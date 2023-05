Ita Airways sbarca all’Imex di Francoforte con una nuova offerta Mice Ita Airways vola all’Imex 2023 di Francoforte – in calendario dal 23 al 25 maggio – con il meglio della propria offerta riservata al traffico Mice, che è stata introdotta recentemente e prevede un team dedicato e condizioni su misura pensate specificamente per questo settore. La compagnia sarà presente al Messe Frankfurt exhibition center con uno stand nel padiglione dedicato all’Italia (padiglione 8 – stand D400) all’interno dell’area Enit. I passeggeri Mice possono viaggiare con Ita individualmente, usufruendo di un’offerta ad hoc costruita sulle proprie esigenze di viaggio, sia per partecipare a piccole riunioni aziendali sia per recarsi a grandi eventi, fiere o conferenze con più di 40 partecipanti. L’obiettivo è rendere il viaggio il più semplice, rilassante e sostenibile possibile. Per le esigenze legate ai viaggi individuali, la compagnia propone tariffe aeree dedicate in Business, Premium ed Economy Class per gli spostamenti nei sette giorni precedenti e successivi all’evento. Inoltre, per la pianificazione e la gestione di tutte le necessità dei passeggeri, è attivo un servizio clienti specifico all’indirizzo mice@ita-airways.com . Oggi Ita opera 114 voli settimanali tra la Germania e l’Italia, con collegamenti diretti dagli aeroporti di Francoforte, Monaco, Stoccarda, Amburgo e Düsseldorf a Roma Fiumicino e Milano Linate. Inoltre, sono disponibili connessioni con l’intero network in Italia e nel resto del mondo, comprese le destinazioni sudamericane in Brasile e Argentina, nonché le principali mete stagionali estive, come le isole Baleari (Ibiza, Maiorca e Minorca) e le altre località nel Mediterraneo. L’operativo estivo di Ita Airways include 64 destinazioni, di cui dieci intercontinentali.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445873 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways vola all'Imex 2023 di Francoforte - in calendario dal 23 al 25 maggio - con il meglio della propria offerta riservata al traffico Mice, che è stata introdotta recentemente e prevede un team dedicato e condizioni su misura pensate specificamente per questo settore. La compagnia sarà presente al Messe Frankfurt exhibition center con uno stand nel padiglione dedicato all'Italia (padiglione 8 - stand D400) all'interno dell'area Enit. I passeggeri Mice possono viaggiare con Ita individualmente, usufruendo di un'offerta ad hoc costruita sulle proprie esigenze di viaggio, sia per partecipare a piccole riunioni aziendali sia per recarsi a grandi eventi, fiere o conferenze con più di 40 partecipanti. L'obiettivo è rendere il viaggio il più semplice, rilassante e sostenibile possibile. Per le esigenze legate ai viaggi individuali, la compagnia propone tariffe aeree dedicate in Business, Premium ed Economy Class per gli spostamenti nei sette giorni precedenti e successivi all'evento. Inoltre, per la pianificazione e la gestione di tutte le necessità dei passeggeri, è attivo un servizio clienti specifico all’indirizzo mice@ita-airways.com. Oggi Ita opera 114 voli settimanali tra la Germania e l'Italia, con collegamenti diretti dagli aeroporti di Francoforte, Monaco, Stoccarda, Amburgo e Düsseldorf a Roma Fiumicino e Milano Linate. Inoltre, sono disponibili connessioni con l'intero network in Italia e nel resto del mondo, comprese le destinazioni sudamericane in Brasile e Argentina, nonché le principali mete stagionali estive, come le isole Baleari (Ibiza, Maiorca e Minorca) e le altre località nel Mediterraneo. L'operativo estivo di Ita Airways include 64 destinazioni, di cui dieci intercontinentali. [post_title] => Ita Airways sbarca all'Imex di Francoforte con una nuova offerta Mice [post_date] => 2023-05-18T12:29:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684412951000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445858 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Leonardo Hotel Lago di Garda - Wellness and Spa ed è la sesta proprietà della compagnia che fa capo al gruppo israeliano Fattal Hotel. Si tratta di un albergo da 127 camere e suite, tra cui una spa suite con vasca idromassaggio per due persone e doccia a filo pavimento, e due hydro suite con vasca idromassaggio a due posti posizionata sul terrazzo. L'area benessere è composta inoltre da undici sale per trattamenti, una piscina interna e due esterne, di cui una adults only. Il resort, l'ex Principe di Lazise, è stato acquisito lo scorso aprile dal fondo di investimento istituzionale israeliano Fattal European Partnership II, gestito da Guy Vardi e Yaniv Amzaleg. Il fondo, istituito dal gruppo omonimo nel 2022, è dotato di un capitale proprio fino a 400 milioni di euro in contanti (obiettivo di raccolta 1 miliardo), ed è destinato all'espansione del portfolio alberghiero. A vendere, per 25 milioni di euro, è stata Aquileia Capital Services, società di Bain Capital Credit. Il Principe di Lazise ha chiuso il 2022 con un fatturato di 4,6 milioni di euro, un ebitda margin dell'11% e ricavi totali medi per camera disponibile (trevpar) di 134 euro. "Siamo lieti di poter aggiungere un'altra interessante proposta leisure al nostro portfolio con questa splendida struttura a Lazise - spiega Yoram Biton, managing director di Leonardo Hotels Central Europe -. La stuttura rappresenta una significativa aggiunta alla nostra offerta a sud del Brennero e un passo importante nella nostra strategia di espansione, che dal 2022 si concentra anche su destinazioni leisure. L'Italia è il luogo ideale per questo ampliamento, un’area unica per i viaggiatori. Per questo motivo intendiamo realizzare altri progetti qui e continuare a guidare la nostra crescita in questo Paese". [post_title] => E' sul lago di Garda la sesta proprietà Leonardo Hotels in Italia [post_date] => 2023-05-18T12:10:58+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684411858000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445845 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445850" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Ramzi Zawaideh e Luma Al-Khatib[/caption] Giordania in continua crescita, i turisti confermano l'appeal della destinazione e aumentano i tour operator che commercializzano la destinazione, ma oltre al leisure, ormai consolidato, si punta al segmento Mice. Questo l'obiettivo del Jordan Tourism Board, affiancato dalla compagnia Royal Jordanian, annunciato a Roma incontrando i principali player del segmento Mice per scoprire l’offerta della destinazione e conoscere le più recenti novità, a livello di infrastrutture e servizi mirati. Alla presenza dell'Ambasciatore, Kaus Abu Davyyeh del Regno Hashemita di Giordania, Ramzi Zawaideh, country manager Italy, Royal Jordanian Airlines & President Of Baari - Board Of Arab Airlines Representatives In Italy - ha confermato come la «destinazione Giordania stia registrando un vero incremento della domanda, in quest'ottica manteniamo saldi i rapporti con le agenzie e i tour operator, che si confermano nostri partner principali. Siamo interessati a supportare la crescita del traffico legato a congressi, incentive e grandi eventi. Stiamo lavorando ad una proposta estremamente flessibile con possibilità di voli aggiuntivi, operazioni charter, upgrade dei servizi e cambiamento di date e di aeroporti. Ad oggi possiamo contare su un network rafforzato da e per l'Italia con voli diretti da Roma e Milano Malpensa per Amman con Airbus A320 e A321.Per il prossimo anno potenzieremo l'offerta con un volo aggiuntivo da Roma e uno da Milano». La conferma della crescita della destinazione viene confermata da Luma Al-Khatib, Mice Manager Jtb presentando il “Meeting Planner’s Guide": «Il mercato italiano sta registrando ottime performance e crediamo che crescerà ancora. Stiamo lavorando molto sulle nuove esperienze e su nuovi prodotti, per esempio per il visitatore che già conosce la destinazione puntando sul Mice Business con la certezza di essere in grado di offrire servizi e attrazioni di alto livello per meeting e convention con strutture di livello contando sulla nostra posizione strategica, la sostenibilità, l'innovazione nel design e l'abbondanza di attrazioni naturali. Dopo la pandemia stiamo notando un ulteriore interesse per la nostra meta, e anzi le richieste da parte del trade stanno crescendo. Oltre all'Italia che sta mostrando risultati incoraggianti confermandosi al primo posto, possiamo notare anche un aumento del mercato europeo anche grazie ai numerosi voli low cost che rendono più fruibile la destinazione». Secondo gli ultimi dati elaborati dalla Banca Centrale di Giordania, nell'ultimo anno sono stati oltre 5 milioni i turisti, un dato destinato a crescere in base alle ultime stime. [post_title] => Giordania e Royal Jordanian: turismo in costante crescita. E si punta al segmento Mice [post_date] => 2023-05-18T11:40:04+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684410004000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445768 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445769" align="alignleft" width="300"] Natalia Lechmanova e Michele Centemero[/caption] Il Mastercard Economics Institute ha presentato il report Travel Industry Trends 2023, che espone dati inaspettati. La ricerca indaga la situazione globale del settore viaggi e le abitudini di spesa dei viaggiatori in oltre 30 Paesi, inclusa l’Italia, in una fascia temporale che va da gennaio a marzo del 2023. Michele Centemero, country manager Italia di Mastercard, riferisce che «l'Italia sta vivendo un ottimo momento di crescita nel turismo, con una crescita di oltre il 20% rispetto all’estate scorsa. L’Italia è tra le Top 10 Destination a livello globale e conferma la sua forte attrattività. In particolare è al 4° posto tra le destinazioni più popolari per i turisti europei, al 6° per quelli provenienti dal Nord America». Il report, presentato da Centemero insieme con Natalia Lechmanova, senior economist Europe e MEA del Mastercard economics Institute, evidenzia un interessante spostamento nelle abitudini di spesa dei turisti in Italia: «Diminuiscono gli acquisti di beni, mentre aumenta in maniera significativa l'acquisto delle esperienze. - afferma il country manager Italia - Oggi registriamo una crescita tra il 90 e il 100% dell’investimento nelle esperienze proposte dalle principali città, con un picco su Positano e la Costiera Amalfitana, dove la spesa esperienziale ha raggiunto il 283%. Crescono invece solo del 40, 50% gli acquisti». L’istituto finanziario favorisce il cambiamento aiutando i piccoli esercenti locali a cavalcare questo momento digitale. «Ogni viaggio nasce da un momento di scelta e selezione online. - prosegue Centemero - Quanto più i piccoli esercenti saranno visibili su internet, tanto più potranno assecondare la nascente richiesta di esperienze. Momenti che riguardano la socialità - con un ruolo importante per ristorazione e bar - ed evidenziano un desiderio di scoperta del territorio che va dall’enogastronomia al mondo dell'artigianato, piuttosto che alla visita di una cantina. Se sono ad Amalfi, quindi, andrò a vedere come viene prodotto il limoncello o affitterò un’imbarcazione per visitare Capri e le sue isole. Così potrò costruirmi un ricordo duraturo, molto più intenso dell’acquisto di un oggetto». Importante lo sguardo al futuro di Mastercard, con una grande attenzione per la sostenibilità: «Tramite le app bancarie Mastercard ha reso disponibile ai suoi utenti il “Carbon Calculator”: un sistema che ti dice che, prendendo l'aereo, hai generato un certo impatto di CO2, che puoi “nettare” piantando degli alberi nei posti dove serve nel mondo, o andando insieme a liberare le spiagge dalla plastica. È un’idea che è nata “business” ed è presto diventata “consumer” perché c'è una grande sensibilità sull’argomento. Noi vogliamo favorire il pagamento digitale di ogni servizio perché è un pagamento “clean” per definizione, liberando dal supporto fisico del biglietto. Anche le nostre carte diventeranno innanzitutto digitali e poi clean, - conclude Centemero - perché verranno realizzate in materiale riciclabile come il legno o la plastica rigenerata». [post_title] => Mastercard: il turista, sempre più digitalizzato, sceglie l’esperienza piuttosto che l’acquisto [post_date] => 2023-05-18T10:02:38+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684404158000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445790 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Etihad Airways aprirà una nuova rotta da Abu Dhabi verso Osaka il prossimo 1° ottobre, con cinque frequenze alla settimana operate da un Boeing 787-9. La città sarà la seconda destinazione servita dalla compagnia in Giappone, dopo Tokyo Narita. Antonoaldo Neves, ceo di Etihad, ha dichiarato che l'introduzione del nuovo collegamento sosterrà i crescenti legami commerciali e turistici tra gli Emirati Arabi Uniti e il Giappone, oltre ad aprire nuove destinazioni one-stop per i passeggeri giapponesi che viaggiano via Abu Dhabi. Durante il recente Arabian Travel Market, che si è svolto a Dubai lo scorso maggio, Neves ha anche illustrato i piani della compagnia aerea per raddoppiare la flotta e triplicare il numero di passeggeri trasportati entro il 2030. Il ceo spera che Etihad cresca del 10% all'anno nei prossimi sette anni in termini di passeggeri trasportati e di chilometri di posti disponibili, oltre ad aumentare la sua flotta da 70 aeromobili a 150 entro la fine del decennio. [post_title] => Etihad Airways apre una nuova rotta verso Osaka, dal prossimo 1° ottobre [post_date] => 2023-05-18T09:57:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684403867000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445765 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel mirino i 60 milioni di pernottamenti all'anno entro il 2030 e il passaggio del contributo del turismo al Pil nazionale dall'attuale 12% al 16%, l'Ungheria si appresta ad essere protagonista di una stagione estiva in cui un calendario di eventi di richiamo internazionale contribuirà ad attrarre sempre più viaggiatori a Budapest e non solo. Il leit motiv della «strategia 2023-2030 è quello che punta a fare dell'Ungheria a leading destination in Europa Centrale - afferma Máté Terjék, responsabile sviluppo mercato Italia & Uk per il turismo ungherese -, con un aumento previsto dei pernottamenti annui di 20 milioni rispetto agli attuali 40,8, e con una relativa crescita del contributo del settore al Pil di quattro punti, dal 12% del 2022 al 16%, sempre nel 2030». Se nel 2022 gli arrivi totali sono stati 14,2 milioni, dato che ha sfiorato i livelli pre-pandemia, l'obiettivo 2023 è quello di completare il recupero dei numeri 2019. Ad oggi, le previsioni per i mesi estivi lasciano spazio all'ottimismo, anche e in particolare per i flussi dall'Italia: «Tra gennaio e aprile l'Italia è stato il secondo mercato per la città di Budapest e il quarto per l'Ungheria in termini di arrivi con un totale di 69.000 turisti e oltre 200.000 mila pernottamenti. Per fine 2023 prevediamo di totalizzare tra gli 800 e i 970.000 pernottamenti italiani». Alla proposta dedicata al segmento Mice, l'Ungheria affianca una nuova accelerata alle opportunità di vivere la destinazione nella sua interezza e in modalità decisamente green. Focus principale sul turismo attivo, «a cominciare dall'hiking, dove fra le tante proposte spicca quella del Sentiero Azzurro con i suoi 1.168 km di percorso». E ancora, i «percorsi nelle grotte, il cicloturismo con il Balaton Bike 365 e i 1.000 km di percorrenza fra lago, castelli e dimore storiche; e i percorsi sulle vie ferrate». Tra gli eventi clou del 2023 spiccano la finale dell'Europa League, il prossimo 31 maggio, il 120° anniversario della Harley Davidson (dal 22 al 25 giugno) e i Mondiali di atletica leggera «che per la prima volta si svolgeranno in Europa Centrale, dal 19 al 27 agosto. Senza dimenticare che quest'anno ricorre anche il 150° anniversario dalla fondazione di Budapest, precisamente l'8 novembre prossimo». [post_title] => L'Ungheria pensa in grande: «Diventeremo la leading destination in Europa Centrale» [post_date] => 2023-05-18T09:00:09+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684400409000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445753 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutta la Gift Card firmata Ita Airways: disponibile in tagli da 50, 100, 200, 500 e 1000 euro, la card consente di utilizzarne il valore per acquistare biglietti verso tutte le destinazioni della compagnia aerea. Attualmente, sul sito di Ita, è attiva una promozione che prevede il 10% di sconto sulle card da 50, 100, 200, 500 e 1000 euro, utilizzando il codice unico ITAGIFT10. L'utilizzo è semplice e prevede, una volta sul sito del vettore, l'inserimento del numero della Gift Card e il Pin nei rispettivi campi della pagina di pagamento durante il processo di prenotazione. La Gift Card è valida per un anno a partire dal momento dell’emissione e può essere utilizzata per prenotare voli entro 12 mesi dalla scadenza, specificata nella mail con cui viene consegnata. La card può essere utilizzata anche insieme ad un promo code e/o ad altre Gift Card fino ad un massimo consentito di tre Gift Card a copertura totale del valore del biglietto. Può essere utilizzata per prenotazioni riguardanti più passeggeri, anche appartenenti a diverse fasce di età. [post_title] => La Gift Card di Ita Airways debutta con una promozione che prevede il 10% di sconto [post_date] => 2023-05-17T15:08:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684336121000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445729 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_282375" align="alignleft" width="300"] Graziano Debellini[/caption] È di Th Group il primo posto nel ranking by size (le classifiche per dimensione di camere) alle voci domestic chain groups e domestic chain brands (rispettivamente gruppi e brand italiani) dell’ultimo rapporto Hotels & Chains in Italy elaborato da Horwath Htl. Lo studio tra le altre cose fa segnare per il 2022 un ulteriore piccolo incremento delle penetrazione di catena nel nostro Paese. La quota di hotel brandizzati è infatti salita dal 5,3% del 2021 al 5,5% dell'anno scorso, mentre allo stesso tempo la percentuale di stanze appartenenti a strutture di catena è cresciuta dal 17,3% al 17,7%. Th si è peraltro aggiudicata anche il quinto posto nel capitolo overall chain groups e il secondo in quello overall chain brands (ossia nelle classifiche generali relative ancora una volta rispettivamente a gruppi e brand). “Da anni stiamo lavorando con l’obiettivo di diventare un grande gruppo e i dati emersi dall’ultimo rapporto Hotels & Chains in Italy ci riempiono d’orgoglio - dichiara il presidente di Th Resorts, Graziano Debellini -. Siamo al primo posto nel ranking by size, alle voci domestic chain groups e domestic chain brands, nonché al secondo nella classifica overall chain brands. Un risultato straordinario per una compagnia italiana, se pensiamo che il nostro Paese è al quartultimo posto per dimensione delle strutture, che nel 90% dei casi hanno meno di dieci addetti. Un nanismo che ci penalizza nella competizione internazionale. In Th abbiamo fatto forti investimenti per dotarci di una gestione manageriale moderna, abbattere i costi fissi e ricorrere a una capitalizzazione adeguata. Continueremo su questa strada grazie alla lungimiranza dei nostri soci e dei consiglieri di amministrazione che ci supportano in questo percorso. Oggi stiamo lavorando a nuove acquisizioni, stiamo costruendo la strada per uno sbarco di Th all’estero e per aprirci al comparto luxury”. [post_title] => Horwath Htl: Th primo gruppo italiano per dimensione. Debellini: presto il debutto nel lusso e all'estero [post_date] => 2023-05-17T12:33:22+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684326802000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445706 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aegean tira le somme di un primo trimestre 2023 di buon auspicio per l'estate in arrivo, riuscendo a contenere le perdite al di sotto dei livelli pre-pandemia e realizzando ricavi quasi doppi rispetto all'anno precedente. Durante il trimestre, tradizionalmente debole dal punto di vista stagionale, il rosso ante imposte si è attestato a 18,6 milioni di euro, con un miglioramento rispetto ai circa 48 milioni di euro persi negli stessi trimestri del 2022 e del 2019. La compagnia aerea ha tuttavia registrato un ebitda positivo nel primo trimestre di 19,3 milioni di euro. "Siamo molto soddisfatti dei risultati del primo trimestre, nel periodo stagionalmente più debole dell'anno, grazie a una domanda robusta ma anche al miglioramento della competitività di Aegean nel mercato post-pandemia - ha dichiarato Dimitris Gerogiannis, ceo della compagnia -. In particolare, i ricavi, pari a 229 milioni di euro, sono stati superiori del 90% rispetto al primo trimestre del 2022 e di circa un terzo rispetto allo stesso periodo del 2019". Nel primo trimestre Aegean ha trasportato 2,58 milioni di passeggeri, sostanzialmente in linea con il 2019 ma con un aumento del 72% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. La crescita è stata particolarmente forte sulle rotte internazionali, mentre i mercati sono stati colpiti dalla variante Omicron del Covid-19 durante il primo trimestre del 2022. Aegean ha raddoppiato il numero di passeggeri internazionali trasportati rispetto all'anno precedente, arrivando a poco più di 1,5 milioni nel primo trimestre. "Ancora una volta, abbiamo sostenuto l'estensione della stagione turistica nel nostro Paese con il nostro investimento nella capacità offerta ad Atene e Salonicco nel primo trimestre del 2023, un investimento che ha portato a una crescita significativa del traffico. Continuiamo a vedere una forte domanda e indicazioni positive per il periodo estivo, che, come sempre, influenza i risultati dell'intero anno". Aegean prevede di chiudere il 2023 con una capacità di 18 milioni di posti disponibili, con un aumento di 2 milioni di posti rispetto al 2022 e più che nel 2019. [post_title] => Aegean: balzo in avanti dei ricavi e perdita pre tasse nettamente ridotta [post_date] => 2023-05-17T10:41:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684320090000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ita airways sbarca allimex di francoforte con una nuova offerta mice" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":46,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2321,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445873","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways vola all'Imex 2023 di Francoforte - in calendario dal 23 al 25 maggio - con il meglio della propria offerta riservata al traffico Mice, che è stata introdotta recentemente e prevede un team dedicato e condizioni su misura pensate specificamente per questo settore.\r

La compagnia sarà presente al Messe Frankfurt exhibition center con uno stand nel padiglione dedicato all'Italia (padiglione 8 - stand D400) all'interno dell'area Enit.\r

I passeggeri Mice possono viaggiare con Ita individualmente, usufruendo di un'offerta ad hoc costruita sulle proprie esigenze di viaggio, sia per partecipare a piccole riunioni aziendali sia per recarsi a grandi eventi, fiere o conferenze con più di 40 partecipanti. L'obiettivo è rendere il viaggio il più semplice, rilassante e sostenibile possibile. Per le esigenze legate ai viaggi individuali, la compagnia propone tariffe aeree dedicate in Business, Premium ed Economy Class per gli spostamenti nei sette giorni precedenti e successivi all'evento. Inoltre, per la pianificazione e la gestione di tutte le necessità dei passeggeri, è attivo un servizio clienti specifico all’indirizzo mice@ita-airways.com.\r

Oggi Ita opera 114 voli settimanali tra la Germania e l'Italia, con collegamenti diretti dagli aeroporti di Francoforte, Monaco, Stoccarda, Amburgo e Düsseldorf a Roma Fiumicino e Milano Linate. Inoltre, sono disponibili connessioni con l'intero network in Italia e nel resto del mondo, comprese le destinazioni sudamericane in Brasile e Argentina, nonché le principali mete stagionali estive, come le isole Baleari (Ibiza, Maiorca e Minorca) e le altre località nel Mediterraneo.\r

L'operativo estivo di Ita Airways include 64 destinazioni, di cui dieci intercontinentali.","post_title":"Ita Airways sbarca all'Imex di Francoforte con una nuova offerta Mice","post_date":"2023-05-18T12:29:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684412951000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445858","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Leonardo Hotel Lago di Garda - Wellness and Spa ed è la sesta proprietà della compagnia che fa capo al gruppo israeliano Fattal Hotel. Si tratta di un albergo da 127 camere e suite, tra cui una spa suite con vasca idromassaggio per due persone e doccia a filo pavimento, e due hydro suite con vasca idromassaggio a due posti posizionata sul terrazzo. L'area benessere è composta inoltre da undici sale per trattamenti, una piscina interna e due esterne, di cui una adults only.\r

\r

Il resort, l'ex Principe di Lazise, è stato acquisito lo scorso aprile dal fondo di investimento istituzionale israeliano Fattal European Partnership II, gestito da Guy Vardi e Yaniv Amzaleg. Il fondo, istituito dal gruppo omonimo nel 2022, è dotato di un capitale proprio fino a 400 milioni di euro in contanti (obiettivo di raccolta 1 miliardo), ed è destinato all'espansione del portfolio alberghiero. A vendere, per 25 milioni di euro, è stata Aquileia Capital Services, società di Bain Capital Credit. Il Principe di Lazise ha chiuso il 2022 con un fatturato di 4,6 milioni di euro, un ebitda margin dell'11% e ricavi totali medi per camera disponibile (trevpar) di 134 euro.\r

\r

\"Siamo lieti di poter aggiungere un'altra interessante proposta leisure al nostro portfolio con questa splendida struttura a Lazise - spiega Yoram Biton, managing director di Leonardo Hotels Central Europe -. La stuttura rappresenta una significativa aggiunta alla nostra offerta a sud del Brennero e un passo importante nella nostra strategia di espansione, che dal 2022 si concentra anche su destinazioni leisure. L'Italia è il luogo ideale per questo ampliamento, un’area unica per i viaggiatori. Per questo motivo intendiamo realizzare altri progetti qui e continuare a guidare la nostra crescita in questo Paese\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"E' sul lago di Garda la sesta proprietà Leonardo Hotels in Italia","post_date":"2023-05-18T12:10:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684411858000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445845","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445850\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Ramzi Zawaideh e Luma Al-Khatib[/caption]\r

\r

Giordania in continua crescita, i turisti confermano l'appeal della destinazione e aumentano i tour operator che commercializzano la destinazione, ma oltre al leisure, ormai consolidato, si punta al segmento Mice. Questo l'obiettivo del Jordan Tourism Board, affiancato dalla compagnia Royal Jordanian, annunciato a Roma incontrando i principali player del segmento Mice per scoprire l’offerta della destinazione e conoscere le più recenti novità, a livello di infrastrutture e servizi mirati.\r

\r

Alla presenza dell'Ambasciatore, Kaus Abu Davyyeh del Regno Hashemita di Giordania, Ramzi Zawaideh, country manager Italy, Royal Jordanian Airlines & President Of Baari - Board Of Arab Airlines Representatives In Italy - ha confermato come la «destinazione Giordania stia registrando un vero incremento della domanda, in quest'ottica manteniamo saldi i rapporti con le agenzie e i tour operator, che si confermano nostri partner principali. Siamo interessati a supportare la crescita del traffico legato a congressi, incentive e grandi eventi. Stiamo lavorando ad una proposta estremamente flessibile con possibilità di voli aggiuntivi, operazioni charter, upgrade dei servizi e cambiamento di date e di aeroporti. Ad oggi possiamo contare su un network rafforzato da e per l'Italia con voli diretti da Roma e Milano Malpensa per Amman con Airbus A320 e A321.Per il prossimo anno potenzieremo l'offerta con un volo aggiuntivo da Roma e uno da Milano».\r

\r

La conferma della crescita della destinazione viene confermata da Luma Al-Khatib, Mice Manager Jtb presentando il “Meeting Planner’s Guide\": «Il mercato italiano sta registrando ottime performance e crediamo che crescerà ancora. Stiamo lavorando molto sulle nuove esperienze e su nuovi prodotti, per esempio per il visitatore che già conosce la destinazione puntando sul Mice Business con la certezza di essere in grado di offrire servizi e attrazioni di alto livello per meeting e convention con strutture di livello contando sulla nostra posizione strategica, la sostenibilità, l'innovazione nel design e l'abbondanza di attrazioni naturali. Dopo la pandemia stiamo notando un ulteriore interesse per la nostra meta, e anzi le richieste da parte del trade stanno crescendo. Oltre all'Italia che sta mostrando risultati incoraggianti confermandosi al primo posto, possiamo notare anche un aumento del mercato europeo anche grazie ai numerosi voli low cost che rendono più fruibile la destinazione». \r

\r

Secondo gli ultimi dati elaborati dalla Banca Centrale di Giordania, nell'ultimo anno sono stati oltre 5 milioni i turisti, un dato destinato a crescere in base alle ultime stime. \r

\r

","post_title":"Giordania e Royal Jordanian: turismo in costante crescita. E si punta al segmento Mice","post_date":"2023-05-18T11:40:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684410004000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445768","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445769\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Natalia Lechmanova e Michele Centemero[/caption]\r

\r

Il Mastercard Economics Institute ha presentato il report Travel Industry Trends 2023, che espone dati inaspettati. La ricerca indaga la situazione globale del settore viaggi e le abitudini di spesa dei viaggiatori in oltre 30 Paesi, inclusa l’Italia, in una fascia temporale che va da gennaio a marzo del 2023.\r

\r

Michele Centemero, country manager Italia di Mastercard, riferisce che «l'Italia sta vivendo un ottimo momento di crescita nel turismo, con una crescita di oltre il 20% rispetto all’estate scorsa. L’Italia è tra le Top 10 Destination a livello globale e conferma la sua forte attrattività. In particolare è al 4° posto tra le destinazioni più popolari per i turisti europei, al 6° per quelli provenienti dal Nord America».\r

\r

Il report, presentato da Centemero insieme con Natalia Lechmanova, senior economist Europe e MEA del Mastercard economics Institute, evidenzia un interessante spostamento nelle abitudini di spesa dei turisti in Italia: «Diminuiscono gli acquisti di beni, mentre aumenta in maniera significativa l'acquisto delle esperienze. - afferma il country manager Italia - Oggi registriamo una crescita tra il 90 e il 100% dell’investimento nelle esperienze proposte dalle principali città, con un picco su Positano e la Costiera Amalfitana, dove la spesa esperienziale ha raggiunto il 283%. Crescono invece solo del 40, 50% gli acquisti».\r

\r

L’istituto finanziario favorisce il cambiamento aiutando i piccoli esercenti locali a cavalcare questo momento digitale. «Ogni viaggio nasce da un momento di scelta e selezione online. - prosegue Centemero - Quanto più i piccoli esercenti saranno visibili su internet, tanto più potranno assecondare la nascente richiesta di esperienze. Momenti che riguardano la socialità - con un ruolo importante per ristorazione e bar - ed evidenziano un desiderio di scoperta del territorio che va dall’enogastronomia al mondo dell'artigianato, piuttosto che alla visita di una cantina. Se sono ad Amalfi, quindi, andrò a vedere come viene prodotto il limoncello o affitterò un’imbarcazione per visitare Capri e le sue isole. Così potrò costruirmi un ricordo duraturo, molto più intenso dell’acquisto di un oggetto».\r

\r

Importante lo sguardo al futuro di Mastercard, con una grande attenzione per la sostenibilità: «Tramite le app bancarie Mastercard ha reso disponibile ai suoi utenti il “Carbon Calculator”: un sistema che ti dice che, prendendo l'aereo, hai generato un certo impatto di CO2, che puoi “nettare” piantando degli alberi nei posti dove serve nel mondo, o andando insieme a liberare le spiagge dalla plastica. È un’idea che è nata “business” ed è presto diventata “consumer” perché c'è una grande sensibilità sull’argomento. Noi vogliamo favorire il pagamento digitale di ogni servizio perché è un pagamento “clean” per definizione, liberando dal supporto fisico del biglietto. Anche le nostre carte diventeranno innanzitutto digitali e poi clean, - conclude Centemero - perché verranno realizzate in materiale riciclabile come il legno o la plastica rigenerata».","post_title":"Mastercard: il turista, sempre più digitalizzato, sceglie l’esperienza piuttosto che l’acquisto","post_date":"2023-05-18T10:02:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1684404158000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445790","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways aprirà una nuova rotta da Abu Dhabi verso Osaka il prossimo 1° ottobre, con cinque frequenze alla settimana operate da un Boeing 787-9. La città sarà la seconda destinazione servita dalla compagnia in Giappone, dopo Tokyo Narita.\r

\r

Antonoaldo Neves, ceo di Etihad, ha dichiarato che l'introduzione del nuovo collegamento sosterrà i crescenti legami commerciali e turistici tra gli Emirati Arabi Uniti e il Giappone, oltre ad aprire nuove destinazioni one-stop per i passeggeri giapponesi che viaggiano via Abu Dhabi.\r

\r

Durante il recente Arabian Travel Market, che si è svolto a Dubai lo scorso maggio, Neves ha anche illustrato i piani della compagnia aerea per raddoppiare la flotta e triplicare il numero di passeggeri trasportati entro il 2030.\r

\r

Il ceo spera che Etihad cresca del 10% all'anno nei prossimi sette anni in termini di passeggeri trasportati e di chilometri di posti disponibili, oltre ad aumentare la sua flotta da 70 aeromobili a 150 entro la fine del decennio.","post_title":"Etihad Airways apre una nuova rotta verso Osaka, dal prossimo 1° ottobre","post_date":"2023-05-18T09:57:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684403867000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445765","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel mirino i 60 milioni di pernottamenti all'anno entro il 2030 e il passaggio del contributo del turismo al Pil nazionale dall'attuale 12% al 16%, l'Ungheria si appresta ad essere protagonista di una stagione estiva in cui un calendario di eventi di richiamo internazionale contribuirà ad attrarre sempre più viaggiatori a Budapest e non solo.\r

\r

Il leit motiv della «strategia 2023-2030 è quello che punta a fare dell'Ungheria a leading destination in Europa Centrale - afferma Máté Terjék, responsabile sviluppo mercato Italia & Uk per il turismo ungherese -, con un aumento previsto dei pernottamenti annui di 20 milioni rispetto agli attuali 40,8, e con una relativa crescita del contributo del settore al Pil di quattro punti, dal 12% del 2022 al 16%, sempre nel 2030». Se nel 2022 gli arrivi totali sono stati 14,2 milioni, dato che ha sfiorato i livelli pre-pandemia, l'obiettivo 2023 è quello di completare il recupero dei numeri 2019.\r

\r

Ad oggi, le previsioni per i mesi estivi lasciano spazio all'ottimismo, anche e in particolare per i flussi dall'Italia: «Tra gennaio e aprile l'Italia è stato il secondo mercato per la città di Budapest e il quarto per l'Ungheria in termini di arrivi con un totale di 69.000 turisti e oltre 200.000 mila pernottamenti. Per fine 2023 prevediamo di totalizzare tra gli 800 e i 970.000 pernottamenti italiani».\r

\r

Alla proposta dedicata al segmento Mice, l'Ungheria affianca una nuova accelerata alle opportunità di vivere la destinazione nella sua interezza e in modalità decisamente green. Focus principale sul turismo attivo, «a cominciare dall'hiking, dove fra le tante proposte spicca quella del Sentiero Azzurro con i suoi 1.168 km di percorso». E ancora, i «percorsi nelle grotte, il cicloturismo con il Balaton Bike 365 e i 1.000 km di percorrenza fra lago, castelli e dimore storiche; e i percorsi sulle vie ferrate».\r

\r

Tra gli eventi clou del 2023 spiccano la finale dell'Europa League, il prossimo 31 maggio, il 120° anniversario della Harley Davidson (dal 22 al 25 giugno) e i Mondiali di atletica leggera «che per la prima volta si svolgeranno in Europa Centrale, dal 19 al 27 agosto. Senza dimenticare che quest'anno ricorre anche il 150° anniversario dalla fondazione di Budapest, precisamente l'8 novembre prossimo».\r

\r

","post_title":"L'Ungheria pensa in grande: «Diventeremo la leading destination in Europa Centrale»","post_date":"2023-05-18T09:00:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684400409000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445753","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutta la Gift Card firmata Ita Airways: disponibile in tagli da 50, 100, 200, 500 e 1000 euro, la card consente di utilizzarne il valore per acquistare biglietti verso tutte le destinazioni della compagnia aerea. Attualmente, sul sito di Ita, è attiva una promozione che prevede il 10% di sconto sulle card da 50, 100, 200, 500 e 1000 euro, utilizzando il codice unico ITAGIFT10.\r

L'utilizzo è semplice e prevede, una volta sul sito del vettore, l'inserimento del numero della Gift Card e il Pin nei rispettivi campi della pagina di pagamento durante il processo di prenotazione. La Gift Card è valida per un anno a partire dal momento dell’emissione e può essere utilizzata per prenotare voli entro 12 mesi dalla scadenza, specificata nella mail con cui viene consegnata.\r

La card può essere utilizzata anche insieme ad un promo code e/o ad altre Gift Card fino ad un massimo consentito di tre Gift Card a copertura totale del valore del biglietto. Può essere utilizzata per prenotazioni riguardanti più passeggeri, anche appartenenti a diverse fasce di età.","post_title":"La Gift Card di Ita Airways debutta con una promozione che prevede il 10% di sconto","post_date":"2023-05-17T15:08:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684336121000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445729","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_282375\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Graziano Debellini[/caption]\r

\r

È di Th Group il primo posto nel ranking by size (le classifiche per dimensione di camere) alle voci domestic chain groups e domestic chain brands (rispettivamente gruppi e brand italiani) dell’ultimo rapporto Hotels & Chains in Italy elaborato da Horwath Htl. Lo studio tra le altre cose fa segnare per il 2022 un ulteriore piccolo incremento delle penetrazione di catena nel nostro Paese. La quota di hotel brandizzati è infatti salita dal 5,3% del 2021 al 5,5% dell'anno scorso, mentre allo stesso tempo la percentuale di stanze appartenenti a strutture di catena è cresciuta dal 17,3% al 17,7%. Th si è peraltro aggiudicata anche il quinto posto nel capitolo overall chain groups e il secondo in quello overall chain brands (ossia nelle classifiche generali relative ancora una volta rispettivamente a gruppi e brand).\r

\r

“Da anni stiamo lavorando con l’obiettivo di diventare un grande gruppo e i dati emersi dall’ultimo rapporto Hotels & Chains in Italy ci riempiono d’orgoglio - dichiara il presidente di Th Resorts, Graziano Debellini -. Siamo al primo posto nel ranking by size, alle voci domestic chain groups e domestic chain brands, nonché al secondo nella classifica overall chain brands. Un risultato straordinario per una compagnia italiana, se pensiamo che il nostro Paese è al quartultimo posto per dimensione delle strutture, che nel 90% dei casi hanno meno di dieci addetti. Un nanismo che ci penalizza nella competizione internazionale. In Th abbiamo fatto forti investimenti per dotarci di una gestione manageriale moderna, abbattere i costi fissi e ricorrere a una capitalizzazione adeguata. Continueremo su questa strada grazie alla lungimiranza dei nostri soci e dei consiglieri di amministrazione che ci supportano in questo percorso. Oggi stiamo lavorando a nuove acquisizioni, stiamo costruendo la strada per uno sbarco di Th all’estero e per aprirci al comparto luxury”.","post_title":"Horwath Htl: Th primo gruppo italiano per dimensione. Debellini: presto il debutto nel lusso e all'estero","post_date":"2023-05-17T12:33:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684326802000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445706","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aegean tira le somme di un primo trimestre 2023 di buon auspicio per l'estate in arrivo, riuscendo a contenere le perdite al di sotto dei livelli pre-pandemia e realizzando ricavi quasi doppi rispetto all'anno precedente.\r

\r

Durante il trimestre, tradizionalmente debole dal punto di vista stagionale, il rosso ante imposte si è attestato a 18,6 milioni di euro, con un miglioramento rispetto ai circa 48 milioni di euro persi negli stessi trimestri del 2022 e del 2019. La compagnia aerea ha tuttavia registrato un ebitda positivo nel primo trimestre di 19,3 milioni di euro.\r

\r

\"Siamo molto soddisfatti dei risultati del primo trimestre, nel periodo stagionalmente più debole dell'anno, grazie a una domanda robusta ma anche al miglioramento della competitività di Aegean nel mercato post-pandemia - ha dichiarato Dimitris Gerogiannis, ceo della compagnia -. In particolare, i ricavi, pari a 229 milioni di euro, sono stati superiori del 90% rispetto al primo trimestre del 2022 e di circa un terzo rispetto allo stesso periodo del 2019\".\r

\r

Nel primo trimestre Aegean ha trasportato 2,58 milioni di passeggeri, sostanzialmente in linea con il 2019 ma con un aumento del 72% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. La crescita è stata particolarmente forte sulle rotte internazionali, mentre i mercati sono stati colpiti dalla variante Omicron del Covid-19 durante il primo trimestre del 2022. Aegean ha raddoppiato il numero di passeggeri internazionali trasportati rispetto all'anno precedente, arrivando a poco più di 1,5 milioni nel primo trimestre.\r

\r

\"Ancora una volta, abbiamo sostenuto l'estensione della stagione turistica nel nostro Paese con il nostro investimento nella capacità offerta ad Atene e Salonicco nel primo trimestre del 2023, un investimento che ha portato a una crescita significativa del traffico. Continuiamo a vedere una forte domanda e indicazioni positive per il periodo estivo, che, come sempre, influenza i risultati dell'intero anno\".\r

\r

Aegean prevede di chiudere il 2023 con una capacità di 18 milioni di posti disponibili, con un aumento di 2 milioni di posti rispetto al 2022 e più che nel 2019.\r

\r

","post_title":"Aegean: balzo in avanti dei ricavi e perdita pre tasse nettamente ridotta","post_date":"2023-05-17T10:41:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684320090000]}]}}