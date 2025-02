Korean Air prevede una chiusura 2024 con ricavi record oltre i 10,9 mld Korean Air punta ad un utile operativo di 1,32 miliardi di dollari per l’esercizio 2024, pari ad un aumento del 22,5% rispetto all’anno precedente. I dati, provvisori, resi noti dalla compagnia della Corea del Sud indicano, per lo stesso periodo, che i ricavi avrebbero superato la cifra record di 10,9 miliardi di dollari, +10,6%, segnando così il livello più alto di sempre. Il vettore evidenzia, per il primo trimestre di quest’anno, una domanda passeggeri sostenuta sul lungo raggio e una ripresa delle prestazioni sulle rotte verso la Cina; tra i progetti l’ampliamento dei voli charter sulle rotte a elevata domanda per massimizzare i ricavi. “Sebbene si preveda un’incertezza in ambito commerciale a causa dei cambiamenti nel panorama politico globale nel 2025 – sottolinea una nota del vettore – intendiamo rafforzare la nostra competitività come compagnia aerea globale attraverso un periodo di preparazione alla fusione con Asiana Airlines”. Condividi

L'attività ed i programmi della struttura slovena si concentreranno soprattutto su mice, sport e digitalizzazione.\r

\r

Ancora una volta la struttura sarà presente al Travel Open Village Evolution che il gruppo Travel organizza dal 9 al 10 febbraio all'Hotel Melià.\r

\r

Nel 2024 la Scuderia ha superato i numeri del 2019 ed è riuscita a crescere rispetto al 2023.\r

\r

«Nell’anno appena iniziato - spiega Aaron Uazeua business development e sales manager Lipica - punteremo sulla digitalizzazione sia del sistema b2c che del b2b. Non solo, ma ci concentreremo sullo sviluppo del settore mice».\r

\r

A Lipica infatti sono state rinnovate alcune aree della scuderia, grazie alle quali l’offerta per il mice è ora più ricca e completa. La struttura dispone infatti di una grande sala attrezzata per eventi.\r

\r

Per quanto riguarda lo sport, Lipica ha concluso nel 2024 un investimento importante sulla costruzione di un nuovo centro sportivo che comprende 4 campi da tennis con tutti i servizi annessi.\r

\r

L’Italia rappresenta uno dei tre principali mercati stranieri per la Scuderia. Per quanto riguarda i nuovi mercati Lipica investirà molto sulla Polonia.\r

\r

A Lipica procede intanto il radicale restyling della Spa dell’Hotel Maestoso. A breve la clientela avrà a disposizione una nuova piscina con aree wellness, saune e centro fitness di alto livello. Non solo ma sarà ristrutturata anche la reception del campo da Golf.","post_title":"Scuderia Lipica, al TovE con gli investimenti sui servizi e la digitalizzazione","post_date":"2025-02-07T11:58:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738929527000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484192","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Malesia ha registrato poco più di 25 milioni di arrivi turistici internazionali nel 2024, mancando l'obiettivo di 27,3 milioni che il Ministero del Turismo, delle Arti e della Cultura aveva fissato lo scorso anno.\r

\r

La cifra totale di 25.016.698 arrivi di turisti internazionali corrisponde comunque ad una crescita del 24,2% rispetto ai 20.141.846 visitatori del 2023, ha dichiarato il ministro Tiong King Sing.\r

\r

I flussi turistici più significativi sono stati quelli provenienti da Singapore con 9,1 milioni di visitatori, seguiti da Indonesia (3,65 milioni), Cina (3,29 milioni), Thailandia (1,64 milioni) e Brunei (1,14 milioni).\r

\r

Tourism Malaysia ha stanziato 10 milioni di ringgit (2,26 milioni di dollari) per le attività promozionali e di sviluppo dei vari Stati quest'anno, rispetto ai 7,6 milioni di ringgit del 2024.","post_title":"La Malesia: gli arrivi internazionali superano di poco i 25 milioni nel 2024","post_date":"2025-02-07T11:03:39+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1738926219000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484183","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Inizio 2025 in salita per Airbus che ha consegnato 25 aeromobili a 17 clienti nel mese di gennaio, rispetto alle 30 consegne a 18 clienti del gennaio 2024.\r

\r

Sebbene non siano stati rilasciati dettagli ufficiali sulle aspettative di consegna di Airbus per il 2025, il costruttore europeo di aeromobili lo scorso anno ha consegnato circa 770 aeromobili - una media di 64 aeromobili al mese.\r

\r

Airbus pubblicherà il prossimo 20 febbraio i risultati finanziari completi per il 2024 e illustrerà i piani per il 2025.\r

\r

Secondo quanto riferito da Reuters, tra i vettori che a gennaio hanno ricevuto nuovi aeromobili figurano China Southern Airlines, United Airlines, Emirates e Japan Airlines.\r

\r

China Southern Airlines ha ricevuto un Airbus A321neo, un A319neo e un A320neo, mentre due A321neo sono stati consegnati a United Airlines. Emirates ha ricevuto un A350-900, dopo aver lanciato il suo primo nel 2024, e Japan Airlines ha ricevuto un A350-1000.\r

\r

Sempre a gennaio Airbus ha ricevuto 55 ordini lordi (quattro cancellazioni) per nuovi aeromobili, un aumento rispetto ai dati del gennaio 2024, quando ne aveva ricevuti in totale 31.\r

\r

Tutti gli ordini di aeromobili, tranne dieci, provengono da clienti al momento non svelati, mentre Starlux si è impegnata per cinque A350F e Lufthansa ha ordinato cinque A350-1000.","post_title":"Airbus: 25 aeromobili consegnati a gennaio, in calo rispetto all'anno scorso","post_date":"2025-02-07T10:40:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738924812000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484176","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Korean Air punta ad un utile operativo di 1,32 miliardi di dollari per l'esercizio 2024, pari ad un aumento del 22,5% rispetto all'anno precedente.\r

\r

I dati, provvisori, resi noti dalla compagnia della Corea del Sud indicano, per lo stesso periodo, che i ricavi avrebbero superato la cifra record di 10,9 miliardi di dollari, +10,6%, segnando così il livello più alto di sempre.\r

\r

Il vettore evidenzia, per il primo trimestre di quest'anno, una domanda passeggeri sostenuta sul lungo raggio e una ripresa delle prestazioni sulle rotte verso la Cina; tra i progetti l'ampliamento dei voli charter sulle rotte a elevata domanda per massimizzare i ricavi.\r

\r

“Sebbene si preveda un'incertezza in ambito commerciale a causa dei cambiamenti nel panorama politico globale nel 2025 - sottolinea una nota del vettore - intendiamo rafforzare la nostra competitività come compagnia aerea globale attraverso un periodo di preparazione alla fusione con Asiana Airlines”.\r

\r

","post_title":"Korean Air prevede una chiusura 2024 con ricavi record oltre i 10,9 mld","post_date":"2025-02-07T10:21:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738923678000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484177","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce del 7% il fatturato CdsHotels che chiude il 2024 sfiorando la soglia dei 60 milioni di euro di fatturato. Un risultato positivo che si accompagna a un’importante novità: l’apertura del CdsHotels Le Castella – Ninfe Saracene in Calabria a giugno 2025. Con questa nuova struttura, la compagnia rafforza la propria presenza sul mercato italiano, estendendosi oltre Puglia e Sicilia. La proprietà, un 4 stelle superior, offrirà 85 camere, una piscina, un ristorante con terrazza e un lido (previsti per il 2026 una sala congressi e un centro benessere). Il resort seguirà la filosofia della catena, impiegando personale locale e promuovendo l’uso di prodotti a chilometro zero.\r

\r

“L’arrivo in Calabria rappresenta per noi un passo strategico fondamentale - spiega il direttore commerciale, Ada Miraglia -. Dopo aver consolidato la nostra presenza in Puglia e Sicilia, abbiamo scelto questa regione per la sua straordinaria bellezza e il suo potenziale turistico\".\r

\r

Tornando alle performance della compagnia, il 2024 ha confermato la stabilizzazione del mercato italiano dopo l’exploit del 2023. Il flusso turistico nazionale ha registrato una distribuzione più omogenea nei quattro mesi centrali dell’estate, nel segno di un progressivo processo di destagionalizzazione del prodotto. Sul fronte internazionale, il mercato estero ha registrato un aumento del 37% rispetto al 2023, con i turisti francesi che hanno superato i tedeschi, grazie soprattutto a nuovi accordi stipulati con tour operator transalpini. Si è poi osservato un aumento della clientela proveniente da Canada, Stati Uniti e Australia. “Per il 2025 le prospettive sono ottime - conclude Ada Miraglia -: le previsioni segnano un +36% rispetto allo stesso periodo del 2024. L’obiettivo resta quello di ampliare la nostra offerta e consolidare la nostra presenza sul mercato italiano e internazionale”.\r

\r

","post_title":"CdsHotels chiude il 2024 a +7% e approda in Calabria con il Le Castella","post_date":"2025-02-07T10:14:08+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738923248000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484172","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norse Atlantic Airways ha firmato un contratto di wet lease con IndiGo per un aeromobile (B787-900) che opererà sulle rotte a lungo raggio dall'India a partire da marzo 2025.\r

\r

La durata iniziale del contratto è di sei mesi, con la possibilità di un'estensione di 18 mesi, in attesa delle approvazioni normative. L'intesa è successiva ad una lettera di intenti per sei aeromobili annunciata nel novembre 2024. Le due compagnie aeree continuano a discutere per espandere ulteriormente la loro partnership.\r

\r

IndiGo, che ha trasportato oltre 113 milioni di passeggeri nel 2024, sta ampliando il network dei collegamenti a lungo raggio e ha ordinato 30 aeromobili Airbus A350-900 con un'opzione per altri 70, in consegna a partire dal 2027.\r

\r

L'amministratore delegato di Norse, Bjorn Tore Larsen, ha definito l'accordo una pietra miliare, che sostiene le ambizioni globali di IndiGo e garantisce ai passeggeri un'esperienza di viaggio di alta qualità.\r

\r

","post_title":"Norse Atlantic noleggia il primo Dreamliner a IndiGo per il debutto sul lungo raggio","post_date":"2025-02-07T09:49:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738921790000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484166","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2025 dell'aeroporto di Bologna segue la scia positiva di un 2024 da record, che ha visto il Marconi superare per la prima volta la soglia dei 10 milioni di passeggeri: nel solo mese di gennaio, lo scalo ha registrato 674.956 passeggeri, pari ad una crescita del +6,3% rispetto allo stesso periodo del 2024.\r

\r

Nel dettaglio, come si legge da Bologna Today, i passeggeri su voli domestici sono stati 156.948, con un aumento del 2,4% su gennaio 2024, mentre quelli sui voli internazionali hanno raggiunto quota 518.008, registrando una crescita del 7,6%.\r

Anche i movimenti aerei sono in crescita: 5.080 voli operati, con un incremento dell'1,8% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Tuttavia, il settore del trasporto merci ha registrato un leggero calo: le merci trasportate per via aerea sono state 3.303 tonnellate, in flessione del 5,6%.\r

\r

A gennaio, le mete più scelte dai passeggeri in partenza da Bologna sono state Catania, Tirana, Barcellona e Istanbul. Bene anche Parigi, Palermo, Madrid, Bucarest, Roma Fiumicino e Londra. \r

\r

Da segnalare la forte crescita di Istanbul, che con un incremento dell'11,5% si posiziona al quarto posto, e il consolidamento di Roma Fiumicino, che guadagna il 9,4% rispetto all'anno precedente.","post_title":"Aeroporto di Bologna in crescita anche a gennaio: passeggeri a +6,3%","post_date":"2025-02-07T09:17:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738919848000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484163","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Iberia rafforza l'operativo su Roma: dal 29 marzo prossimo verranno introdotte cinque frequenze aggiuntive a settimana, offrendo tra sei e sette voli giornalieri, a seconda del giorno, in occasione dell'Anno Giubilare che si celebra a Roma nel 2025.\r

Una crescita che risponde all'alta domanda prevista in occasione del Giubileo, che vedrà poi la compagnia spagnola riprendere anche le operazioni estive verso le città di Catania, Olbia, Cagliari e Palermo, raggiungendo lo stesso numero di voli del 2024.\r

L'aumento della capacità riguarda in generale quasi tutti i mercati serviti da Iberia durante la summer 2025: in Europa Iberia opererà quattro frequenze settimanali aggiuntive verso Parigi, in modo che Iberia offrirà fino a undici voli diretti al giorno; Bruxelles e Vienna avranno, inoltre, più voli quest'estate. In particolare, aggiungeranno due frequenze settimanali in più, arrivando fino a quattro voli diretti al giorno ciascuna.\r

Come ogni estate, tornano le destinazioni stagionali. Il 7 giugno riprenderanno i voli per Ponta Delgada, nelle Azzorre, con tre frequenze settimanali. È il terzo anno consecutivo che Iberia offre questa rotta. L'offerta verso il Portogallo si completa con voli per Lisbona (fino a 36 voli settimanali), Porto (fino a 28 frequenze settimanali), Funchal e Faro (entrambi fino a cinque voli a settimana).\r

Lo stesso 7 giugno, tornano i voli per Tirana, per il secondo anno, con fino a tre frequenze settimanali. Il 27 luglio riprenderanno i voli per Lubiana, in Slovenia, con due frequenze settimanali.\r

Da giugno sarà possibile volare direttamente verso Santorini, Mykonos (5-6 voli settimanali ciascuna) e Corfù (che raggiungerà le 7 frequenze settimanali ad agosto). Inoltre, viene potenziata la rotta per Atene, che raggiungerà le 30 frequenze settimanali ad agosto (3 in più rispetto al 2024).\r

Infine la Croazia con Dubrovnik, Zagabria e Spalato che torneranno a far parte della rete di Iberia con fino a 17 voli settimanali, 2 in più rispetto al 2024 nel caso di Dubrovnik; fino a 9 frequenze per Zagabria, lo stesso numero dello scorso anno; e fino a 9 voli per Spalato, lo stesso numero del 2024.\r

In totale, Iberia offrirà 16 milioni di posti su rotte di corto e medio raggio, lo stesso numero del 2024.","post_title":"Iberia potenzia la capacità su Roma da fine marzo: fino a 7 voli giornalieri","post_date":"2025-02-07T08:58:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738918716000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484115","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quando si viaggia, una delle principali preoccupazioni è dove lasciare i bagagli in sicurezza mentre si esplora la città. Bounce è la soluzione ideale, offrendo la più grande rete di deposito bagagli al mondo con oltre 15.000 sedi in più di 100 paesi e 4.000 città. Con milioni di viaggiatori che si affidano a Bounce per custodire i propri effetti personali, la nostra piattaforma garantisce un servizio sicuro, conveniente e flessibile.\r

Deposito bagagli Napoli: esplora la città senza pensieri\r

Napoli è una città ricca di storia, cultura e sapori unici. Dal fascino del centro storico ai panorami mozzafiato del lungomare, c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Per goderti al meglio la tua esperienza, Bounce offre diversi punti di deposito bagagli a Napoli, situati in zone strategiche per consentirti di lasciare i tuoi effetti personali in modo sicuro e continuare la tua esplorazione a mani libere.\r

\r

\r

\r

I vantaggi di utilizzare Bounce a Napoli includono:\r

\r

\tPrenotazione semplice: basta scegliere una delle sedi disponibili e prenotare online.\r

\tFlessibilità: accesso 24/7 in molte località.\r

\tSicurezza garantita: ogni deposito è coperto da un'assicurazione fino a $10.000.\r

\tPrezzi accessibili: tariffe convenienti per ogni tipo di viaggiatore.\r

\r

Dopo aver lasciato i tuoi bagagli in un punto Bounce, potrai passeggiare per Spaccanapoli, visitare il Duomo di San Gennaro o assaporare una vera pizza napoletana senza il peso delle valigie.\r

\r

\r

Stoccaggio bagagli Napoli Centrale: viaggia in tutta comodità\r

Se arrivi o parti da Napoli in treno, Bounce ha la soluzione perfetta per te con il servizio di stoccaggio bagagli a Napoli Centrale. La stazione è un importante snodo ferroviario che collega Napoli a numerose destinazioni italiane ed europee, rendendola un punto strategico per chi viaggia.\r

\r

Utilizzando Bounce a Napoli Centrale potrai:\r

\r

\tLasciare le valigie in totale sicurezza mentre esplori i dintorni.\r

\tVisitare attrazioni vicine come il Museo Archeologico Nazionale o il Maschio Angioino senza ingombri.\r

\tApprofittare di una sosta tra un viaggio e l'altro per gustare un espresso napoletano senza preoccupazioni.\r

\r

Deposito valigie Pompei: scopri la storia senza pesi\r

Pompei è una delle destinazioni più affascinanti d'Italia, un sito archeologico di fama mondiale che attira milioni di visitatori ogni anno. Per vivere un'esperienza davvero immersiva senza dover trascinare le valigie tra le antiche rovine, Bounce offre punti di deposito valigie a Pompei.\r

\r

Grazie al nostro servizio potrai:\r

\r

\tEsplorare il sito archeologico in totale libertà.\r

\tAvere un posto sicuro dove lasciare i tuoi effetti personali mentre ti immergi nella storia romana.\r

\tPianificare con serenità la tua visita senza dover preoccuparti dei bagagli.\r

\r

Viaggia senza pensieri con Bounce\r

Ovunque tu vada, Bounce è il tuo partner di fiducia per il deposito bagagli. Scarica l'app, scegli la sede più comoda e goditi il viaggio senza pensieri. Con la nostra copertura assicurativa, il servizio clienti affidabile e la massima flessibilità, rendiamo ogni esperienza di viaggio più semplice e piacevole.\r

\r

Non lasciare che le valigie limitino la tua avventura: affidati a Bounce e vivi ogni momento al massimo!\r

\r

i.pr. \r

\r

","post_title":"Scopri la libertà di viaggiare senza bagagli con Bounce","post_date":"2025-02-07T08:41:05+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1738917665000]}]}}