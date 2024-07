Intesa Ita Airways e Farnesina sul turismo delle radici: tariffe speciali per italiani all’estero Nell’anno che celebra le radici italiane nel mondo, Ita Airways e la Farnesina fanno coppia e siglano una convenzione ad hoc che prevede tariffe agevolate per gli italiani residenti all’estero. “La firma di questa convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è volta a promuovere il “Turismo delle Radici” – ha dichiarato Antonino Turicchi, presidente della compagnia aerea – e non solo rafforza i legami tra gli italiani residenti all’estero e la loro terra d’origine, ma offre anche vantaggi concreti per riscoprire le proprie radici. Ita supporta così un progetto significativo per garantire la connettività di tutte le comunità italiane, destinato a valorizzare il patrimonio culturale e storico del nostro Paese su scala globale, grazie al nostro network internazionale e intercontinentale che conta 41 destinazioni servite, oltre il doppio rispetto alla nostra partenza operativa di ottobre 2021”. “Sin dall’inizio del mio mandato ho voluto rafforzare il legame con le comunità italiane all’estero, ma anche i servizi ad essi dedicati, per incentivarne il turismo in Italia, alla scoperta dei luoghi di origine dei loro avi – ha commentato Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri -. Le agevolazioni che saranno offerte da Ita Airways rappresentano una dimostrazione del forte legame del tessuto produttivo italiano con i connazionali e gli italo-discendenti nel mondo”. Negoziata nel quadro del programma “Italea Card”, noto anche come “Passaporto delle radici”, la convenzione offrirà a italiani e italo-discendenti nel mondo tariffe agevolate sull’acquisto di biglietti aerei. Gli utenti potranno accedere alle tariffe agevolate attraverso il sito italeacard.com, ove verrà inserito un apposito riquadro che rimanderà alla pagina dell’offerta sul sito della compagnia. La Convenzione consente inoltre di avviare attività promozionali congiunte tra Farnesina e Ita Airways, in modo da aumentare la visibilità delle iniziative legate al Turismo delle radici. Condividi

