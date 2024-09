Jet2.com: sono già in vendita i voli dell’estate 2026. Tra le novità c’è la Bournemouth-Verona Gioca d’anticipo Jet2.com, ma mai come questa volta: la compagnia ha infatti già messo in vendita i voli dell’estate 2026: un operativo che prevede 22 nuove rotte, per un totale di 18,6 milioni di posti – 700.000, il 4% in più circa rispetto a quelli della prossima estate – attraverso le 12 basi del Regno Unito e verso 57 destinazioni. Si tratta anche del più ampio schedule estivo mai programmato: la compagnia effettuerà quasi 450 rotte durante la summer 2026, con un operativo che nel picco della stagione prevede più di 1.700 partenze settimanali. Ulteriori aeromobili saranno posizionati a Bournemouth, che già nel 2025 diventerà la 12ª base del vettore, così come negli aeroporti di East Midlands, Manchester e Newcastle: in pratica la flotta operativa per l’estate 2026 sarà composta da 136 aeromobili. Inoltre, per la prima volta saranno basati nuovi Airbus A321neo negli aeroporti di Stansted e Glasgow. «Abbiamo risposto alla forte domanda dei vacanzieri che desiderano prenotare le loro vacanze mettendo in vendita il nostro più grande e migliore programma estivo per il 2026, prima che mai – ha dichiarato Steve Heapy, chief executive di Jet2.com e Jet2holidays -. L’operativo dell’estate 2026 rappresenta un’enorme espansione, con un maggior numero di posti e di rotte in vendita, il che significa che i passeggeri non hanno mai avuto così tanta scelta e flessibilità». Queste le novità: da Bournemouth – cinque nuove rotte (Malaga, Dubrovnik, Kos, Reus e Verona); da East Midlands – sei nuove rotte (Agadir, Costa de Almeria, Pola, Preveza, Halkidiki e Spalato); da Edimburgo – tre nuove rotte (Cefalonia, Girona e Kalamata); da Glasgow – due nuove rotte (Dubrovnik e Marrakech); da Newcastle – cinque nuove rotte (Agadir, Preveza, Marrakech, Barcellona e Porto) e infine da Londra Stansted – una nuova rotta (Jerez). Condividi

