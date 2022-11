Ita Airways: arriva di nuovo la certificazione Iata Ceiv Pharma Ita Airways ha ottenuto la ricertificazione Iata Ceiv Pharma (Center of excellence for independent validators in pharmaceutical logistics) per i prossimi 3 anni. La certificazione Iata Ceiv Pharma risponde all’esigenza del settore di garantire massima sicurezza, protezione, conformità ed efficienza nella gestione dei prodotti farmaceutici, secondo standard riconosciuti e coerenti a livello globale. L’attestato conferma quindi la conformità del vettore ai più elevati livelli qualitativi dell’industria per il trasporto di prodotti farmaceutici, inclusi i vaccini. Il vettore effettua servizi di trasporto di prodotti farmaceutici su un ampio network di destinazioni, offrendo agli spedizionieri una connettività premium da e per il mercato italiano, ed inoltre garantisce il massimo livello di sicurezza e di efficienza nel trasporto, assicurando l’integrità dei prodotti, prevenendo eventuali problematiche logistiche durante le varie fasi del trasporto. «Siamo orgogliosi di questa attestazione da parte della Iata. Per Ita una conferma e un ulteriore stimolo nell’impegno per costruire un’offerta di servizi di trasporto di qualità, sempre più attenta alle esigenze del cliente. L’Italia è tra i primi paesi produttori di farmaci in Europa e la certificazione Ceiv Pharma rafforza il posizionamento competitivo di nostro vettore in un settore altamente specializzato come quello del trasporto di medicinali e vaccini» ha dichiarato Fabio Maria Lazzerini, amministratore delegato e direttore generale ddella compagnia italiana.

