è il nuovo programma fedeltà lanciato da Airlink, che premia i passeggeri più affezionati in modo innovativo, semplice e diretto. \r

\r

Il programma prevede per i frequent flyer tre livelli distinti: Blue, Red e Emerald. Al momento dell'iscrizione, si riceve la carta Skybucks Blue come livello di partenza. Viaggiando regolarmente, si salirò di livello passando al Red e, infine, all'Emerald. \r

\r

L'idoneità a rientrare in ciascun livello si basa semplicemente sul numero di tratte volate, mentre ogni Skybucks guadagnato dipende dalla percentuale del livello della tariffa base e dalla tassa YQ su ogni biglietto Airlink.\r

\r

L'iscrizione prevede una serie di privilegi e premi, a cominciare dall'imbarco prioritario e fino all'accesso alla lounge; iscrivendosi entro la fine di marzo 2023 ci sono 1.000 Skybucks gratuiti.\r

\r

","post_title":"Airlink lancia il nuovo programma di fidelizzazione, Skybucks","post_date":"2023-03-13T10:19:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678702776000]}]}}