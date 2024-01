Japan Airlines: Mitsuko Tottori è la prima donna presidente del vettore giapponese Cambio al vertice per Japan Airlines: Mitsuko Tottori, che ha iniziato la sua carriera come assistente di volo, è la prima donna presidente nella storia della compagnia aerea. Un passo profondamente simbolico per il Paese che si sta adoperando per colmare un vasto divario di genere sul lavoro. Mitsuko Tottori sarà ufficialmente in carica dal prossimo 1° aprile, subentrando ad Akasaka Yuji che diventerà presidente del consiglio di amministrazione. Tottori, 59 anni, è entrata in Jal nel 1985 e nel 2015 è stata promossa a direttore senior degli affari del personale di cabina. Nel 2019 è stata vicepresidente del dipartimento di sicurezza della cabina, prima di essere promossa a vicepresidente senior degli assistenti di cabina un anno dopo.

Nell’aprile 2023, Tottori è diventata vicepresidente senior dell’esperienza del cliente, supervisionando il portafoglio di comunicazione del marchio. Due mesi dopo ha assunto il ruolo di chief customer officer. Condividi

