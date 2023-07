Ita Airways: ok al nuovo cda a tre con Turicchi presidente. L’addio di Lazzerini Ita Airways ha un nuovo consiglio di amministrazione che, come anticipato, è composto da soli tre membri rispetto ai precedenti cinque, nel solco degli accordi presi fra il Ministero dell’Economia e delle Finanze (azionista unico di Ita) e Lufthansa, secondo cui con la sottoscrizione di un aumento di capitale a lei riservato e l’ingresso nel capitale del vettore italiano, esprimerà altri due consiglieri, di cui uno con il ruolo di ad. Il cda è il seguente: Antonino Turicchi presidente, Valeria Vaccaro e Francesco Spada consiglieri. La nota diffusa da Ita informa poi che nella riunione successiva all’Assemblea il cda “ha approvato la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con Fabio Maria Lazzerini, già amministratore delegato e direttore generale della compagnia. Tutte le deleghe operative di Lazzerini sono state affidate ad Andrea Benassi, attuale chief network, fleet and alliances officer, che assumerà l’incarico di direttore generale. Inoltre, Francesco Presicce, chief technology officer, è stato nominato accountable manager, posizione in precedenza ricoperta da Lazzerini”. Vengono poi ringraziati oltre a Frances Vyvyen Ouseley e Ugo Arrigo per il contributo dato come consiglieri, Fabio Maria Lazzerini per il lavoro svolto dalla complessa fase di avvio e successivo consolidamento della compagnia agli attuali risultati e alla transizione verso la sua privatizzazione. Il Collegio Sindacale è stato invece riconfermato nelle persone di Marina Scandurra Presidente, Paolo Maria Ciabattoni e Giovanni Naccarato Sindaci effettivi. In attesa del via libera da Bruxelles all’operazione di acquisizione da parte di Lufthansa del 41% delle quote di Ita, quest’ultima sottolinea che è stato compiuto “un altro importante passaggio nel percorso individuato nel piano industriale di ITA Airways, che da start up a totale partecipazione pubblica si è consolidata e ha avviato la privatizzazione. Questa operazione, come è noto, è soggetta all’autorizzazione della Direzione generale per la Concorrenza di Bruxelles”. Condividi

