Ita Airways: nel 2024 arrivano 475 nuove assunzioni tra piloti e assistenti di volo Focus sulle nuove assunzioni per Ita Airways: nel 2024 la compagnia aerea ha in programma 475 assunzioni per gestire l’aumento della flotta e delle rotte in vista dell’estate. La compagnia punta ad assumere, come riportato da Il Sole 24 Ore, 90 piloti, 330 assistenti di volo e 55 posti nello staff che andranno a supporto del network estivo che prevede 56 destinazioni (di cui 16 domestiche, 14 intercontinentali, e 26 internazionali), che durante il picco della stagione saranno aumentate di ulteriori 11 destinazioni stagionali (di cui 2 domestiche e 9 internazionali). Il potenziamento della flotta punta a contare per fine 2024 un totale di 96 aeromobili, rispetto agli attuali 84 8 (con l’ingresso dell’A330-900 – il primo aeromobile di proprietà del vettore) grazie all’utilizzo di altri 27 aerei di nuova generazione (e l’uscita di 15 più datati): a fine anno il 66% dei velivoli sarà di nuova generazione in grado di garantire bassi consumi, minori costi di gestione ed emissioni ridotte. Condividi

