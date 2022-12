Ita Airways: decolla domani il volo da Roma Fiumicino alle Maldive Ita Airways inaugura domani la nuova rotta da Roma Fiumicino a Malè (Maldive), con l’Airbus A350. La tratta sarà servita da due frequenze settimanali variabile durante la stagione, per assecondare la prevista domanda: da due frequenze operate di sabato e domenica (il 17, 18 dicembre e dal 28 gennaio al 25 marzo) a tre frequenze settimanali (dal 21 al 25 dicembre e dal 19 al 22 gennaio), a quattro frequenze settimanali (dal 26 dicembre al 1 gennaio e dall’11 al 15 gennaio), a cinque frequenze settimanali (dal 2 all’8 gennaio). Il volo sarà quindi operato fino al 15 aprile 2023, permettendo ai vacanzieri italiani di scegliere le Maldive anche per le vacanze di Pasqua. “Il collegamento Roma-Malè – dichiara Emiliana Limosani, cco di Ita Airways e ceo Volare – sviluppa ulteriormente il nostro network individuando le destinazioni con maggior potenzialità e di maggior interesse non solo per il cliente finale ma anche per i partner commerciali, tour operator e agenzie di viaggio specializzate sulla destinazione. I passeggeri Ita Airways potranno raggiungere le Maldive anche con comode connessioni non solo dall’Italia ma da tutta Europa.” “Non vediamo l’ora di dare nuovamente il benvenuto alle Maldive a Ita Airways e siamo certi che l’aumento della connettività diretta aumenterà gli arrivi durante le festività natalizie e l’inverno – ha affermato Thoyyib Mohamed, ceo e managing director di Visit Maldives -. L’Italia è da sempre uno dei nostri mercati chiave, storicamente importante per l’industria del turismo maldiviano. I turisti italiani sono stati infatti i primi a visitare le Maldive quando abbiamo avviato lo sviluppo turistico esattamente 50 anni fa e, oggi, siamo davvero entusiasti di questa nuova connessione diretta tra i due Paesi”.

