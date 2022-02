La Compagnie, countdown sulla Milano-New York: “Puntiamo a un load factor del 70%”

Con una serata sul rooftop dell’hotel Gallia di Milano, Christian Vernet, presidente de La Compagnie, ha dato ufficialmente il via al countdown per l’apertura del nuovo volo Milano Malpensa-New York (Newark), programmata per il prossimo 15 aprile.

Come annunciato, il vettore opererà con l’Airbus A321neo configurato con soli 76 posti tutti rigorosamente di business class, cinque frequenze alla settimana tra le due città, (tutti i giorni tranne mercoledì e giovedì), puntando “ad un load factor del 70% una volta a regime e a voli quotidiani, magari entro fine 2022” nonché a diventare presto una “scelta prediletta per i viaggiatori tra le due sponde dell’oceano Atlantico”.

Quello da Milano è un decollo a lungo atteso e chiaramente posticipato a causa della pandemia, “ma ora contiamo su un positivo rimbalzo domanda e dalla nostra abbiamo un prodotto di elevata qualità, già molto apprezzato dalla clientela americana, una qualità del servizio estrema e un tocco personalizzato: questi sono alcuni tra i nostri punti di forza principali, senza dimenticare il pricing competitivo, che ora parte da 1.500 euro a/r”. A ciò si aggiunge “un’esperienza di viaggio semplificata e l’operativo comodo, che consente ai passeggeri di fruire una volta a Newark di numerose connessioni verso altre destinazioni Usa: al momento non abbiamo accordi con altri vettori per i voli beyond, ma ci sono colloqui in corso”.

La Compagnie, già operativa sulle rotte europee per Parigi e Nizza, “dove in epoca pre-pandemia coprivamo il 22% del market share” conta su un target di clientela comunque misto tra business e leisure, e su una quota di passeggeri Usa inizialmente preponderante, “considerata la nostra brand awareness già affermata negli Stati Uniti, ma ci attendiamo un buon riscontro dal mercato italiano”.