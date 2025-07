Jet2.com collegherà Edimburgo a Verona, dal 7 febbraio 2026 Jet2.com allarga il network italiano da Edimburgo con l’aggiunta di Verona, destinazione che risponde alla domanda di voli diretti verso località sciistiche da parte dei passeggeri scozzesi. I nuovi voli sono in vendita sia per la prossima stagione invernale sia per la winter 2026/27, con l’aggiunta di 4.000 posti. Jet2.com sarà l’unica compagnia aerea a operare durante l’inverno il collegamento diretto su Verona dall’aeroporto di Edimburgo. La rotta sarà servita da una frequenza settimanale, il sabato, dal 7 febbraio 2026 per la stagione invernale 25/26, in concomitanza con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina dell’anno prossimo, e per l’inverno 26/27 dal 26 dicembre 2026, consentendo ai viaggiatori di approfittare del volo anche durante le vacanze di Natale. Il network della neve di Jet2.com da Edimburgo include anche Torino, insieme a Chambéry, Ginevra, Salisburgo, Innsbruck e, d’ora in poi, Verona. Grazie a questa espansione, Jet2.com opererà verso Verona da due basi nel Regno Unito durante l’inverno: Edimburgo e Manchester, offrendo ai passeggeri l’accesso ad alcune delle migliori stazioni sciistiche e snowboard italiane, facilmente raggiungibili da Verona. Condividi

