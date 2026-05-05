Ita Airways ha siglato una nuova convenzione con la Fondazione Infermieri Ita Airways ha siglato un accordo con la Fondazione Infermieri che riserva una scontistica dedicata, già da oggi, a tutti gli iscritti all’Albo Fnopi. La convenzione rappresenta un primo passo concreto verso una collaborazione fondata su valori comuni che da sempre caratterizzano entrambe le realtà, a partire dalla costante ricerca dell’eccellenza come obiettivo condiviso nella formazione e nell’operatività. La convenzione rappresenta un primo passo concreto verso una collaborazione fondata su valori comuni che da sempre caratterizzano entrambe le realtà, a partire dalla costante ricerca dell’eccellenza come obiettivo condiviso nella formazione e nell’operatività. Per tutto il mese di maggio, attraverso il rilascio di e-Coupon “usa e getta” dal sito della Fondazione, gli infermieri regolarmente iscritti all’Albo (oltre 460.000 in Italia) potranno prenotare voli operativi fino al 17 dicembre 2026 con uno sconto dell’8% sulla tariffa base e la possibilità di estendere il vantaggio fino a quattro passeggeri per ogni viaggio. L’iniziativa sarà valida anche per tutto il mese di giugno, con l’impegno, da parte dell’azienda, a rendere strutturale la collaborazione con l’Ordine degli Infermieri, attraverso nuove iniziative comuni. «Siamo molto felici di aver stretto questa collaborazione, riconoscendo negli infermieri una risorsa insostituibile per il nostro Paese. – ha dichiarato Giovanna Di Vito chief culture, sustainability, customer assistance & non comm. partners officer della compagnia aerea -. In Ita Airways crediamo fermamente che la sostenibilità sociale e l’attenzione verso le persone siano valori imprescindibili, presenti nel nostro dna sin dalla nascita della compagnia. Attraverso questa iniziativa, dunque, facciamo un passo avanti verso questo cammino di sostenibilità il cui messaggio è presente anche nel nostro manifesto Under the same Sky ed esprimiamo la nostra gratitudine e vicinanza a una categoria che contribuisce ogni giorno al benessere dell’Italia». Condividi

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","post_title":"Iberia, Vueling, Air Europa: nessuna riduzione dei voli estivi","post_date":"2026-05-05T10:59:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777978784000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513304","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo \"colpo\" in casa di Idee per Viaggiare. Dopo Marcelletti e Chinasia, questa volta a entrare nel mirino del gruppo romano è Cts Viaggi, un nome che ha avuto un ruolo riconosciuto nella storia del turismo italiano e che per l’azienda conserva ancora oggi un valore storico e professionale.\r

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Per Idee per Viaggiare, Cts Viaggi non è stato soltanto un marchio di primo piano del settore, ma anche un riferimento concreto. Negli anni Ottanta e Novanta, Cts Viaggi ha inciso in modo rilevante sull’evoluzione del turismo italiano.\r

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Lo è stato come network, in una fase in cui fare sistema rappresentava già un vantaggio competitivo; come tour operator, grazie a una proposta organizzata e riconoscibile e nella biglietteria aerea, dove ha saputo affermarsi fino a esprimere anche una funzione di consolidatore. Non a caso, negli anni Novanta, Cts Viaggi rientrava tra i dieci marchi più venduti in Italia.\r

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L'acquisizione del marchio nasce dalla volontà di accogliere un nome che appartiene a una storia professionale condivisa. Un legame rimasto vivo anche sul piano umano e concreto, se si considera che in Idee per Viaggiare lavorano oggi diverse persone provenienti da quell’esperienza e che, in tempi più recenti, l’azienda ha accolto anche dodici professionisti da Cts Viaggi.\r

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[caption id=\"attachment_513308\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Danilo Curzi[/caption]\r

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Danilo Curzi, ceo e co-founder di Idee per Viaggiare, ha spiegato: «Ci sono operazioni che rispondono a una logica industriale e altre che, pur nascendo in un contesto imprenditoriale, portano con sé anche un significato più profondo. Cts Viaggi, per una parte del nostro team, non è mai stato soltanto un brand, ma un riferimento importante, legato a una stagione che ha lasciato un segno nel percorso umano e professionale di chi oggi guida o vive questa azienda. Quando siamo stati contattati rispetto alla possibilità di avviare l’acquisizione, ci è sembrato naturale accoglierla, con l’idea di custodire il valore del marchio e guardarne al futuro con il rispetto che merita. Desidero, inoltre, ringraziare Stefano Bolognesi, storico dipendente di Cts Viaggi, per la fiducia dimostrata in questo passaggio, nella convinzione condivisa che il marchio potesse trovare qui mani attente e rispettose della sua storia».\r

L'evoluzione del t.o.\r

Nell’evoluzione di Idee per Viaggiare, che negli ultimi anni ha acquisito altri importanti marchi del settore, questa operazione si distingue proprio per la natura del legame che la sostiene. Se in altri casi prevaleva la volontà di valorizzare brand fortemente identitari e specializzati, nel caso di Cts Viaggi entra in gioco una componente ulteriore: la riconoscenza verso una realtà che ha lasciato un segno profondo nel settore e nel team. «Non tutto, nel nostro modo di crescere, risponde a una logica di business forzato – conclude Curzi -. Esistono anche la memoria, la stima e il senso di continuità. Cts Viaggi ha avuto un ruolo importante nella storia del turismo organizzato italiano e volevamo evitare che questo patrimonio finisse in contesti lontani dalla sua identità. Per noi è stata prima di tutto una scelta di valore».\r

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","post_title":"Nuovo \"colpo\" in casa di Idee per Viaggiare: acquisito il marchio Cts Viaggi","post_date":"2026-05-05T09:54:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1777974859000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513286","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ana Holdings, la società madre di All Nippon Airways, archivia l'anno fiscale chiuso lo scorso 31 marzo, superando ampiamente le previsioni di utile, grazie a un altro ottimo risultato in termini di ricavi derivanti dal traffico passeggeri.\r

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Sulla scia di ricavi operativi record di circa 16,9 miliardi di dollari Usa, e di un utile operativo che si attesta attorno a quota 1,4 miliardi di dollari, la società ha annunciato che aumenterà il dividendo annuale a 65 yen per azione (circa 0,43 dollari), prevedendo al contempo una crescita continua dei ricavi per il prossimo esercizio.\r

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«Il raggiungimento di risultati record quest'anno dimostra la solidità del nostro core business nel settore aereo e la nostra capacità di operare in condizioni di mercato mutevoli - ha affermato Kimihiro Nakahori, executive vice president e group chief financial officer di Ana Holdings -. Sebbene prevediamo sfide a breve termine dovute all'aumento dei costi del carburante, la nostra strategia operativa flessibile e il consolidamento di Nca ci consentono di mantenere la redditività, sostenere l'aumento del dividendo annuale e offrire valore a lungo termine ai nostri azionisti».\r

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Da sottolineare quindi come il volume di passeggeri internazionali e il fatturato siano aumentati in confronto all'anno precedente (rispettivamente +11,8% e +9,1%), grazie soprattutto alle rotte europee e al lancio di tre nuove rotte nella seconda metà dell'anno finanziario 2024. Ana ha aumentato la frequenza dei voli sulla rotta Narita-Hong Kong in ottobre; sulle rotte Haneda-Hong Kong, Narita-Perth e Narita-Mumbai in dicembre; e sulla rotta Narita-Bruxelles in marzo. Ana ha firmato un accordo di joint venture con Singapore Airlines, lanciando tariffe congiunte a maggio per ottimizzare la pianificazione delle rotte. \r

Le previsioni\r

Per l'anno finanziario che va dal 1° aprile 2026 al 31 marzo 2027, Ana Holdings stima ricavi consolidati pari a 2.770 miliardi di yen (circa 18,4 miliardi di dollari), in crescita del +9,1% rispetto all'anno precedente, sulla base delle previsioni relative alla domanda e all'aumento della capacità.\r

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La compagnia ipotizza che l'impatto dei costi del carburante legato alla situazione in Medio Oriente si attenuerà entro la fine del secondo trimestre e tornerà alla normalità nella seconda metà dell'anno finanziario. Le previsioni di utile operativo consolidato si attestano a circa 995 milioni di dollari, con un utile netto di 96 miliardi di yen (circa 637 milioni di dollari.","post_title":"Ana: utili oltre le stime, sulla scia di una domanda di viaggio in crescita","post_date":"2026-05-05T09:25:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777973134000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513256","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_471055\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Anantara Palazzo Naiadi[/caption]\r

Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel e Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel entrano nella Travel + Leisure 500, la elezione annuale dei 500 migliori hotel al mondo stilata dalla rivista americana Travel + Leisure.\r

Ogni anno, i lettori di Travel + Leisure votano le loro destinazioni, strutture e esperienze preferite nell’ambito dei World’s Best Awards, e i risultati vengono utilizzati per stilare la T+L 500. L’inclusione di entrambe le proprietà Anantara presenti in Italia all’interno di questa selezione globale conferma il valore distintivo del brand, capace di coniugare patrimonio storico, contesto paesaggistico unico ed esperienze di valore all’interno di un’offerta di ospitalità di altissimo livello.\r

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Convento di Amalfi\r

Situato in un ex convento dei Cappuccini del XIII secolo, a picco sulla scogliera, il Convento di Amalfi Grand Hotel racchiude l'anima della Costiera Amalfitana grazie alla sua cornice spettacolare, all'architettura monastica ben conservata e a un raffinato senso di tranquillità. La proposta gastronomica d’eccellenza spazia da La Locanda della Canonica, dove gustare sapori mediterranei autentici, al ristorante fine dining Dei Cappuccini. L’esperienza si impreziosisce grazie all’Anantara Spa, che propone un’offerta benessere esclusiva con trattamenti ispirati alle tradizioni locali, ma anche alla cultura thailandese.\r

«Anantara è stata fondata sulla convinzione che i viaggi indimenticabili nascano da incontri significativi con la cultura locale e le bellezze naturali» ha affermato Giles Selves, senior vice president di Luxury Hotels, Minor Hotels Europe & Americas -. Il fatto che entrambe le nostre strutture italiane siano state inserite nella classifica T+L 500 conferma che stiamo mantenendo quella promessa e ci spinge a continuare a migliorare l’esperienza Anantara in Europa e oltre».\r

","post_title":"Anantara Convento di Amalfi e Anantara Palazzo Naiadi Rome in vetta alla classifica","post_date":"2026-05-04T14:04:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1777903495000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513210","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione del passaggio del Giro d’Italia 2026 - con la tappa Imperia - Novi Ligure del 21 maggio e la tappa Alessandria - Verbania del 22 maggio - la provincia di Alessandria si trasforma in un grande palcoscenico diffuso, capace di unire sport, cultura e territorio in un unico racconto condiviso, per andare alla scoperta della città e del suo territorio, dove nascono le “imprese mondiali” del pedale: dai telai Maino alle fughe di Girardengo e Coppi. Da non perdere poi la visita al Museo \"AcdB” della bici di Alessandria; i musei di Novi Ligure ( i Campionissimi) e Casa Coppi a Castellanìa, un museo a cielo aperto, con graffiti, mausolei.\r

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Il 10 maggio Novi si prepara a festeggiare la 12ª tappa della corsa rosa con un ricco programma di musica, arte ed enogastronomia. Il percorso musicale proseguirà il 10 maggio ore 21 presso il Museo dei Campionissimi con il \"Concerto per un Campionissimo\". I Solisti dell'Orchestra Classica di Alessandria accompagneranno la voce narrante di Emanuele Arrigazzi e la partecipazione straordinaria di Faustino Coppi, che offrirà un ritratto intimo e umano di suo padre Fausto. \r

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Il 16 maggio, a Castellania-Coppi, una serata sarà dedicata a Fausto Coppi con un incontro fra parole e musica che vede al centro il libro “Fausto. Il mio Coppi” (Lab DFG editore) di Luciana Rota.\r

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Il 18 maggio ad Alessandria la pedalata “Quando il Grigio incontra il Rosa” unirà ciclismo e calcio. \r

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A Novi torna per il suo decimo anniversario \"Libri nel Giro\", progetto di promozione della lettura e della cultura della bicicletta curato dalla Biblioteca della Bicicletta Lucos Cozza e dall’Associazione Ti con Zero di Bracciano e organizzato da Fernanda Pessolano. \r

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Il 19 maggio ad Alessandria, presentazione del libro “Alfonsina e la strada” (Sellerio) di Simona Baldelli\r

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Il 20 Maggio ad Alessandria incontro con Marco Scarponi e la sua Fondazione e l’autrice Alessandra Giardini per la presentazione del libro “Michele Scarponi, profondo come una salita”. \r

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Nel pomeriggio del 21 maggio ad Alessandria si tiene l’incontro con il giornalista televisivo alessandrino Claudio Icardi, voce e racconto sportivo di Raisport, in un dialogo tra ciclismo, territorio e cultura.\r

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Venerdì 22 maggio. Nei giorni del passaggio del Giro ad Alessandria, “Aperto per Cultura” diventa “Aperto per il Giro”: il format diffuso promosso da ASCOM e Comune di Alessandria si trasforma in una due giorni (22-23 maggio) dedicata al ciclismo e alla passione per la bicicletta, in connessione con il passaggio del Giro a Novi Ligure e Alessandria.\r

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A Novi Ligure il Museo dei Campionissimi ( www.museodeicampionissimi.it ) aspetta il pubblico con il nuovo allestimento, una nuova sala conferenze e le mostre in corso tra cui la mostra delle Illusioni.","post_title":"Alessandria, un’ampia offerta di eventi dal 9 al 22 maggio per accogliere il Giro d’Italia","post_date":"2026-05-04T11:17:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1777893440000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513181","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha preso il via lo scorso 2 maggio la nuova rotta targata Ita Airways tra Roma Fiumicino e Houston George Bush Intercontinental Airport, primo collegamento diretto nella storia tra le due città.\r

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I voli inaugurali per Houston - nona destinazione nordamericana della compagnia, dopo New York, Boston, Miami, Los Angeles, San Francisco, Washington D.C., Chicago e Toronto - sono stati operati con Airbus A330-900. Lo schedule prevede inizialmente tre frequenze settimanali, che saliranno a 5 dal 1° giugno 2026, consentirà comode coincidenze verso numerose destinazioni italiane grazie all’ampia rete domestica della compagnia da Roma e Milano Linate.\r

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“Houston rappresenta un’importantissima novità per la nostra compagnia che vede un’ulteriore crescita sul network di lungo raggio, su cui vogliamo fondare il nostro futuro sviluppo - ha dichiarato Joerg Eberhart, ad e direttore generale di Ita Airways -. È una città dinamica che unisce il suo ruolo di capitale globale del settore energetico a una vivace scena artistica e culturale in forte crescita. Il nuovo volo amplia le opportunità di accesso all’Italia per i residenti di Houston e dell’intera area del Golfo del Messico, offrendo un collegamento diretto con Roma e ulteriori connessioni verso numerose destinazioni in Italia e in Europa\".\r

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\"Questa rotta è per noi molto più di un nuovo collegamento - ha aggiunto Sandro Pappalardo, presidente del vettore -. È un ponte che avvicina persone, storie e culture e riafferma il nostro ruolo di ambasciatori del Made in Italy nel mondo, e l’impegno a diventare il vettore di riferimento sia per gli italiani che viaggiano nel nostro Bel Paese, sia per chi desidera raggiungere mete intercontinentali. Allo stesso tempo consente ai numerosi italo-americani in Texas di riavvicinarsi alle proprie radici, offrendo loro un volo diretto che li riporta dai propri cari, creando nuove opportunità di incontro e relazioni significative che rendono ogni viaggio indimenticabile\".\r

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“È un grande giorno per gli abitanti di Houston. Come texano e come Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, sono entusiasta del nuovo collegamento diretto di ITA Airways tra Houston e Roma”, ha dichiarato Tilman J. Fertitta, Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia e a San Marino. “Questa connessione rafforza i legami economici che favoriscono la comprensione reciproca e una prosperità condivisa, e sono grato all’amministratore delegato di Ita Airways Joerg Eberhart, al Sindaco John Whitmire e a tutti i partner che hanno contribuito a renderla possibile.”\r

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Marco Troncone, ceo di Aeroporti di Roma, ha sottolineato: “È una rotta strategica per l’espansione del network intercontinentale dell’aeroporto della Capitale e segna, per la prima volta, un volo diretto tra l’Italia e una delle metropoli più dinamiche degli Stati Uniti, punto di riferimento nel settore economico, energetico, industriale e tecnologico, e con una domanda solida sia sul fronte business che leisure. Con questa nuova rotta, nella summer 2026, salgono a 22 gli aeroporti nordamericani collegati a Fiumicino, rafforzando ulteriormente i profondi legami economici, culturali e industriali tra Italia e Stati Uniti e contribuendo a creare nuove opportunità di scambio, investimento e collaborazione tra due Paesi storicamente alleati e sempre più interconnessi\".","post_title":"Ita Airways: taglio del nastro per il primo volo diretto tra Roma e Houston","post_date":"2026-05-04T09:30:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777887055000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513178","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Thai Airways ha quasi raddoppiato i supplementi carburante su diverse rotte per tutti i biglietti emessi a partire dal 1° maggio. Gli aumenti, inclusi direttamente nel prezzo del biglietto, interessano sia i voli regionali sia quelli a lungo raggio.\r

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Poiché il carburante rappresenta una voce di costo importante nelle operazioni delle compagnie aeree, arrivando a incidere fino al 30% di ogni volo, il forte aumento dei costi ha reso necessario per la compagnia rivedere le tariffe del supplemento.\r

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Gli aumenti più pesanti riguardano le rotte verso l'Europa, e dunque Milano, Londra o Parigi, dove i supplementi passeranno da 275 dollari (9.990 baht) a 524 dollari (19.070 baht) in classe economica e da 510 dollari (18.680 baht) a 982 dollari (35.750 baht) in business. Tutti questi supplementi si applicano al biglietto di andata e ritorno.\r

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I passeggeri in possesso di biglietti emessi entro giovedì (30 aprile 2026) beneficiano comunque delle tariffe precedenti, anche se la data del viaggio è successiva a venerdì (1 maggio 2026).","post_title":"Thai Airways: fuel surcharge quasi raddoppiato sulle rotte verso l'Europa","post_date":"2026-05-04T09:25:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777886703000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513161","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Regione Autonoma Sardegna, insieme alla Camera di commercio di Cagliari-Oristano, alla Fondazione di Sardegna ed F2i Sgr, hanno sottoscritto il term sheet per la realizzazione del sistema aeroportuale sardo, che comprenderà gli scali di Cagliari, Olbia e Alghero.\r

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L'obiettivo è quello di delineare un possibile assetto societario e industriale integrato tra le tre società di gestione aeroportuale che gestiscono gli aeroporti Sogaer, Geasar e Sogeaal. L'integrazione industriale delle tre società non rappresenta una mera riorganizzazione societaria, ma uno strumento per dotare la Sardegna di un sistema aeroportuale unitario e coordinato, capace di valorizzare le diverse vocazioni degli scali ed i territori di riferimento.\r

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Come si legge dal sito web della Regione, la finalità strategica del percorso avviato è creare le condizioni per il riconoscimento e la piena operatività della rete aeroportuale sarda, coerentemente con l'impostazione del redigendo Piano nazionale degli aeroporti, che individua nella rete tra gli scali di Cagliari, Alghero e Olbia un assetto territoriale idoneo a rafforzarne l'efficienza, la sostenibilità e la competitività.\r

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Il term sheet individua, in particolare, alcuni elementi essenziali dell'operazione: il possibile conferimento da parte della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano della propria partecipazione in Sogaer nella capogruppo del sistema aeroportuale Aeroporti di Sardegna; l'ingresso della Regione Autonoma della Sardegna nella compagine di \"Aeroporti di Sardegna\"; la definizione di un modello di governance che preveda un ruolo significativo dei soci pubblici ed un ruolo industriale istituzionale dei soci privati.\r

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Particolare rilievo assume il coinvolgimento della Regione Autonoma della Sardegna, che ad oggi ha quote di minoranza nelle società aeroportuali, ed è stata riconosciuta dalle parti come elemento di importanza strategica in ragione dei profili di interesse pubblico territoriale connessi all'operazione.\r

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Il documento sottoscritto prevede anche l’istituzione di un Comitato per il monitoraggio delle strategie di sviluppo del territorio e degli investimenti finanziati con fondi pubblici, «con funzioni consultive e informative sui piani industriali, sui trend gestionali e sugli interventi infrastrutturali e sulle attività in materia di continuità territoriale».","post_title":"Sardegna: siglato il term sheet per la gestione unica degli aeroporti","post_date":"2026-04-30T14:49:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777560557000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513107","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Raffica di novità per il programma fedeltà Miles&More di Ita Airways, con ulteriori vantaggi per i passeggeri iscritti. Dopo l’adesione ufficiale al programma Miles&More lo scorso 1° aprile come fully integrated partner, arrivano ora nuovi benefici che riguardano tutti i livelli di membership - Member, Frequent Traveller, Senator e Hon Circle - e rappresentano il completamento di un percorso avviato nel 2025, che ha progressivamente armonizzato servizi e vantaggi all’interno dell’ecosistema del Gruppo Lufthansa.\r

«Con questo ulteriore pacchetto di vantaggi Miles&More, rendiamo i viaggi con Ita Airways ancora più vantaggiosi e flessibili per i nostri clienti - afferma Lorenza Maggio, chief strategy, integration, IT & Touchpoints della compagnia -. Dalle nuove opzioni di utilizzo delle miglia a un accesso più agevole ai servizi, vogliamo offrire ai soci una scelta più ampia e un’esperienza più fluida in ogni fase del loro viaggio. Si tratta di un altro passo importante verso la garanzia di un servizio di alta qualità, all’altezza delle aspettative dei nostri passeggeri».\r

Tra le principali novità introdotte, i soci potranno beneficiare di nuove modalità di utilizzo delle miglia, tra cui l’accesso ai voli premio in Premium Economy, una più ampia gamma di opportunità di upgrade con miglia o eVoucher e offerte promozionali mensili (“Mileage Bargains”) su rotte selezionate.\r

Il programma si arricchisce inoltre di nuove opzioni pensate per rendere il viaggio più flessibile e accessibile anche alle famiglie, con il ‘Child Award’.\r

Per i membri Senators e Hon Circle vengono introdotti ulteriori elementi di flessibilità e servizio, tra cui una garanzia di prenotazione anche su voli completamente esauriti, la possibilità di prenotare voli ‘Companion Award’ e il trasporto gratuito di un’attrezzatura da golf.\r

I membri Hon Circle beneficeranno anche di una maggiore disponibilità di voli premio. Inoltre, molti vantaggi di status saranno estesi anche a un accompagnatore che viaggia insieme al membro Hon Circle nella stessa prenotazione.\r

Questi nuovi vantaggi si aggiungono a quelli già introdotti negli ultimi mesi — tra cui priorità in lista d’attesa e in aeroporto, fast track, bagaglio aggiuntivo e accesso alle lounge – completando il percorso di integrazione e armonizzazione dei servizi avviato nel 2025.","post_title":"Ita Airways: aumentano i vantaggi per gli iscritti al programma Miles&More","post_date":"2026-04-30T10:20:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1777544424000]}]}}