Ita Airways: a Fiumicino il nuovo Airbus A220 con la livrea Born To Be Sustainable E’ arrivato a Roma Fiumicino il nuovo Airbus A220 di Ita Airways con livrea bianca ‘Born To Be Sustainable’. Si tratta di uno dei quattro A220 che entreranno in flotta da questo ottobre e contribuiranno a portare Ita Airways a diventare il vettore più green d’Europa con l’80% di velivoli di nuova generazione in flotta entro il 2026. L’aeromobile sarà operativo tra Roma, Milano, Genova, Torino, Napoli, Ginevra, Zurigo e Monaco. Oltre ai nuovi A220 che affiancano l’ammiraglia A350 nella flotta della compagnia aerea, nei prossimi mesi arriveranno altri A220 ed A330-900neo, A320neo e A321neo. L’Airbus A220 è il più efficiente aeromobile a corridoio singolo di piccole dimensioni della sua categoria e consentirà alla compagnia di beneficiare di una riduzione del 25% dei consumi e delle emissioni di CO2 per passeggero rispetto alla precedente generazione. È più leggero, silenzioso, con livelli di comfort a bordo di assoluto riferimento.

