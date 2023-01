Ita Airways partecipa a Fitur. Da giugno fino a 84 frequenze settimanali Italia-Spagna Ita Airways si presenta all’edizione 2023 di Fitur, in calendario a Madrid dal 18 al 22 gennaio prossimi, con tutte le novità dell’estate. La compagnia sarà presente con uno stand nell’area riservata all’Italia all’interno del padiglione 4 (stand 4C07) nello spazio dedicato ad Enit. Ita opera attualmente 56 frequenze settimanali tra la Spagna e l’Italia con voli da Barcellona e Madrid verso l’hub di Roma Fiumicino, che da giugno passeranno a 84 con tre frequenze giornaliere da ognuna delle città spagnole. A queste si aggiungono le connessioni con l’intero network di destinazioni in Italia e nel resto del mondo, incluse le destinazioni sudamericane in Brasile e Argentina. In estate, la Ita offrirà inoltre collegamenti stagionali per le Isole Baleari (Ibiza, Maiorca e Minorca), e le altre destinazioni del Mediterraneo. Un focus particolare è quello riservato alla sostenibilità: la compagnia ha l’obiettivo di diventare il vettore aereo più green d’Europa entro il 2026, grazie ad una flotta moderna con tecnologie di ultima generazione. ITA Airways ha infatti sviluppato un piano di riduzione delle emissioni di CO2, che prevede il progressivo rinnovo della flotta, composta per l’80% da aeromobili di nuova generazione, con una riduzione di 1,3 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 entro il 2026. La recente introduzione degli Airbus A220-300 e A350-900 rappresenta un ulteriore passo verso questo risultato. Infine, tra le novità del lungo raggio ci sono i nuovi collegamenti da Roma Fiumicino a San Francisco e Washington, che saranno operativi dall’estate 2023, e il volo su Rio de Janeiro operativo da novembre 2023 – tutti già in vendita. Queste destinazioni si aggiungono ai collegamenti inaugurati nel 2022 su Buenos Aires, San Paolo, Tokyo Haneda, Nuova Delhi e Malé e al network di destinazioni negli Stati Uniti: New York, Boston, Miami e Los Angeles. Con l’ingresso in servizio del nuovo A321Neo il vettore pianificherà l’apertura di nuove destinazioni verso il Medio Oriente: Riyadh, Jeddah e Kuwait City.

Ed ecco che Ryanair conferma la propria presenza a supporto dei passeggeri interessati dalle modifiche, rescue fares a partire da 29,99 euro. La medesima iniziativa era stata presa dalla low cost irlandese dopo l'annuncio della cancellazione già effettuata sulla rotta da Roma Fiumicino a Catania. \r

\r

\"I clienti italiani che hanno prenotato voli su queste rotte - si legge in una nota Ryanair - possono ora viaggiare su uno degli oltre 40 voli settimanali di Ryanair da Palermo a Milano, sugli oltre 30 voli settimanali da Brindisi a Milano o sugli oltre 50 voli settimanali da Roma a Catania a partire da soli 29,99 euro.\r

\r

Ryanair ha confermato il proprio impegno in Italia con la recente apertura di 28 nuove rotte estive e l’aggiunta di tre ulteriori aeromobili a Milano/Roma per l'estate '23. \"Mentre Wizz Air riduce ulteriormente la propria presenza in Italia - sottolinea il country manager Mauro Bolla - avendo cancellato tutte le rotte da Palermo tranne una, oltre a quella da Roma Fiumicino a Catania, Ryanair in qualità di compagnia aerea n.1 in Italia, salva ancora una volta la situazione con una rescue fare (tariffa di salvataggio) a partire da soli €29,99 per accogliere i viaggiatori italiani colpiti dalle ultime cancellazioni di Wizz Air\".","post_title":"Wizz Air taglia rotte da Milano Malpensa. E Ryanair rilancia con le rescue fares","post_date":"2023-01-17T09:25:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673947529000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437375","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Arabia ha varato una nuova promozione dedicata agli agenti di viaggio che consente di scoprire la nuova rotta operativa da Milano Bergamo a Sharjah. Il collegamento - attivo con quattro frequenze alla settimana - viene offerto ad una tariffa di 199 euro, andata e ritorno, tasse incluse, prenotando entro il 31 gennaio 2023 per viaggiare fino al 28 febbraio prossimo (data ultima di rientro).\r

\r

Le prenotazioni devono essere effettuate via mail con lettera di appartenenza, da inviare al sales di riferimento dell'agenzia all'indirizzo macsalessupport-italy@airarabia.com","post_title":"Air Arabia: tariffa speciale per gli agenti di viaggio sulla Milano Bergamo-Sharjah","post_date":"2023-01-16T14:36:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673879796000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437365","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways si presenta all'edizione 2023 di Fitur, in calendario a Madrid dal 18 al 22 gennaio prossimi, con tutte le novità dell'estate. La compagnia sarà presente con uno stand nell'area riservata all'Italia all’interno del padiglione 4 (stand 4C07) nello spazio dedicato ad Enit.\r

Ita opera attualmente 56 frequenze settimanali tra la Spagna e l'Italia con voli da Barcellona e Madrid verso l’hub di Roma Fiumicino, che da giugno passeranno a 84 con tre frequenze giornaliere da ognuna delle città spagnole. A queste si aggiungono le connessioni con l'intero network di destinazioni in Italia e nel resto del mondo, incluse le destinazioni sudamericane in Brasile e Argentina. In estate, la Ita offrirà inoltre collegamenti stagionali per le Isole Baleari (Ibiza, Maiorca e Minorca), e le altre destinazioni del Mediterraneo.\r

Un focus particolare è quello riservato alla sostenibilità: la compagnia ha l’obiettivo di diventare il vettore aereo più green d’Europa entro il 2026, grazie ad una flotta moderna con tecnologie di ultima generazione. ITA Airways ha infatti sviluppato un piano di riduzione delle emissioni di CO2, che prevede il progressivo rinnovo della flotta, composta per l'80% da aeromobili di nuova generazione, con una riduzione di 1,3 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 entro il 2026. La recente introduzione degli Airbus A220-300 e A350-900 rappresenta un ulteriore passo verso questo risultato.\r

Infine, tra le novità del lungo raggio ci sono i nuovi collegamenti da Roma Fiumicino a San Francisco e Washington, che saranno operativi dall'estate 2023, e il volo su Rio de Janeiro operativo da novembre 2023 – tutti già in vendita. Queste destinazioni si aggiungono ai collegamenti inaugurati nel 2022 su Buenos Aires, San Paolo, Tokyo Haneda, Nuova Delhi e Malé e al network di destinazioni negli Stati Uniti: New York, Boston, Miami e Los Angeles. Con l'ingresso in servizio del nuovo A321Neo il vettore pianificherà l’apertura di nuove destinazioni verso il Medio Oriente: Riyadh, Jeddah e Kuwait City.","post_title":"Ita Airways partecipa a Fitur. Da giugno fino a 84 frequenze settimanali Italia-Spagna","post_date":"2023-01-16T13:56:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673877415000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437355","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437356\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gloria Aura Bortolini[/caption]\r

\r

Si chiama Valtur presenta: Cervinia il nuovo podcast realizzato dal brand del gruppo Nicolaus in collaborazione con l’agenzia specializzata Hypercast. L'idea è quella di raccontare l’identità profondamente alpina della destinazione, dove proprio Valtur ha inaugurato il mese scorso il nuovo Cristallo: primo resort di montagna del marchio e indirizzo di debutto dell'innovativa formula upscale Italian Lifestyle Collecation.\r

Voce narrante e protagonista del viaggio valdostano che ruota attorno alla località ai piedi del Cervino è la giornalista Gloria Aura Bortolini, che ha scelto proprio il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort per lavorare al suo libro dedicato alla montagna. Nel suo storytelling per quadri sonori racconta l’emozione di essere la prima e unica ospite del resort poco prima della sua apertura ufficiale, nonché la scoperta di un territorio che ha con le Alpi un legame viscerale e in continua evoluzione.\r

\r

«Si tratta di un progetto lunghissimo, complesso e innovativo - spiega Raffaele Costantino, direttore creativo di Hypercast -. Un percorso comune che i nostri team hanno intrapreso fianco a fianco. Valtur Presenta: Cervinia è quindi una narrazione corale, tra personaggi chiave e storie incredibili, che coinvolge le eccellenze del territorio: dagli artigiani alle guide naturalistiche fino agli artisti, in un simbolico dialogo con i protagonisti di casa Valtur».\r

\r

Il racconto di Gloria Aura Bortolini si articola infatti in tre rubriche: Voci di Cervinia, Dna Valtur (dedicata alle figure essenziali del team coinvolto nella realizzazione del progetto) e Cristallo Ski Resort. Dal campione mondiale di sci Giorgio Rocca agli amministratori Valtur Giuseppe e Roberto Pagliara, dai voli in elicottero ai sapori della tradizione valdostana, incontri sorprendenti e avventure singolari permettono a Gloria Aura Bortolini di scoprire e amare la “montagna perfetta”.\r

\r

«Il progetto della rinascita del Cristallo di Cervinia è nato da un felice incontro e da una visione condivisa tra Valtur e la proprietà, accomunati dalla meraviglia per una delle montagne letteralmente più mitiche di tutto l’arco alpino, il Cervino, e della destinazione da cui ha preso il nome - spiega Roberto Pagliara, presidente del gruppo Nicolaus – Valtur -. Senza il Cervino e Cervinia non avremmo scelto di dar vita a un progetto tanto ambizioso quanto impegnativo per tutto la nostra compagnia. Abbiamo voluto raccontare questo incontro fatto di elementi tangibili e altamente simbolici, di sogni e di appassionate aspirazioni, per rendere un omaggio a un luogo e per testimoniare un percorso. Il podcast, con la sua valenza creativamente libera e potentemente evocativa, ci è sembrato lo strumento migliore: una dimostrazione concreta dell’intenzione di Valtur di porsi in continuo, fruttuoso dialogo con la destinazione, di cui si vuole fare portavoce e amplificatore. Siamo molto soddisfatti del risultato e dell’accoglienza».\r

\r

Sono già disponibili su tutte le piattaforme di podcasting le due rubriche Voci di Cervinia e Dna Valtur, insieme ai primi due episodi del diario Cristallo Ski Resort, mentre dal 18 gennaio saranno pubblicati gli altri episodi del diario, con cadenza settimanale ogni mercoledì.","post_title":"Valtur presenta: Cervinia. Un podcast per raccontare il Cristallo e il suo territorio","post_date":"2023-01-16T12:17:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1673871467000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437340","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tap Air Portugal punta dritta all'estate 2023 con il ritorno dei collegamenti da Napoli a Lisbona, che vedranno una crescita anche del 20% della capacità rispetto alla scorsa estate, grazie a un aeromobile Airbus più grande. A partire dal 26 marzo saranno infatti otto le frequenze settimanali offerte dal vettore in partenza dalla città partenopea. Restano invariati gli altri operativi dall’Italia, con voli diretti per Lisbona da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia, Firenze e Bologna.\r

\r

\r

Durante la stagione estiva verrà rafforzato l'impegno anche su diversi collegamenti intercontinentali. Nel picco della summer la compagnia introdurrà 10 voli settimanali aggiuntivi da Lisbona verso cinque città nel Nord America, con Boston che passerà a due frequenze giornaliere, Miami e Washington a 10 e Chicago e San Francisco a cinque.\r

\r

Tap rafforza anche i voli verso il Brasile, con San Paolo che passerà a 20 frequenze settimanali, Belo Horizonte a sette, Brasilia e Salvador a sei e Belem a quattro. L’incremento delle frequenze verso le Americhe è in linea con la crescita della domanda e consolida ulteriormente i collegamenti con due dei mercati turistici più importanti per il vettore: Stati Uniti e Brasile. Anche gli orari dei voli sono stati modificati in modo da rendere le coincidenze più veloci e più accessibili per i clienti.\r

\r

Infine, il Venezuela beneficerà di un volo settimanale in più per Caracas, per un totale di tre voli settimanali. E oltre al ripristino di altre rotte stagionali, come Tangeri in Marocco, Faro avrà un volo in più al giorno (passando da tre a quattro) mentre Porto Santo, a Madeira, beneficerà nuovamente di una frequenza giornaliera.\r

","post_title":"Tap Air Portugal potenzia la Napoli-Lisbona. Più capacità anche sul lungo raggio","post_date":"2023-01-16T11:40:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673869211000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437329","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sono anche i brand Neos e Bravo tra i tanti protagonisti del nuovo Radio Italia Winterland Tour: il villaggio turistico invernale itinerante dove sport, musica e intrattenimento si incontrano. L’evento di dieci tappe si svolgerà in alcune tra le più belle località sciistiche italiane ed è organizzato dalla stessa Radio Itaia in collaborazione con Vmly&R. Fittissimo il calendario di appuntamenti : Folgaria 21-22 gennaio; Gressoney La Trinité 28-29 gennaio; La Thuile 4-5 febbraio; Madonna di Campiglio 11-12 febbraio; Cortina 18-19 febbraio; Tonale 25-26 febbraio; Plan de Corones 4-5 marzo; Abetone 11-12 marzo; Madesimo 18-19 marzo; Pila 25-26 marzo.\r

\r

Dal 21 gennaio fino al 26 marzo, ogni fine settimana sorgerà un villaggio diffuso con giochi, sport e musica, a contatto con la natura. Un cuore centrale con igloo gonfiabili sarà il punto focale di svariate attività: karaoke, tiro alla fune, welldance, social ski, photo booth, gare divertenti e la possibilità di partecipare a un drive test. Non mancherà una lounge e un ristoro caldo. E inoltre, il sabato, ci sarà una pista dedicata allo slalom e la domenica un’inedita competizione, la Catch The Animals.\r

\r

E tra le tante attrazioni ci sarà anche un aereo gonfiabile gigante Neos insieme a tante attività proposte: relax da spiaggia sulla neve, attività fitness divertenti, giochi musicali con Radio Italia, Indovina la Destinazione, photo booth Bravo, corsa con i sacchi e la stessa grande gara di domenica “Catch The Animals”; il tutto in compagnia delle mascotte di Bravo. Previste anche una serie di sorprese e gadget in omaggio.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Neos e Bravo tra i protagonisti del nuovo Radio Italia Winterland Tour","post_date":"2023-01-16T10:23:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1673864582000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437317","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ethiopian Airlines aumenta le frequenze dei voli verso la Cina dal prossimo 6 febbraio, per poi tornare ai livelli pre-Covid, dal 1° marzo. La compagnia aerea, in seguito alla revoca delle restrizioni di viaggio da parte del governo cinese, opererà inizialmente voli giornalieri per Guangzhou, mentre aumenterà i voli settimanali per Pechino e Shanghai a quattro ciascuno e manterrà l'operativo trisettimanale per Chengdu.\r

\r

Dal 1° marzo invece saranno attivi collegamenti giornalieri per Pechino e Shanghai e dieci e quattro voli settimanali rispettivamente per Guangzhou e Chengdu. Complessivamente, una volta a regime l'operativo, Ethiopian effettuerà 28 voli passeggeri settimanali verso la Cina.\r

\r

\"La Cina è uno dei maggiori mercati per Ethiopian Airlines al di fuori dell'Africa - ha commentato Mesfin Tasew, ceo del Gruppo Ethiopian - e l'aumento delle frequenze dei voli contribuirà a rilanciare il commercio, gli investimenti, la cooperazione culturale e bilaterale tra Africa e Cina nell'era post-Covid. Siamo intenzionati a espandere ulteriormente il nostro servizio verso la Cina\".\r

\r

Oltre ai voli passeggeri per Guangzhou, Shanghai, Pechino e Chengdu, Ethiopian opera anche voli cargo per Guangzhou, Shanghai, Zhengzhou, Changsha e Wuhan.\r

\r

","post_title":"Ethiopian Airlines ripristina dal 1° marzo l'intero operativo verso la Cina","post_date":"2023-01-16T09:15:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673860549000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437314","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lumiwings ha messo in vendita i nuovi voli che debutteranno con la stagione estiva dall'aeroporto di Foggia. Ai collegamenti già attivi per Milano Malpensa e Torino si aggiungeranno quelli per Verona e Catania: in particolare, la rotta verso il Catullo sarà operativa dal prossimo 22 maggio, con due frequenze alla settimana (lunedì e giovedì), fino al 5 giugno; successivamente, le partenze saranno di giovedì e sabato, fino al 28 ottobre 2023. Il primo volo per Catania, invece, decollerà dal Gino Lisa il 1° giugno, con due voli alla settimana da giugno a settembre, attivi ogni giovedì e domenica.\r

\r

La compagnia aerea dà così forma al programma annunciato nell'ottobre 2022 in occasione della riapertura dell'aeroporto di Foggia e al contestuale debutto dei voli per Milano; la rotta verso Malpensa vedrà un potenziamento delle frequenze proprio in vista della stagione estiva: dalle cinque frequenze settimanali operative dal 26 marzo, si passerà a collegamenti giornalieri, da giugno e fino al 27 settembre.","post_title":"Lumiwings: in vendita i voli da Foggia per Verona e Catania","post_date":"2023-01-16T09:00:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673859646000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437294","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova iniziativa del gruppo Destination Italia, che ha appena sottoscritto strumenti finanziari partecipativi (sfp) in Engagigo, pmi proprietaria del portale www.endu.net. Il tutto con l’obiettivo di sviluppare servizi ad hoc dedicati al segmento di mercato del turismo sportivo. La prima fase della partnership vedrà in particolare lo sviluppo di pacchetti dedicati ai partecipanti alle migliaia di competizioni di endurance organizzate in Italia: maratone, trail running, gare ciclistiche su strada e off-road, nuoto in piscina e mare aperto, sci di fondo, triathlon e gare miste. Già oggi Endu conta su 750 mila utenti registrati, 2.200 squadre sportive e oltre 300 mila iscrizioni online a eventi sportivi. I pacchetti saranno veicolati attraverso il portale stesso e resi disponibili ai tour operator internazionali, clienti b2b di Destination Italia. Nel medio-lungo periodo, la collaborazione prevede poi lo sviluppo di nuovi prodotti turistici esperienziali dedicati agli appassionati di sport outdoor ed endurance, focalizzati su alcuni territori italiani ad alta vocazione e attrattività.\r

\r

“Il nostro gruppo ha grandi ambizioni - spiega l'azionista di riferimento di Destination Italia, Dina Ravera -: la più importante è quella di diventare un market maker internazionale, capace di incidere sull’export del turismo italiano, intercettando e convogliando i flussi di viaggiatori internazionali verso la nostra Penisola, con un forte focus sui segmenti alto-spendenti. Solo negli ultimi due mesi abbiamo annunciato il progetto di acquisizione di Portale Sardegna, un’altra società quotata su Euronext Growth Milan, fortemente sinergica con noi, e il lancio di Destination Beauty: una start-up innovativa focalizzata sul turismo aspirazionale della bellezza italiana. Con l’investimento in Endu, intendiamo proseguire nello sviluppo di servizi fortemente verticali, in questo caso specifici per il segmento degli appassionati di sport di endurance e sport outdoor, che a livello mondiale è costituito da milioni di praticanti in tutto il mondo. Nella sola Italia, si contano oltre un milione di amatori e 100 mila agonisti (fonti: Nielsen ed Endu). Sono comunità coese, organizzate in team e società sportive, che viaggiano regolarmente in gruppo in tutto il mondo per partecipare a gare ed eventi, o anche solo per praticare il loro sport in zone turistiche particolarmente adatte e suggestive. Nella strategia di sviluppo del gruppo, l’offerta di prodotti turistici verticali proprietari, sviluppati e gestiti da noi, è fondamentale per portare in Italia viaggiatori alto-spendenti che ritornano più volte nel tempo, per ragioni diverse e in momenti diversi dell’anno. Anche nel settore sportivo l’Italia ha da offrire destinazioni da sogno. Basti pensare, per esempio, al fascino esercitato dal ciclismo su strada nelle regioni collinari e di montagna del Nord Italia, rese famose nel mondo dal Giro d’Italia. Tuttavia, queste destinazioni vanno proposte agli operatori internazionali proattivamente e soprattutto devono essere valorizzate attraverso offerte turistiche integrate”.","post_title":"Destination Italia punta sul turismo sportivo: al via una partnership con il portale Endu","post_date":"2023-01-13T13:19:10+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1673615950000]}]}}