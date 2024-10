Ita e i rumors sul nuovo presidente: il Mef conferma “piena fiducia” in Turicchi Sarebbe Armando Varricchio, attuale ambasciatore italiano a Berlino, il successore di Antonino Turicchi alla presidenza di Ita Airways: all’indiscrezione pubblicata nei giorni scorsi dal quotidiano Il Foglio, è seguita una nota del Mef che “conferma piena fiducia nell’operato dell’attuale presidenza di Ita Airways. Il potenziale cambio alla presidenza arriverebbe in vista dell’attuazione dell’accordo con Lufthansa, una mossa del governo che si inserisce nel contesto di un orientamento più marcatamente “tedesco” per la compagnia. La scelta di Varricchio, con l’esperienza diplomatica e le solidali relazioni italo-tedesche, è vista infatti – secondo alcuni osservatori – come un punto di forza per facilitare la transizione e per potenziare ulteriormente la posizione di Ita Airways nel mercato globale. Condividi

