Ita Airways, conti in netto miglioramento. Turicchi su Lh: «L’accordo si farà» «Lo sviluppo sia economico che finanziario è stato la chiave fondamentale che ha consentito all’azienda di crescere»: Antonino Turicchi, presidente di Ita Airways, commenta il bilancio 2023 della compagnia aerea, che ha riservato più di una buona notizia. Di fatto Ita ha raggiunto il breakeven con un anno di anticipo rispetto alle previsioni del piano industriale, per chiudere poi all’ultima riga di bilancio con una perdita di soli 5 milioni di euro: dato praticamente azzerato se paragonato al rosso di 481 milioni sul 2022. Nel 2023 Ita Airways ha operato oltre 124,000 voli e trasportato 15 milioni di passeggeri (+47% rispetto al 2022), e per i primi mesi del 2024 Turicchi ha sottolineato che l’andamento positivo sta continuando con l’80.5% di regolarità e 88.9% di puntualità, mentre la customer satisfaction, sempre nello stesso periodo, è pari a 80,5%. E non si fermerà la crescita quest’anno, ha spiegato Andrea Benassi, direttore generale Ita Airways, «grazie all’ingresso nella flotta di 26 nuovi aeromobili, portiamo il numero complessivo – dopo l’uscita di velivoli di vecchia generazione – a 96, di cui 22 wide body e 74 narrow body, e con il 67% di aerei di nuova generazione». Per l’estate la compagnia opererà su 57 destinazioni di cui 16 domestiche, 28 internazionali e 15 intercontinentali e con l’introduzione di nuovi collegamenti su Nord America con Chicago, Africa con Accra e Dakar, e Medio Oriente, con Riyadh, Gedda e Kuwait City. Inoltre, sempre durante l’estate, Ita introdurrà voli stagionali verso 11 destinazioni tra le meta più richieste del Mediterraneo tra cui Grecia, Spagna, Croazia e le isole italiane. Le nozze con Lufthansa Commentando l’attesa per la via libera all’accordo con Lufthansa, ancora in fase di discussione all’Unione europea, Turicchi ha lasciato trapelare una buona dose di ottimismo: «Questa non è un’operazione per il salvataggio di Ita, l’azionista Mef la vede come un’operazione di mercato per fare crescere la compagnia. Non abbiano un ‘Piano B’, l’accordo si farà. Io credo fortemente nel piano A, cioè in questo matrimonio che vede Ita come la promessa sposa». Turicchi ha concluso con l’auspicio che venga rispettata la scadenza del 6 giugno per la decisione ultima della Commissione, «anche se potrebbe slittare al 26-27 giugno». Condividi

\r

Di fatto Ita ha raggiunto il breakeven con un anno di anticipo rispetto alle previsioni del piano industriale, per chiudere poi all'ultima riga di bilancio con una perdita di soli 5 milioni di euro: dato praticamente azzerato se paragonato al rosso di 481 milioni sul 2022.\r

\r

Nel 2023 Ita Airways ha operato oltre 124,000 voli e trasportato 15 milioni di passeggeri (+47% rispetto al 2022), e per i primi mesi del 2024 Turicchi ha sottolineato che l’andamento positivo sta continuando con l’80.5% di regolarità e 88.9% di puntualità, mentre la customer satisfaction, sempre nello stesso periodo, è pari a 80,5%. E non si fermerà la crescita quest’anno, ha spiegato Andrea Benassi, direttore generale Ita Airways, «grazie all’ingresso nella flotta di 26 nuovi aeromobili, portiamo il numero complessivo - dopo l’uscita di velivoli di vecchia generazione - a 96, di cui 22 wide body e 74 narrow body, e con il 67% di aerei di nuova generazione».\r

\r

Per l’estate la compagnia opererà su 57 destinazioni di cui 16 domestiche, 28 internazionali e 15 intercontinentali e con l’introduzione di nuovi collegamenti su Nord America con Chicago, Africa con Accra e Dakar, e Medio Oriente, con Riyadh, Gedda e Kuwait City. Inoltre, sempre durante l'estate, Ita introdurrà voli stagionali verso 11 destinazioni tra le meta più richieste del Mediterraneo tra cui Grecia, Spagna, Croazia e le isole italiane.\r

\r

Le nozze con Lufthansa\r

\r

Commentando l’attesa per la via libera all’accordo con Lufthansa, ancora in fase di discussione all’Unione europea, Turicchi ha lasciato trapelare una buona dose di ottimismo: «Questa non è un’operazione per il salvataggio di Ita, l’azionista Mef la vede come un’operazione di mercato per fare crescere la compagnia. Non abbiano un 'Piano B', l’accordo si farà. Io credo fortemente nel piano A, cioè in questo matrimonio che vede Ita come la promessa sposa».\r

\r

Turicchi ha concluso con l’auspicio che venga rispettata la scadenza del 6 giugno per la decisione ultima della Commissione, «anche se potrebbe slittare al 26-27 giugno».","post_title":"Ita Airways, conti in netto miglioramento. Turicchi su Lh: «L'accordo si farà»","post_date":"2024-03-28T11:43:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1711626221000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464484","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_452628\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Antonella Ferrari[/caption]\r

Si è tenuta a marzo, a Cortina d’Ampezzo, la tre giorni di eventi disegnati a beneficio degli agenti di viaggio che si sono distinti nella prima sessione dell’Academy Gattinoni, dedicata alle agenzie dei network Mondo di Vacanze e MYNetwork Viaggi & Vacanze, che si è svolta da settembre 2023 a febbraio 2024.\r

La tematica è quella cara al Gruppo Gattinoni: la formazione, continua e costante. Oltre 500 agenti si sono registrati alla piattaforma per seguire online i 16 appuntamenti in calendario, tenuti da formatori specializzati nelle singole aree.\r

Un progetto di costruzione dell’identità dell’agenzia, articolato in molteplici attività, concrete e utili nel business quotidiano.\r

Dalla presenza online con sito web e strategia sui social media, alle modalità di relazione con i clienti, dalle tecniche di vendita alle strategie volte a migliorare la soddisfazione del cliente, dall’analisi del business attraverso la stesura di un budget al monitoraggio dei risultati con il controlling finanziario.\r

Gli appuntamenti formativi hanno spaziato, inoltre, dagli importanti temi della privacy alla corretta compilazione del contratto di viaggio e di lavoro al recruiting digitale, dalle polizze assicurative a come intraprendere un percorso di sostenibilità aziendale. La conclusione è stata dedicata al tema del viaggio e alle tipologie attualmente più richieste. Questa sessione ha registrato il picco più alto di partecipazione da parte degli agenti, a testimonianza della profonda motivazione intrinseca che anima il loro lavoro.\r

Una selezione di professionisti si è distinta per aver completato l’intero ciclo di formazione dell’Academy; a loro, oltre all’attestato, è stato offerto da Gattinoni un soggiorno esperienziale di tre giorni e due notti a Cortina.\r

Commenta Antonella Ferrari, direttore Network di Gruppo Gattinoni “Per noi è sempre di grande di stimolo proporre questi importanti momenti di formazione, di condivisione e di aggregazione. La prima sessione dell’Academy è stata molto apprezzata, lo dimostrano i numeri complessivi e soprattutto l’elevata partecipazione di agenzie che hanno seguito per intero il percorso. Sicuramente la ripeteremo in autunno, per dare contenuti e stimoli sempre nuovi – continua Ferrari -. A Cortina abbiamo voluto invitare una ventina di agenti che si sono distinti per il particolare impegno profuso nel corso dell’Academy; sono stati tre giorni di workshop e momenti di team building, con cene e attività speciali a corredo. Una conclusione in grande stile del percorso iniziato lo scorso settembre”.\r

Nelle giornate ampezzane sono stati organizzati due workshop. Bye Bias dedicato alla scoperta dei principali pregiudizi cognitivi ed errori nel modo di pensare, soprattutto in situazioni di forte stress condizione che si verifica frequentemente in agenzia, di fronte ai clienti sempre più esigenti; Culture Mapping in cui si sono tracciate le sfide e le opportunità di un corretto “culture management”.\r

I momenti di lavoro sono stati alternati da attività pratiche e coinvolgenti come il curling presso lo stadio Olimpico di Cortina, lo starwatching all’osservatorio astronomico, la passeggiata nel bosco serale a lume di torcia e la salita al rifugio Mietres con relax nella vasca termale all’aperto. Non potevano mancare pranzi e cene speciali presso ristoranti molto rinomati come quello dello chef e sommelier Fabio Pompanin - chiamato dal CONI per gli atleti delle Olimpiadi- o in rifugi ad alta quota raggiungibili in funivia come il Col Druscié, a 1778 metri d’altezza, che si affaccia direttamente sulle Tofane e offre una vista panoramica a 360° sulla vallata di Cortina e sulle piste della Coppa del Mondo.\r

","post_title":"Academy Gattinoni, premi alle agenzie che si sono distinte","post_date":"2024-03-28T10:00:34+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1711620034000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464451","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con 26.000 meeting organizzati e oltre 2.000 persone tra operatori e giornalisti da tutto il mondo si è chiusa ieri la tappa di Tolosa del salone Rendez-Vous en France. Gli oltre 635 espositori provenienti da ogni parte della Francia hanno avuto l’opportunità di raggiungere nei due giorni dell’evento circa 900 tour operator internazionali, 28 giornalisti provenienti da tutto il mondo, oltre ai 53 fam trip che hanno preceduto il salone.\r

\r

Il 2024 è un anno importante per la Francia, non solo per la presenza dei Giochi Olimpici e Paralimpici a Parigi tra luglio e ottobre, ma anche per altri eventi significativi come i 150 anni dell’Impressionismo, l’80° anniversario dello Sbarco in Normandia, il Francophonie summit alla Cité internationale de la langue française in Villers-Cotterêts, la Vendee Globe - tour del mondo in barca a vela in solitario, il 111° Tour de France, e la tanto attesa riapertura della Cattedrale di Notre Dame de Paris.\r

\r

«Lo sport farà da fil rouge tra i vari territori, ma non solo. Città e regioni puntano infatti su un’offerta sempre più in linea con le nuove richieste del mercato e dei clienti - ha dichiarato Caroline Leboucher, ceo di Atout France -. Sostenibilità e tutela ambientale le parole chiave che caratterizzano le proposte, dalla Nouvelle-Aquitaine, alla Provenza - Alpi del Sud e Costa Azzurra, l’Occitania, la Normandia, il Nord della Francia, la Regione di Parigi, la Corsica, la Bretagne, l’Auvergne Rhône Alpes, la Valle della Loira. Operatori e policy makers puntano sul territorio, un territorio che è sinonimo di patrimonio, prodotti, tradizioni, natura, luoghi, gastronomia, vino, cultura, verde, arte di vivere».\r

\r

Un anno particolare quindi per riscoprire tutta la Francia, con nuove proposte nel segno dell’innovazione e della creatività tipiche francesi.\r

\r

L’interesse del mercato italiano, oltre a confermare la scelta delle regioni come Corsica, Costa Azzurra, Provenza, Castelli della Loira e Parigi, è da diversi anni in crescita anche in altri territori francesi come la Bretagna, la Loira, l’Occitania e la Normandia solo per citarne alcune.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_464453\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La campagna #ExploreFrance[/caption]\r

\r

«La prima parte dell’anno conferma le previsioni di crescita del mercato italiano, che ha registrato un anno record nel 2023 - ha commentato Frédéric Meyer, direttore Atout France per l’Italia -. Come dichiarato anche dal nostro Ministro del Turismo lo scorso anno sono state registrate entrate nel settore per 75 miliardi di euro, e il mercato italiano è il 4° per il numero di visitatori, con 7,3 milioni di visitatori italiani in Francia nel 2023, e al 6° posto per le entrate turistiche con 3.5 miliardi di euro. E sono dati importanti anche quelli registrati in questi due giorni della tappa a Losanna del Rdvef 2024: 26 tour operator e 2 giornalisti italiani, oltre allo staff di Atout France Italia. L’appuntamento è dunque a Lione, ad aprile 2025. Nel frattempo proseguiamo con la campagna #ExploreFrance con 16 sotto-campagne specifiche dedicate alle nostre regioni, e tra queste faremo un investimento importante sulla Corsica. Oltre a una specifica campagna di conversione per sostenere le vendite degli operatori italiani sul mercato francese».\r

\r

[gallery ids=\"464455,464456,464457,464458,464461,464462\"]","post_title":"Grandi numeri registrati dal Rendez-vous en France a Tolosa","post_date":"2024-03-28T09:30:16+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["atout-francia","francia"],"post_tag_name":["Atout Francia","francia"]},"sort":[1711618216000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464410","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

Grande successo ieri 26 marzo per il Travel Open Day di Genova che come ogni anno ha visto tour operator, vettori, compagnie di crociere, alberghi, enti del turismo incontrare le agenzie di viaggio del capoluogo ligure e dintorni. Ancora una volta come sede del Tod è stato scelto Palazzo Imperiale, uno degli edifici più prestigiosi della città, incluso nel circuito Palazzi dei Rolli.\r

\r

Per la prima volta l’evento è stato realizzato, oltre che con la collaborazione di Saloni delle Feste Palazzo Imperiale, con il supporto del comune di Genova, che ha colto l’occasione per presentare al trade l’offerta turistica della città, le novità e gli eventi in programma. Ancora una volta il Travel Open Day si propone come evento di confronto, non solo per fare incontrare offerta e domanda, ma per evidenziare tutto il potenziale di un territorio, in questo caso della città di Genova.\r

\r

«La nostra offerta turistica è il prodotto di tante direttrici: da quella culturale a quella sportiva, passando per l’arte e l’enogastronomia - afferma l’assessore al Turismo del comune di Genova, Alessandra Bianchi - Questa strategia contribuisce a rendere la nostra destinazione una di quelle maggiormente preferite da turisti italiani e stranieri. È un trend che si conferma in crescita ogni giorno dell'anno, anche grazie al clima mite e alle bellezze paesaggistiche che consentono di vivere esperienze outdoor, quali escursioni e passeggiate, in ogni stagione».\r

\r

Genova è ormai spesso definita la Città dei Rolli: basterebbe questo per promuoverla in tutto il mondo. Ma Genova è molto di più: musei, palazzi nobiliari, un grande centro storico, il porto e il mare, l’acquario, teatri, mostre ed eventi tutto l’anno.\r

\r

\r

\r

«Genova è una città poliedrica che riesce a interessare tutti i target – aggiunge Sandra Torre, direttore attività e marketing del turismo del comune di Genova –. Tra gli eventi in calendario la quindicesima edizione del World Tourism Event – Salone Internazionale del Turismo nei siti Patrimonio Mondiale, in programma dal 12 al 14 settembre nella prestigiosa cornice di Palazzo della Meridiana».\r

\r

La città è impegnata ormai da anni su diversi fronti, con l’obiettivo di rafforzare e affinare l’offerta, non solo in termini di prodotto, ma soprattutto di servizi dedicati.\r

\r

«Mettere a sistema l’offerta turistica – aggiunge Torre - significa valorizzare tutta l’offerta culturale della città che ha un patrimonio immenso e soprattutto fare rete tra gli operatori. Il comune di Genova attua realmente una strategia, una seria policy di valorizzazione di tutta la propria identità e di tutto il territorio, allo scopo di mettere tutto a sistema per attrarre visitatori di qualità».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Travel Open Day Genova: la città protagonista del b2b con l'offerta esperienziale","post_date":"2024-03-27T15:53:22+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1711554802000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464138","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Parkhotel Laurin di Bolzano è al centro di una città mitteleuropea con caratteristiche geologiche e storiche uniche. L'hotel organizza experience guidate che rivelano un luogo dalle sfaccettature inattese: climatiche, storiche e architettoniche. Porta delle Dolomiti, nelle Alpi italiane, Bolzano si trova al centro di una conca vulcanica di 70 chilometri di diametro (l’attività vulcanica ha interessato la zona 280 milioni di anni fa) ed è la seconda città più calda d’Italia. Le Alpi bloccano i fronti di maltempo e le garantiscono 300 giorni di sole all’anno. Nella conca si incontrano tre fiumi: l’Isarco, il Talvera e l’Adige. \r

Nell’anno 1000 i vescovi di Trento compresero il potenziale di sviluppo del territorio e favorirono la nascita di un centro di commercio capace di collegare Venezia alle terre del Nord. Bolzano divenne sempre più ricca: nel 1273 i conti di Tirolo-Gorizia la conquistarono e la dominarono fino al 1363, quando venne donata agli Asburgo. La storia racconta di rivolte, anche religiose, e di passaggi di potere, fino al 1635, quando l’arciduchessa del Tirolo Claudia de’Medici, vedova di Leopoldo V d’Austria, decise l’istituzione di un magistrato mercantile che, in lingua italiana e tedesca, regolava i contenziosi sorti tra i commercianti provenienti da mezza Europa. La città fiorì e vennero costruiti i bellissimi portici che si possono percorrere ancora oggi: proteggevano il centro dal sole e dal vento proveniente dalle montagne e creavano un microclima ideale per il commercio. \r

Il territorio era ideale anche per la crescita del vitigno autoctono, che produce il rosso e gustoso Lagrein. Le leggende dicono che Bolzano fosse posata sul vino! Ancora oggi le abitazioni hanno cantine di uno o due piani dove, a 15 gradi, viene conservato il prezioso vino locale. All’inizio del 1800 Bolzano venne annessa al Regno d’Italia, visse l’occupazione napoleonica, quindi tornò a far parte dell’Impero austro-ungarico fino al 1918. Dopo la Prima guerra mondiale fu nuovamente annessa all’Italia e, con l’avvento del fascismo, nel 1922-23, il territorio della città venne fortemente italianizzato con un nuovo piano urbanistico. Nel 1936 Mussolini fece costruire il monumento alla Vittoria e volle replicare il centro cittadino sulla riva opposta del fiume Talvera, affidandone la costruzione all’architetto Marcello Piacentini. \r

Dagli anni ‘60 in poi Bolzano è un’importante meta turistica. La storia della città è anche caratterizzata dal trilinguismo: la popolazione parla italiano, tedesco e ladino. Per frequentare l’università è richiesta la conoscenza di tutte queste lingue. Bolzano offre tanto al turista che, oltre ad apprezzarne la natura, i paesaggi e la tradizione, potrà incontrare al museo Archeologico il corpo di Ötzi, l’uomo venuto dal ghiaccio scoperto da due alpinisti nel 1991 sul ghiacciaio della val Senales. Oppure visiterà il Duomo di Santa Maria Assunta, iniziato nel IV secolo contiene la cappella di San Giovanni, i cui affreschi furono commissionati dalla famiglia di banchieri fiorentini de Rossi-Botsch a pittori provenienti da Padova, dove avevano lavorato con Giotto alla cappella degli Scrovegni. E poi ci sono importanti raccolte d’arte moderna. Tra le tante eccellenze non bisogna dimenticare la gastronomia, con i piatti e i salumi tipici da gustare sulle terrazze delle case antiche. Ammirando le Dolomiti che, al tramonto, si accendono del ricordo del giardino di rose del re dei nani Laurin, celebrato dal Parkhotel Laurin.\r

[gallery ids=\"464145,464144,464143\"]","post_title":"Il Parkhotel Laurin accompagna i suoi ospiti alla scoperta di Bolzano","post_date":"2024-03-27T09:37:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1711532246000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464314","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Internazionalizzare la domanda, fino al 2022 generata per il 95% esclusivamente dal mercato domestico, e allungare le stagionalità. Sono questi i due principali obiettivi dell'attuale fase di sviluppo del gruppo Bluserena. Lo ha raccontato in occasione dell’Hotellerie Summit di Pambianco alla Borsa di Milano, il ceo del gruppo con base a Pescara, Marcello Cicalò: \"Quando sono approdato qui a fine 2022, dopo che la compagnia era stata acquisita l'anno precedente dal fondo Azora, mi hanno conferito un mandato preciso: riposizionare e affinare il prodotto, mantenendo l'identità Bluserena pur in un contesto di espansione dell'offerta\".\r

\r

La prima mossa è stata dunque quelle di investire 55 milioni di euro per la ristrutturazione di cinque dei 13 hotel in portfolio. \"E quest'anno abbiamo già in programma ulteriori impegni per una trentina di milioni. Proprio in questi giorni stiamo inoltre lanciando il nostro nuovo sito corporate. Il tutto con l'idea di estendere, tra le altre cose, il nostro appeal verso gli ospiti internazionali, che sino a due anni fa pesavano appena per il 5% dei nostri arrivi\".\r

\r

Altro tema caldo è quindi quello dell'allungamento della stagionalità: \"Al momento del mio arrivo i nostri resort rimanevano aperti in media per 130 giorni all'anno. Ora vogliamo renderli operativi almeno per 150 giorni, raggiungendo in alcuni contesti come per esempio la Sicilia anche i 180 giorni di attività\".\r

\r

A livello di nuovi sviluppi il focus è poi piuttosto vario: si va dalle coste ai laghi, passando anche per le mete ski resort, dove la compagnia possiede già oggi un indirizzo proprio. \"Attualmente abbiamo due o tre operazioni particolarmente calde\", ha rivelato Cicalò, che non esclude un domani neppure la possibilità di un'eventuale espansione in destinazioni urbane. \"I fondi normalmente pensano a un exit strategy dopo un periodo di cinque - sette anni - ha aggiunto il ceo -. Ma a volte si possono fare travasi tra un fondo e e un altro gestito dalla medesima società. Credo quindi che il progetto Bluserena corrente abbia un respiro di almeno dieci anni\".\r

\r

La compagnia ha chiuso il 2023 a quasi 108 milioni di euro di fatturato, rispetto ai 96 milioni di un anno prima, quando i margini operativi lordi (ebidta) avevano raggiunto i 24 milioni, per una marginalità pari al 25,3%. \"Anche in questo primo scorcio di 2024 i trend sono buoni - ha concluso Cicalò - Ci definiamo quindi cautamente ottimisti per il prosieguo dell'anno\".","post_title":"Bluserena: obiettivo internazionalizzare la domanda e allungare le stagionalità","post_date":"2024-03-26T14:06:16+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1711461976000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464329","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La stagione sciistica 2023-2024 in Alto Adige sta entrando nella sua fase conclusiva e le grandi distese di neve sule quali si sono divertiti a più non posso gli appassionati delle attività invernali lasceranno presto il posto al verde dei prati che presto si riempiranno di fiori colorati.\r

\r

È quindi il momento di pianificare una piacevole vacanza primaverile oppure, perché no, le vostre ferie estive in questo splendido territorio della nostra penisola.\r

\r

Potreste per esempio fissare il vostro soggiorno all’Alpenrose hotel presso il lago di Carezza, per essere precisi a pochi chilometri dal centro di quel piccolo gioiellino che è Nova Levante nella meravigliosa Val d’Ega.\r

\r

L’Alpenrose è un hotel 4 stelle che sicuramente soddisferà le vostre più alte aspettative; ai suoi ospiti infatti offre tutta una serie di servizi di alto livello: piscina interna, piscina esterna riscaldata, zona saune, percorso Kneipp, zona relax, area per il fitness, trattamenti benessere di vario tipo, noleggio bike e sci, cucina di alta classe, camere e suite ampie e confortevoli con una vista eccezionale e tanto altro ancora.\r

Nova Levante: obbligatoria un’escursione al lago di Carezza!\r

Il lago di Carezza (Karersee) è facilmente raggiungibile a piedi dall’Hotel Alpenrose; sono infatti sufficienti circa 15-20 minuti, ma potreste anche organizzare un’escursione più lunga partendo da Nova Levante, per la precisione dal Centro della Protezione Civile; è necessario prendere il sentiero 10A; il percorso è lungo circa 10 km e ha una durata di circa 3 ore. Per tornare si può fare lo stesso percorso oppure si può prendere il sentiero 7.\r

\r

Il lago si trova sotto le pendici del Massiccio del Latemar e lo spettacolo di cui si può godere è eccezionale: sulle sue acque cristalline infatti si specchiano gli alberi e le maestose cime del Latemar e del Catinaccio. Non dimenticate di portare con voi la macchina fotografica!\r

Qualche suggerimento per la vostra meravigliosa vacanza in Val d’Ega\r

Con l’arrivo della primavera, soggiornando in Val d’Ega avrete la possibilità di sfruttare al massimo la rete di sentieri per l’escursionismo: ben 500 km di percorsi di vario tipo, da quelli più facili a quelli più impegnativi. I più esperti hanno a disposizione anche diverse vie ferrate, tutte messe in sicurezza: potreste per esempio cimentarvi con la via ferrata Passo Santner o la via ferrata Roda di Vaèl. Da prendere in considerazione anche il Latemarium, la rete di sentieri tematici inaugurata nel 2014; i punti di accesso sono a Obereggen, Pampeago e Predazzo. \r

\r

Ricordiamo anche che partendo in auto dal vostro hotel, in circa tre quarti d’ora, tramite le strade SS241 e SP72, raggiungerete una meraviglia geologica che vale davvero la pena di visitare: il Geoparc Bletterbach; qui avrete la possibilità di fare un’escursione interessante lungo il canyon del Bletterbach, patrimonio naturale Unesco. Il parco sarà aperto a partire dal 2 maggio 2024.\r

\r

In poco meno di 40 minuti, poi, dal vostro hotel potete raggiungere una meta particolarmente interessante, il Santuario della Madonna di Pietralba, definito da molti come il “Duomo delle Dolomiti”.\r

\r

Se poi vi piacciono i castelli, in circa mezz’ora potrete raggiungere la torre abitativa Castel Thurn che ospita il Museo Territoriale di Nova Ponente, il Gebietsmuseum Deutschnofen. La torre fu costruita nel XIII sec. in stile romanico.\r

\r

In poco più di mezz’ora, inoltre, potreste arrivare allo splendido Castel Cornedo, a Cornedo all’Isarco; è considerato uno dei più bei castelli dell’Alto Adige.\r

\r

Come si vede non mancano certo le cose da fare soggiornando a Nova Levante!","post_title":"Vacanze primaverili a Nova Levante, nei pressi del lago di Carezza ","post_date":"2024-03-26T13:34:12+00:00","category":["alberghi","informazione-pr"],"category_name":["Alberghi","Informazione PR"],"post_tag":["alpenrose-hotel-presso-il-lago-di-carezza","castel-thurn","nova-levante","nova-levante-val-dega","vacanze-di-primavera-in-sud-tirolo","vacanze-in-alto-adige","vacanze-in-val-dega","vacanze-sul-lago-di-carezza","val-dega"],"post_tag_name":["Alpenrose hotel presso il lago di Carezza","Castel Thurn","nova levante","nova levante val d'ega","vacanze di primavera in sud tirolo","vacanze in alto adige","vacanze in val d'ega","vacanze sul lago di carezza","val d'ega"]},"sort":[1711460052000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464315","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama “Shop&Fly” la nuova piattaforma digitale di Aeroporti di Roma grazie a cui i passeggeri di Fiumicino possono prenotare in anticipo i prodotti disponibili sul sito di Adr e acquistarli al momento del ritiro direttamente in aeroporto. \r

\r

I viaggiatori, accedendo dai loro device digitali al sito, possono scegliere tra un’ampia offerta di prodotti dei marchi più prestigiosi e di tendenza di profumi, cosmesi, eno-gastronomia e giocattoli per un totale di oltre 9.000 prodotti di circa 600 brand in vendita nei negozi Aelia Duty Free di Lagardère Travel Retail. Una nuova opportunità, resa ancora più attrattiva da uno sconto speciale del 10% riservato agli ordini online rispetto agli acquisti fatti direttamente in negozio. \r

\r

Con il servizio Shop&Fly i passeggeri in partenza dal “Leonardo da Vinci” per tutte le destinazioni o in arrivo da una destinazione italiana o Schengen possono fare shopping online, scegliendo sul catalogo i prodotti che desiderano, e che potranno pagare e ritirare il giorno della partenza o dell’arrivo, alle casse dedicate nei punti vendita Aelia Duty Free.\r

\r

Grazie alla partnership con Ita Airways tutti i passeggeri della compagnia aerea, anche coloro che provengono da una destinazione Extra Schengen, potranno inoltre ritirare i prodotti ordinati su Shop&Fly presso i Pick Up point dedicati Aelia Duty Free in arrivo.\r

\r

«Ci impegniamo costantemente per soddisfare appieno le esigenze dei nostri clienti, riconoscendo il loro ruolo cruciale nella nostra crescita e il loro approccio sempre più digitale rispetto ai consumi - dichiara Marilena Blasi, chief commercial officer di Aeroporti di Roma -. Per realizzare questo obiettivo, consideriamo imprescindibile garantire un’esperienza digitale fluida e senza interruzioni, specialmente durante la fase precedente al volo, in cui i passeggeri interagiscono con servizi come lo shopping e la ristorazione. E’ in questa prospettiva che abbiamo lanciato il nostro e-commerce ‘Shop&Fly’, che permette la prenotazione online dei prodotti in vendita presso i nostri duty-free e il pagamento in negozio, il primo passo in un percorso di miglioramento continuo in termini di offerta, brand e servizi, sempre allineato alle esigenze dei nostri clienti».\r

\r

","post_title":"Aeroporti di Roma lancia la piattaforma di e-commerce 'Shop&Fly'","post_date":"2024-03-26T12:25:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711455918000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464279","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Comprende anche la promozione Bagaglio Facile di Trenitalia, che permette di far recapitare le proprie valige direttamente in hotel, la nuova partnership siglata tra il gruppo Nicolaus e Frecciarossa. L’operazione sarà promossa congiuntamente con spazi dedicati sui rispettivi siti e con azioni mirate b2b e b2c.\r

\r

“Siamo molto orgogliosi di essere riusciti a creare un’inedita formula di vacanza nel mondo del tour operating, grazie a una partnership dedicata, siglata con una realtà importante come Trenitalia, che sarà coinvolta nella promozione - spiega il presidente di Nicolaus Tour, Roberto Pagliara -. A sottolineare il grado di innovazione dell’operazione, la tipologia di scontistica che si applicherà sul prezzo del soggiorno per i clienti Frecciarossa, e la possibilità di entrare gratuitamente o a condizioni di favore nel mondo esperienziale di Valtur. Mi preme rimarcare le caratteristiche della scontistica, che va vista come un premio per chi deciderà di optare per questa modalità di trasporto. Il treno fa del viaggio per raggiungere una meta un’esperienza in sé, durante la quale godersi la vista di ciò che ci passa davanti agli occhi, prendendosi un po’ di tempo per pensare con agio a ciò che si vorrà fare una volta arrivati e per farlo, senza fretta, insieme alle persone con cui si va in vacanza. Questo tipo di approccio ci sembra in linea con la nostra filosofia di vacanza che si basa, appunto, sulla creazione di un tempo di qualità”.\r

\r

La formula prevede quindi scontistiche dedicate sui soggiorni in una selezione di strutture del gruppo Nicolaus per chi raggiunge la località di soggiorno (o per fare ritorno a casa), viaggiando a bordo di treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca. Per chi sceglie per la propria vacanza invernale o estiva il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort è prevista inoltre un’esperienza ancora più ricca: l’opportunità di usufruire gratuitamente o con sconti ad hoc di degustazioni di mixology art, trattamenti wellness e wine tasting incentrate su una speciale selezione di etichette del caveau dei vini del resort. Oltre al Cristallo, l'iniziativa coinvolge in Puglia, il Nicolaus Prime il Gabbiano, i Nicolaus Club la Giurlita, Oasi Vieste, Alimini Smile e Meditur Village, nonché il Valtur Baia del Gusmay Beach Resort; in Calabria, i Nicolaus Club Solemare, Bagamoyo Resort e Salice Resort, nonché il Valtur Calabria Otium Resort; in Basilicata, infine, i Nicolaus Club Magna Grecia Resort e Toccacielo.","post_title":"Al via una nuova partnership tra il gruppo Nicolaus e Frecciarossa","post_date":"2024-03-26T11:05:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711451119000]}]}}