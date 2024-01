JetBlue Airways: Warren Christie è il nuovo chief operating officer della compagnia

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460371 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways riattiverà dal prossimo 1° marzo i collegamenti tra Roma Fiumicino e Tel Aviv: una ripresa graduale, quella verso l'aeroporto Ben Gurion, che comincerà con tre frequenze settimanali che verranno incrementate nel corso della stagione estiva, compatibilmente con l’evoluzione dello scenario geopolitico. L'operativo del mese di marzo prevede quindi partenza da Roma Fiumicino ogni martedì, giovedì e domenica alle ore 10:00 e arrivo a Tel Aviv alle 14:20 (ora locale); partenza da Tel Aviv ogni martedì, giovedì e domenica alle 15:20 (ora locale) con arrivo a Roma Fiumicino alle 18:05. Dal 31 marzo e per il resto della summer 2024, invece, lo schedule sarà invece il seguente: partenza da Fiumicino ogni martedì, giovedì e domenica alle ore 9:10 e arrivo a Tel Aviv alle 13:30 (ora locale); partenza da Tel Aviv ogni martedì, giovedì e domenica alle 14:30 (ora locale) con arrivo a Roma alle 17:15. Gli orari consentono comode connessioni da/per Israele con tutte le destinazioni intercontinentali del network di Ita, in particolare con il Nord America, attraverso l’hub di Fiumicino. [post_title] => Ita Airways torna a operare i voli su Tel Aviv, gradualmente, dal prossimo 1° marzo [post_date] => 2024-01-30T12:35:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706618103000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460359 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo chief operating officer per JetBlue Airways: Warren Christie assumerà l'incarico il prossimo 12 febbraio, in concomitanza con il già annunciato passaggio dell'attuale presidente e coo Joanna Geraghty al ruolo di chief executive officer. "Sono entusiasta che la mia prima nomina di leadership sia la promozione di Warren al ruolo di chief operating officer, dove contribuirà a guidare i nostri team nello sforzo di migliorare l'affidabilità e ripristinare la redditività della nostra compagnia aerea - ha dichiarato Geraghty -. Con 35 anni di esperienza nel settore dell'aviazione - 21 dei quali alla JetBlue - è nella posizione ideale per aiutarci ad affrontare le sfide uniche che abbiamo di fronte, continuando a guidare la sicurezza come elemento centrale della nostra cultura". [caption id="attachment_460360" align="alignleft" width="235"] Warren Christie, nuovo chief operating officer di JetBlue Airways[/caption] Christie è attualmente a capo della sicurezza, della security, delle operazioni di flotta, degli aeroporti e della JetBlue University. Nel suo nuovo ruolo, Christie guiderà le prestazioni operative quotidiane della compagnia aerea assumendo la responsabilità per le operazioni sicure e affidabili della compagnia, supervisionando gli aeroporti, le operazioni di volo, l'esperienza di volo, la sicurezza, le operazioni di sistema e le funzioni tecniche di JetBlue, nonché l'accademia di formazione della JetBlue University. [post_title] => JetBlue Airways: Warren Christie è il nuovo chief operating officer della compagnia [post_date] => 2024-01-30T11:50:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706615401000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460180 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono oltre 200 le posizioni aperte durante il recruitment day che Hilton organizzerà live in contemporanea il prossimo 5 febbraio a Venezia, Sorrento, Como e Roma. “Siamo alla ricerca di persone motivate e appassionate da inserire nei principali reparti dei nostri hotel, quali food & beverage, front office, reservation e housekeeping - spiega lo human resources director Italy della compagnia, Fausto Ciarcia -. Inoltre, sono disponibili diverse posizioni di stage per i più giovani che cercano una prima esperienza professionale”. A Roma si terranno in particolare i colloqui per il Rome Cavalieri a Waldorf Astoria Hotel, l'Aleph Rome - Curio Collection, l'Hilton Rome Airport, il Garden Inn Rome Airport, l'Hilton Rome Eur La Lama e il Sulià House Porto Rotondo - Curio Collection. A Como gli incontri riguarderanno le proprietà lombarde: l'Hilton Milan, l'Hilton Lake Como, il Grand Hotel Villa Torretta Milan Sesto - Curio Collection, il Garden Inn Milan North e il DoubleTree Brescia. A Venezia ci saranno invece i colloqui per l'Hilton Molino Stucky Venice, mentre in Campania si svolgeranno quelli per l'Hilton Sorrento Palace. Per partecipare al recruitment day occorre consultare le posizioni disponibili sul portale dedicato all’evento e candidarsi a quelle di proprio interesse, allegando il curriculum aggiornato. Dopo che lo staff di LavoroTurismo, organizzatore dell’evento, avrà esaminato le candidature, i profili più in linea saranno invitati a tenere un breve colloquio telefonico. Successivamente, i candidati che avranno superato questo primo momento potranno sostenere l'incontro in presenza, a seconda della struttura scelta. [post_title] => Il 5 febbraio in contemporanea a Venezia, Sorrento, Como e Roma il recruitment day di Hilton [post_date] => 2024-01-26T13:00:27+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706274027000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460104 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air sconta le conseguenze del conflitto in Medio Oriente nei risultati del trimestre ottobre-dicembre 2023, nonché delle difficoltà legate al grounding di alcuni aeromobili. La low cost ha infatti registrato un aumento del 16% delle perdite operative, che salgono a 180,4 milioni di euro rispetto ai 155,5 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. I ricavi si sono attestati a 1,06 miliardi di euro mentre il traffico passeggeri ha riportato la cifra record di 15,1 milioni, rispetto ai 12,4 milioni dell'analogo trimestre dello scorso esercizio. La compagnia aerea ha dichiarato che riprenderà alcuni voli per Tel Aviv a partire da marzo, dopo aver sospeso le operazioni verso Israele in seguito all'inizio della guerra in ottobre. Il vettore ha dichiarato che la sua performance finanziaria nel terzo trimestre è stata "materialmente influenzata dalla sospensione e dalla riallocazione della capacità destinata a Israele". «Nel terzo trimestre abbiamo continuato a registrare una crescita della capacità leader del settore, in vista del previsto fermo degli aeromobili nel quarto trimestre, quando i motori Gtf saranno rimossi per le ispezioni obbligatorie - ha dichiarato Jozsef Váradi, chief executive officer di Wizz Air - (...) L'inizio del quarto trimestre è stato positivo. Rimaniamo impegnati in un'efficace gestione dei costi, nell'utilizzo degli asset e nella produttività, tutti elementi fondamentali per il futuro e siamo fiduciosi nella nostra capacità di gestire questi elementi». Confermata la guidance dell’utile netto per l'intero esercizio 202, compresa tra i 350 e i 400 milioni di euro. [post_title] => Wizz Air sconta l'impatto del conflitto mediorientale e aumenta le perdite del trimestre [post_date] => 2024-01-25T12:49:15+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706186955000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460097 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_406199" align="alignleft" width="300"] Marco Bongiovanni[/caption] Se ne va un altro protagonista del mondo del turismo italiano. E' mancato prematuramente l'amministratore delegato di Baja Hotels Travel Management, Marco Bongiovanni. Originario di Rimini, si era trasferito in Sardegna con la famiglia alla fine degli anni '60, iniziando un percorso imprenditoriale nel turismo a Baja Sardinia, al confine con la Costa Smeralda, che dal ricettivo lo aveva negli ultimi tempi portato a esplorare anche il comparto del tour operating incoming e outgoing, nonché della ristorazione. Giusto un anno fa annunciava in occasione della Bit 2023 la riorganizzazione della propria compagnia sotto il cappello Baja Way. Un marchio che include, oltre al brand alberghiero Baja Hotels, la dmc Sardinia 360, il tour operator Gastaldi Holidays e la divisione f&b Somu. Marco Bongiovanni lascia la moglie, quattro figli e i genitori Renzo Bongiovanni ed Eliana Testoni. Tutto Travel Quotidiano è vicino alla famiglia in questo momento difficile. [post_title] => E' mancato l'a.d. di Baja Hotels Travel Management, Marco Bongiovanni [post_date] => 2024-01-25T10:55:22+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706180122000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460080 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cathay Pacific ha compiuto "progressi significativi" nel recupero del traffico passeggeri 2023 e guarda con ottimismo al futuro, benché restino "continue" sfide operative. Complessivamente il Gruppo Cathay, che comprende oltre a Cathay Pacific anche la divisione HK Express, ha raggiunto un importante traguardo trasportando oltre 20 milioni di passeggeri. Si tratta di un aumento sostanziale rispetto ai circa tre milioni di passeggeri trasportati nell'intero 2022. Ricordiamo che quello appena chiuso è stato per Cathay il primo anno di attività dopo l'allentamento delle restrizioni alle frontiere dovute alla pandemia. Nel solo mese di dicembre, Cathay ha trasportato oltre 1,7 milioni di passeggeri, circa il doppio rispetto al periodo dell'anno precedente. Lavinia Lau, chief customer and commercial officer di Cathay, ha dichiarato che a dicembre la compagnia aerea ha registrato una "forte domanda" per i viaggi a corto raggio, sottolineando che il Giappone e il Sud-Est asiatico sono stati "particolarmente popolari". «Nella prima metà di dicembre abbiamo registrato una buona domanda di viaggi dagli Stati Uniti e dal Pacifico sud-occidentale. La domanda di viaggi dal Regno Unito è stata particolarmente forte, poiché ha coinciso con il periodo di picco per gli studenti internazionali che tornano a Hong Kong (...) Nonostante le continue sfide che stanno interessando l'intero settore dell'aviazione globale, siamo pronti ad affrontarle, come sempre, con determinazione». Prevedendo una forte domanda durante l'avvicinarsi del Capodanno cinese, la compagnia ha anche annunciato la ripresa del collegamento su Barcellona, dal prossimo 17 giugno e fino al 26 ottobre, con tre frequenze settimanali operate da un Airbus A350-900. [post_title] => Cathay Pacific: il gruppo torna in quota con un 2023 da oltre 20 milioni di passeggeri [post_date] => 2024-01-25T10:48:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706179727000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460094 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il turismo in Italia continua il suo percorso di rapida ripresa. Il comparto ricettivo ha raggiunto quota 36,6 miliardi di euro nel 2023 e si stima potrà proseguire la sua crescita anche nel 2024, arrivando ad un totale compreso tra i 37,2 e i 41,2 miliardi di euro. Nell'arco di 4 anni l'e-commerce ha aumentato di 12 punti la propria incidenza: nel 2023 il canale digitale vale 20,4 miliardi, ossia il 56% del totale (online + offline) del comparto. Anche i trasporti dimostrano il pieno recupero dalla pandemia, raggiungendo un totale di 23,8 miliardi di euro nel 2023 e una previsione di crescita del 12% (6% nello scenario pessimistico, 18% in quello ottimistico) per il 2024. Anche in questo caso è la componente digitale a trainare il settore: con un totale di 16,9 miliardi di euro, nel 2023 oltre 7 euro su 10 spesi nell'ambito dei trasporti (71%) derivano infatti dall'e-commerce. Questi alcuni dei dati emersi dalla decima edizione dell'Osservatorio travel innovation della school of management del Politecnico di Milano, insieme alla ricerca dell'Osservatorio business travel, svolta in partnership con il Center for advanced studies in tourism dell'Università di Bologna. Anche il turismo organizzato in Italia ha vissuto un forte rimbalzo rispetto al 2022 con i valori che tornano in linea con quelli pre-pandemia. Il comparto del tour operating cresce del 40%, mentre quello delle agenzie di viaggio del 26%. In particolare, prosegue il processo di trasformazione digitale delle agenzie di viaggio: si cominciano a utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per creare contenuti, svolgere attività di marketing, gestire la relazione con il cliente e creare nuovi itinerari, sebbene manchi ancora una piena conoscenza di questi strumenti. Le agenzie di viaggio offrono in modo piuttosto diffuso anche soluzioni di flessibilità nei pagamenti come il buy now pay later (18%). A fine 2022 le aziende del turismo organizzato, tramite un capitolo dedicato del Pnrr, hanno avuto la possibilità di presentare domanda per l'accesso al credito d'imposta per la digitalizzazione, con una dotazione finanziaria complessiva di 19 milioni di euro. L'opportunità è stata sfruttata da circa un'agenzia su quattro tra quelle partecipanti all'indagine, principalmente per innovare soluzioni hardware (81%) e software (67%). [post_title] => Turismo: balzo in avanti di agenzie di viaggio e tour operating [post_date] => 2024-01-25T10:32:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706178777000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460038 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alessandro Bruni è il nuovo chief information officer del gruppo Bluvacanze. Sarà al servizio di tutte le business unit della società di Msc Cruises: il tour operating Going, la rete di agenzie di viaggi, con le insegne omonima e Vivere&Viaggiare, il business travel, gli eventi e il mice, attraverso la tmc Cisalpina Tours e Cisalpina Mice. Bruni ha alle spalle una carriera articolata ed è approdato in Bluvacanze dopo una lunga esperienza nel settore dell'hospitality di lusso. "Ho incontrato un’azienda di profilo internazionale, fortemente dinamica e tesa all’innovazione, all’interno della quale i sistemi It rappresentano il driver evolutivo sia del consulente/agente di viaggi, sia della relazione con i travellers - spiega lo stesso Bruni -. Sono orgoglioso di aver intrapreso questo nuovo percorso di carriera". [post_title] => Alessandro Bruni nuovo chief information officer del gruppo Bluvacanze [post_date] => 2024-01-24T12:11:57+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706098317000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459980 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Corsica Sardinia Ferries investe ancora sulla ristorazione e presenta le novità a bordo delle Navi Gialle, a cura dello chef stellato Filippo Chiappini Dattilo, che da cinque anni cura i menu di Corsica Sardinia Ferries, la formazione e il coordinamento del personale di cucina. "Su tutte le nostre navi i piatti sono rigorosamente preparati a bordo, con materie prime scelte - spiega il chief sales officer della compagnia, Sebastien Romani -. La responsabilità ambientale è un valore che deve essere considerato a tutti i livelli dell'azienda. Per questa ragione selezioniamo fornitori responsabili secondo criteri e requisiti molto precisi e garantiamo il pieno controllo di tutte le attività di bordo". Piacentino doc ed ex titolare dell’Antica Osteria del Teatro di Piacenza, insignito di due stelle Michelin, Chiappini Dattilo ha avuto una lunga esperienza con alcuni prestigiosi nomi della ristorazione d’oltralpe. Porta il suo contributo nelle cucine delle Navi Gialle attraverso la cura dei menu, la creazione di nuovi piatti e la formazione dei cuochi di bordo. Attento alla valorizzazione delle materie prime e all’utilizzo di prodotti freschi e stagionali, sfornerà quest'anno proposte innovative, accanto alle ricette della tradizione e ai piatti che rendono omaggio a Corsica e Sardegna. "Da cinque anni vivo questa esperienza di formatore a bordo delle Navi Gialle - sottolinea lo stesso Chiappini Dattilo - e la considero sorprendente e stimolante, poiché alla didattica più frontale si alternano momenti di scambio e familiarità. Credo che potrebbe essere il contesto ideale di approccio alla cucina per i giovani che vogliono intraprendere questa carriera». [post_title] => Corsica Ferries lancia i nuovi menù sostenibili dello chef stellato Filippo Chiappini Dattilo [post_date] => 2024-01-24T11:38:41+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706096321000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "jetblue airways warren christie e il nuovo chief operating officer della compagnia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":82,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":883,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460371","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways riattiverà dal prossimo 1° marzo i collegamenti tra Roma Fiumicino e Tel Aviv: una ripresa graduale, quella verso l'aeroporto Ben Gurion, che comincerà con tre frequenze settimanali che verranno incrementate nel corso della stagione estiva, compatibilmente con l’evoluzione dello scenario geopolitico.\r

L'operativo del mese di marzo prevede quindi partenza da Roma Fiumicino ogni martedì, giovedì e domenica alle ore 10:00 e arrivo a Tel Aviv alle 14:20 (ora locale); partenza da Tel Aviv ogni martedì, giovedì e domenica alle 15:20 (ora locale) con arrivo a Roma Fiumicino alle 18:05.\r

Dal 31 marzo e per il resto della summer 2024, invece, lo schedule sarà invece il seguente: partenza da Fiumicino ogni martedì, giovedì e domenica alle ore 9:10 e arrivo a Tel Aviv alle 13:30 (ora locale); partenza da Tel Aviv ogni martedì, giovedì e domenica alle 14:30 (ora locale) con arrivo a Roma alle 17:15.\r

Gli orari consentono comode connessioni da/per Israele con tutte le destinazioni intercontinentali del network di Ita, in particolare con il Nord America, attraverso l’hub di Fiumicino.","post_title":"Ita Airways torna a operare i voli su Tel Aviv, gradualmente, dal prossimo 1° marzo","post_date":"2024-01-30T12:35:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706618103000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460359","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo chief operating officer per JetBlue Airways: Warren Christie assumerà l'incarico il prossimo 12 febbraio, in concomitanza con il già annunciato passaggio dell'attuale presidente e coo Joanna Geraghty al ruolo di chief executive officer. \r

\r

\"Sono entusiasta che la mia prima nomina di leadership sia la promozione di Warren al ruolo di chief operating officer, dove contribuirà a guidare i nostri team nello sforzo di migliorare l'affidabilità e ripristinare la redditività della nostra compagnia aerea - ha dichiarato Geraghty -. Con 35 anni di esperienza nel settore dell'aviazione - 21 dei quali alla JetBlue - è nella posizione ideale per aiutarci ad affrontare le sfide uniche che abbiamo di fronte, continuando a guidare la sicurezza come elemento centrale della nostra cultura\".\r

\r

[caption id=\"attachment_460360\" align=\"alignleft\" width=\"235\"] Warren Christie, nuovo chief operating officer di JetBlue Airways[/caption]\r

\r

Christie è attualmente a capo della sicurezza, della security, delle operazioni di flotta, degli aeroporti e della JetBlue University. Nel suo nuovo ruolo, Christie guiderà le prestazioni operative quotidiane della compagnia aerea assumendo la responsabilità per le operazioni sicure e affidabili della compagnia, supervisionando gli aeroporti, le operazioni di volo, l'esperienza di volo, la sicurezza, le operazioni di sistema e le funzioni tecniche di JetBlue, nonché l'accademia di formazione della JetBlue University.\r

\r

","post_title":"JetBlue Airways: Warren Christie è il nuovo chief operating officer della compagnia","post_date":"2024-01-30T11:50:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706615401000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460180","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono oltre 200 le posizioni aperte durante il recruitment day che Hilton organizzerà live in contemporanea il prossimo 5 febbraio a Venezia, Sorrento, Como e Roma. “Siamo alla ricerca di persone motivate e appassionate da inserire nei principali reparti dei nostri hotel, quali food & beverage, front office, reservation e housekeeping - spiega lo human resources director Italy della compagnia, Fausto Ciarcia -. Inoltre, sono disponibili diverse posizioni di stage per i più giovani che cercano una prima esperienza professionale”.\r

\r

A Roma si terranno in particolare i colloqui per il Rome Cavalieri a Waldorf Astoria Hotel, l'Aleph Rome - Curio Collection, l'Hilton Rome Airport, il Garden Inn Rome Airport, l'Hilton Rome Eur La Lama e il Sulià House Porto Rotondo - Curio Collection. A Como gli incontri riguarderanno le proprietà lombarde: l'Hilton Milan, l'Hilton Lake Como, il Grand Hotel Villa Torretta Milan Sesto - Curio Collection, il Garden Inn Milan North e il DoubleTree Brescia. A Venezia ci saranno invece i colloqui per l'Hilton Molino Stucky Venice, mentre in Campania si svolgeranno quelli per l'Hilton Sorrento Palace.\r

\r

Per partecipare al recruitment day occorre consultare le posizioni disponibili sul portale dedicato all’evento e candidarsi a quelle di proprio interesse, allegando il curriculum aggiornato. Dopo che lo staff di LavoroTurismo, organizzatore dell’evento, avrà esaminato le candidature, i profili più in linea saranno invitati a tenere un breve colloquio telefonico. Successivamente, i candidati che avranno superato questo primo momento potranno sostenere l'incontro in presenza, a seconda della struttura scelta.","post_title":"Il 5 febbraio in contemporanea a Venezia, Sorrento, Como e Roma il recruitment day di Hilton","post_date":"2024-01-26T13:00:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706274027000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460104","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air sconta le conseguenze del conflitto in Medio Oriente nei risultati del trimestre ottobre-dicembre 2023, nonché delle difficoltà legate al grounding di alcuni aeromobili. La low cost ha infatti registrato un aumento del 16% delle perdite operative, che salgono a 180,4 milioni di euro rispetto ai 155,5 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso.\r

\r

I ricavi si sono attestati a 1,06 miliardi di euro mentre il traffico passeggeri ha riportato la cifra record di 15,1 milioni, rispetto ai 12,4 milioni dell'analogo trimestre dello scorso esercizio. La compagnia aerea ha dichiarato che riprenderà alcuni voli per Tel Aviv a partire da marzo, dopo aver sospeso le operazioni verso Israele in seguito all'inizio della guerra in ottobre. Il vettore ha dichiarato che la sua performance finanziaria nel terzo trimestre è stata \"materialmente influenzata dalla sospensione e dalla riallocazione della capacità destinata a Israele\".\r

\r

«Nel terzo trimestre abbiamo continuato a registrare una crescita della capacità leader del settore, in vista del previsto fermo degli aeromobili nel quarto trimestre, quando i motori Gtf saranno rimossi per le ispezioni obbligatorie - ha dichiarato Jozsef Váradi, chief executive officer di Wizz Air - (...) L'inizio del quarto trimestre è stato positivo. Rimaniamo impegnati in un'efficace gestione dei costi, nell'utilizzo degli asset e nella produttività, tutti elementi fondamentali per il futuro e siamo fiduciosi nella nostra capacità di gestire questi elementi».\r

\r

Confermata la guidance dell’utile netto per l'intero esercizio 202, compresa tra i 350 e i 400 milioni di euro.","post_title":"Wizz Air sconta l'impatto del conflitto mediorientale e aumenta le perdite del trimestre","post_date":"2024-01-25T12:49:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706186955000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460097","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_406199\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marco Bongiovanni[/caption]\r

\r

Se ne va un altro protagonista del mondo del turismo italiano. E' mancato prematuramente l'amministratore delegato di Baja Hotels Travel Management, Marco Bongiovanni. Originario di Rimini, si era trasferito in Sardegna con la famiglia alla fine degli anni '60, iniziando un percorso imprenditoriale nel turismo a Baja Sardinia, al confine con la Costa Smeralda, che dal ricettivo lo aveva negli ultimi tempi portato a esplorare anche il comparto del tour operating incoming e outgoing, nonché della ristorazione.\r

\r

Giusto un anno fa annunciava in occasione della Bit 2023 la riorganizzazione della propria compagnia sotto il cappello Baja Way. Un marchio che include, oltre al brand alberghiero Baja Hotels, la dmc Sardinia 360, il tour operator Gastaldi Holidays e la divisione f&b Somu. Marco Bongiovanni lascia la moglie, quattro figli e i genitori Renzo Bongiovanni ed Eliana Testoni.\r

\r

Tutto Travel Quotidiano è vicino alla famiglia in questo momento difficile.","post_title":"E' mancato l'a.d. di Baja Hotels Travel Management, Marco Bongiovanni","post_date":"2024-01-25T10:55:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706180122000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460080","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cathay Pacific ha compiuto \"progressi significativi\" nel recupero del traffico passeggeri 2023 e guarda con ottimismo al futuro, benché restino \"continue\" sfide operative.\r

\r

Complessivamente il Gruppo Cathay, che comprende oltre a Cathay Pacific anche la divisione HK Express, ha raggiunto un importante traguardo trasportando oltre 20 milioni di passeggeri. Si tratta di un aumento sostanziale rispetto ai circa tre milioni di passeggeri trasportati nell'intero 2022. Ricordiamo che quello appena chiuso è stato per Cathay il primo anno di attività dopo l'allentamento delle restrizioni alle frontiere dovute alla pandemia. \r

\r

Nel solo mese di dicembre, Cathay ha trasportato oltre 1,7 milioni di passeggeri, circa il doppio rispetto al periodo dell'anno precedente. Lavinia Lau, chief customer and commercial officer di Cathay, ha dichiarato che a dicembre la compagnia aerea ha registrato una \"forte domanda\" per i viaggi a corto raggio, sottolineando che il Giappone e il Sud-Est asiatico sono stati \"particolarmente popolari\".\r

\r

«Nella prima metà di dicembre abbiamo registrato una buona domanda di viaggi dagli Stati Uniti e dal Pacifico sud-occidentale. La domanda di viaggi dal Regno Unito è stata particolarmente forte, poiché ha coinciso con il periodo di picco per gli studenti internazionali che tornano a Hong Kong (...) Nonostante le continue sfide che stanno interessando l'intero settore dell'aviazione globale, siamo pronti ad affrontarle, come sempre, con determinazione».\r

\r

Prevedendo una forte domanda durante l'avvicinarsi del Capodanno cinese, la compagnia ha anche annunciato la ripresa del collegamento su Barcellona, dal prossimo 17 giugno e fino al 26 ottobre, con tre frequenze settimanali operate da un Airbus A350-900.","post_title":"Cathay Pacific: il gruppo torna in quota con un 2023 da oltre 20 milioni di passeggeri","post_date":"2024-01-25T10:48:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706179727000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460094","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo in Italia continua il suo percorso di rapida ripresa. Il comparto ricettivo ha raggiunto quota 36,6 miliardi di euro nel 2023 e si stima potrà proseguire la sua crescita anche nel 2024, arrivando ad un totale compreso tra i 37,2 e i 41,2 miliardi di euro. Nell'arco di 4 anni l'e-commerce ha aumentato di 12 punti la propria incidenza: nel 2023 il canale digitale vale 20,4 miliardi, ossia il 56% del totale (online + offline) del comparto.\r

\r

Anche i trasporti dimostrano il pieno recupero dalla pandemia, raggiungendo un totale di 23,8 miliardi di euro nel 2023 e una previsione di crescita del 12% (6% nello scenario pessimistico, 18% in quello ottimistico) per il 2024. Anche in questo caso è la componente digitale a trainare il settore: con un totale di 16,9 miliardi di euro, nel 2023 oltre 7 euro su 10 spesi nell'ambito dei trasporti (71%) derivano infatti dall'e-commerce. Questi alcuni dei dati emersi dalla decima edizione dell'Osservatorio travel innovation della school of management del Politecnico di Milano, insieme alla ricerca dell'Osservatorio business travel, svolta in partnership con il Center for advanced studies in tourism dell'Università di Bologna.\r

\r

Anche il turismo organizzato in Italia ha vissuto un forte rimbalzo rispetto al 2022 con i valori che tornano in linea con quelli pre-pandemia. Il comparto del tour operating cresce del 40%, mentre quello delle agenzie di viaggio del 26%. In particolare, prosegue il processo di trasformazione digitale delle agenzie di viaggio: si cominciano a utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per creare contenuti, svolgere attività di marketing, gestire la relazione con il cliente e creare nuovi itinerari, sebbene manchi ancora una piena conoscenza di questi strumenti.\r

\r

Le agenzie di viaggio offrono in modo piuttosto diffuso anche soluzioni di flessibilità nei pagamenti come il buy now pay later (18%). A fine 2022 le aziende del turismo organizzato, tramite un capitolo dedicato del Pnrr, hanno avuto la possibilità di presentare domanda per l'accesso al credito d'imposta per la digitalizzazione, con una dotazione finanziaria complessiva di 19 milioni di euro. L'opportunità è stata sfruttata da circa un'agenzia su quattro tra quelle partecipanti all'indagine, principalmente per innovare soluzioni hardware (81%) e software (67%).","post_title":"Turismo: balzo in avanti di agenzie di viaggio e tour operating","post_date":"2024-01-25T10:32:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1706178777000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460038","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alessandro Bruni è il nuovo chief information officer del gruppo Bluvacanze. Sarà al servizio di tutte le business unit della società di Msc Cruises: il tour operating Going, la rete di agenzie di viaggi, con le insegne omonima e Vivere&Viaggiare, il business travel, gli eventi e il mice, attraverso la tmc Cisalpina Tours e Cisalpina Mice. Bruni ha alle spalle una carriera articolata ed è approdato in Bluvacanze dopo una lunga esperienza nel settore dell'hospitality di lusso.\r

\r

\"Ho incontrato un’azienda di profilo internazionale, fortemente dinamica e tesa all’innovazione, all’interno della quale i sistemi It rappresentano il driver evolutivo sia del consulente/agente di viaggi, sia della relazione con i travellers - spiega lo stesso Bruni -. Sono orgoglioso di aver intrapreso questo nuovo percorso di carriera\".","post_title":"Alessandro Bruni nuovo chief information officer del gruppo Bluvacanze","post_date":"2024-01-24T12:11:57+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1706098317000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459980","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Corsica Sardinia Ferries investe ancora sulla ristorazione e presenta le novità a bordo delle Navi Gialle, a cura dello chef stellato Filippo Chiappini Dattilo, che da cinque anni cura i menu di Corsica Sardinia Ferries, la formazione e il coordinamento del personale di cucina. \"Su tutte le nostre navi i piatti sono rigorosamente preparati a bordo, con materie prime scelte - spiega il chief sales officer della compagnia, Sebastien Romani -. La responsabilità ambientale è un valore che deve essere considerato a tutti i livelli dell'azienda. Per questa ragione selezioniamo fornitori responsabili secondo criteri e requisiti molto precisi e garantiamo il pieno controllo di tutte le attività di bordo\".\r

\r

Piacentino doc ed ex titolare dell’Antica Osteria del Teatro di Piacenza, insignito di due stelle Michelin, Chiappini Dattilo ha avuto una lunga esperienza con alcuni prestigiosi nomi della ristorazione d’oltralpe. Porta il suo contributo nelle cucine delle Navi Gialle attraverso la cura dei menu, la creazione di nuovi piatti e la formazione dei cuochi di bordo. Attento alla valorizzazione delle materie prime e all’utilizzo di prodotti freschi e stagionali, sfornerà quest'anno proposte innovative, accanto alle ricette della tradizione e ai piatti che rendono omaggio a Corsica e Sardegna. \"Da cinque anni vivo questa esperienza di formatore a bordo delle Navi Gialle - sottolinea lo stesso Chiappini Dattilo - e la considero sorprendente e stimolante, poiché alla didattica più frontale si alternano momenti di scambio e familiarità. Credo che potrebbe essere il contesto ideale di approccio alla cucina per i giovani che vogliono intraprendere questa carriera».","post_title":"Corsica Ferries lancia i nuovi menù sostenibili dello chef stellato Filippo Chiappini Dattilo","post_date":"2024-01-24T11:38:41+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706096321000]}]}}