Ita Airways: è attivo il nuovo servizio “Blocca la tariffa”, fino a otto giorni prima della partenza Ita Airways ha lanciato il nuovo servizio “Blocca la tariffa” che consente di bloccare il prezzo del volo selezionato durante la fase di acquisto del biglietto per 72 ore pagando un supplemento. Diventa così possibile bloccare la tariffa dei voli Ita scegliendo tra le 64 destinazioni offerte dalla compagnia, comprese le due nuove rotte intercontinentali da Roma Fiumicino verso Washington, dal 2 giugno, e San Francisco dal 1° luglio. Il servizio è disponibile sul sito ufficiale del vettore e sull’app mobile e prevede un supplemento variabile da 5 a 15 euro a passeggero in base alla destinazione del volo, ad eccezione dei bambini con età inferiore ai 2 anni per i quali il servizio è gratuito. “Blocca la tariffa” è disponibile fino a otto giorni prima della data di partenza del volo e per le prenotazioni di andata e ritorno dovrà essere acquistato su entrambi i voli.

