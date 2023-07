Italo pronto al rinnovo del contratto per 1.300 dipendenti. L’intesa con Msc è imminente Altro passo avanti per il gruppo Msc nella trattativa di acquisizione di Italo. Secondo quanto anticipato da Il Giornale, Italo ha tenuto la scorsa settimana un cda straordinario per definire gli ultimi dettagli del rinnovo del contratto per i 1.300 dipendenti e oggi incontrerà i sindacati per la firma. Scaduto a dicembre 2021, il contratto dovrebbe ottenere il via libera ed essere rinnovato sino a fine 2024. Il rinnovo costituisce un tassello cruciale per il buon esito del progetto della società di Gianluigi Aponte: come più volte anticipato, Msc sborserà oltre 4 miliardi di euro per il 99% di Ntv, rilevando la quota di maggioranza dal fondo americano Gip, già socio di Msc in Til, la società tra le più grandi al mondo, che gestisce i terminal portuali di Msc. Ma a vendere le loro quote ad Aponte saranno praticamente tutti gli azionisti della società privata di trasporto ferroviario ad alta velocità dei passeggeri in Italia. Indiscrezioni di stampa indicano che l’ingresso potrebbe avvenire in due tempi, il primo al 50% del gruppo per poi salire al 100%. Condividi

