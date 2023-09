Ita Airways vara la nuova campagna milionaria: “A sky full of Italy” Viaggia tutta nel segno dell’italianità e delle eccellenze del territorio così come della creatività degli italiani la nuova piattaforma di comunicazione “A sky full of Italy” e della brand campaign “Search Bar” di Ita Airways. Al via da domani nel nostro Paese, il progetto realizzato dalla compagnia aerea con la collaborazione di Vmly&R ha previsto un investimento il cui importo non è stato reso noto ma che «sfiora la doppia cifra in milioni di euro» ha puntualizzato Giovanni Perosino, chief marketing officer del vettore, presentando l’iniziativa questa mattina presso il Portrait di Corso Venezia. Dei circa 10 milioni di euro complessivi «il 50% circa è destinato ai mercati esteri». La campagna – che va incentivare le prenotazioni della stagione invernale, ma guarda direttamente anche alla summer 2024 – è stata realizzata grazie al supporto di Google, che ha fornito insight fondamentali sulle principali tendenze di ricerca all’estero legate all’Italia. E proprio la “search bar” diventa il tratto distintivo e più riconoscibile della campagna. Visibile su un ampio ventaglio di media, «principalmente televisioni in prime time» per sei settimane, avrà un grande focus sui mercati di lungo raggio, che rappresentano quelli più strategici per lo sviluppo del vettore. «La sfida è quella di conquistare il mondo. Siamo già in onda in Argentina e Brasile: proprio quest’ultimo vedrà il 29 ottobre l’apertura del nuovo volo diretto da Roma Fiumicino per Rio de Janiero, dodicesima destinazione intercontinentale di Ita, servita da uno dei sei Airbus A350 in flotta». A seguire, «da fine settembre sarà la volta degli Stati Uniti con i lanci della campagna su New York, Boston, Washington, San Francisco, Los Angeles, Miami. In Europa i mercati coinvolti saranno quelli di Spagna, Francia, Londra; poi Israele e il Giappone». I messaggi veicolati saranno declinati in linea con ciò che è più richiesto dai viaggiatori di ciascun Paese. Una seconda wave della campagna è fissata per il prossimo 15 ottobre (in occasione del secondo anniversario della compagnia) e una terza per Natale. La valorizzazione delle eccellenze italiane che ci distinguono è stato anche il criterio che ha guidato la produzione della campagna: dalla scelta della regia a quella musicale (Blanco, Salmo e Mace), dalla selezione delle location (veri e propri camei del nostro Paese) alle scelte stilistiche per la ricerca di partnership in grado di esprimere al meglio questo valore (da Ferrari per le bollocine a bordo, a Brunello Cucinelli per le divise degli assistenti di volo, a Lavazza per il caffè e alle Poltrone Frau delle lounge e Campari, solo per citarne alcuni). «Valori che differenziano la cultura italiana e che caratterizzano l’intera nostra strategia “italianissima”. Come raccontarlo?». Simona Maggini, ceo di Vmly&R Italy, lo spiega: «Abbiamo ricercato quale fosse l’essenza dell’italianità nel mondo, con un team di 50 persone che hanno tentato di capire cosa i potenziali viaggiatori cercano in Italia, siano il food & wine, lo stile, il design e l’accoglienza». E l’obiettivo nonché il messaggio è che «l’Italia che cerchi la trovi già a bordo, prima di atterrare». Nel mirino «300 milioni di contatti lordi in Italia, con 2000 spot tv di cui 60% prime time; pianificazione web e stampa; digital out of home con oltre 2500 passaggi video. A livello mondiale parliamo di 2,7 miliardi di contatti lordi, di cui 300 milioni in Europa, 930 milioni negli Usa e 600 milioni in Sud America oltre a 520 milioni in Giappone».

Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451542 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' Giovanni Perosino, chief marketing officer di Ita Airways, a tracciare i contorni dell'estate che volge ormai al termine: «E' stata una summer straordinaria che ha visto la compagnia trasportare 4,2 milioni di passeggeri e di questi circa 533.000 sulle rotte intercontinentali, che sono la nostra spina dorsale con 12 destinazioni servite, il nostro prodotto più strategico. Il load factor medio è stato dell'84% con punte dell'87% sui voli di lungo raggio, dati che rappresentano record mai raggiunti prima». I dati sono stati illustrati in occasione del lancio della nuova campagna "A sky full of Italy", che va a stimolare il booking dei prossimi mesi invernali, quelli tradizionalmente più calmi dal punto di vista delle prenotazioni, «ma indubbiamente guarda anche all'estate 2024, specie per i mercati esteri, le prenotazioni sono già aperte e questo è il momento per mettere fieno in cascina». Il varo della campagna giunge in un momento particolarmente delicato per Ita Airways, in attesa del via libera della Commissione Ue all'ingresso del gruppo Lufthansa nel capitale del vettore: «Questo settore vive di ottiche di gruppo e Ita, sin dalla sua nascita, è andata in questa direzione. Ma l'italianità (e cioè il perno su cui ruota la campagna, ndr) rimane. Poco importa qual è l'azionista alle spalle». Il ritorno del brand Alitalia Quanto al ventilato ritorno dello storico marchio Alitalia, più volte riapparso tra i rumors di mercato, Perosino spiega: «Il brand Alitalia è parte del patrimonio di Ita e verrà valorizzato, nel tempo, sicuramente». [post_title] => Perosino, Ita: «Estate straordinaria, oltre 4,2 milioni di passeggeri e load factor medio all'84%» [post_date] => 2023-09-04T15:19:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693840750000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451534 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Viaggia tutta nel segno dell'italianità e delle eccellenze del territorio così come della creatività degli italiani la nuova piattaforma di comunicazione "A sky full of Italy" e della brand campaign "Search Bar" di Ita Airways. Al via da domani nel nostro Paese, il progetto realizzato dalla compagnia aerea con la collaborazione di Vmly&R ha previsto un investimento il cui importo non è stato reso noto ma che «sfiora la doppia cifra in milioni di euro» ha puntualizzato Giovanni Perosino, chief marketing officer del vettore, presentando l'iniziativa questa mattina presso il Portrait di Corso Venezia. Dei circa 10 milioni di euro complessivi «il 50% circa è destinato ai mercati esteri». La campagna - che va incentivare le prenotazioni della stagione invernale, ma guarda direttamente anche alla summer 2024 - è stata realizzata grazie al supporto di Google, che ha fornito insight fondamentali sulle principali tendenze di ricerca all’estero legate all’Italia. E proprio la "search bar" diventa il tratto distintivo e più riconoscibile della campagna. Visibile su un ampio ventaglio di media, «principalmente televisioni in prime time» per sei settimane, avrà un grande focus sui mercati di lungo raggio, che rappresentano quelli più strategici per lo sviluppo del vettore. «La sfida è quella di conquistare il mondo. Siamo già in onda in Argentina e Brasile: proprio quest'ultimo vedrà il 29 ottobre l'apertura del nuovo volo diretto da Roma Fiumicino per Rio de Janiero, dodicesima destinazione intercontinentale di Ita, servita da uno dei sei Airbus A350 in flotta». A seguire, «da fine settembre sarà la volta degli Stati Uniti con i lanci della campagna su New York, Boston, Washington, San Francisco, Los Angeles, Miami. In Europa i mercati coinvolti saranno quelli di Spagna, Francia, Londra; poi Israele e il Giappone». I messaggi veicolati saranno declinati in linea con ciò che è più richiesto dai viaggiatori di ciascun Paese. Una seconda wave della campagna è fissata per il prossimo 15 ottobre (in occasione del secondo anniversario della compagnia) e una terza per Natale. La valorizzazione delle eccellenze italiane che ci distinguono è stato anche il criterio che ha guidato la produzione della campagna: dalla scelta della regia a quella musicale (Blanco, Salmo e Mace), dalla selezione delle location (veri e propri camei del nostro Paese) alle scelte stilistiche per la ricerca di partnership in grado di esprimere al meglio questo valore (da Ferrari per le bollocine a bordo, a Brunello Cucinelli per le divise degli assistenti di volo, a Lavazza per il caffè e alle Poltrone Frau delle lounge e Campari, solo per citarne alcuni). «Valori che differenziano la cultura italiana e che caratterizzano l'intera nostra strategia "italianissima". Come raccontarlo?». Simona Maggini, ceo di Vmly&R Italy, lo spiega: «Abbiamo ricercato quale fosse l'essenza dell'italianità nel mondo, con un team di 50 persone che hanno tentato di capire cosa i potenziali viaggiatori cercano in Italia, siano il food & wine, lo stile, il design e l'accoglienza». E l'obiettivo nonché il messaggio è che «l'Italia che cerchi la trovi già a bordo, prima di atterrare». Nel mirino «300 milioni di contatti lordi in Italia, con 2000 spot tv di cui 60% prime time; pianificazione web e stampa; digital out of home con oltre 2500 passaggi video. A livello mondiale parliamo di 2,7 miliardi di contatti lordi, di cui 300 milioni in Europa, 930 milioni negli Usa e 600 milioni in Sud America oltre a 520 milioni in Giappone». [gallery ids="451549,451540,451550"] [post_title] => Ita Airways vara la nuova campagna milionaria: "A sky full of Italy" [post_date] => 2023-09-04T14:56:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693839386000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451524 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Estate full booked per Caboverdetime, che conferma le già rosee proiezioni primaverili: "I mesi di luglio e agosto hanno registrato il 100% di occupazione: un risultato importante e segno della fiducia delle adv nei nostri confronti e della correttezza del pricing proposto", racconta il direttore commerciale del to, Pietro Dusi. Favorito anche da una certa stabilità dei prezzi del carburante aereo, rispetto all'estrema volatilità che ha contraddistinto la scorsa estate, l'operatore bresciano specializzato sul prodotto isola di Sal ha quindi registrato una sensibile crescita del fatturato sia a luglio (+23%), sia ad agosto (+10%). "Ma soprattutto sono aumentati i nostri margini operativi che nei due mesi più caldi sono saliti rispettivamente del 298% e del 76%, in confronto al medesimo periodo del 2022 - sottolinea sempre Dusi -. Non solo: abbiamo venduto meglio, con la quasi totalità dei posti prenotati in anticipo, senza dover ricorrere a offerte last minute o a proposte particolari. Un dato che ci conforta e che possiamo considerare come un obiettivo fondamentale raggiunto". Per l'immediato futuro, Caboverdetime ha infine in atto un piano di incentivazione incrementale dedicato alle agenzie di viaggio, per le partenze di settembre e ottobre: "Si possono raggiungere 450 euro di guadagni con sole tre pratiche confermate per i viaggi dal 9 settembre al 7 ottobre", conclude Dusi. [post_title] => Caboverdetime: margini operativi a +298% e +76% a luglio e agosto [post_date] => 2023-09-04T13:20:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693833643000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451471 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_385696" align="alignleft" width="300"] Dara Dunne, ceo eDreams Odigeo[/caption] Profitti, ricavi e abbonati in crescita nel primo trimestre finanziario di eDreams Odigeo chiuso lo scorso 30 giugno. Nel dettaglio, l'ebitda di cassa è più che raddoppiato raggiungendo i 29,4 milioni di euro, contro i 14 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. Un risultato garantito in particolare dall'incremento della base di abbonati Prime, aumentata del 47%, fino a quota 4,7 milioni. Gli obiettivi per il 2025 sono ambiziosi e puntano a superare la quota di 7,25 milioni di abbonati, con un Arpu (ricavi medi per utente) di circa 80 euro e un ebitda di cassa annuale superiore a 180 milioni. Il focus sul numero degli abbonati rispecchia il recente passaggio del business della società da transazionale a un modello basato su abbonamento con iscrizioni Prime e non Prime. "Abbiamo registrato un inizio stellare per il nostro esercizio - sottolinea il ceo di eDreams Odigeo, Dana Dunne -. A soli 18 mesi di distanza, stiamo perciò ora guardando oltre i nostri obiettivi per il 2025, un tempo considerati ambiziosi, ma che sono ora ben raggiungibili". Sul modello di business per abbonamenti, Dunne spiega infine come, "nel 2017 abbiamo presentato il nostro programma Prime, distinguendoci così da tutte le altre aziende del settore viaggi tradizionali. Mentre in altri settori, come quello dei supermercati (Costco) o dei servizi di streaming video (Netflix) da tempo è presente il format di acquisto in abbonamento, in questo, prima di eDreams, nessuno proponeva questa modalità. A oggi, sono i risultati a dimostrare il nostro successo, con la maggior parte dei ricavi e profitti che ora derivano da questo segmento. Di conseguenza, stiamo introducendo una nuova ripartizione dell’informativa, allineata ad attività simili in abbonamento, consentendo così ai nostri principali stakeholder di comprendere meglio i nostri progressi". [post_title] => Cresce la base abbonati e eDreams Odigeo vede l'ebitda di cassa crescere di oltre il 100% [post_date] => 2023-09-01T12:51:33+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693572693000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451373 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una destinazione ideale per un weekend lungo fuori porta è Lignano Sabbiadoro, la più grande meta balneare del Friuli Venezia Giulia, che offre una vasta gamma di attività e attrazioni per il giusto mix di riposo e divertimento. Settembre a Lignano Sabbiadoro ha ancora il sapore del mare: il mese si apre infatti con un evento alla scoperta della gastronomia locale, per gli amanti della buona tavola. Si tratta di Easy Fish, il festival enogastronomico dedicato al pesce dell’Alto Adriatico che da venerdì 1 a domenica 3 settembre presenterà le specialità tipiche della variegata costa friulana. Il periodo è ottimo per provare sport come il SUP, canoa, kayak o vela, ma anche windsurf, grazie alla presenza di venti come la bora o lo scirocco, e l’innovativo wing o wingfoil. Anche gli amanti delle due ruote troveranno pane per i propri denti: Lignano Sabbiadoro, infatti, durante la bella stagione propone escursioni gratuite in bicicletta, che saranno attive fino alla seconda settimana di settembre. Fino al 10 settembre sarà attiva la linea marittima che collega Lignano all’antico borgo di pescatori di Marano Lagunare. Con i suoi palazzi che stilisticamente ricordano il dominio della Serenissima, la Loggia Veneziana, la torre millenaria, i vicoli e il porto con le reti da pesca ad asciugare al sole, il borgo è un piccolo gioiello tutto da scoprire. Si potrà continuare a fare kitesurf fino al 30 settembre all’Isola delle Conchiglie, o Isola di Sant’Andrea, un cordone di litorale lungo 7km che segna il confine tra il mare Adriatico e la laguna. Fino al 29 settembre si può provare un’emozionante escursione in canoa sul Fiume Stella, verde fiume di risorgiva. Gli amanti della natura e delle attività all’aria aperta potranno vivere esperienze anche dopo la fine di settembre: ad esempio, un luogo tutto da scoprire nel territorio di Lignano è la Riserva Naturale Valle Canal Novo, con i suoi vari sentieri naturalistici su passerelle in legno che portano alla scoperta del suo ecosistema. Infine, fino al 1 novembre sarà attivo il servizio dell’X-River, il passo barca che collega la città a Bibione lungo il Tagliamento, fiume che separa Veneto e Friuli Venezia Giulia. È possibile salire a piedi ma anche portarsi dietro la bicicletta o l’e-bike, che si può ricaricare a bordo, per un turismo sostenibile e sempre a contatto con la natura. [post_title] => Lignano Sabbiadoro, fine estate tra spiaggia, bicicletta e riserve naturali [post_date] => 2023-08-31T11:46:48+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693482408000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451344 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_451350" align="alignleft" width="300"] Un rendering di una large beach Villa a The Red Sea[/caption] Scambiare conoscenze e best practice con una rete di esperti del settore che condividono la visione per un futuro più sostenibile del turismo. E' ciò che si aspetta Red Sea Global, la società a monte di due mega progetti turistici in Arabia Saudita (uno omonimo, l'altro chiamato Amaala), dalla partnership con il World Travel & Tourism Council: l'autorità internazionale che si occupa del contributo economico e sociale ottenuto dal comparto dei viaggi e del turismo. "Quest'anno stiamo accogliendo i nostri primi ospiti nella destinazione The Red Sea. La nostra collaborazione con il Wttc ci aiuterà a sensibilizzare il mondo sulla bellezza, la diversità e il patrimonio culturale della costa saudita del mar Rosso", spiega Tracy Lanza, group head of global brand and marketing di Rsg. Con questa partnership, la compagnia beneficerà anche della ricerca annuale promossa dal Wttc sull'impatto economico del turismo, che coinvolge 185 Paesi e 26 regioni sparse in tutto il mondo. Si prevede che le destinazioni The Red Sea e Amaala generino 120 mila posti di lavoro e accolgano fino a 1,5 milioni di turisti all'anno, stimolando le economie locali e offrendo opportunità di crescita sostenibile. Inoltre, l'attenzione alle pratiche di turismo rigenerativo garantirà la conservazione delle bellezze naturali e delle risorse di queste regioni per le generazioni future. A luglio Rsg ha annunciato di aver installato più di 760 mila pannelli fotovoltaici, che alimenteranno la prima fase di apertura di The Red Sea. Uno dei suoi cinque impianti solari si trova vicino al Six Senses Southern Dunes, The Red Sea, che sarà il primo hotel ad aprire nell’area del nuovo complesso nei prossimi mesi. Le utenze del resort sono già alimentate dal parco solare. Altri due hotel saranno aperti per la fine dell'anno ed entro l'inizio del 2025 saranno completati 16 alberghi e il Red Sea International Airport. Una volta terminata nel 2030, la destinazione comprenderà 50 resort, che offriranno fino a 8 mila camere d'albergo e più di mille proprietà residenziali su 22 isole e sei siti interni. La destinazione comprenderà anche porti turistici di lusso, campi da golf, strutture di intrattenimento, f&b e attività per il tempo libero. Per quanto riguarda Amaala, la fase uno, incentrata sul masterplan Triple Bay, è in fase avanzata, con i primi ospiti che saranno accolti all'inizio del 2025. Sarà composta da otto resort che offriranno fino a 1.200 posti letto. Una volta completato, il complesso sarà dotato di oltre 3.900 camere d'albergo in 29 hotel e circa 1.200 ville residenziali di lusso, appartamenti e case di proprietà, oltre a strutture di vendita al dettaglio di alto livello, ristoranti raffinati, centri benessere e strutture ricreative. [post_title] => Red Sea Global diventa partner World Travel & Tourism Council [post_date] => 2023-08-31T10:28:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693477695000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451338 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ormai alla chiusura di una quanto mai calda stagione estiva, Ita Airways tira le somme dell'attività sulle rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna, protagoniste di una forte domanda, superiore alle aspettative. La compagnia aerea spiega in una nota ripresa dall'Ansa, che nel periodo "1 agosto-3 settembre" è stata "notevolmente incrementata la capacità offerta sui voli in continuità territoriale da/per la Sardegna, per rispondere al marcato aumento della domanda registrato su tali collegamenti". In pratica sono stati "programmati 222 voli addizionali rispetto a quanto previsto dal Decreto di imposizione degli oneri, di cui 141 su Cagliari (108 da/per Linate e 33 da/per Roma Fiumicino) e 81 sulla rotta Alghero-Milano Linate, offrendo complessivamente 36800 posti incrementali rispetto al Decreto, di cui 23300 su Cagliari (17300 sa/per Milano Linate e 6000 da/per Roma Fiumicino) e 13500 su Alghero". Rispetto al periodo dal 25 agosto al 3 settembre Ita fa sapere di avere programmato "76 voli addizionali rispetto a quelli previsti dal Decreto, di cui 51 su Cagliari (36 da/per Milano Linate e 15 da/per Roma Fiumicino) e 25 sulla rotta Alghero-Milano Linate, per un'offerta complessiva di 12250 posti addizionali. Di questi 76 voli, 34 erano già stati pianificati strutturalmente, mentre 42 sono stati aggiunti a ridosso delle date di operatività per far fronte alle criticità derivanti dall'altissima percentuale di riempimento degli aeromobili". Ita sottolinea anche "di aver definito, in sede di gara, la propria offerta in termini di capacità sulla base delle frequenze previste dal Decreto, determinate secondo una stima della domanda che ha tenuto conto anche della situazione emergenziale della pandemia da Covid-19; le esigenze di mobilità e la elevatissima domanda riscontrate in questa stagione estiva si sono rivelate molto superiori rispetto alle stime del Decreto, costringendo così la compagnia ad un massiccio ricorso all'aggiunta di capacità che, nello spirito del Decreto stesso, avrebbe dovuto essere limitata a 'circostanze contingenti' che avessero determinato una domanda di posti per singola tratta superiore al 91% dell'offerta complessiva giornaliera". Il vettore conclude sottolineando il "continuo monitoraggio della capacità disponibile valutando tempestivamente, in caso di carenza di posti disponibili, incrementi dell'offerta". [post_title] => Ita Airways in Sardegna: "In agosto notevole aumento della capacità" [post_date] => 2023-08-31T09:51:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693475507000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451286 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Favorita anche dal recente lancio del collegamento Fiumicino - Nuova Delhi di Ita Airwyas, la destinazione India è tornata prepotentemente alla ribalta, con dati che già per il 2023 fanno sperare in un ritorno ai livelli di fatturato e passeggeri pre-Covid del 2019. "Malgrado sia stata tra le ultime mete a ritornare accessibile ai turisti italiani nel 2022, il Paese ha avuto una ripartenza 2023 lenta ma in costante crescita - spiega la product manager di Mistral Tour, Marta Lion -. Segno che i viaggiatori non vogliono rinunciare a visitare una destinazione che custodisce peculiarità uniche e non replicabili. L’India segna così dati molto positivi soprattutto per il secondo semestre. Le partenze di gruppo da noi programmate sono in gran parte confermate ma sono soprattutto le richieste di viaggi personalizzati e su misura a crescere”. A contribuire al successo di questa destinazione, c'è poi pure il controllo totale che Mistral ha della sua offerta: “Programmiamo l’India da oltre 40 anni - prosegue Marta Lion -. La nostra filiera fornitori di servizi è continuamente valutata e selezionata tramite il nostro ufficio a Delhi. Abbiamo infatti personale italiano residente in India da oltre 35 anni, che ha la supervisione continuativa su quanto offriamo nel Paese". La clientela che sceglie Mistral Tour richiede di poter viaggiare in piccoli gruppi tanto che nelle partenze da catalogo è stato inserito un massimo di 19 partecipanti. In altissimo aumento le richieste di abbinamento di itinerari classici a esperienze autentiche e insolite, così che, anche per l’India, sono stati inseriti a catalogo dei tour QExperience. Cresce anche il desiderio di esplorare l’India con la sicurezza di un viaggio strutturato, che lascia però ampia autonomia e libertà - quali sono le proposte Party India, così come sono sempre più ambite, soprattutto per i viaggi di nozze, gli itinerari Prestige, che assicurano una qualità eccellente di prodotto e servizio. Tra le aree che a sorpresa stanno riprendendosi più velocemente si inserisce il Kerala, che attira sempre di più viaggiatori individuali, amanti della natura e delle pratiche ayurvediche. In aumento pure le prenotazioni in advance booking, "che oggi è di circa quattro mesi prima della data di partenza. Ma la finestra si sta ancora allargando", conclude Marta Lion. Da settembre gli agenti di viaggio saranno invitati a seguire gli ormai consueti appuntamenti dell’Academy di Quality Group e del Qataloghiamoci online live. Potranno inoltre partecipare al roadshow autunnale e chi frequenta il master Quality Group in comunicazione digital avrà l’opportunità di seguire una formazione speciale con focus totalmente dedicato alla comunicazione dell’India attraverso i social media. [post_title] => Marta Lion, Mistral: l'India già vicina ai numeri pre-Covid [post_date] => 2023-08-30T10:22:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693390966000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451265 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' una gara a tre quella che si aprirà a settembre per la vendita di Tap Air Portugal. Secondo quanto riportato dai media locali e ripreso da Preferente.com, a contendersi il vettore lusitano saranno - come previsto - i tre principali gruppi europei e cioè Lufthansa, Iag ed Air France-Klm. Da notare che qualora Iag dovesse spuntarla sugli altri due contendenti, diventerebbe il più grande gruppo in Europa, a scapito dei tedeschi. Il controllo di Tap avrebbe importanti risvolti strategici per tutti e tre i competitor: Lufthansa consoliderebbe la propria presenza in America Latina, ora piuttosto marginale; Iag arriverebbe a controllare il Brasile, ponendo fine allo schiacciante dominio della compagnia sulle rotte tra Europa e Sud America; Air France, che già opera un fitto network di rotte verso il subcontinente americano, potrebbe competere ancor di più con Iberia su questi mercati. [post_title] => Tap Air Portugal, la vendita a settembre: ed è una partita a tre [post_date] => 2023-08-30T09:22:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693387374000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ita airways vara la nuova campagna milionaria a sky full of italy" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":77,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1931,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451542","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' Giovanni Perosino, chief marketing officer di Ita Airways, a tracciare i contorni dell'estate che volge ormai al termine: «E' stata una summer straordinaria che ha visto la compagnia trasportare 4,2 milioni di passeggeri e di questi circa 533.000 sulle rotte intercontinentali, che sono la nostra spina dorsale con 12 destinazioni servite, il nostro prodotto più strategico. Il load factor medio è stato dell'84% con punte dell'87% sui voli di lungo raggio, dati che rappresentano record mai raggiunti prima».\r

\r

I dati sono stati illustrati in occasione del lancio della nuova campagna \"A sky full of Italy\", che va a stimolare il booking dei prossimi mesi invernali, quelli tradizionalmente più calmi dal punto di vista delle prenotazioni, «ma indubbiamente guarda anche all'estate 2024, specie per i mercati esteri, le prenotazioni sono già aperte e questo è il momento per mettere fieno in cascina».\r

\r

Il varo della campagna giunge in un momento particolarmente delicato per Ita Airways, in attesa del via libera della Commissione Ue all'ingresso del gruppo Lufthansa nel capitale del vettore: «Questo settore vive di ottiche di gruppo e Ita, sin dalla sua nascita, è andata in questa direzione. Ma l'italianità (e cioè il perno su cui ruota la campagna, ndr) rimane. Poco importa qual è l'azionista alle spalle».\r

\r

Il ritorno del brand Alitalia\r

\r

Quanto al ventilato ritorno dello storico marchio Alitalia, più volte riapparso tra i rumors di mercato, Perosino spiega: «Il brand Alitalia è parte del patrimonio di Ita e verrà valorizzato, nel tempo, sicuramente».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Perosino, Ita: «Estate straordinaria, oltre 4,2 milioni di passeggeri e load factor medio all'84%»","post_date":"2023-09-04T15:19:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693840750000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451534","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggia tutta nel segno dell'italianità e delle eccellenze del territorio così come della creatività degli italiani la nuova piattaforma di comunicazione \"A sky full of Italy\" e della brand campaign \"Search Bar\" di Ita Airways.\r

\r

Al via da domani nel nostro Paese, il progetto realizzato dalla compagnia aerea con la collaborazione di Vmly&R ha previsto un investimento il cui importo non è stato reso noto ma che «sfiora la doppia cifra in milioni di euro» ha puntualizzato Giovanni Perosino, chief marketing officer del vettore, presentando l'iniziativa questa mattina presso il Portrait di Corso Venezia. Dei circa 10 milioni di euro complessivi «il 50% circa è destinato ai mercati esteri».\r

\r

La campagna - che va incentivare le prenotazioni della stagione invernale, ma guarda direttamente anche alla summer 2024 - è stata realizzata grazie al supporto di Google, che ha fornito insight fondamentali sulle principali tendenze di ricerca all’estero legate all’Italia. E proprio la \"search bar\" diventa il tratto distintivo e più riconoscibile della campagna.\r

\r

Visibile su un ampio ventaglio di media, «principalmente televisioni in prime time» per sei settimane, avrà un grande focus sui mercati di lungo raggio, che rappresentano quelli più strategici per lo sviluppo del vettore. «La sfida è quella di conquistare il mondo. Siamo già in onda in Argentina e Brasile: proprio quest'ultimo vedrà il 29 ottobre l'apertura del nuovo volo diretto da Roma Fiumicino per Rio de Janiero, dodicesima destinazione intercontinentale di Ita, servita da uno dei sei Airbus A350 in flotta».\r

\r

A seguire, «da fine settembre sarà la volta degli Stati Uniti con i lanci della campagna su New York, Boston, Washington, San Francisco, Los Angeles, Miami. In Europa i mercati coinvolti saranno quelli di Spagna, Francia, Londra; poi Israele e il Giappone». I messaggi veicolati saranno declinati in linea con ciò che è più richiesto dai viaggiatori di ciascun Paese.\r

\r

Una seconda wave della campagna è fissata per il prossimo 15 ottobre (in occasione del secondo anniversario della compagnia) e una terza per Natale.\r

\r

La valorizzazione delle eccellenze italiane che ci distinguono è stato anche il criterio che ha guidato la produzione della campagna: dalla scelta della regia a quella musicale (Blanco, Salmo e Mace), dalla selezione delle location (veri e propri camei del nostro Paese) alle scelte stilistiche per la ricerca di partnership in grado di esprimere al meglio questo valore (da Ferrari per le bollocine a bordo, a Brunello Cucinelli per le divise degli assistenti di volo, a Lavazza per il caffè e alle Poltrone Frau delle lounge e Campari, solo per citarne alcuni). «Valori che differenziano la cultura italiana e che caratterizzano l'intera nostra strategia \"italianissima\". Come raccontarlo?».\r

\r

Simona Maggini, ceo di Vmly&R Italy, lo spiega: «Abbiamo ricercato quale fosse l'essenza dell'italianità nel mondo, con un team di 50 persone che hanno tentato di capire cosa i potenziali viaggiatori cercano in Italia, siano il food & wine, lo stile, il design e l'accoglienza». E l'obiettivo nonché il messaggio è che «l'Italia che cerchi la trovi già a bordo, prima di atterrare». Nel mirino «300 milioni di contatti lordi in Italia, con 2000 spot tv di cui 60% prime time; pianificazione web e stampa; digital out of home con oltre 2500 passaggi video. A livello mondiale parliamo di 2,7 miliardi di contatti lordi, di cui 300 milioni in Europa, 930 milioni negli Usa e 600 milioni in Sud America oltre a 520 milioni in Giappone».\r

\r

[gallery ids=\"451549,451540,451550\"]\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ita Airways vara la nuova campagna milionaria: \"A sky full of Italy\"","post_date":"2023-09-04T14:56:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1693839386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451524","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Estate full booked per Caboverdetime, che conferma le già rosee proiezioni primaverili: \"I mesi di luglio e agosto hanno registrato il 100% di occupazione: un risultato importante e segno della fiducia delle adv nei nostri confronti e della correttezza del pricing proposto\", racconta il direttore commerciale del to, Pietro Dusi.\r

\r

Favorito anche da una certa stabilità dei prezzi del carburante aereo, rispetto all'estrema volatilità che ha contraddistinto la scorsa estate, l'operatore bresciano specializzato sul prodotto isola di Sal ha quindi registrato una sensibile crescita del fatturato sia a luglio (+23%), sia ad agosto (+10%). \"Ma soprattutto sono aumentati i nostri margini operativi che nei due mesi più caldi sono saliti rispettivamente del 298% e del 76%, in confronto al medesimo periodo del 2022 - sottolinea sempre Dusi -. Non solo: abbiamo venduto meglio, con la quasi totalità dei posti prenotati in anticipo, senza dover ricorrere a offerte last minute o a proposte particolari. Un dato che ci conforta e che possiamo considerare come un obiettivo fondamentale raggiunto\".\r

\r

Per l'immediato futuro, Caboverdetime ha infine in atto un piano di incentivazione incrementale dedicato alle agenzie di viaggio, per le partenze di settembre e ottobre: \"Si possono raggiungere 450 euro di guadagni con sole tre pratiche confermate per i viaggi dal 9 settembre al 7 ottobre\", conclude Dusi.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Caboverdetime: margini operativi a +298% e +76% a luglio e agosto","post_date":"2023-09-04T13:20:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1693833643000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451471","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_385696\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dara Dunne, ceo eDreams Odigeo[/caption]\r

\r

Profitti, ricavi e abbonati in crescita nel primo trimestre finanziario di eDreams Odigeo chiuso lo scorso 30 giugno. Nel dettaglio, l'ebitda di cassa è più che raddoppiato raggiungendo i 29,4 milioni di euro, contro i 14 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. Un risultato garantito in particolare dall'incremento della base di abbonati Prime, aumentata del 47%, fino a quota 4,7 milioni. Gli obiettivi per il 2025 sono ambiziosi e puntano a superare la quota di 7,25 milioni di abbonati, con un Arpu (ricavi medi per utente) di circa 80 euro e un ebitda di cassa annuale superiore a 180 milioni.\r

\r

Il focus sul numero degli abbonati rispecchia il recente passaggio del business della società da transazionale a un modello basato su abbonamento con iscrizioni Prime e non Prime. \"Abbiamo registrato un inizio stellare per il nostro esercizio - sottolinea il ceo di eDreams Odigeo, Dana Dunne -. A soli 18 mesi di distanza, stiamo perciò ora guardando oltre i nostri obiettivi per il 2025, un tempo considerati ambiziosi, ma che sono ora ben raggiungibili\".\r

\r

Sul modello di business per abbonamenti, Dunne spiega infine come, \"nel 2017 abbiamo presentato il nostro programma Prime, distinguendoci così da tutte le altre aziende del settore viaggi tradizionali. Mentre in altri settori, come quello dei supermercati (Costco) o dei servizi di streaming video (Netflix) da tempo è presente il format di acquisto in abbonamento, in questo, prima di eDreams, nessuno proponeva questa modalità. A oggi, sono i risultati a dimostrare il nostro successo, con la maggior parte dei ricavi e profitti che ora derivano da questo segmento. Di conseguenza, stiamo introducendo una nuova ripartizione dell’informativa, allineata ad attività simili in abbonamento, consentendo così ai nostri principali stakeholder di comprendere meglio i nostri progressi\".","post_title":"Cresce la base abbonati e eDreams Odigeo vede l'ebitda di cassa crescere di oltre il 100%","post_date":"2023-09-01T12:51:33+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1693572693000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451373","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una destinazione ideale per un weekend lungo fuori porta è Lignano Sabbiadoro, la più grande meta balneare del Friuli Venezia Giulia, che offre una vasta gamma di attività e attrazioni per il giusto mix di riposo e divertimento.\r

\r

Settembre a Lignano Sabbiadoro ha ancora il sapore del mare: il mese si apre infatti con un evento alla scoperta della gastronomia locale, per gli amanti della buona tavola. Si tratta di Easy Fish, il festival enogastronomico dedicato al pesce dell’Alto Adriatico che da venerdì 1 a domenica 3 settembre presenterà le specialità tipiche della variegata costa friulana.\r

\r

Il periodo è ottimo per provare sport come il SUP, canoa, kayak o vela, ma anche windsurf, grazie alla presenza di venti come la bora o lo scirocco, e l’innovativo wing o wingfoil.\r

\r

Anche gli amanti delle due ruote troveranno pane per i propri denti: Lignano Sabbiadoro, infatti, durante la bella stagione propone escursioni gratuite in bicicletta, che saranno attive fino alla seconda settimana di settembre.\r

\r

Fino al 10 settembre sarà attiva la linea marittima che collega Lignano all’antico borgo di pescatori di Marano Lagunare. Con i suoi palazzi che stilisticamente ricordano il dominio della Serenissima, la Loggia Veneziana, la torre millenaria, i vicoli e il porto con le reti da pesca ad asciugare al sole, il borgo è un piccolo gioiello tutto da scoprire.\r

\r

Si potrà continuare a fare kitesurf fino al 30 settembre all’Isola delle Conchiglie, o Isola di Sant’Andrea, un cordone di litorale lungo 7km che segna il confine tra il mare Adriatico e la laguna.\r

\r

Fino al 29 settembre si può provare un’emozionante escursione in canoa sul Fiume Stella, verde fiume di risorgiva.\r

\r

Gli amanti della natura e delle attività all’aria aperta potranno vivere esperienze anche dopo la fine di settembre: ad esempio, un luogo tutto da scoprire nel territorio di Lignano è la Riserva Naturale Valle Canal Novo, con i suoi vari sentieri naturalistici su passerelle in legno che portano alla scoperta del suo ecosistema.\r

\r

Infine, fino al 1 novembre sarà attivo il servizio dell’X-River, il passo barca che collega la città a Bibione lungo il Tagliamento, fiume che separa Veneto e Friuli Venezia Giulia. È possibile salire a piedi ma anche portarsi dietro la bicicletta o l’e-bike, che si può ricaricare a bordo, per un turismo sostenibile e sempre a contatto con la natura.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Lignano Sabbiadoro, fine estate tra spiaggia, bicicletta e riserve naturali","post_date":"2023-08-31T11:46:48+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1693482408000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451344","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451350\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un rendering di una large beach Villa a The Red Sea[/caption]\r

\r

Scambiare conoscenze e best practice con una rete di esperti del settore che condividono la visione per un futuro più sostenibile del turismo. E' ciò che si aspetta Red Sea Global, la società a monte di due mega progetti turistici in Arabia Saudita (uno omonimo, l'altro chiamato Amaala), dalla partnership con il World Travel & Tourism Council: l'autorità internazionale che si occupa del contributo economico e sociale ottenuto dal comparto dei viaggi e del turismo.\r

\"Quest'anno stiamo accogliendo i nostri primi ospiti nella destinazione The Red Sea. La nostra collaborazione con il Wttc ci aiuterà a sensibilizzare il mondo sulla bellezza, la diversità e il patrimonio culturale della costa saudita del mar Rosso\", spiega Tracy Lanza, group head of global brand and marketing di Rsg.\r

\r

Con questa partnership, la compagnia beneficerà anche della ricerca annuale promossa dal Wttc sull'impatto economico del turismo, che coinvolge 185 Paesi e 26 regioni sparse in tutto il mondo. Si prevede che le destinazioni The Red Sea e Amaala generino 120 mila posti di lavoro e accolgano fino a 1,5 milioni di turisti all'anno, stimolando le economie locali e offrendo opportunità di crescita sostenibile. Inoltre, l'attenzione alle pratiche di turismo rigenerativo garantirà la conservazione delle bellezze naturali e delle risorse di queste regioni per le generazioni future.\r

\r

A luglio Rsg ha annunciato di aver installato più di 760 mila pannelli fotovoltaici, che alimenteranno la prima fase di apertura di The Red Sea. Uno dei suoi cinque impianti solari si trova vicino al Six Senses Southern Dunes, The Red Sea, che sarà il primo hotel ad aprire nell’area del nuovo complesso nei prossimi mesi. Le utenze del resort sono già alimentate dal parco solare. Altri due hotel saranno aperti per la fine dell'anno ed entro l'inizio del 2025 saranno completati 16 alberghi e il Red Sea International Airport.\r

\r

Una volta terminata nel 2030, la destinazione comprenderà 50 resort, che offriranno fino a 8 mila camere d'albergo e più di mille proprietà residenziali su 22 isole e sei siti interni. La destinazione comprenderà anche porti turistici di lusso, campi da golf, strutture di intrattenimento, f&b e attività per il tempo libero.\r

\r

Per quanto riguarda Amaala, la fase uno, incentrata sul masterplan Triple Bay, è in fase avanzata, con i primi ospiti che saranno accolti all'inizio del 2025. Sarà composta da otto resort che offriranno fino a 1.200 posti letto. Una volta completato, il complesso sarà dotato di oltre 3.900 camere d'albergo in 29 hotel e circa 1.200 ville residenziali di lusso, appartamenti e case di proprietà, oltre a strutture di vendita al dettaglio di alto livello, ristoranti raffinati, centri benessere e strutture ricreative.","post_title":"Red Sea Global diventa partner World Travel & Tourism Council","post_date":"2023-08-31T10:28:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1693477695000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451338","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ormai alla chiusura di una quanto mai calda stagione estiva, Ita Airways tira le somme dell'attività sulle rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna, protagoniste di una forte domanda, superiore alle aspettative. La compagnia aerea spiega in una nota ripresa dall'Ansa, che nel periodo \"1 agosto-3 settembre\" è stata \"notevolmente incrementata la capacità offerta sui voli in continuità territoriale da/per la Sardegna, per rispondere al marcato aumento della domanda registrato su tali collegamenti\". \r

\r

In pratica sono stati \"programmati 222 voli addizionali rispetto a quanto previsto dal Decreto di imposizione degli oneri, di cui 141 su Cagliari (108 da/per Linate e 33 da/per Roma Fiumicino) e 81 sulla rotta Alghero-Milano Linate, offrendo complessivamente 36800 posti incrementali rispetto al Decreto, di cui 23300 su Cagliari (17300 sa/per Milano Linate e 6000 da/per Roma Fiumicino) e 13500 su Alghero\".\r

\r

Rispetto al periodo dal 25 agosto al 3 settembre Ita fa sapere di avere programmato \"76 voli addizionali rispetto a quelli previsti dal Decreto, di cui 51 su Cagliari (36 da/per Milano Linate e 15 da/per Roma Fiumicino) e 25 sulla rotta Alghero-Milano Linate, per un'offerta complessiva di 12250 posti addizionali. Di questi 76 voli, 34 erano già stati pianificati strutturalmente, mentre 42 sono stati aggiunti a ridosso delle date di operatività per far fronte alle criticità derivanti dall'altissima percentuale di riempimento degli aeromobili\".\r

\r

Ita sottolinea anche \"di aver definito, in sede di gara, la propria offerta in termini di capacità sulla base delle frequenze previste dal Decreto, determinate secondo una stima della domanda che ha tenuto conto anche della situazione emergenziale della pandemia da Covid-19; le esigenze di mobilità e la elevatissima domanda riscontrate in questa stagione estiva si sono rivelate molto superiori rispetto alle stime del Decreto, costringendo così la compagnia ad un massiccio ricorso all'aggiunta di capacità che, nello spirito del Decreto stesso, avrebbe dovuto essere limitata a 'circostanze contingenti' che avessero determinato una domanda di posti per singola tratta superiore al 91% dell'offerta complessiva giornaliera\".\r

\r

Il vettore conclude sottolineando il \"continuo monitoraggio della capacità disponibile valutando tempestivamente, in caso di carenza di posti disponibili, incrementi dell'offerta\".","post_title":"Ita Airways in Sardegna: \"In agosto notevole aumento della capacità\"","post_date":"2023-08-31T09:51:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693475507000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451286","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Favorita anche dal recente lancio del collegamento Fiumicino - Nuova Delhi di Ita Airwyas, la destinazione India è tornata prepotentemente alla ribalta, con dati che già per il 2023 fanno sperare in un ritorno ai livelli di fatturato e passeggeri pre-Covid del 2019. \"Malgrado sia stata tra le ultime mete a ritornare accessibile ai turisti italiani nel 2022, il Paese ha avuto una ripartenza 2023 lenta ma in costante crescita - spiega la product manager di Mistral Tour, Marta Lion -. Segno che i viaggiatori non vogliono rinunciare a visitare una destinazione che custodisce peculiarità uniche e non replicabili. L’India segna così dati molto positivi soprattutto per il secondo semestre. Le partenze di gruppo da noi programmate sono in gran parte confermate ma sono soprattutto le richieste di viaggi personalizzati e su misura a crescere”.\r

\r

A contribuire al successo di questa destinazione, c'è poi pure il controllo totale che Mistral ha della sua offerta: “Programmiamo l’India da oltre 40 anni - prosegue Marta Lion -. La nostra filiera fornitori di servizi è continuamente valutata e selezionata tramite il nostro ufficio a Delhi. Abbiamo infatti personale italiano residente in India da oltre 35 anni, che ha la supervisione continuativa su quanto offriamo nel Paese\". La clientela che sceglie Mistral Tour richiede di poter viaggiare in piccoli gruppi tanto che nelle partenze da catalogo è stato inserito un massimo di 19 partecipanti. In altissimo aumento le richieste di abbinamento di itinerari classici a esperienze autentiche e insolite, così che, anche per l’India, sono stati inseriti a catalogo dei tour QExperience. Cresce anche il desiderio di esplorare l’India con la sicurezza di un viaggio strutturato, che lascia però ampia autonomia e libertà - quali sono le proposte Party India, così come sono sempre più ambite, soprattutto per i viaggi di nozze, gli itinerari Prestige, che assicurano una qualità eccellente di prodotto e servizio. Tra le aree che a sorpresa stanno riprendendosi più velocemente si inserisce il Kerala, che attira sempre di più viaggiatori individuali, amanti della natura e delle pratiche ayurvediche. In aumento pure le prenotazioni in advance booking, \"che oggi è di circa quattro mesi prima della data di partenza. Ma la finestra si sta ancora allargando\", conclude Marta Lion.\r

\r

\r

\r

Da settembre gli agenti di viaggio saranno invitati a seguire gli ormai consueti appuntamenti dell’Academy di Quality Group e del Qataloghiamoci online live. Potranno inoltre partecipare al roadshow autunnale e chi frequenta il master Quality Group in comunicazione digital avrà l’opportunità di seguire una formazione speciale con focus totalmente dedicato alla comunicazione dell’India attraverso i social media.","post_title":"Marta Lion, Mistral: l'India già vicina ai numeri pre-Covid","post_date":"2023-08-30T10:22:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1693390966000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451265","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' una gara a tre quella che si aprirà a settembre per la vendita di Tap Air Portugal. Secondo quanto riportato dai media locali e ripreso da Preferente.com, a contendersi il vettore lusitano saranno - come previsto - i tre principali gruppi europei e cioè Lufthansa, Iag ed Air France-Klm. Da notare che qualora Iag dovesse spuntarla sugli altri due contendenti, diventerebbe il più grande gruppo in Europa, a scapito dei tedeschi.\r

\r

Il controllo di Tap avrebbe importanti risvolti strategici per tutti e tre i competitor: Lufthansa consoliderebbe la propria presenza in America Latina, ora piuttosto marginale; Iag arriverebbe a controllare il Brasile, ponendo fine allo schiacciante dominio della compagnia sulle rotte tra Europa e Sud America; Air France, che già opera un fitto network di rotte verso il subcontinente americano, potrebbe competere ancor di più con Iberia su questi mercati.\r

\r

","post_title":"Tap Air Portugal, la vendita a settembre: ed è una partita a tre","post_date":"2023-08-30T09:22:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693387374000]}]}}