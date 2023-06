Klm: ecco le nuove poltrone di World Business Class per la flotta di B777 Nuove poltrone in World Business Class per la flotta di Boeing 777 di Klm: grazie a varie innovazioni le poltrone – dotate anche di una porta scorrevole che garantisce maggiore comfort e privacy – sono più leggere del 10-15% rispetto alle altre di classe business di questo segmento di mercato, per un ulteriore contributo agli obiettivi di sostenibilità della compagnia aerea. L’intera flotta di Boeing 777-300 e 200 sarà dotata delle nuove poltrone World Business Class, oltre che della più recente cabina Premium Comfort: il rinnovo sarà completato nel corso del prossimo anno. Tutti i passeggeri della World Business Class hanno accesso diretto al corridoio e ogni sedile è dotato di una leggera porta scorrevole in modo da poter chiudere il sedile per una maggiore privacy quando si lavora, ci si rilassa e/o si dorme. Più opzioni di regolazione personale e funzionalità di facile utilizzo, tra cui un supporto regolabile per la parte inferiore della schiena e un’impostazione relax con una sottile funzione di massaggio alla schiena. Il sedile può essere completamente reclinato per formare un letto lungo 198 cm. Le prese di ricarica sono multiple, facilmente accessibili e ben visibili, e i passeggeri hanno a disposizione anche un’opzione di ricarica wireless. I passeggeri possono riporre i propri effetti personali in un vano con serratura, dotato anche di uno specchio incorporato. Il sedile è dotato di un portabottiglie incassato, in modo che i passeggeri possano lasciare in sicurezza una bottiglia d’acqua sul tavolo, anche durante le turbolenze. Gli altri servizi di World Business Class, come la ristorazione e SkyPriority, rimangono invariati. “Sulla base di un’ampia ricerca sui clienti e sui concorrenti, abbiamo migliorato le nostre poltrone di World Business Class per garantire ai clienti maggiore privacy e comfort durante il volo – ha sottolineato Boet Kreiken, vicepresidente esecutivo di Klm Customer Experience -. I nuovi sedili sono migliori in termini di design, tecnologia e sostenibilità. Klm soddisfa un’ampia gamma di desideri dei suoi passeggeri con le nuove poltrone in World Business Class, Premium Comfort, Economy Comfort e Economy Class”. Condividi

