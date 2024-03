Articoli che potrebbero interessarti:

Partito il countdown per il decollo del primo volo targato KM Malta Airlines, la nuova compagnia di bandiera dell'isola mediterranea ha annunciato un nuovo accordo di codeshare con Klm. In base all'intesa il vettore olandese apporrà il proprio codice sugli otto servizi settimanali di KM Malta Airlines tra l'aeroporto di Malta Luqa e quello di Amsterdam Schiphol. "Questo accordo di codeshare apre interessanti opportunità per entrambe le compagnie aeree di espandere i rispettivi network e offrire esperienze di viaggio migliori ai loro passeggeri", si legge in un comunicato di KM Malta Airlines. "I passeggeri che volano con KM Malta Airlines e Klm possono ora fruire di un viaggio senza soluzione di continuità, dal check-in all'aeroporto di partenza al ritiro dei bagagli alla destinazione finale". L'intesa con Klm arriva dopo quelle dello stesso tipo già firmate con Air France, a fine febbraio e prima con il gruppo Lufthansa. KM Malta opererà il suo primo volo il 31 marzo prossimo: la nuova compagnia aerea opererà con una flotta di otto aeromobili Airbus A320neo, in configurazione a due classi, per un totale di 168 posti, compresi 36 posti in business class. Servirà 17 destinazioni in tutta Europa. [post_title] => KM Malta Airlines ai blocchi di partenza. Nuovo codeshare con Klm [post_date] => 2024-03-29T13:51:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711720281000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464617 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Singapore Airlines migliora l'esperienza di volo in Premium economy class con una più ampia selezione di piatti e bevande, nonché un nuovo kit di cortesia, che saranno disponibili sui voli a partire dal prossimo 31 marzo. Un rinnovo che è il primo da quanto la classe Premium Economy è stata introdotta a bordo degli aerei Sia, nel 2015. I passeggeri della Premium economy saranno accolti con un calice di champagne Charles de Cazanove Brut Tradition NV poco dopo il decollo; potranno poi scegliere dal menu cartaceo un’ampia varietà di piatti, snack e bevande, serviti in eleganti piatti di porcellana realizzati appositamente per la classe Premium Economy. Su voli della durata di almeno sette ore è disponibile anche un nuovo amenity kit Out of the Woods, ideato esclusivamente per i passeggeri di questa classe di viaggio. “Sin dalla sua introduzione nel 2015, la Premium economy class è molto richiesta tra i nostri passeggeri che ne apprezzano i servizi aggiuntivi, il maggiore comfort e lo spazio personale extra, il tutto con un eccellente rapporto qualità-prezzo - ha sottolineato Yeoh Phee Teik, senior vice president customer experience del vettore -. La filosofia di Singapore Airlines è quella di non fermarsi mai. Raccogliamo regolarmente il feedback dei passeggeri e conduciamo ricerche di mercato, scopriamo di più su ciò che è importante per i viaggiatori e troviamo modi innovativi per continuare a offrire un'esperienza di volo personalizzata e di alto livello. Sulla base di queste informazioni, abbiamo intrapreso un rinnovamento completo della nostra offerta relativa alla Premium Economy Class, che riteniamo possa essere apprezzato dai nostri passeggeri". [post_title] => Singapore Airlines rinnova l'esperienza di volo in Premium economy class [post_date] => 2024-03-29T10:09:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711706955000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464590 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione del Rendez-vous en France che si è svolto a Tolosa nei giorni scorsi, è stata presentata l’edizione 2024 della campagna #ExploreFrance. Con il suggestivo “Sogna in grande, vivi slow” le 13 organizzazioni turistiche regionali della Francia metropolitana e una ventina di aziende del settore si uniscono ad Atout France per lanciare la campagna di promozione della destinazione Francia a livello internazionale. Con l’obiettivo di promuovere esperienze di viaggio indimenticabili e rispettose dell'ambiente. In continuità con il 2023, la campagna del 2024 valorizzerà ulteriormente l’offerta che soddisfa le aspirazioni dei viaggiatori alla ricerca di un turismo più lento, più sostenibile e più autentico. Ancor di più in un anno come questo, che è caratterizzato dalla presenza di grandi eventi. E, proprio nell’ambito della strategia nazionale volta a fare della Francia la prima destinazione mondiale del cicloturismo entro il 2030, Atout France in collaborazione con France Vélo Tourisme ha voluto porre un accento particolare sulla pratica del cicloturismo. Oltre 20.755 km di itinerari ciclabili sparsi su tutto il territorio, 10 itinerari Eurovélo (la Vélodyssée, la Scandibérique, la Vélomaritime, la Traversata Maio 20, la Via Romea Francigena, la Véloroute Rhine o la Via Rhôna per citarne solo alcuni) e quasi 60 itinerari identificati che permettono di scoprire, al proprio ritmo e in tutta libertà, panorami incredibili e luoghi irraggiungibili in auto. «Sogna in grande, vivi slow» si rivolge a tutti i viaggiatori, dagli appassionati di ciclismo sportivo alle famiglie in cerca di attività ricreative all'aria aperta, ma anche a chi ama l’avventura e desidera partire e attraversare la Francia da una regione all'altra: la Loira in bicicletta, l'avventura in Gravel-bike sulla Grande Traversata del Giura, l'itinerario Vélomaritime in Normandia, la Dolce Via o l'Ardèche in bicicletta, la Provenza e la Durance in Bici, ecc... «Rivolta al grande pubblico, la campagna si intensificherà a inizio aprile su 10 mercati europei: Germania, Belgio, Regno Unito, Svizzera, Paesi Bassi, Italia, Spagna, Danimarca, Svezia e Austria, nonché Stati Uniti e Canada. Vogliamo raggiungere anche nuovi mercati più lontani grazie alle opportunità di sviluppo dei partner istituzionali, con l’obiettivo di introdurre la dimensione della sostenibilità per la destinazione Francia nei mercati del Messico, Brasile, Cina, Taiwan, Hong Kong, India, Singapore, Corea del Sud, Giappone, Australia ed Emirati Arabi Uniti» ha dichiarato Caroline Leboucher, ceo di Atout France Il collettivo ha scelto inoltre di puntare sulla campagna #ExploreFrance 2024 per valorizzare siti e zone ancora poco frequentati, consentendo di garantire ai visitatori un'esperienza di soggiorno originale, ma anche luoghi emblematici, che suscitano una vera emozione, invitando a viaggiare anche al di fuori dei periodi di maggiore affluenza, rispondendo così alle strategie di destagionalizzazione dei territori. [gallery ids="464591,464592,464593"] [post_title] => «Sogna in grande, vivi slow» al via la nuova campagna #ExploreFrance [post_date] => 2024-03-29T09:00:13+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => atout-francia [1] => explorefrance [2] => francia ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Atout Francia [1] => ExploreFrance [2] => francia ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711702813000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464550 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal prossimo 1° aprile American Airlines introdurrà la Flagship® First sui voli tra Roma Fiumicino e New York Jfk, diventando così l'unica compagnia aerea statunitense a proporre la prima classe sulle rotte fra l'Italia e Stati Uniti. «Considerando la forte richiesta del mercato per la prossima stagione estiva, è giusto che sia Roma Fiumicino a ricevere questo prestigioso servizio» ha commentato José Freig, vice president international operations del vettore. I plus inclusi nel biglietto di first class garantiscono un accesso esclusivo a servizi personalizzati sui voli internazionali, accelerando le procedure ai controlli di sicurezza e offrendo l'accesso a servizi esclusivi come il wi-fi ad alta velocità e gli amenity kit firmati Shinola and D.S. & Durga per rendere il viaggio ancora più confortevole. La Flagship® First sarà dunque disponibile per tutta la stagione estiva 2024 sulla Roma-New York, operata da aeromobili Boeing 777-300 che offrono ai passeggeri la scelta tra quattro esperienze di viaggio: Flagship® First, Flagship® Business, Premium Economy e Main Cabin. Dal 6 giugno, i collegamenti tra Fiumicino e il Jfk raddoppieranno grazie all’introduzione del secondo volo giornaliero tra le due città. «La decisione di American Airlines di scegliere Roma come prima destinazione dell’Europa Continentale ad accogliere il servizio di First Class è motivo di grande orgoglio - ha sottolineato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma -. Questa novità conferma un trend che sta posizionando saldamente il mercato romano nelle preferenze dei segmenti più premium della domanda, in piena coerenza con il percorso di eccellenza qualitativa intrapreso dal nostro aeroporto ed è un'ulteriore dimostrazione del ruolo centrale che Roma ricopre per i viaggiatori americani, in costante crescita negli ultimi anni." Nell'estate 2024 American opererà fino a 7 voli al giorno da Roma Fiumicino agli Stati Uniti d’America. [post_title] => American Airlines: dal 1° aprile sulla Roma-New York Jfk debutta la prima classe [post_date] => 2024-03-28T13:48:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711633722000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464511 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Discover Airlines riprenderà a volare sulle rotte a breve e medio raggio da Monaco di Baviera per l'estate 2024 con un network di 23 destinazioni e quasi 70 partenze settimanali. La compagnia aerea leisure del gruppo Lufthansa baserà su Monaco cinque Airbus A320 che voleranno dalle Isole Canarie a numerose destinazioni nel Mediterraneo e a Bodrum in Turchia. Gli highlights dell'operativo includono ben 11 frequenze alla settimana su Ibiza, 9 su Maiorca, come pure per Heraklion e Chania sull'isola di Creta. Gli appassionati della Grecia possono contare sul maggior numero di scelte: con un totale di 11 destinazioni e circa 30 voli settimanali, la gamma di proposte è più varia che mai, con una novità assoluta nel portafoglio del Gruppo Lufthansa: l'isola di Cefalonia, che con la sua versatilità è una delle mete preferite per le vacanze al mare e le escursioni. Discover Airlines è anche l'unica compagnia aerea a offrire voli diretti da Monaco a Varna (Bulgaria), Marrakesh e Samos; e per la fine dell'estate è già prevista l'aggiunta al network di Hurghada e Funchal sull'isola di Madeira. «Siamo impazienti di decollare nuovamente da Monaco e di ampliare la nostra presenza in questo importante hub - ha dichiarato Bernd Bauer, ceo di Discover Airlines -. Questo completa l'offerta del Gruppo Lufthansa a Monaco e offre ai viaggiatori una scelta ancora più ampia, anche verso destinazioni leisure che in precedenza non erano servite da voli diretti». [post_title] => Discover Airlines basa cinque A320 a Monaco di Baviera: 70 partenze settimanali verso 23 destinazioni [post_date] => 2024-03-28T11:54:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711626885000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464471 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Biman Bangladesh Airlines ha fatto il suo ritorno a Roma Fiumicino, dopo nove anni di assenza, con l'avvio del volo diretto verso Dhaka che viene operato tre volte alla settimana. "Non si tratta solo di un nuovo volo - ha dichiarato Shafiul Azim, managing director & ceo della compagnia aerea -: stiamo aprendo una porta che collega non solo due città ma anche milioni di cuori e sogni. Questi voli faciliteranno l'espansione degli scambi commerciali, culturali ed istituzionali tra i due paesi oltre ad aumentare la cooperazione scientifica e tecnologica. Joy Bangla, Joy Bangabandhu.” "Come gsa del vettore da oltre 40 anni celebriamo questo felice avvenimento insieme alla Comunità del Bangladesh in Italia che sta rispondendo benissimo e con grande entusiasmo - ha sottolineato afferma Francesco Veneziano, ivce president commercial di Distal Gsa Italia -. Il primo volo sarà completamente pieno e anche i successivi si stanno riempiendo velocemente. Siamo pertanto certi che questa sarà un'operazione di successo”. “Il volo di Biman Bangladesh Airlines è l'unico che colleghi l'Unione europea con il Paese del sud-est asiatico" ha precisato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma -. La nuova rotta rappresenterà un fattore di stimolo per le relazioni tra i due Paesi, in grado di sostenere gli scambi culturali, commerciali e diplomatici, facilitando l'opportunità per l'ampia comunità bengalese in Italia di ricongiungersi con amici e parenti". [post_title] => Biman Bangladesh Airlines è di nuovo operativa sulla Roma Fiumicino-Dhaka [post_date] => 2024-03-28T09:15:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711617323000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464399 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Giordania porta in primo piano la proprio offerta per gli appassionati delle due ruote alla Fiera del Cicloturismo, organizzata da Bikenomist a Bologna da venerdì 5 a domenica 7 aprile. La partecipazione del Jordan Tourism Board e dei tour operator Jordan Geography e Ashtar Tour al più grande evento in Italia interamente dedicato ai viaggi in bicicletta è un invito a esplorare le meraviglie del Regno Hashemita attraverso un'esperienza immersiva, con un approccio sostenibile a contatto con il territorio e le sue tradizioni. Fiore all'occhiello di questa proposta è senza dubbio il Jordan Bike Trail, un percorso ciclabile di 730 km che attraversa il paese da nord a sud, collegando Umm Qays, la biblica Gadara, alle spiagge di Aqaba sul mar Rosso. Questo itinerario si distingue per la sua varietà, offrendo ai ciclisti l'opportunità di attraversare paesaggi molto diversi, dalle colline punteggiate di ulivi e fattorie del nord, ai maestosi canyon vicino al mar Morto, fino a Petra e al deserto del Wadi Rum, prima di concludersi nella località balneare di Aqaba. Il sito ufficiale del percorso raccoglie dettagliati itinerari, tappa per tappa, fornendo dati su distanza, dislivello e tempi di percorrenza stimati, per pianificare al meglio l'avventura. Per coloro che preferiscono un'esperienza meno impegnativa, è possibile selezionare sul sito del Jordan Bike Trail segmenti più brevi del percorso, ideali per esplorazioni di durata variabile, dal weekend lungo alla settimana. Queste sezioni più brevi permettono di godere delle parti più spettacolari e accessibili del percorso, come il tratto da Karak ad Aqaba, che attraversa alcuni dei paesaggi più straordinari del percorso con dislivelli più gestibili, rendendolo perfetto per un'avventura di una settimana con incluso un giorno di pausa a Petra. [gallery ids="464405,464406,464404"] [post_title] => La Giordania su due ruote in vetrina alla Fiera del cicloturismo di Bologna, dal 5 al 7 aprile [post_date] => 2024-03-27T11:15:23+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711538123000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464389 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'imminente sciopero del personale di volo di Austrian Airlines minaccia di sconvolgere i piani di viaggio di migliaia di passeggeri in concomitanza alle prossime vacanze di Pasqua, con la cancellazione di oltre 400 voli. Lo sciopero, che dovrebbe iniziare giovedì 28 marzo per 36 ore, è l'ultimo tassello della controversa vertenza sindacale tra la compagnia aerea e il personale di bordo: «Dopo ben 17 incontri per negoziare, il sindacato vida e il comitato aziendale del personale di cabina continuano a rifiutarsi di discutere la nostra offerta di un aumento salariale fino al 18% per gli assistenti di volo e i piloti, e fino al 28% per i copiloti - spiega una nota di Austrian Airlines -. Con questa offerta, la compagnia si è già spinta oltre il limite economicamente fattibile. Da domenica scorsa non ci sono state ulteriori discussioni e i rappresentanti dei lavoratori hanno scelto di non trovare una soluzione reciproca. Non possiamo tenere i nostri passeggeri nell'incertezza fino all'ultimo minuto. Pertanto, è stato appena deciso di cancellare oltre 400 voli dal 28 marzo alle 12:00 al 29 marzo alle 12:00 (36 ore)». [post_title] => Austrian Airlines cancella oltre 400 voli tra il 28 e il 29 marzo per lo sciopero del personale di volo [post_date] => 2024-03-27T10:45:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711536313000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464387 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_464390" align="alignleft" width="300"] Sabina Migliori[/caption] Novità in casa Kel 12 per il prodotto Namibia, che si arricchisce di nuove proposte dal taglio esperienziale. "La nostra offerta sulla destinazione, già molto ampia e capillare, è stata rinnovata puntando sull’unicità delle esperienze offerte - spiega la head of product manager del to, Sabina Migliori -. Per tutti gli itinerari proposti sono state introdotte escursioni nuove e inconsuete, come l’incontro con i maestosi rinoceronti. Novità clou è l’itinerario Unique, che attraversa dune color rosa e arancio, depressioni desertiche, oasi verdi, distese di lava, canyon e coste battute dalle onde dell’oceano. Un itinerario di 13 giorni per ammirare centinaia di animali radunati attorno alle grandi pozze d’acqua nel parco Etosha, le colonie di otarie di Cape Cross e i fenicotteri e i pellicani di Walvis Bay. Il tutto abbinato a pernottamenti in hotel e lodge esclusivi dallo charme africano, dove potersi abbandonare al relax”. [caption id="attachment_464391" align="alignright" width="300"] Daniela Di Berardino[/caption] Kel 12 ha inoltre scelto di volare con Ethiopian Airlines, tra le poche compagnie che consentono di arrivare direttamente a Windhoek senza passare da Johannesburg, velocizzando così i collegamenti. Focus pure sulla formazione, prima di tutto rivolta alle guide ma con un occhio di riguardo anche per le agenzie. “Conoscere come è costruito un nostro tour, quali sono i plus e i servizi è essenziale per capire il valore della nostra offerta - aggiunge la trade manager Kel 12 Group, Daniela Di Berardino -. Oltre ai roadshow e agli incontri divulgativi tematici, che promuoviamo con assidua frequenza con Parole in Viaggio, abbiamo perciò investito nell’organizzazione di un fam trip in partnership con Ethiopian Airlines: due gruppi di agenti di viaggio selezionati hanno potuto vivere in prima persona l’emozionante tour Unique Namibia”. [post_title] => Kel 12 rinnova l'offerta Namibia, che diventa Unique [post_date] => 2024-03-27T10:33:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711535600000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "km malta airlines ai blocchi di partenza nuovo codeshare con klm" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":95,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1279,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464634","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Partito il countdown per il decollo del primo volo targato KM Malta Airlines, la nuova compagnia di bandiera dell'isola mediterranea ha annunciato un nuovo accordo di codeshare con Klm.\r

