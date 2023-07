Ita Airways: le novità del programma Volare per i soci Executive Volare, il programma di fedeltà di Ita Airways, amplia la gamma di vantaggi e benefit per i soci Executive. Con il lancio di Executive Reserved i soci del Club Executive potranno beneficiare di offerte esclusive e servizi dedicati grazie alle partnership con partner selezionati. Sono due ad oggi le tipologie di offerte pensate per Executive Reserved, Travel & Lifestyle e Shopping, e i primi partner dell’iniziativa sono già pronti ad accogliere i clienti top tier di Volare. Gli hotel Forte Village, Palazzo Doglio e Palazzo Fiuggi Wellness Medical Retreat offriranno uno sconto dedicato sulla prenotazione della camera, un ingresso per persona alla spa, trattamento VIP all’arrivo e, in base alla disponibilità, upgrade di camera, check-in prioritario e late check-out mentre lo storico marchio di prodotti di lusso napoletano E.Marinella dedicherà uno sconto e un gift limited edition personalizzato per Ita Airways Volare. I soci che lo desiderano potranno inoltre vivere un’esperienza unica presso il laboratorio E. Marinella e richiedere una cravatta su misura. Viene poi lanciata una carta aggiuntiva per i soci Executive: i soci del club Executive potranno scegliere di regalare lo status Premium ad un socio già iscritto al programma Volare. Si tratta di un upgrade di status che consentirà a chi ne beneficia di provare alcuni tra i benefit più esclusivi del programma, come ad esempio il fast track, l’accesso in lounge e un bagaglio extra. È possibile visitare la sezione Executive Reserved nel menu dedicato al Programma Volare sul sito di Ita Airways: all’interno della stessa area personale, i soci Executive potranno inoltre inserire nome, cognome e numero di tessera di un altro socio a cui concedere lo status Premium. Condividi

