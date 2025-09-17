IndiGo sigla un accordo di codeshare con Aegean IndiGo ha siglato un codeshare con Aegean che consentirà a entrambe le compagnie aeree di offrire voli sui rispettivi network, permettendo alla compagnia greca di rafforzare la propria connettività con l’India e l’Asia meridionale e offrendo ai clienti IndiGo maggiori opzioni di viaggio sulla vasta rete nazionale ed europea della prima. IndiGo ha già annunciato i suoi piani per operare voli diretti per Atene a partire dall’inizio di gennaio 2026, mentre Aegean raggiungerà l’India entro marzo 2026. IndiGo inizierà con sei voli settimanali per Atene, mentre Aegean lancerà cinque voli settimanali per Delhi e, successivamente, tre voli settimanali per Mumbai. «Questa partnership segna un significativo passo avanti nella nostra missione di dare ali all’India e migliorare la connettività globale – commenta Pieter Elbers, ceo di IndiGo -. Questa collaborazione consente ai nostri passeggeri di prenotare comodamente itinerari senza interruzioni su una rete ampliata e integrata tra le due compagnie aeree, che include le isole della Grecia e altre destinazioni regionali europee». «Questo passo espande la presenza di Aegean oltre l’Europa in uno dei mercati più dinamici del mondo, rafforzando il ponte tra Grecia e India – sottolinea Eftichios Vassilakis, presidente di Aegegan -. Sfruttando l’ampia rete di IndiGo in India e nell’Asia meridionale insieme alla vasta copertura di Aegean in Grecia e in Europa, offriamo ai nostri passeggeri più scelta e comodità, oltre a un’esperienza di viaggio senza intoppi». Condividi

