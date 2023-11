Italo: dal 10 dicembre debuttano nel network Pavia, Voghera e Tortona Pavia, Voghera e Tortona: sono queste le tre nuove fermate del network Alta Velocità di Italo, che portano a quota 62 le stazioni ferroviarie e a 54 le città servite. Dal 10 dicembre saranno operativi due collegamenti al giorno che raggiungeranno le tre new entry, collegandole a grandi città come Napoli, Roma, Milano e Genova, apportando i benefici del mercato alta velocità ai cittadini del territorio. Ci sarà un treno a prima mattina (proveniente da Genova Brignole e Genova Piazza Principe) che partirà da Tortona alle 6:52, da Voghera alle 7:03 e da Pavia alle 7:20, che arriverà alle 8:05 a Milano Centrale, alle 8:24 a Milano Rogoredo, alle 11:25 a Roma Termini, alle 12:37 a Napoli Afragola e terminerà la corsa alle 12:53 a Napoli Centrale. Per il ritorno, un viaggio in partenza da Napoli Centrale alle 16:20, da Afragola alle 16:34, da Roma Termini alle 18:05, da Milano Rogoredo alle 21:05, da Milano Centrale alle 21:30 per essere a Pavia alle 22:03, a Voghera alle 22:23 e a Tortona alle 22:35 (il treno terminerà la corsa alle 23:23 a Genova Brignole). «Continuiamo ad espandere il nostro network per avvicinare l’intero territorio nazionale all’Alta Velocità. Conosciamo le potenzialità di queste nuove destinazioni e per questo abbiamo deciso di investire offrendo l’opportunità ai cittadini di essere collegati alle principali località italiane. Siamo gli unici ad offrire un servizio alta velocità che colleghi direttamente, senza cambi intermedi, Pavia, Voghera e Tortona al sud Italia, arrivando fino a Napoli” commenta Fabrizio Bona, direttore commerciale di Italo. Condividi

