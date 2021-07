La Commissione europea approva aiuti per altri 40 milioni a Alitalia

La Commissione Europea ha dato il via libera a nuovi aiuti pubblici per Alitalia , annunciati a fine giugno e pari a 39,7 milioni di euro.

Dopo aver approvato a maggio un quarto aiuto pubblico ad Alitalia, giustificato dalle perdite causate dalla pandemia di Covid-19, l’Autorità europea della concorrenza ha approvato il 2 luglio 2021 un nuovo sostegno all’Italia per la sua compagnia nazionale in grande difficoltà. La Commissione ha rilevato che una misura di aiuto italiana del valore di 39,7 milioni di euro a sostegno di Alitalia “è conforme alle norme UE sugli aiuti di Stato”. Questa misura mira a compensare i danni subiti dalla compagnia aerea “su determinate rotte a causa della pandemia di coronavirus nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 aprile 2021”.

Roma aveva notificato alla Commissione questo nuovo aiuto il 25 giugno, sotto forma di un sussidio diretto di 39,7 milioni di euro, “che corrisponde alla stima dell’ammontare dei danni causati direttamente alla compagnia aerea in questo periodo, secondo un link-by- analisi dei link dei link idonei”. Questo via libera fa seguito alle decisioni della Commissione che autorizzano misure italiane a favore di Alitalia.

Alitalia è, secondo il comunicato della Commissione, «una delle principali compagnie aeree operanti in Italia. La sua flotta è composta da 95 velivoli. Nel 2019, la compagnia ha servito centinaia di destinazioni in tutto il mondo, trasportando circa 20 milioni di passeggeri dal suo hub principale, Roma, e da altri aeroporti italiani, verso varie destinazioni internazionali. Le restrizioni messe in atto in Italia e in altri Paesi per limitare la diffusione di una seconda e terza ondata della pandemia di coronavirus hanno fortemente condizionato le operazioni Alitalia. Di conseguenza, Alitalia ha subito significative perdite operative almeno fino al 30 aprile 2021».