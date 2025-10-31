Ita Airways tornerà a volare da Roma Fiumicino a Tel Aviv il 1° gennaio 2026 Ita Airways riattiverà dal 1° gennaio 2026 i voli tra Roma Fiumicino e Tel Aviv, inizialmente con due frequenze giornaliere. L’operativo prevede partenza da Roma Fiumicino alle 09:15 e arrivo a Tel Aviv alle 13:35 locali; rientro dal Ben Gurion alle ore 14:55 e arrivo a Roma alle 17:40 italiane. Il secondo collegamento decollerà da Fiumicino alle 22:50 con atterraggio a Tel Aviv alle 3:10 locali del giorno successivo; rientro da Tel Aviv alle 5:15 locali con arrivo a Roma alle 8:05 italiane. Gli orari consentono comode connessioni da/per Tel Aviv con le destinazioni del network di Ita Airways attraverso l’hub di Roma Fiumicino. Sulla rotta verrà impiegato l’Airbus A321neo configurato in tre classi di servizio: Business Class (con poltrone full flat-bed), Premium Economy ed Economy. L’A321neo offre autonomia, efficienza e prestazioni di alto livello, con consumi di carburante e emissioni di CO₂ per posto inferiori di oltre il 20% rispetto agli aeromobili di precedente generazione. I passeggeri possono beneficiare di interni spaziosi, eleganti e in perfetto stile italiano, dotati di avanzati sistemi di illuminazione e intrattenimento in risoluzione 4K. Condividi

