Ita Airways: ‘Viaggio nelle eccellenze’ Dop e Igp italiane nelle lounge di Milano e Roma Si chiama “Viaggio nelle eccellenze” – Un assaggio d’Italia, la nuova iniziativa di Ita Airways, in collaborazione con Origin Italia (Associazione Italiana dei Consorzi delle Indicazioni Geografiche), Fondazione Qualivita e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dedicata alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane a Indicazione Geografica, in sinergia con la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità Unesco. Si chiama, la nuova iniziativa di, in collaborazione con Origin Italia (Associazione Italiana dei Consorzi delle Indicazioni Geografiche), Fondazione Qualivita e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dedicata alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane a Indicazione Geografica, in sinergia con la candidatura della Da oggi, oltre 40 Consorzi di tutela saranno protagonisti nelle lounge Ita di Roma Fiumicino (Hangar e Piazza di Spagna) e Milano Linate (Runway), dove ogni settimana si alterneranno per raccontare e far degustare i prodotti simbolo del patrimonio agroalimentare nazionale. L’iniziativa prevede oltre 70 eventi di degustazione, durante i quali i prodotti Dop e Igp saranno offerti in spazi dedicati, con il supporto di esperti dei Consorzi che illustreranno agli ospiti le caratteristiche distintive, la storia e il valore culturale di ciascuna eccellenza. Nella Runway Lounge dal 3 al 6 novembre per 4 giorni consecutivi si alterneranno le degustazioni dei formaggi Dop e Igp della selezione Afidop a partire dall’Asiago Dop, il Parmigiano Reggiano Dop e il Grana Padano Dop, questi ultimi due accompagnati con Aceto Balsamico di Modena Igp, proseguendo con Gorgonzola Dop, Mozzarella di Bufala Campana Dop, Provolone Valpadana Dop, Burrata di Andria Igp e Pecorino Romano Dop. Nell’Hangar Lounge, invece, il 3 e il 4 novembre si terrà una degustazione di Prosciutto di Parma Dop. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500753 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama “Viaggio nelle eccellenze” - Un assaggio d’Italia, la nuova iniziativa di Ita Airways, in collaborazione con Origin Italia (Associazione Italiana dei Consorzi delle Indicazioni Geografiche), Fondazione Qualivita e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dedicata alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane a Indicazione Geografica, in sinergia con la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità Unesco. Da oggi, oltre 40 Consorzi di tutela saranno protagonisti nelle lounge Ita di Roma Fiumicino (Hangar e Piazza di Spagna) e Milano Linate (Runway), dove ogni settimana si alterneranno per raccontare e far degustare i prodotti simbolo del patrimonio agroalimentare nazionale. L’iniziativa prevede oltre 70 eventi di degustazione, durante i quali i prodotti Dop e Igp saranno offerti in spazi dedicati, con il supporto di esperti dei Consorzi che illustreranno agli ospiti le caratteristiche distintive, la storia e il valore culturale di ciascuna eccellenza. Nella Runway Lounge dal 3 al 6 novembre per 4 giorni consecutivi si alterneranno le degustazioni dei formaggi Dop e Igp della selezione Afidop a partire dall’Asiago Dop, il Parmigiano Reggiano Dop e il Grana Padano Dop, questi ultimi due accompagnati con Aceto Balsamico di Modena Igp, proseguendo con Gorgonzola Dop, Mozzarella di Bufala Campana Dop, Provolone Valpadana Dop, Burrata di Andria Igp e Pecorino Romano Dop. Nell'Hangar Lounge, invece, il 3 e il 4 novembre si terrà una degustazione di Prosciutto di Parma Dop. [post_title] => Ita Airways: 'Viaggio nelle eccellenze' Dop e Igp italiane nelle lounge di Milano e Roma [post_date] => 2025-11-03T15:29:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762183785000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500713 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il comparto del turismo all’aria aperta conferma il proprio trend di crescita e si consolida come uno dei motori più dinamici del turismo italiano. È quanto emerge dal Forum Open Air 2025 organizzato da Faita Federcamping, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Crippaconcept, che si è tenuto a Roma nelle scorse settimane Secondo le prime stime elaborate da HBenchmark e Ciset Ca’ Foscari, nel periodo compreso tra il 6 aprile e il 15 ottobre 2025 il settore ha registrato una crescita del 3,3% dell’occupazione media rispetto al 2024, con un incremento stimato di un milione di presenze, passando da 73 a 74 milioni complessivi. Il fatturato complessivo, tra diretto e indotto, raggiunge 8,5 miliardi di euro, segno di una maturazione strutturale del comparto. «Lo slancio degli ultimi tre anni si sta trasformando in sviluppo strutturale, premiando gli investimenti delle aziende sulla sostenibilità, l’accessibilità e l’innovazione tecnologica», ha commentato Alberto Granzotto, presidente Faita Federcamping. Le performance del settore L’indagine condotta da Faita su un campione di 102 campeggi e villaggi turistici in dieci regioni italiane (per un totale di 37.500 unità di alloggio) offre un quadro dettagliato delle tendenze di mercato. Le piazzole restano le unità più vendute, rappresentando il 59% del totale, seguite da mobile home (29%) e bungalow (11%). Tuttavia, in termini di fatturato, sono proprio le mobile home a trainare i ricavi, con un contributo del 51%, contro il 29% delle piazzole e il 18% dei bungalow e villette. In merito alla spesa media per l’alloggio, i turisti danesi si distinguono come i più redditizi, con 164 euro di ricavo medio per unità, seguiti da Paesi Bassi (135 euro) e Italia (94 euro). Anche la permanenza media conferma il forte appeal del prodotto open air presso il pubblico nordeuropeo: 11,6 notti per gli olandesi, 11,2 per i danesi, 10,4 per i tedeschi (che restano il primo mercato in termini assoluti), e 9,6 per gli svizzeri. Gli italiani e gli austriaci si fermano invece poco più di una settimana. Accessibilità e sostenibilità: le nuove priorità Tra i temi centrali del Forum, l’accessibilità si impone come fattore strategico di competitività. Sul fronte della sostenibilità, Crippaconcept ha presentato i risultati del proprio percorso di rendicontazione ambientale con l'obiettivo di misurare e rendere comparabili le performance ambientali dell’ospitalità open air, in linea con i principi ESG e con un approccio sempre più data driven alla sostenibilità. L'azienda, che ha appena tagliato il traguardo dei 50 anni di attività nel settore dell'ospitalità open-air, ha inoltre mostrato un’evoluzione sul piano progettuale con Cocoon, una mobile home suite dal design organico e immersivo che esplora nuovi modi di abitare la natura e di coniugare comfort e sostenibilità nell’ospitalità open air. [post_title] => Turismo open air: nel 2025 superati i 74 milioni di presenze, +3,3% sul 2024 [post_date] => 2025-11-03T12:30:48+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762173048000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500661 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si allarga la rete di alleanze strette da Aeroitalia che, a quelle già operative con Delta Air Lines, Air France e Klm dello scorso luglio, aggiunge un nuovo accordo di interline e special prorate con Etihad Airways. L’intesa permette di collegare le rotte di Aeroitalia con il network globale di Etihad, che spazia dal Medio Oriente, Africa ed Europa fino ad Asia, Australia e Nord America, offrendo ai passeggeri la scelta fra centinaia di nuove destinazioni. Grazie a questa collaborazione, i passeggeri potranno infatti prenotare voli in connessione in modo semplice e veloce attraverso i canali di vendita di Etihad. Ciò consentirà di unire le tratte servite da Aeroitalia – tra cui Catania, Palermo, Comiso, Cagliari, Olbia e Foggia – con il vasto network internazionale del vettore di Abu Dhabi, passando per gli hub di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, ampliando significativamente le possibilità di viaggio anche per chi parte da Foggia. [post_title] => Aeroitalia: operativo l’accordo di interline e prorate con Etihad Airways [post_date] => 2025-11-03T09:51:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762163507000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500621 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino ha celebrato oggi, alla presenza del Presidente della Repubblica, il 65° anniversario: dall’inaugurazione del 20 agosto 1960, in pieno boom economico, lo scalo ha accompagnato la crescita del Paese, diventando la principale porta d’accesso dell’Italia al mondo e affermandosi negli ultimi anni come miglior aeroporto d’Europa e tra i primi al mondo, punto di riferimento per la qualità dei servizi ai passeggeri e per l’innovazione. La cerimonia promossa da Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys che gestisce il sistema aeroportuale della Capitale – con il “G. B. Pastine” di Ciampino – ha ripercorso le tappe più significative dell’evoluzione del “Leonardo da Vinci”, che si appresta a superare, per la prima volta, il traguardo dei 50 milioni di viaggiatori annui. L’evento si è aperto con la visita del Capo dello Stato all’Innovation Hub del Terminal 1, il primo acceleratore di startup in un aeroporto europeo, che rappresenta il cuore della strategia di innovazione di ADR. Qui, i giovani rappresentanti delle nuove idee d’impresa Whill, Assaia, Proteso e Ailytics, già operative nello scalo, hanno illustrato i propri progetti al Presidente della Repubblica affiancati da alcuni membri dell’Innovation Cabin Crew, il team di colleghi di ADR che accompagna lo sviluppo e la crescita dei progetti delle startup. Hanno preso parte alla presentazione anche i vertici di Edizione, il Presidente Alessandro Benetton e l’Amministratore Delegato Enrico Laghi, i vertici di Mundys, il Presidente Giampiero Massolo e l’Amministratore Delegato Andrea Mangoni, i vertici di Aeroporti di Roma, il Presidente Vincenzo Nunziata e l’Amministratore Delegato Marco Troncone, e il Presidente di ENAC, Pierluigi Di Palma. L’esperienza dell’Innovation Hub riflette la visione di ADR, basata sulla spinta agli investimenti in sviluppo sostenibile e su un approccio partecipativo che pone le persone e i giovani al centro delle strategie di crescita dell’intero Gruppo. Un modello che ha consentito allo scalo di ottenere, per otto anni consecutivi, il riconoscimento come miglior aeroporto europeo per la qualità dei servizi da parte di Airports Council International (ACI) World. “Aeroporti di Roma celebra oggi un anniversario storico, mantenendo lo sguardo costantemente rivolto al futuro e agendo come un vero e proprio laboratorio di innovazione. Grazie al lavoro svolto negli ultimi anni e a una costante collaborazione tra pubblico e privato, il Leonardo da Vinci è diventato il miglior aeroporto d’Europa per qualità dei servizi e uno dei più sostenibili al mondo. Siamo orgogliosi, come azionisti, di aver supportato questo continuo percorso di rinnovamento, messo in campo anche grazie a un investimento di oltre 3 miliardi di euro, solo negli ultimi dieci anni. Continueremo a fare la nostra parte, sostenendo lo sviluppo sostenibile dello scalo, che genererà benefici importanti e duraturi per il territorio. Ringrazio di cuore, a nome di tutto il Gruppo, il Presidente della Repubblica, che ci ha onorato della sua presenza, incontrando anche i giovani imprenditori del nostro Innovation Hub.” ha dichiarato il Presidente di Edizione e Vicepresidente di Mundys, Alessandro Benetton. La cerimonia si è aperta con l’Inno nazionale eseguito dall’artista Chiara Civello, cui sono seguiti i saluti del Sindaco della Città di Fiumicino Mario Baccini, che ha affermato “Per noi cittadini di Fiumicino, l’aeroporto non è solo un luogo di transito o di lavoro, ma una parte integrante della nostra identità. È attorno a esso che si è sviluppata una città moderna, dinamica e aperta al mondo. L’impegno della nostra Amministrazione comunale è quello di coniugare la crescita economica e occupazionale che questa straordinaria infrastruttura genera, con la tutela del territorio e la qualità della vita dei cittadini. L’aeroporto Leonardo da Vinci è la Porta d’Italia sul mondo, ma anche la Porta del mondo sull’Italia”. Il Presidente di ENAC Pierluigi Di Palma ha sottolineato “Considero un privilegio aver potuto illustrare, davanti al Presidente della Repubblica e qui a Fiumicino, porta d’ingresso e lustro del nostro Paese, il percorso di rinascita del trasporto aereo italiano nel post-Covid. Dopo una crisi senza precedenti, il settore è tornato tra i più dinamici del Paese, motore di sviluppo e garanzia di mobilità per oltre 200 milioni di passeggeri, in un’ottica di sostenibilità e integrazione intermodale. Questa rinascita si fonda sull’infaticabile lavoro di donne e uomini del comparto che, grazie a un’azione politica lungimirante, hanno reso possibile la “ripartenza rock” dopo la pandemia, ricostruendo non solo un sistema economico, ma anche un ponte immateriale tra culture diverse, fondato su sicurezza, centralità del passeggero e tutela dei diritti delle persone a ridotta mobilità”. Nel corso del suo intervento, il CEO di ADR Marco Troncone ha ricordato le parole di incoraggiamento del Capo dello Stato per l’intero settore del trasporto aereo, in occasione della sua ultima visita del 2022, nel periodo della ripartenza post-Covid, e ha ripercorso l’evoluzione del “Leonardo da Vinci” come motore della crescita civile e industriale del Paese. Troncone ha poi rimarcato il valore strategico del Piano di sviluppo sostenibile da 9 miliardi di euro, interamente autofinanziato, che assicurerà la capacità necessaria a rafforzare la competitività del Paese nel contesto globale del trasporto aereo, confermando anche nel medio-lungo termine eccellenza nei servizi e massimo rispetto dell’ambiente e del territorio. Il progetto, presentato all’ENAC nel 2021, prevede un riassetto del sistema piste, con lo spostamento del baricentro delle operazioni verso Est e la creazione di un nuovo, grande Parco di interesse archeologico accessibile alla cittadinanza, contribuendo a ridurre significativamente l’impatto acustico sulle aree abitate. “Un Piano – lo ha definito l’AD di Aeroporti di Roma nel suo intervento – che unisce attrattività e tutela del territorio, progresso e bellezza, occupazione e sostenibilità, valorizzando al massimo la comunità territoriale a cui apparteniamo e con la quale manteniamo un dialogo costante e costruttivo. È certamente un grande progetto industriale. Ma è per noi, innanzitutto, un impegno civile: perché un’infrastruttura così strategica appartiene al Paese intero ed è il frutto di una visione che si realizza ogni giorno, grazie alle persone che la rendono possibile”. Alla celebrazione, ospitata presso il Terminal 5, per anni dedicato ai voli sensibili, recentemente rinnovato e ora adibito anche ai grandi eventi di ADR, hanno preso parte, tra gli altri, il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti on. Edoardo Rixi, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il Prefetto di Roma Lamberto Giannini. Prima della cerimonia, il Presidente della Repubblica ha assistito allo svelamento dell’opera “Aeroporto” della giovane artista Camilla Gurgone, due pannelli di alluminio che simboleggiano l’incontro tra umanità e tecnologia. All’interno del Terminal, l’installazione “Leonardo, uomo illuminato” di Marco Lodola, che celebra lo spirito innovatore e creativo del genio Da Vinci, cui lo scalo è dedicato. A margine dell’evento, ADR ha donato al Capo dello Stato una medaglia d’argento commemorativa coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ispirata al disegno originale del 1960 dello scultore bulgaro Assen Peikov, autore della celebre statua di Leonardo che accoglie i passeggeri in aeroporto. [post_title] => L'Aeroporto di Fiumicino celebra oggi 65 anni di storia in presenza del Presidente della Repubblica [post_date] => 2025-10-31T16:13:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761927222000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500597 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Msc Cruises allarga iul raggio d'azione acquisendo Slam.com da Vam Investments. L’operazione riflette l’impegno di lungo periodo di Msc a investire in qualità, innovazione e know-how italiano, identificando di volta in volta partner che siano in linea con il proprio dna marittimo e le proprie strategie. La presenza globale e l’impronta internazionale di Msc supporteranno lo sviluppo e la visibilità di Slam anche sui mercati esteri, dando una prospettiva di stabilità e crescita di lungo termine al marchio italiano fondato a Genova nel 1979, rafforzandone la reputazione e il posizionamento di leadership nei settori della vela, dello yachting e dell’abbigliamento tecnico-sportivo. Entrambe le aziende condividono una profonda passione per il mare, oltre ai valori di autenticità, innovazione ed eccellenza radicati nella comune cultura e tradizione marinara. La sinergia Slam continuerà a concentrarsi e a investire sulle proprie attività tradizionali, sviluppando inoltre una nuova divisione professionale, dedicata al settore business-to-business, che prevede tra l’altro la realizzazione di uniformi e di abbigliamento per il gruppo di società Msc. Questo consentirà di valorizzare ulteriormente l’esperienza tecnica e l’eccellenza del design sviluppati dalla società genovese, preservando al contempo la forte identità del marchio, il suo focus e la sua storia di successo nell’abbigliamento tecnico-sportivo. [post_title] => Msc Cruises entra nel settore dell'abbigliamento tecnico-sportivo con Slam [post_date] => 2025-10-31T14:34:11+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761921251000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500576 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways riattiverà dal 1° gennaio 2026 i voli tra Roma Fiumicino e Tel Aviv, inizialmente con due frequenze giornaliere. L'operativo prevede partenza da Roma Fiumicino alle 09:15 e arrivo a Tel Aviv alle 13:35 locali; rientro dal Ben Gurion alle ore 14:55 e arrivo a Roma alle 17:40 italiane. Il secondo collegamento decollerà da Fiumicino alle 22:50 con atterraggio a Tel Aviv alle 3:10 locali del giorno successivo; rientro da Tel Aviv alle 5:15 locali con arrivo a Roma alle 8:05 italiane. Gli orari consentono comode connessioni da/per Tel Aviv con le destinazioni del network di Ita Airways attraverso l’hub di Roma Fiumicino. Sulla rotta verrà impiegato l’Airbus A321neo configurato in tre classi di servizio: Business Class (con poltrone full flat-bed), Premium Economy ed Economy. L’A321neo offre autonomia, efficienza e prestazioni di alto livello, con consumi di carburante e emissioni di CO₂ per posto inferiori di oltre il 20% rispetto agli aeromobili di precedente generazione. I passeggeri possono beneficiare di interni spaziosi, eleganti e in perfetto stile italiano, dotati di avanzati sistemi di illuminazione e intrattenimento in risoluzione 4K. [post_title] => Ita Airways tornerà a volare da Roma Fiumicino a Tel Aviv il 1° gennaio 2026 [post_date] => 2025-10-31T12:27:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761913659000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500532 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Giovedì le azioni Lufthansa hanno registrato un notevole aumento di valore, con un aumento del 4%, dopo che la società ha annunciato che i suoi risultati estivi, da luglio a settembre, sono stati pari a 966 milioni di euro, il 12% in meno rispetto all'anno scorso. Poiché aveva previsto che l'estate sarebbe stata molto peggiore, gli investitori ritengono che l'azienda tedesca sia finalmente riuscita a tenere sotto controllo la situazione e che ora la situazione stia per iniziare a migliorare. Gruppo Quando parliamo di Lufthansa, parliamo del gruppo, cioè della compagnia aerea con quel nome più Eurowings, Austrian, Swiss, Brussels e Ita. La Lufthansa aveva delineato uno scenario non positivo per quest'anno a causa di problemi con le consegne degli aerei (è una delle poche compagnie aeree al mondo che ancora utilizza gli iconici A340 o B747) e di una certa mancanza di controllo sui costi. Ma l'azienda sembra in ripresa. Ha annunciato 4.000 posti di lavoro in meno, e anche questo è inserito nella previsione di profitto prevista sulla cifra di 1,6 miliardi. [post_title] => Lufthansa, le azioni su del 4%. Annunciati 4 mila posti di lavoro in meno [post_date] => 2025-10-31T11:04:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761908648000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500515 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà Edimburgo la prima destinazione internazionale raggiunta dall'A321Xlr di American Airlines: la nuova rotta da New York sarà operativa da marzo 2026 e si aggiunge alle altre novità della summer. La capitale scozzese sarà infatti la settima nuova rotta transatlantica di American per l'estate 2026. Ad agosto, il vettore ha annunciato cinque nuove rotte verso l'Europa, tra cui Budapest e Praga. "Con il rivoluzionario Airbus A321Xlr ora nella nostra flotta, non potremmo essere più entusiasti di collegare la Grande Mela con Auld Reekie. Questo è l'aereo giusto per aprire questa rotta e offrire ai viaggiatori un'esperienza premium di livello superiore” commenta Brian Znotins, American’s Senior Vice President of Network and Schedule Planning. I biglietti saranno in vendita a partire dal 3 novembre attraverso tutti i canali distributivi della compagnia aerea. American ha lanciato quest'anno un collegamento stagionale tra Philadelphia e la capitale scozzese, con l'intenzione di iniziare la stagione su questa rotta all'inizio del prossimo anno. I voli dal Jfk saranno complementari al servizio tra Philadelphia ed Edimburgo. Per i viaggiatori che desiderano ancora maggiore flessibilità nella scelta dell'itinerario o che vogliono visitare più città europee, British Airways, partner di American nell'Atlantic Joint Business, opera voli diretti da Edimburgo verso Inghilterra, Italia e Spagna. [post_title] => American Airlines: Edimburgo è la prima destinazione internazionale dell'A321Xlr [post_date] => 2025-10-31T10:15:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761905750000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500459 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Georgian Airways prolunga alla stagione invernale 2025-26 i voli sulla rotta Forlì-Tbilisi: la decisione, dopo l’inaugurazione dei collegamenti avvenuta lo scorso aprile, conferma l’obiettivo del vettore nel voler rafforzare il legame con la Romagna. E ciò attraverso una rete di connessioni che mette in comunicazione diretta quanti desiderano visitare il nostro Paese e chi, nell’ambito business, svolge attività imprenditoriali nel paese georgiano. La conferma dei voli della Georgian Airways s’innesta sull’avvio, anche al 'Ridolfi', del nuovo sistema Ees (Exit-Entry-System) la cui piena attuazione nella Ue è prevista entro il 9 aprile 2026. Il sistema Ees è stato istituito con l'intento di modernizzare le frontiere, rendere i controlli più semplici, sicuri ed efficienti nei confronti dei viaggiatori nonché di migliorare la sicurezza a livello europeo. L'Ees consente la registrazione dei cittadini extracomunitari che viaggiano per un soggiorno di breve durata (massimo 90 giorni in un periodo di 180 giorni) ogni volta che attraversano una frontiera esterna di un paese europeo. Il sistema rafforzerà anche la sicurezza interna dello spazio Schengen prevenendo le frodi relative all'identità e ai documenti grazie all'uso di dati biometrici, sostenendo le autorità nell'individuazione e nelle indagini sul terrorismo e altri reati gravi. [post_title] => Georgian Airways: la Forlì-Tbilisi è operativa anche nell'inverno 2025-26 [post_date] => 2025-10-31T09:15:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761902153000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ita airways viaggio nelle eccellenze dop e igp italiane nelle lounge di milano e roma" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":88,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2541,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500753","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama “Viaggio nelle eccellenze” - Un assaggio d’Italia, la nuova iniziativa di Ita Airways, in collaborazione con Origin Italia (Associazione Italiana dei Consorzi delle Indicazioni Geografiche), Fondazione Qualivita e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dedicata alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane a Indicazione Geografica, in sinergia con la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità Unesco.\r

\r

Da oggi, oltre 40 Consorzi di tutela saranno protagonisti nelle lounge Ita di Roma Fiumicino (Hangar e Piazza di Spagna) e Milano Linate (Runway), dove ogni settimana si alterneranno per raccontare e far degustare i prodotti simbolo del patrimonio agroalimentare nazionale. L’iniziativa prevede oltre 70 eventi di degustazione, durante i quali i prodotti Dop e Igp saranno offerti in spazi dedicati, con il supporto di esperti dei Consorzi che illustreranno agli ospiti le caratteristiche distintive, la storia e il valore culturale di ciascuna eccellenza.\r

\r

Nella Runway Lounge dal 3 al 6 novembre per 4 giorni consecutivi si alterneranno le degustazioni dei formaggi Dop e Igp della selezione Afidop a partire dall’Asiago Dop, il Parmigiano Reggiano Dop e il Grana Padano Dop, questi ultimi due accompagnati con Aceto Balsamico di Modena Igp, proseguendo con Gorgonzola Dop, Mozzarella di Bufala Campana Dop, Provolone Valpadana Dop, Burrata di Andria Igp e Pecorino Romano Dop. Nell'Hangar Lounge, invece, il 3 e il 4 novembre si terrà una degustazione di Prosciutto di Parma Dop.\r

","post_title":"Ita Airways: 'Viaggio nelle eccellenze' Dop e Igp italiane nelle lounge di Milano e Roma","post_date":"2025-11-03T15:29:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762183785000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500713","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il comparto del turismo all’aria aperta conferma il proprio trend di crescita e si consolida come uno dei motori più dinamici del turismo italiano. È quanto emerge dal Forum Open Air 2025 organizzato da Faita Federcamping, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Crippaconcept, che si è tenuto a Roma nelle scorse settimane\r

\r

Secondo le prime stime elaborate da HBenchmark e Ciset Ca’ Foscari, nel periodo compreso tra il 6 aprile e il 15 ottobre 2025 il settore ha registrato una crescita del 3,3% dell’occupazione media rispetto al 2024, con un incremento stimato di un milione di presenze, passando da 73 a 74 milioni complessivi. Il fatturato complessivo, tra diretto e indotto, raggiunge 8,5 miliardi di euro, segno di una maturazione strutturale del comparto.\r

\r

«Lo slancio degli ultimi tre anni si sta trasformando in sviluppo strutturale, premiando gli investimenti delle aziende sulla sostenibilità, l’accessibilità e l’innovazione tecnologica», ha commentato Alberto Granzotto, presidente Faita Federcamping.\r

\r

Le performance del settore\r

\r

L’indagine condotta da Faita su un campione di 102 campeggi e villaggi turistici in dieci regioni italiane (per un totale di 37.500 unità di alloggio) offre un quadro dettagliato delle tendenze di mercato. Le piazzole restano le unità più vendute, rappresentando il 59% del totale, seguite da mobile home (29%) e bungalow (11%). Tuttavia, in termini di fatturato, sono proprio le mobile home a trainare i ricavi, con un contributo del 51%, contro il 29% delle piazzole e il 18% dei bungalow e villette.\r

\r

In merito alla spesa media per l’alloggio, i turisti danesi si distinguono come i più redditizi, con 164 euro di ricavo medio per unità, seguiti da Paesi Bassi (135 euro) e Italia (94 euro). Anche la permanenza media conferma il forte appeal del prodotto open air presso il pubblico nordeuropeo: 11,6 notti per gli olandesi, 11,2 per i danesi, 10,4 per i tedeschi (che restano il primo mercato in termini assoluti), e 9,6 per gli svizzeri. Gli italiani e gli austriaci si fermano invece poco più di una settimana.\r

\r

Accessibilità e sostenibilità: le nuove priorità\r

\r

Tra i temi centrali del Forum, l’accessibilità si impone come fattore strategico di competitività.\r

\r

Sul fronte della sostenibilità, Crippaconcept ha presentato i risultati del proprio percorso di rendicontazione ambientale con l'obiettivo di misurare e rendere comparabili le performance ambientali dell’ospitalità open air, in linea con i principi ESG e con un approccio sempre più data driven alla sostenibilità. L'azienda, che ha appena tagliato il traguardo dei 50 anni di attività nel settore dell'ospitalità open-air, ha inoltre mostrato un’evoluzione sul piano progettuale con Cocoon, una mobile home suite dal design organico e immersivo che esplora nuovi modi di abitare la natura e di coniugare comfort e sostenibilità nell’ospitalità open air.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Turismo open air: nel 2025 superati i 74 milioni di presenze, +3,3% sul 2024","post_date":"2025-11-03T12:30:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1762173048000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500661","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si allarga la rete di alleanze strette da Aeroitalia che, a quelle già operative con Delta Air Lines, Air France e Klm dello scorso luglio, aggiunge un nuovo accordo di interline e special prorate con Etihad Airways.\r

\r

L’intesa permette di collegare le rotte di Aeroitalia con il network globale di Etihad, che spazia dal Medio Oriente, Africa ed Europa fino ad Asia, Australia e Nord America, offrendo ai passeggeri la scelta fra centinaia di nuove destinazioni.\r

\r

Grazie a questa collaborazione, i passeggeri potranno infatti prenotare voli in connessione in modo semplice e veloce attraverso i canali di vendita di Etihad. Ciò consentirà di unire le tratte servite da Aeroitalia – tra cui Catania, Palermo, Comiso, Cagliari, Olbia e Foggia – con il vasto network internazionale del vettore di Abu Dhabi, passando per gli hub di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, ampliando significativamente le possibilità di viaggio anche per chi parte da Foggia.","post_title":"Aeroitalia: operativo l’accordo di interline e prorate con Etihad Airways","post_date":"2025-11-03T09:51:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762163507000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500621","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino ha celebrato oggi, alla presenza del Presidente della Repubblica, il 65° anniversario: dall’inaugurazione del 20 agosto 1960, in pieno boom economico, lo scalo ha accompagnato la crescita del Paese, diventando la principale porta d’accesso dell’Italia al mondo e affermandosi negli ultimi anni come miglior aeroporto d’Europa e tra i primi al mondo, punto di riferimento per la qualità dei servizi ai passeggeri e per l’innovazione.\r

\r

La cerimonia promossa da Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys che gestisce il sistema aeroportuale della Capitale – con il “G. B. Pastine” di Ciampino – ha ripercorso le tappe più significative dell’evoluzione del “Leonardo da Vinci”, che si appresta a superare, per la prima volta, il traguardo dei 50 milioni di viaggiatori annui.\r

\r

L’evento si è aperto con la visita del Capo dello Stato all’Innovation Hub del Terminal 1, il primo acceleratore di startup in un aeroporto europeo, che rappresenta il cuore della strategia di innovazione di ADR. Qui, i giovani rappresentanti delle nuove idee d’impresa Whill, Assaia, Proteso e Ailytics, già operative nello scalo, hanno illustrato i propri progetti al Presidente della Repubblica affiancati da alcuni membri dell’Innovation Cabin Crew, il team di colleghi di ADR che accompagna lo sviluppo e la crescita dei progetti delle startup. Hanno preso parte alla presentazione anche i vertici di Edizione, il Presidente Alessandro Benetton e l’Amministratore Delegato Enrico Laghi, i vertici di Mundys, il Presidente Giampiero Massolo e l’Amministratore Delegato Andrea Mangoni, i vertici di Aeroporti di Roma, il Presidente Vincenzo Nunziata e l’Amministratore Delegato Marco Troncone, e il Presidente di ENAC, Pierluigi Di Palma.\r

\r

L’esperienza dell’Innovation Hub riflette la visione di ADR, basata sulla spinta agli investimenti in sviluppo sostenibile e su un approccio partecipativo che pone le persone e i giovani al centro delle strategie di crescita dell’intero Gruppo. Un modello che ha consentito allo scalo di ottenere, per otto anni consecutivi, il riconoscimento come miglior aeroporto europeo per la qualità dei servizi da parte di Airports Council International (ACI) World.\r

\r

“Aeroporti di Roma celebra oggi un anniversario storico, mantenendo lo sguardo costantemente rivolto al futuro e agendo come un vero e proprio laboratorio di innovazione. Grazie al lavoro svolto negli ultimi anni e a una costante collaborazione tra pubblico e privato, il Leonardo da Vinci è diventato il miglior aeroporto d’Europa per qualità dei servizi e uno dei più sostenibili al mondo. Siamo orgogliosi, come azionisti, di aver supportato questo continuo percorso di rinnovamento, messo in campo anche grazie a un investimento di oltre 3 miliardi di euro, solo negli ultimi dieci anni. Continueremo a fare la nostra parte, sostenendo lo sviluppo sostenibile dello scalo, che genererà benefici importanti e duraturi per il territorio. Ringrazio di cuore, a nome di tutto il Gruppo, il Presidente della Repubblica, che ci ha onorato della sua presenza, incontrando anche i giovani imprenditori del nostro Innovation Hub.” ha dichiarato il Presidente di Edizione e Vicepresidente di Mundys, Alessandro Benetton.\r

\r

La cerimonia si è aperta con l’Inno nazionale eseguito dall’artista Chiara Civello, cui sono seguiti i saluti del Sindaco della Città di Fiumicino Mario Baccini, che ha affermato “Per noi cittadini di Fiumicino, l’aeroporto non è solo un luogo di transito o di lavoro, ma una parte integrante della nostra identità. È attorno a esso che si è sviluppata una città moderna, dinamica e aperta al mondo. L’impegno della nostra Amministrazione comunale è quello di coniugare la crescita economica e occupazionale che questa straordinaria infrastruttura genera, con la tutela del territorio e la qualità della vita dei cittadini. L’aeroporto Leonardo da Vinci è la Porta d’Italia sul mondo, ma anche la Porta del mondo sull’Italia”.\r

\r

\r

\r

Il Presidente di ENAC Pierluigi Di Palma ha sottolineato “Considero un privilegio aver potuto illustrare, davanti al Presidente della Repubblica e qui a Fiumicino, porta d’ingresso e lustro del nostro Paese, il percorso di rinascita del trasporto aereo italiano nel post-Covid. Dopo una crisi senza precedenti, il settore è tornato tra i più dinamici del Paese, motore di sviluppo e garanzia di mobilità per oltre 200 milioni di passeggeri, in un’ottica di sostenibilità e integrazione intermodale. Questa rinascita si fonda sull’infaticabile lavoro di donne e uomini del comparto che, grazie a un’azione politica lungimirante, hanno reso possibile la “ripartenza rock” dopo la pandemia, ricostruendo non solo un sistema economico, ma anche un ponte immateriale tra culture diverse, fondato su sicurezza, centralità del passeggero e tutela dei diritti delle persone a ridotta mobilità”.\r

\r

Nel corso del suo intervento, il CEO di ADR Marco Troncone ha ricordato le parole di incoraggiamento del Capo dello Stato per l’intero settore del trasporto aereo, in occasione della sua ultima visita del 2022, nel periodo della ripartenza post-Covid, e ha ripercorso l’evoluzione del “Leonardo da Vinci” come motore della crescita civile e industriale del Paese. Troncone ha poi rimarcato il valore strategico del Piano di sviluppo sostenibile da 9 miliardi di euro, interamente autofinanziato, che assicurerà la capacità necessaria a rafforzare la competitività del Paese nel contesto globale del trasporto aereo, confermando anche nel medio-lungo termine eccellenza nei servizi e massimo rispetto dell’ambiente e del territorio. Il progetto, presentato all’ENAC nel 2021, prevede un riassetto del sistema piste, con lo spostamento del baricentro delle operazioni verso Est e la creazione di un nuovo, grande Parco di interesse archeologico accessibile alla cittadinanza, contribuendo a ridurre significativamente l’impatto acustico sulle aree abitate.\r

\r

“Un Piano – lo ha definito l’AD di Aeroporti di Roma nel suo intervento – che unisce attrattività e tutela del territorio, progresso e bellezza, occupazione e sostenibilità, valorizzando al massimo la comunità territoriale a cui apparteniamo e con la quale manteniamo un dialogo costante e costruttivo. È certamente un grande progetto industriale. Ma è per noi, innanzitutto, un impegno civile: perché un’infrastruttura così strategica appartiene al Paese intero ed è il frutto di una visione che si realizza ogni giorno, grazie alle persone che la rendono possibile”.\r

\r

\r

\r

Alla celebrazione, ospitata presso il Terminal 5, per anni dedicato ai voli sensibili, recentemente rinnovato e ora adibito anche ai grandi eventi di ADR, hanno preso parte, tra gli altri, il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti on. Edoardo Rixi, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il Prefetto di Roma Lamberto Giannini.\r

\r

Prima della cerimonia, il Presidente della Repubblica ha assistito allo svelamento dell’opera “Aeroporto” della giovane artista Camilla Gurgone, due pannelli di alluminio che simboleggiano l’incontro tra umanità e tecnologia. All’interno del Terminal, l’installazione “Leonardo, uomo illuminato” di Marco Lodola, che celebra lo spirito innovatore e creativo del genio Da Vinci, cui lo scalo è dedicato.\r

\r

A margine dell’evento, ADR ha donato al Capo dello Stato una medaglia d’argento commemorativa coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ispirata al disegno originale del 1960 dello scultore bulgaro Assen Peikov, autore della celebre statua di Leonardo che accoglie i passeggeri in aeroporto.\r

\r

\r

\r

","post_title":"L'Aeroporto di Fiumicino celebra oggi 65 anni di storia in presenza del Presidente della Repubblica","post_date":"2025-10-31T16:13:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761927222000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500597","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Msc Cruises allarga iul raggio d'azione acquisendo Slam.com da Vam Investments. L’operazione riflette l’impegno di lungo periodo di Msc a investire in qualità, innovazione e know-how italiano, identificando di volta in volta partner che siano in linea con il proprio dna marittimo e le proprie strategie.\r

La presenza globale e l’impronta internazionale di Msc supporteranno lo sviluppo e la visibilità di Slam anche sui mercati esteri, dando una prospettiva di stabilità e crescita di lungo termine al marchio italiano fondato a Genova nel 1979, rafforzandone la reputazione e il posizionamento di leadership nei settori della vela, dello yachting e dell’abbigliamento tecnico-sportivo. Entrambe le aziende condividono una profonda passione per il mare, oltre ai valori di autenticità, innovazione ed eccellenza radicati nella comune cultura e tradizione marinara.\r

\r

La sinergia\r

Slam continuerà a concentrarsi e a investire sulle proprie attività tradizionali, sviluppando inoltre una nuova divisione professionale, dedicata al settore business-to-business, che prevede tra l’altro la realizzazione di uniformi e di abbigliamento per il gruppo di società Msc. Questo consentirà di valorizzare ulteriormente l’esperienza tecnica e l’eccellenza del design sviluppati dalla società genovese, preservando al contempo la forte identità del marchio, il suo focus e la sua storia di successo nell’abbigliamento tecnico-sportivo.","post_title":"Msc Cruises entra nel settore dell'abbigliamento tecnico-sportivo con Slam","post_date":"2025-10-31T14:34:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761921251000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500576","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways riattiverà dal 1° gennaio 2026 i voli tra Roma Fiumicino e Tel Aviv, inizialmente con due frequenze giornaliere.\r

\r

L'operativo prevede partenza da Roma Fiumicino alle 09:15 e arrivo a Tel Aviv alle 13:35 locali; rientro dal Ben Gurion alle ore 14:55 e arrivo a Roma alle 17:40 italiane.\r

Il secondo collegamento decollerà da Fiumicino alle 22:50 con atterraggio a Tel Aviv alle 3:10 locali del giorno successivo; rientro da Tel Aviv alle 5:15 locali con arrivo a Roma alle 8:05 italiane. \r

\r

Gli orari consentono comode connessioni da/per Tel Aviv con le destinazioni del network di Ita Airways attraverso l’hub di Roma Fiumicino.\r

\r

Sulla rotta verrà impiegato l’Airbus A321neo configurato in tre classi di servizio: Business Class (con poltrone full flat-bed), Premium Economy ed Economy. L’A321neo offre autonomia, efficienza e prestazioni di alto livello, con consumi di carburante e emissioni di CO₂ per posto inferiori di oltre il 20% rispetto agli aeromobili di precedente generazione. I passeggeri possono beneficiare di interni spaziosi, eleganti e in perfetto stile italiano, dotati di avanzati sistemi di illuminazione e intrattenimento in risoluzione 4K.\r

","post_title":"Ita Airways tornerà a volare da Roma Fiumicino a Tel Aviv il 1° gennaio 2026","post_date":"2025-10-31T12:27:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761913659000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500532","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Giovedì le azioni Lufthansa hanno registrato un notevole aumento di valore, con un aumento del 4%, dopo che la società ha annunciato che i suoi risultati estivi, da luglio a settembre, sono stati pari a 966 milioni di euro, il 12% in meno rispetto all'anno scorso.\r

\r

Poiché aveva previsto che l'estate sarebbe stata molto peggiore, gli investitori ritengono che l'azienda tedesca sia finalmente riuscita a tenere sotto controllo la situazione e che ora la situazione stia per iniziare a migliorare.\r

Gruppo\r

Quando parliamo di Lufthansa, parliamo del gruppo, cioè della compagnia aerea con quel nome più Eurowings, Austrian, Swiss, Brussels e Ita.\r

\r

La Lufthansa aveva delineato uno scenario non positivo per quest'anno a causa di problemi con le consegne degli aerei (è una delle poche compagnie aeree al mondo che ancora utilizza gli iconici A340 o B747) e di una certa mancanza di controllo sui costi.\r

\r

Ma l'azienda sembra in ripresa. Ha annunciato 4.000 posti di lavoro in meno, e anche questo è inserito nella previsione di profitto prevista sulla cifra di 1,6 miliardi.","post_title":"Lufthansa, le azioni su del 4%. Annunciati 4 mila posti di lavoro in meno","post_date":"2025-10-31T11:04:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1761908648000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500515","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà Edimburgo la prima destinazione internazionale raggiunta dall'A321Xlr di American Airlines: la nuova rotta da New York sarà operativa da marzo 2026 e si aggiunge alle altre novità della summer.\r

\r

La capitale scozzese sarà infatti la settima nuova rotta transatlantica di American per l'estate 2026. Ad agosto, il vettore ha annunciato cinque nuove rotte verso l'Europa, tra cui Budapest e Praga.\r

\r

\"Con il rivoluzionario Airbus A321Xlr ora nella nostra flotta, non potremmo essere più entusiasti di collegare la Grande Mela con Auld Reekie. Questo è l'aereo giusto per aprire questa rotta e offrire ai viaggiatori un'esperienza premium di livello superiore” commenta Brian Znotins, American’s Senior Vice President of Network and Schedule Planning. \r

\r

I biglietti saranno in vendita a partire dal 3 novembre attraverso tutti i canali distributivi della compagnia aerea.\r

\r

American ha lanciato quest'anno un collegamento stagionale tra Philadelphia e la capitale scozzese, con l'intenzione di iniziare la stagione su questa rotta all'inizio del prossimo anno. I voli dal Jfk saranno complementari al servizio tra Philadelphia ed Edimburgo.\r

\r

Per i viaggiatori che desiderano ancora maggiore flessibilità nella scelta dell'itinerario o che vogliono visitare più città europee, British Airways, partner di American nell'Atlantic Joint Business, opera voli diretti da Edimburgo verso Inghilterra, Italia e Spagna.","post_title":"American Airlines: Edimburgo è la prima destinazione internazionale dell'A321Xlr","post_date":"2025-10-31T10:15:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761905750000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500459","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Georgian Airways prolunga alla stagione invernale 2025-26 i voli sulla rotta Forlì-Tbilisi: la decisione, dopo l’inaugurazione dei collegamenti avvenuta lo scorso aprile, conferma l’obiettivo del vettore nel voler rafforzare il legame con la Romagna. E ciò attraverso una rete di connessioni che mette in comunicazione diretta quanti desiderano visitare il nostro Paese e chi, nell’ambito business, svolge attività imprenditoriali nel paese georgiano. \r

\r

La conferma dei voli della Georgian Airways s’innesta sull’avvio, anche al 'Ridolfi', del nuovo sistema Ees (Exit-Entry-System) la cui piena attuazione nella Ue è prevista entro il 9 aprile 2026. \r

\r

Il sistema Ees è stato istituito con l'intento di modernizzare le frontiere, rendere i controlli più semplici, sicuri ed efficienti nei confronti dei viaggiatori nonché di migliorare la sicurezza a livello europeo. \r

\r

L'Ees consente la registrazione dei cittadini extracomunitari che viaggiano per un soggiorno di breve durata (massimo 90 giorni in un periodo di 180 giorni) ogni volta che attraversano una frontiera esterna di un paese europeo. \r

\r

Il sistema rafforzerà anche la sicurezza interna dello spazio Schengen prevenendo le frodi relative all'identità e ai documenti grazie all'uso di dati biometrici, sostenendo le autorità nell'individuazione e nelle indagini sul terrorismo e altri reati gravi.\r

","post_title":"Georgian Airways: la Forlì-Tbilisi è operativa anche nell'inverno 2025-26","post_date":"2025-10-31T09:15:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761902153000]}]}}